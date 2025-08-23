Advertisement
  1. News
  2. Video
  3. Haqikat Kya Hai
  4. Haqiqat Kya Hai: PM Modi's Final Ultimatum To Pakistan's Asim Munir

Haqikat Kya Hai

Aap ki Adalat Aaj ki Baat News Astrology Originals Yoga kurukshetra Hakikat Kya Hai Muqabla Entertainment Sports Lifestyle
Updated on:

Haqiqat Kya Hai: PM Modi's Final Ultimatum To Pakistan's Asim Munir

Is Pakistan Army Chief Asim Munir’s influence coming to an end? With rising pressure from global powers and India’s growing diplomatic edge under PM Modi and S. Jaishankar, the balance in the region seems to be shifting. Watch to uncover the real story behind the headlines.

Advertisement

Related Videos

Advertisement

Latest Videos

Dhirendra Shastri Interview With Rajat Sharma : Baba Bageshwar In Aap Ki Adalat

Dhirendra Shastri Interview With Rajat Sharma : Baba Bageshwar In Aap Ki Adalat
Speed News: Jaishankar Slams Trump's Tariffs on India Over Russian Oil Purchase

Speed News: Jaishankar Slams Trump's Tariffs on India Over Russian Oil Purchase

War: Trump Fails… No Ceasefire Between Russia And Ukraine!

War: Trump Fails… No Ceasefire Between Russia And Ukraine!
Trump Picks Sergio Gor as US Ambassador to India- Who Is He, Why Elon Musk Called Him A 'Snake'?

Trump Picks Sergio Gor as US Ambassador to India- Who Is He, Why Elon Musk Called Him A 'Snake'?
Parliament Breach: Delhi Police Detains UP Youth, Family Calls Him 'Crazy'

Parliament Breach: Delhi Police Detains UP Youth, Family Calls Him 'Crazy'
Ganesh Chaturthi in Hyderabad: Operation Sindoor-Themed Idol Brings Patriotism to the Fore

Ganesh Chaturthi in Hyderabad: Operation Sindoor-Themed Idol Brings Patriotism to the Fore
Chandrababu Naidu Rejects Support for Opposition VP Nominee Sudarshan Reddy

Chandrababu Naidu Rejects Support for Opposition VP Nominee Sudarshan Reddy
Yoga With Swami Ramdev: Why did a man's madness about fitness become a health mission of torture for his wife?

Yoga With Swami Ramdev: Why did a man's madness about fitness become a health mission of torture for his wife?

Aap Ki Adalat

Manoj Sinha In Aap Ki Adalat: Interesting interview of Manoj Sinha in 'Aap Ki Adalat'

Manoj Sinha In Aap Ki Adalat: Interesting interview of Manoj Sinha in 'Aap Ki Adalat'
Devendra Fadnavis Interview With Rajat Sharma : Maharashtra CM Devendra Fadnavis in 'Aap Ki Adalat'

Devendra Fadnavis Interview With Rajat Sharma : Maharashtra CM Devendra Fadnavis in 'Aap Ki Adalat'
Smriti Irani Interview with Rajat Sharma : BJP leader Smriti Irani in the dock of 'Aap Ki Adalat'

Smriti Irani Interview with Rajat Sharma : BJP leader Smriti Irani in the dock of 'Aap Ki Adalat'
Anupam Kher In Aap Ki Adalat: Watch full interview with Rajat Sharma

Anupam Kher In Aap Ki Adalat: Watch full interview with Rajat Sharma
Rekha Gupta In Aap Ki Adalat: Delhi CM Rekha Gupta in 'Aap Ki Adalat'

Rekha Gupta In Aap Ki Adalat: Delhi CM Rekha Gupta in 'Aap Ki Adalat'
Kailash Kher In Aap Ki Adalat: Interesting interview of Kailash Kher in 'Aap Ki Adalat'

Kailash Kher In Aap Ki Adalat: Interesting interview of Kailash Kher in 'Aap Ki Adalat'
Asaduddin Owaisi In Aap Ki Adalat: Asaduddin Owaisi's explosive interview in 'Aap Ki Adalat'

Asaduddin Owaisi In Aap Ki Adalat: Asaduddin Owaisi's explosive interview in 'Aap Ki Adalat'
Aamir Khan In Aap Ki Adalat: Aamir Khan spoke openly about his relations with China, Pakistan and Turkey

Aamir Khan In Aap Ki Adalat: Aamir Khan spoke openly about his relations with China, Pakistan and Turkey
View All

Aaj Ki Baat

Aaj Ki Baat: What warning did PM Modi give to the intruders?

