Haqiqat Kya Hai : Pakistan surrendered in just one hour on September 17!
On Narendra Modi's birthday, Pakistan faced a humiliating defeat. They were forced to surrender within just one hour. Pakistan's Field Marshal General Asim Munir suffered a major blow to his pride, and Pakistan's Home Minister Mohsin Naqvi was left sweating with embarrassment.
