BJP announces 8 candidates for UP Rajya Sabha elections, fields Dharampal Singh; drops Hardeep Singh Puri

The Bharatiya Janata Party (BJP) on Monday announced eight candidates for upcoming elections to 10 Rajya Sabha seats in Uttar Pradesh.
The party fielded eight candidates, including party's Uttar Pradesh MLA Dharampal Singh, and senior leaders Radhakant Ojha, Gopi Krishna Pandey and Prakash Pal. Vidyasagar Sonkar, a former Lok Sabha member and ex-Uttar Pradesh MLA, has also been fielded by the party.
Former Lok Sabha member Priyanka Singh Rawat and senior leader Ram Pratap Singh Chauhan were also given a Rajya Sabha ticket. Veteran BJP leader and Jharkhand Governor Santosh Kumar Gangwar's daughter Shruti Gangwar was also fielded by the party.
Hardeep Puri, BL Verma dropped
Surprisingly, Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri and Union Minister of State for Consumer Affairs Banwari Lal Verma -- who are members of the Rajya Sabha -- have been dropped by the BJP.
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