Aaj Ki Baat: What warning did PM Modi give to the intruders?

Aaj Ki Baat : Online Gaming Bill passed: Which games are banned?

Aaj Ki Baat : Online Gaming Bill passed: Which games are banned?
Aaj Ki Baat: Why has the government brought a new Constitution Amendment Bill?

Aaj Ki Baat: Why has the government brought a new Constitution Amendment Bill?

Aaj Ki Baat: Why there has been a change in India-China relationship ?

Aaj Ki Baat: Why there has been a change in India-China relationship ?
Aaj Ki Baat: Red alert for heavy rain issued again in Mumbai

Aaj Ki Baat: Red alert for heavy rain issued again in Mumbai
Aaj Ki Baat: What big announcement did PM Modi make from the Red Fort today?

Aaj Ki Baat: What big announcement did PM Modi make from the Red Fort today?
Aaj Ki Baat: 46 Died, Many Missing after cloud burst in Kishtwar

Aaj Ki Baat: 46 Died, Many Missing after cloud burst in Kishtwar
Aaj Ki Baat: What was India's response to Pakistan's threats?

Aaj Ki Baat: What was India's response to Pakistan's threats?

View All

News

Super100: A huge fire broke out in an LPG tanker in Hoshiarpur, Punjab last night...

Super100: A huge fire broke out in an LPG tanker in Hoshiarpur, Punjab last night...
Muqabla: Rahul Gandhi visits Khanqah Masjid in Munger, meets Muslim Scholars

Muqabla: Rahul Gandhi visits Khanqah Masjid in Munger, meets Muslim Scholars
Tej Pratap vs BJP-RSS: Expelled RJD Leader Vows to Reveal Names Who Ruined His Image

Tej Pratap vs BJP-RSS: Expelled RJD Leader Vows to Reveal Names Who Ruined His Image
Porbandar: NDRF Rescues 13 from Milk Tanker Swept Away in Heavy Waterlogging

Porbandar: NDRF Rescues 13 from Milk Tanker Swept Away in Heavy Waterlogging
Super 100: Prime Minister Modi will visit Bihar and Bengal today...

Super 100: Prime Minister Modi will visit Bihar and Bengal today...
Muqabla: Is Rahul Gandhi playing with fire?

Muqabla: Is Rahul Gandhi playing with fire?
Ashwini Vaishnaw Reacts To Making India a Game-Making Hub Through Online Gaming Bill 2025

Ashwini Vaishnaw Reacts To Making India a Game-Making Hub Through Online Gaming Bill 2025
CM Rekha Gupta Reacts After Jan Sunwai Attack: 'Such Attacks Can Never Break My Spirit'

CM Rekha Gupta Reacts After Jan Sunwai Attack: 'Such Attacks Can Never Break My Spirit'
View All

Astrology

Aaj Ka Rashifal, 23 Aug, 2025 : Know from Acharya Indu Prakash ji what your stars are saying today

Aaj Ka Rashifal, 23 Aug, 2025 : Know from Acharya Indu Prakash ji what your stars are saying today
Aaj Ka Rashifal, 22 Aug, 2025: Know from Acharya Indu Prakash ji what your stars are saying today

Aaj Ka Rashifal, 22 Aug, 2025: Know from Acharya Indu Prakash ji what your stars are saying today
Today's horoscope, 21 Aug, 2025: Shubh Muhurat, know from Acharya Indu Prakash ji what your stars are saying today

Today's horoscope, 21 Aug, 2025: Shubh Muhurat, know from Acharya Indu Prakash ji what your stars are saying today

Aaj Ka Rashifal, 20 Aug, 2025: Know from Acharya Indu Prakash what your stars are saying today

Aaj Ka Rashifal, 20 Aug, 2025: Know from Acharya Indu Prakash what your stars are saying today
Aaj Ka Rashifal, 19 Aug, 2025 : Know from Acharya Indu Prakash ji what your stars are saying today

Aaj Ka Rashifal, 19 Aug, 2025 : Know from Acharya Indu Prakash ji what your stars are saying today
Aaj Ka Rashifal, 18 Aug, 2025: Know from Acharya Indu Prakash ji what your stars are saying today

