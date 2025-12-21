Haqiqat Kya Hai: Islamabad sealed, fear-filled lockdown in Rawalpindi! High alert in Islamabad! Protests announced from Peshawar, Lahore, and Quetta; police deployed on every road. For the first time, all of Munir's enemies have united, causing panic in the army, with soldiers reportedly abandoning their uniforms and fleeing. The next 24 hours will be dramatic.