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- Haqiqat Kya Hai : Modi-Trump's first meeting after OP Sindoor, silence falls over Pakistan!
Haqikat Kya Hai
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Haqiqat Kya Hai : Modi-Trump's first meeting after OP Sindoor, silence falls over Pakistan!
After 16 months, Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump met. They had a very warm conversation. The G7 summit is underway in the French city of Evian, where Modi and Trump met. This is the first round-table conference.
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