Aaj Ka Rashifal, 18 Aug, 2025: Know from Acharya Indu Prakash ji what your stars are saying today
Aaj Ka Rashifal, 17 Aug, 2025: Know from Acharya Indu Prakash ji what your stars are saying today

Aaj Ka Rashifal, 17 Aug, 2025: Know from Acharya Indu Prakash ji what your stars are saying today

Aaj Ka Rashifal, 16 Aug, 2025: Know from Acharya Indu Prakash ji what your stars are saying today

Aaj Ka Rashifal, 16 Aug, 2025: Know from Acharya Indu Prakash ji what your stars are saying today

View All

Yoga

Yoga With Swami Ramdev: Be careful if you keep having scary dreams!

Yoga With Swami Ramdev: Be careful if you keep having scary dreams!
Yoga With Swami Ramdev, 21 Aug 2025: Mosquito repellent, pest control... where all is chemical poison mixed

Yoga With Swami Ramdev, 21 Aug 2025: Mosquito repellent, pest control... where all is chemical poison mixed
Yoga With Swami Ramdev: Excessive screen time can cause heart disease in children

Yoga With Swami Ramdev: Excessive screen time can cause heart disease in children
Yoga With Swami Ramdev: 63 crore people have spinal injuries…how will cervical and sciatica be cured?

Yoga With Swami Ramdev: 63 crore people have spinal injuries…how will cervical and sciatica be cured?
Yoga With Swami Ramdev: PM's health campaign with yoga, India will win on every front of health

Yoga With Swami Ramdev: PM's health campaign with yoga, India will win on every front of health

Yoga With Swami Ramdev: PM's health campaign with yoga, India will win on every front of health

Yoga With Swami Ramdev: PM's health campaign with yoga, India will win on every front of health

Yoga With Swami Ramdev 16 Aug 2025: The scariest study on fatty liver… How is this disease turning into cancer?

Yoga With Swami Ramdev 16 Aug 2025: The scariest study on fatty liver… How is this disease turning into cancer?

Yoga With Swami Ramdev, 14 August, 2025 : Why do 5 diseases seem dangerous with increasing age?

Yoga With Swami Ramdev, 14 August, 2025 : Why do 5 diseases seem dangerous with increasing age?
View All

Kurukshetra

Coffee Par Kurukshetra: Modi's '30-Day Jail' Plan... Trouble for Lalu Family?

Coffee Par Kurukshetra: Modi's '30-Day Jail' Plan... Trouble for Lalu Family?
Coffee Par Kurukshetra : What did PM Modi say about Opposition at tea party?

Coffee Par Kurukshetra : What did PM Modi say about Opposition at tea party?
Why is opposition tensed with Constitutional Amendment Bill ?

Why is opposition tensed with Constitutional Amendment Bill ?

Coffee Par Kurukshetra: Rahul Gandhi is not afraid of SIR but of the 'Truth' ?

Coffee Par Kurukshetra: Rahul Gandhi is not afraid of SIR but of the 'Truth' ?
Coffee Par Kurukshetra: Will PM Modi's Tamil-OBC card divide the opposition ?

Coffee Par Kurukshetra: Will PM Modi's Tamil-OBC card divide the opposition ?
Coffee Par Kurukshetra: What will PM Modi reply from Red Fort ?

Coffee Par Kurukshetra: What will PM Modi reply from Red Fort ?
Coffee Par Kurukshetra: Why was the Constitution Club election interesting?

Coffee Par Kurukshetra: Why was the Constitution Club election interesting?
Will the Election Commission Take Rahul Gandhi to Court Over 'Vote Theft' Allegations?

Will the Election Commission Take Rahul Gandhi to Court Over 'Vote Theft' Allegations?
View All

Muqabla

Muqabla: Will I.O. become the BOSS of Prime Minister?

Muqabla: Will I.O. become the BOSS of Prime Minister?

Muqabla: Are Rahul Gandhi-Tejashwi Yadav spreading 'Fake Narratives' ?

Muqabla: Are Rahul Gandhi-Tejashwi Yadav spreading 'Fake Narratives' ?
Muqabla: Rahul Gandhi or the Election Commission..Who wins the 'vote theft' battle?

