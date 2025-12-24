Advertisement
  1. News
  2. Video
  3. Haqikat Kya Hai
  4. Haqiqat Kya Hai : A fatwa has been issued against Mullah Munir in Lyari, and a bounty has been placed on his head!

Haqikat Kya Hai

Aap ki Adalat Aaj ki Baat News Astrology Originals Yoga kurukshetra Hakikat Kya Hai Muqabla Entertainment Sports Lifestyle
Updated on:

Haqiqat Kya Hai : A fatwa has been issued against Mullah Munir in Lyari, and a bounty has been placed on his head!

Earthquake in Pakistan! A fatwa has been issued against Mullah Munir in Lyari, Karachi, and Mufti Taqi Usmani has allegedly ordered his assassination. Another man named Rehman has announced his intention to eliminate Munir.

Advertisement

Related Videos

Advertisement

Latest Videos

Aaj Ki Baat: Did Yunus have the extremist Usman Hadi killed?

Aaj Ki Baat: Did Yunus have the extremist Usman Hadi killed?
Coffee Par Kurukshetra: Why did Yogi's Brahmin MLAs hold a meeting in UP?

Coffee Par Kurukshetra: Why did Yogi's Brahmin MLAs hold a meeting in UP?
Muqabla: Hindu atrocities, Pakistan's plan, is Bangladesh trapped?

Muqabla: Hindu atrocities, Pakistan's plan, is Bangladesh trapped?
Yoga With Swami Ramdev: How to choose natural fabrics to protect yourself from extreme cold

Yoga With Swami Ramdev: How to choose natural fabrics to protect yourself from extreme cold

Aaj Ka Rashifal, 24 Dec 2025 : Find out what your stars have in store for you today with Acharya Indu Prakash.

Aaj Ka Rashifal, 24 Dec 2025 : Find out what your stars have in store for you today with Acharya Indu Prakash.
Super 100 News: ISRO To Make History Today, Watch Top 100 News

Super 100 News: ISRO To Make History Today, Watch Top 100 News
Coffee Par Kurukshetra: Does the Congress party need Priyanka's leadership?

Coffee Par Kurukshetra: Does the Congress party need Priyanka's leadership?
Aaj Ki Baat: Did the ISI instigate violence against India?

Aaj Ki Baat: Did the ISI instigate violence against India?

Aap Ki Adalat

Farhan Akhtar In Aap Ki Adalat: Watch Full Episode with Rajat Sharma

Farhan Akhtar In Aap Ki Adalat: Watch Full Episode with Rajat Sharma
Akshay Kumar In Aap Ki Adalat: Watch Full episode with Rajat Sharma

Akshay Kumar In Aap Ki Adalat: Watch Full episode with Rajat Sharma
Mohammed Shami In Aap Ki Adalat: Watch Full Episode with Rajat Sharma

Mohammed Shami In Aap Ki Adalat: Watch Full Episode with Rajat Sharma

CM Mohan Yadav in Aap Ki Adalat: After becoming MP CM, Mohan Yadav turns up for his biggest interview

CM Mohan Yadav in Aap Ki Adalat: After becoming MP CM, Mohan Yadav turns up for his biggest interview
Dhirendra Shastri Interview With Rajat Sharma : Baba Bageshwar In Aap Ki Adalat

Dhirendra Shastri Interview With Rajat Sharma : Baba Bageshwar In Aap Ki Adalat
Manoj Sinha In Aap Ki Adalat: Interesting interview of Manoj Sinha in 'Aap Ki Adalat'

Manoj Sinha In Aap Ki Adalat: Interesting interview of Manoj Sinha in 'Aap Ki Adalat'
Devendra Fadnavis Interview With Rajat Sharma : Maharashtra CM Devendra Fadnavis in 'Aap Ki Adalat'

Devendra Fadnavis Interview With Rajat Sharma : Maharashtra CM Devendra Fadnavis in 'Aap Ki Adalat'
Smriti Irani Interview with Rajat Sharma : BJP leader Smriti Irani in the dock of 'Aap Ki Adalat'

Smriti Irani Interview with Rajat Sharma : BJP leader Smriti Irani in the dock of 'Aap Ki Adalat'
View All

Aaj Ki Baat

Aaj Ki Baat: Which two leaders did CM Yogi describe as "examples"?

