- News
- Video
- Aaj Ki Baat
- Aaj Ki Baat: "Russia-India friendship... a thorn in Donald Trump's eye?"
Aaj Ki Baat
Updated on:
Aaj Ki Baat: "Russia-India friendship... a thorn in Donald Trump's eye?"
National Security Advisor Ajit Doval met with Russian President Vladimir Putin in Moscow today. This meeting is considered highly significant given the current tensions between India and the United States over trade and tariffs. Just yesterday, US President Donald Trump imposed an additional 25 per
Advertisement
Advertisement