Muqabla: Rahul Gandhi or the Election Commission..Who wins the 'vote theft' battle?

Muqabla: 'Doubtful' voters made Rahul Gandhi win Raebareli?

Muqabla: 'Doubtful' voters made Rahul Gandhi win Raebareli?
Muqabla: No shelter…no funds…where will the stray dogs go?

Muqabla: No shelter…no funds…where will the stray dogs go?
Muqabla: What was the reason behind March on 'vote theft'?

Muqabla: What was the reason behind March on 'vote theft'?

Muqabla: Was there a plan to arrest Mohan Bhagwat in Malegaon Blast Case ?

Muqabla: Was there a plan to arrest Mohan Bhagwat in Malegaon Blast Case ?
Muqabla: Those who called 'Hindus terrorists' are now exposed

Muqabla: Those who called 'Hindus terrorists' are now exposed
View All

Haqikat Kya Hai

What's the Truth? PM Modi Declares Relentless War – End of Pakistan?

What's the Truth? PM Modi Declares Relentless War – End of Pakistan?
Haqiqat Kya Hai: Mister Prime Minister The New Trend Setter !

Haqiqat Kya Hai: Mister Prime Minister The New Trend Setter !
Haqiqat Kya Hai: Is PM Modi preparing for the war ?

Haqiqat Kya Hai: Is PM Modi preparing for the war ?
Haqiqat Kya Hai: Is PM Modi going to make a big announcement after 11 hours?

Haqiqat Kya Hai: Is PM Modi going to make a big announcement after 11 hours?
Haqiqat Kya Hai: Narendra Modi is working on a very big plan

Haqiqat Kya Hai: Narendra Modi is working on a very big plan
Haqiqat Kya Hai: Asim Munir started preparing for war

Haqiqat Kya Hai: Asim Munir started preparing for war

Haqiqat Kya Hai: Will India attack Pakistan this time ?

Haqiqat Kya Hai: Will India attack Pakistan this time ?
Haqeeqat Kya Hai: The Gamechanger Plan Of PM Modi | Op Sindoor | Asim Munir | Trump

Haqeeqat Kya Hai: The Gamechanger Plan Of PM Modi | Op Sindoor | Asim Munir | Trump

View All

Entertainment

Tom Cruise Walks Red Carpet at Cannes for 'Mission: Impossible – The Final Reckoning' Premiere

Tom Cruise Walks Red Carpet at Cannes for 'Mission: Impossible – The Final Reckoning' Premiere
Cannes 2025: Bella Hadid, Eva Longoria & Heidi Klum Dazzle On The Red Carpet On Opening Night

Cannes 2025: Bella Hadid, Eva Longoria & Heidi Klum Dazzle On The Red Carpet On Opening Night
Entertainment Wrap: Deepika Padukone and Ranveer Singh introduce daughter Dua to paps

Entertainment Wrap: Deepika Padukone and Ranveer Singh introduce daughter Dua to paps
Entertainment Wrap: Tabla Legend Zakir Hussain Dies at 73, PM Modi Pays Tribute

Entertainment Wrap: Tabla Legend Zakir Hussain Dies at 73, PM Modi Pays Tribute

Entertainment Wrap: Shah Rukh & Salman hug each other at Devendra Fadnavis' Oath Ceremony

Entertainment Wrap: Shah Rukh & Salman hug each other at Devendra Fadnavis' Oath Ceremony

Entertainment Wrap: Naga Chaitanya's house decked up with flowers ahead of his wedding with Sobhita

Entertainment Wrap: Naga Chaitanya's house decked up with flowers ahead of his wedding with Sobhita

Entertainment Wrap: Nargis Fakhri's sister Aliya arrested for murdering ex-boyfriend

Entertainment Wrap: Nargis Fakhri's sister Aliya arrested for murdering ex-boyfriend

Entertainment Wrap: Vikrant Massey Announces Break From Acting Leaving Fans in Shock

Entertainment Wrap: Vikrant Massey Announces Break From Acting Leaving Fans in Shock

View All

Sports

Sports Wrap: New Zealand End Series on a High, England Walk Away With a 2-1 Win

Sports Wrap: New Zealand End Series on a High, England Walk Away With a 2-1 Win

Sports Wrap: Australia Take Control of Gabba Test but Rain Continues to Have a Say

Sports Wrap: Australia Take Control of Gabba Test but Rain Continues to Have a Say