Aaj Ki Baat: Which two leaders did CM Yogi describe as "examples"?
Aaj Ki Baat: Why is the situation bad in Bangladesh?

Aaj Ki Baat: Why is the situation bad in Bangladesh?
Aaj Ki Baat: How did bankers in Lucknow save an elderly woman from digital fraud?

Aaj Ki Baat: How did bankers in Lucknow save an elderly woman from digital fraud?

Aaj Ki Baat: How many fake voter names were deleted in Mamata Didi's area?

Aaj Ki Baat: How many fake voter names were deleted in Mamata Didi's area?

Aaj Ki Baat: How is 'G Ram G' different from MGNREGA, and what is its biggest advantage?

Aaj Ki Baat: How is 'G Ram G' different from MGNREGA, and what is its biggest advantage?
Aaj Ki Baat: What is the Pakistan connection to the attack on Jews in Sydney?

Aaj Ki Baat: What is the Pakistan connection to the attack on Jews in Sydney?
Aaj Ki Baat : Will former ISI chief Faiz Hameed testify against Imran Khan?

Aaj Ki Baat : Will former ISI chief Faiz Hameed testify against Imran Khan?

Aaj Ki Baat: How Goa's 'criminals' the Luthra brothers caught in Thailand?

Aaj Ki Baat: How Goa's 'criminals' the Luthra brothers caught in Thailand?
View All

News

Muqabla: BJP takes major action against infiltrators in UP, 65 slum dwellings listed and handed over to the District Magistrate!

Muqabla: BJP takes major action against infiltrators in UP, 65 slum dwellings listed and handed over to the District Magistrate!
Super 100: Former IG Amar Singh Chahal shot himself in Patiala, Punjab.

Super 100: Former IG Amar Singh Chahal shot himself in Patiala, Punjab.
Muqabla : Humayun's Babri group vs. Bhagwat's Hindu force, the battle begins in Bengal!

Muqabla : Humayun's Babri group vs. Bhagwat's Hindu force, the battle begins in Bengal!
Rajasthan Shrouded in Fog: Dausa and Jaisalmer Experience Low Visibility | India TV News English

Rajasthan Shrouded in Fog: Dausa and Jaisalmer Experience Low Visibility | India TV News English
Epstein Files: DOJ Restores Trump Image to Jeffrey Epstein Document Database | World News

Epstein Files: DOJ Restores Trump Image to Jeffrey Epstein Document Database | World News
Thoothukudi Estuary Transforms into a Haven for Migratory Birds | India TV News English

Thoothukudi Estuary Transforms into a Haven for Migratory Birds | India TV News English
Muqabla: Akhilesh's SIR math, he will defeat BJP by 84,000 votes on every seat.

Muqabla: Akhilesh's SIR math, he will defeat BJP by 84,000 votes on every seat.
PM Modi Visits Swahid Smarak Kshetra in Guwahati to Remember and Honor Fallen Heroes

PM Modi Visits Swahid Smarak Kshetra in Guwahati to Remember and Honor Fallen Heroes
View All

Astrology

Aaj Ka Rashifal, 23 Dec 2025 : Find out what your stars have in store for you today with Acharya Indu Prakash.

Aaj Ka Rashifal, 23 Dec 2025 : Find out what your stars have in store for you today with Acharya Indu Prakash.
Aaj Ka Rashifal, 21 Dec 2025 : Find out what your stars have in store for you today with Acharya Indu Prakash.

Aaj Ka Rashifal, 21 Dec 2025 : Find out what your stars have in store for you today with Acharya Indu Prakash.
Today's Horoscope, 20 Dec 2025: Know from Acharya Indu Prakash ji what your stars are saying today.

Today's Horoscope, 20 Dec 2025: Know from Acharya Indu Prakash ji what your stars are saying today.

Today's Horoscope, 19 Dec 2025: Know from Acharya Indu Prakash ji what your stars are saying today.

Today's Horoscope, 19 Dec 2025: Know from Acharya Indu Prakash ji what your stars are saying today.

Today's Horoscope, 18 Dec 2025: Know from Acharya Indu Prakash ji what your stars are saying today.

Today's Horoscope, 18 Dec 2025: Know from Acharya Indu Prakash ji what your stars are saying today.

