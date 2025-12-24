- News
- Video
- Haqikat Kya Hai
- Haqiqat Kya Hai : A fatwa has been issued against Mullah Munir in Lyari, and a bounty has been placed on his head!
Haqikat Kya Hai
Updated on:
Haqiqat Kya Hai : A fatwa has been issued against Mullah Munir in Lyari, and a bounty has been placed on his head!
Earthquake in Pakistan! A fatwa has been issued against Mullah Munir in Lyari, Karachi, and Mufti Taqi Usmani has allegedly ordered his assassination. Another man named Rehman has announced his intention to eliminate Munir.
Advertisement
Advertisement