Sports Wrap: South Africa inch closer to WTC final; ICC Reprimands Head & Siraj

Sports Wrap: South Africa inch closer to WTC final; ICC Reprimands Head & Siraj

Sports Wrap: India bat first against Australia in pink-ball Test in Adelaide

Sports Wrap: India bat first against Australia in pink-ball Test in Adelaide

India beat UAE to confirm semis spot in U19 Asia Cup | 5th December | Sports Wrap

India beat UAE to confirm semis spot in U19 Asia Cup | 5th December | Sports Wrap
Sports Wrap: Sufiyan Muqeem spins Pakistan to series-leading win against Zimbabwe

Sports Wrap: Sufiyan Muqeem spins Pakistan to series-leading win against Zimbabwe

Sports Wrap: Zimbabwe to face Pakistan; PV Sindhu set to marry Hyderabad-based techie

Sports Wrap: Zimbabwe to face Pakistan; PV Sindhu set to marry Hyderabad-based techie

Sports Wrap: India to face Japan in U19 Men's Asia Cup

Sports Wrap: India to face Japan in U19 Men's Asia Cup

View All

Lifestyle

Yoga Tips, 15 Dec 2024: How to control high blood pressure in winter?

Yoga Tips, 15 Dec 2024: How to control high blood pressure in winter?

Yoga Tips, 14 Dec 2024: Swami Ramdev Shares Helpful Yogasanas to Treat Thyroid Problems

Yoga Tips, 14 Dec 2024: Swami Ramdev Shares Helpful Yogasanas to Treat Thyroid Problems
Yoga Tips, 7 Dec 2024: Panic regarding health...Enter the '5 AM' Club

Yoga Tips, 7 Dec 2024: Panic regarding health...Enter the '5 AM' Club
Yoga Tips, 6 Dec 2024: 2 deadly diseases... why have they become the enemy of bones?

Yoga Tips, 6 Dec 2024: 2 deadly diseases... why have they become the enemy of bones?
Yoga Tips, 05 Dec 2024: Why has the condition of 'Brain Rot' become the enemy of children?

Yoga Tips, 05 Dec 2024: Why has the condition of 'Brain Rot' become the enemy of children?
Yoga Tips, 4 Dec 2024: This year India may face severe winter, Know why?

Yoga Tips, 4 Dec 2024: This year India may face severe winter, Know why?
Yoga Tips, 30 Nov 2024: How much has smog increased the risk of allergy and migraine?

Yoga Tips, 30 Nov 2024: How much has smog increased the risk of allergy and migraine?
Yoga Tips, 29 Nov 2024: How dangerous are the symptoms of 'burnout syndrome' in winter?

Yoga Tips, 29 Nov 2024: How dangerous are the symptoms of 'burnout syndrome' in winter?

View All

Originals

Speed News: SC Orders Release Of Stray Dogs After Vaccination, Bans Feeding In Public Places

Speed News: SC Orders Release Of Stray Dogs After Vaccination, Bans Feeding In Public Places

PM Modi Takes Swipe at Rahul Gandhi, Says Oppn Leaders Not Given Chances

PM Modi Takes Swipe at Rahul Gandhi, Says Oppn Leaders Not Given Chances
Bills Proposing PM, CM, ministers' removal over criminal charges sent to JPC

Bills Proposing PM, CM, ministers' removal over criminal charges sent to JPC

CP Radhakrishnan vs Sudarshan Reddy: Can Opposition's VP Pick Make an Impact?

CP Radhakrishnan vs Sudarshan Reddy: Can Opposition's VP Pick Make an Impact?
Speed News: INDIA Bloc Fields Former SC Judge B Sudershan Reddy for Vice Presidency

Speed News: INDIA Bloc Fields Former SC Judge B Sudershan Reddy for Vice Presidency
PM Modi-Wang Yi Meeting Today: What's on the India-China Discussion Table?

PM Modi-Wang Yi Meeting Today: What's on the India-China Discussion Table?
EU and Russia-Ukraine War: How Its Support Might Be Escalating the Conflict

EU and Russia-Ukraine War: How Its Support Might Be Escalating the Conflict
Who is CP Radhakrishnan? NDA's Vice President Candidate 2025 Explained

Who is CP Radhakrishnan? NDA's Vice President Candidate 2025 Explained
View All
 
\