Today's Horoscope, December 17, 2025: Auspicious Time | Today's Predictions with Acharya Indu Prakash

Today's Horoscope, December 17, 2025: Auspicious Time | Today's Predictions with Acharya Indu Prakash
Aaj Ka Rashifal, 16 Dec 2025 : Find out what your stars have in store for you today with Acharya Indu Prakash.

Aaj Ka Rashifal, 16 Dec 2025 : Find out what your stars have in store for you today with Acharya Indu Prakash.
Find out what your stars have in store for you today with Acharya Indu Prakash.

Find out what your stars have in store for you today with Acharya Indu Prakash.

View All

Yoga

Yoga with Swami Ramdev: What mistake are thyroid patients making in the morning that is blocking the movement of their spine?

Yoga with Swami Ramdev: What mistake are thyroid patients making in the morning that is blocking the movement of their spine?
Yoga Swami Ramdev: Muscle cramps, weak joints and bones, fog, pollution, and smog are launching a triple attack.

Yoga Swami Ramdev: Muscle cramps, weak joints and bones, fog, pollution, and smog are launching a triple attack.

Yoga with Swami Ramdev: What mistakes should you avoid during winter to prevent negative consequences?

Yoga with Swami Ramdev: What mistakes should you avoid during winter to prevent negative consequences?
Yoga With Swami Ramdev: 5 ways to keep your lungs healthy with yoga

Yoga With Swami Ramdev: 5 ways to keep your lungs healthy with yoga
Yoga With Swami Ramdev: Trump's ultimatum on two diseases, how will the dreams of Indians be eclipsed?

Yoga With Swami Ramdev: Trump's ultimatum on two diseases, how will the dreams of Indians be eclipsed?
Yoga With Swami Ramdev: How is toxic air damaging your lungs, kidneys, and heart? Yoga For Health

Yoga With Swami Ramdev: How is toxic air damaging your lungs, kidneys, and heart? Yoga For Health

Yoga With Swami Ramdev: Which Health Investment Guarantees Profit? | Yoga For Healthy Health

Yoga With Swami Ramdev: Which Health Investment Guarantees Profit? | Yoga For Healthy Health
Yoga with Swami Ramdev: Why is it important to walk 10,000 steps every day?

Yoga with Swami Ramdev: Why is it important to walk 10,000 steps every day?
View All

Kurukshetra

Coffee Par Kurukshetra: Bengali Hindus understand that division will lead to destruction?

Coffee Par Kurukshetra: Bengali Hindus understand that division will lead to destruction?
Coffee Par Kurukshetra : Is Babri's brick shaking Mamata's foundation?

Coffee Par Kurukshetra : Is Babri's brick shaking Mamata's foundation?
Coffee Par Kurukshetra: Nehruji's letters, property of the Gandhi family or heritage of the country?

Coffee Par Kurukshetra: Nehruji's letters, property of the Gandhi family or heritage of the country?

Coffee Par Kurukshetra: If Rahul, Sonia, and Vadra are out of jail, will it only benefit for Modi?

Coffee Par Kurukshetra: If Rahul, Sonia, and Vadra are out of jail, will it only benefit for Modi?

Coffee Par Kurukshetra: Why is the opposition opposing 'G RAM G'?

Coffee Par Kurukshetra: Why is the opposition opposing 'G RAM G'?

Coffee Par Kurukshetra : Did Modi change the appointment pattern in the BJP?

Coffee Par Kurukshetra : Did Modi change the appointment pattern in the BJP?

Coffee Par Kurukshetra : Did Munir send Faiz to jail to take revenge from Imran?

Coffee Par Kurukshetra : Did Munir send Faiz to jail to take revenge from Imran?

Coffee Par Kurukshetra: Why doesn't Rahul Gandhi listen to the old Congress leaders?

Coffee Par Kurukshetra: Why doesn't Rahul Gandhi listen to the old Congress leaders?
View All

Muqabla

Muqabla: Bangladesh becomes Jihadistan, Munir's conspiracy exposed.

Muqabla: Bangladesh becomes Jihadistan, Munir's conspiracy exposed.
Muqabla: Why is it difficult to breathe in Delhi, what is its solution?

Muqabla: Why is it difficult to breathe in Delhi, what is its solution?
Muqabla: How much donation was collected in the name of 'Babar' in Bengal ?

Muqabla: How much donation was collected in the name of 'Babar' in Bengal ?
Muqabla: What will change in the country after MNREGA's demise with "G Ram G"?

Muqabla: What will change in the country after MNREGA's demise with "G Ram G"?
Muqabla: What is the real story behind Nitish Babu's hijab-pulling?

Muqabla: What is the real story behind Nitish Babu's hijab-pulling?
Muqabla : Whether it's Australia or America, will the terrorist turn out to be from Pakistan?

Muqabla : Whether it's Australia or America, will the terrorist turn out to be from Pakistan?
View All

Haqikat Kya Hai

Haqiqat Kya Hai : General, where will you escape now, It's Munir's turn now.

Haqiqat Kya Hai : General, where will you escape now, It's Munir's turn now.

Haqiqat Kya Hai : Munir blew up Bangladesh!

Haqiqat Kya Hai : Munir blew up Bangladesh!
Haqiqat Kya Hai : Preparations for the final battle against Munir, decision in the next 24 hours?

Haqiqat Kya Hai : Preparations for the final battle against Munir, decision in the next 24 hours?

Haqiqat Kya Hai : If Asim Munir says "no" he will die, if he says "yes" he will die!

Haqiqat Kya Hai : If Asim Munir says "no" he will die, if he says "yes" he will die!
Haqiqat Kya Hai : Munir's forces Vs Imran's army, war is about to begin in Pakistan!

Haqiqat Kya Hai : Munir's forces Vs Imran's army, war is about to begin in Pakistan!
Haqiqat Kya Hai: Munir Is Now Under Strict Watch Of Mossad?

Haqiqat Kya Hai: Munir Is Now Under Strict Watch Of Mossad?
What is the Reality? Munir had to take off his uniform and put on a cap. Asim Munir | Shehbaz Sharif

What is the Reality? Munir had to take off his uniform and put on a cap. Asim Munir | Shehbaz Sharif
Haqiqat Kya Hai: Putin Will Put And End To The NATO?

Haqiqat Kya Hai: Putin Will Put And End To The NATO?
View All

Entertainment

Armaan Khera on The Ba***ds of Bollywood defamation case, SRK, and Aryan Khan | Exclusive Interview

Armaan Khera on The Ba***ds of Bollywood defamation case, SRK, and Aryan Khan | Exclusive Interview
Tom Cruise Walks Red Carpet at Cannes for 'Mission: Impossible – The Final Reckoning' Premiere

Tom Cruise Walks Red Carpet at Cannes for 'Mission: Impossible – The Final Reckoning' Premiere
Cannes 2025: Bella Hadid, Eva Longoria & Heidi Klum Dazzle On The Red Carpet On Opening Night

Cannes 2025: Bella Hadid, Eva Longoria & Heidi Klum Dazzle On The Red Carpet On Opening Night
Entertainment Wrap: Deepika Padukone and Ranveer Singh introduce daughter Dua to paps

Entertainment Wrap: Deepika Padukone and Ranveer Singh introduce daughter Dua to paps
Entertainment Wrap: Tabla Legend Zakir Hussain Dies at 73, PM Modi Pays Tribute

Entertainment Wrap: Tabla Legend Zakir Hussain Dies at 73, PM Modi Pays Tribute

Entertainment Wrap: Shah Rukh & Salman hug each other at Devendra Fadnavis' Oath Ceremony

Entertainment Wrap: Shah Rukh & Salman hug each other at Devendra Fadnavis' Oath Ceremony

Entertainment Wrap: Naga Chaitanya's house decked up with flowers ahead of his wedding with Sobhita

Entertainment Wrap: Naga Chaitanya's house decked up with flowers ahead of his wedding with Sobhita

Entertainment Wrap: Nargis Fakhri's sister Aliya arrested for murdering ex-boyfriend

Entertainment Wrap: Nargis Fakhri's sister Aliya arrested for murdering ex-boyfriend

View All

Sports

Sports Wrap: New Zealand End Series on a High, England Walk Away With a 2-1 Win

Sports Wrap: New Zealand End Series on a High, England Walk Away With a 2-1 Win

Sports Wrap: Australia Take Control of Gabba Test but Rain Continues to Have a Say

Sports Wrap: Australia Take Control of Gabba Test but Rain Continues to Have a Say

Sports Wrap: South Africa inch closer to WTC final; ICC Reprimands Head & Siraj

Sports Wrap: South Africa inch closer to WTC final; ICC Reprimands Head & Siraj

Sports Wrap: India bat first against Australia in pink-ball Test in Adelaide

Sports Wrap: India bat first against Australia in pink-ball Test in Adelaide

India beat UAE to confirm semis spot in U19 Asia Cup | 5th December | Sports Wrap

India beat UAE to confirm semis spot in U19 Asia Cup | 5th December | Sports Wrap
Sports Wrap: Sufiyan Muqeem spins Pakistan to series-leading win against Zimbabwe

Sports Wrap: Sufiyan Muqeem spins Pakistan to series-leading win against Zimbabwe

Sports Wrap: Zimbabwe to face Pakistan; PV Sindhu set to marry Hyderabad-based techie

Sports Wrap: Zimbabwe to face Pakistan; PV Sindhu set to marry Hyderabad-based techie

Sports Wrap: India to face Japan in U19 Men's Asia Cup

Sports Wrap: India to face Japan in U19 Men's Asia Cup

View All

Lifestyle

Coffee Par Kurukshetra: How did Congress get itself into trouble over vote rigging and the SIR issue?

Coffee Par Kurukshetra: How did Congress get itself into trouble over vote rigging and the SIR issue?

Yoga Tips, 15 Dec 2024: How to control high blood pressure in winter?

Yoga Tips, 15 Dec 2024: How to control high blood pressure in winter?

Yoga Tips, 14 Dec 2024: Swami Ramdev Shares Helpful Yogasanas to Treat Thyroid Problems

Yoga Tips, 14 Dec 2024: Swami Ramdev Shares Helpful Yogasanas to Treat Thyroid Problems
Yoga Tips, 7 Dec 2024: Panic regarding health...Enter the '5 AM' Club

Yoga Tips, 7 Dec 2024: Panic regarding health...Enter the '5 AM' Club
Yoga Tips, 6 Dec 2024: 2 deadly diseases... why have they become the enemy of bones?

Yoga Tips, 6 Dec 2024: 2 deadly diseases... why have they become the enemy of bones?
Yoga Tips, 05 Dec 2024: Why has the condition of 'Brain Rot' become the enemy of children?

Yoga Tips, 05 Dec 2024: Why has the condition of 'Brain Rot' become the enemy of children?
Yoga Tips, 4 Dec 2024: This year India may face severe winter, Know why?

Yoga Tips, 4 Dec 2024: This year India may face severe winter, Know why?
Yoga Tips, 30 Nov 2024: How much has smog increased the risk of allergy and migraine?

Yoga Tips, 30 Nov 2024: How much has smog increased the risk of allergy and migraine?
View All

Originals

Speed News: PM Modi Talks to New Zealand PM Christopher Luxon; FTA Pact Finalised

Speed News: PM Modi Talks to New Zealand PM Christopher Luxon; FTA Pact Finalised
Epstein Files Exposed: Clinton, Trump, and the Celebrity Controversy Explained | World News

Epstein Files Exposed: Clinton, Trump, and the Celebrity Controversy Explained | World News
Bangladesh at a Crossroads: The Story of Dipu Chandra Das and Minority Vulnerability

Bangladesh at a Crossroads: The Story of Dipu Chandra Das and Minority Vulnerability
Speed News: PM Modi Says More Efforts Required to Undo Congress's Anti-Farmer Policies

Speed News: PM Modi Says More Efforts Required to Undo Congress's Anti-Farmer Policies
Speed News: Osman Hadi Funeral Sees Massive Gathering Despite Heavy Security In Bangladesh

Speed News: Osman Hadi Funeral Sees Massive Gathering Despite Heavy Security In Bangladesh
Bangladesh in Turmoil: Who Was Sharif Osman Hadi and How His Death Triggered Anti-India Protests

Bangladesh in Turmoil: Who Was Sharif Osman Hadi and How His Death Triggered Anti-India Protests
Speed News: Sheikh Mujibur Rahman's Residence Attacked Amid Rising Unrest in Bangladesh

Speed News: Sheikh Mujibur Rahman's Residence Attacked Amid Rising Unrest in Bangladesh
Speed News: Rahul Gandhi Tours Germany's BMW Factory, Advocates for India's Manufacturing

Speed News: Rahul Gandhi Tours Germany's BMW Factory, Advocates for India's Manufacturing
View All
 
\