What is India's schedule in Commonwealth Games 2026? Check dates of all events

India will begin their 2026 Commonwealth Games campaign in Glasgow on July 23. Several of the country's leading athletes, including Neeraj Chopra, Mirabai Chanu, Tejaswin Shankar, Animesh Kujur and Gurindervir Singh, will be participating. A total of 126 athletes have qualified for the event and it also serves as a perfect opportunity for the athletes to prepare accordingly for the Asian Games later in the year in Japan. Notably, Mirabai and Lovlina among others will carry India's flag during the opening ceremony.
The 2026 Commonwealth Games arrive under markedly different circumstances from previous editions. Glasgow assumed hosting responsibilities after Australia withdrew because of rising costs, resulting in a significantly reduced format designed to lower expenses. The Games will feature only 10 sports contested across four venues.
Competition each day will be spread across two principal viewing windows for audiences in India. Morning and early afternoon sessions in Glasgow, beginning between 1:00 PM and 3:30 PM IST, will primarily feature qualifying rounds, heats and group-stage contests. Medal events and other high-profile competitions are largely scheduled for the evening programme, which starts around 8:30 PM or 10:30 PM IST and is expected to continue until approximately 2:00 AM to 2:15 AM IST.
INDIA'S DATE-WISE SCHEDULE IN CWG
July 24
Swimming:
2:15 PM: Ali Imam in Men's S13 100m Freestyle Heats
2:20 PM: Srihari Natraj in 50m Backstroke Heats
11:45 PM: Ali Imam Final (subject to qualification)
12:15 AM: Srihari Natraj semi-final (subject to qualification)
Gymnastics:
2:30 PM: Men's Team Final — MEDAL EVENT
Boxing:
3:30 PM (Morning session): Preeti Pawar, Jaismine Lamboria, Aditya Pratap Singh in Round 1 action
10:30 PM (Evening session): Priya Ghanghas, Jadumani Singh, Sumit Kundu in Round 1 action
Para Powerlifting:
5:30 PM: Ashok Kumar Malik and Parmjeet Kumar in Men's Lightweight Final — MEDAL EVENT
5:30 PM: Suman Devi and Jaspreet Kaur in Women's Lightweight Final — MEDAL EVENT
10:30 PM: Sudhir and Jhandu Kumar in Men's Heavyweight Final — MEDAL EVENT
10:30 PM: Kasthuri Rajamani in Women's Heavyweight Final — MEDAL EVENT
Lawn Bowls:
Putul Sonowal in Men's Singles Sectional Play
Pinki Singh and Rupa Rani Tirkey in Women's Pairs Sectional Play
July 25
Gymnastics:
2:30 PM: Women's Team Final — MEDAL EVENT
Boxing:
3:30 PM (Morning session): Parveen Hooda, Arundhati Choudhary, Sachin Siwach in Round 1 action
10:30 PM (Evening session): Lovlina Borgohain and Ankush in Round 1 action; Aditya Pratap Singh in Round 2 action (subject to qualification)
Swimming:
4:00 PM: Dhakshan Shashikumar in Men's 400m Freestyle Heats
4:15 PM: Chaitanya Vishwas Kulkarni in Men's S14 200m Freestyle Heats
11:30 PM: Dhakshan Sashikumar final (subject to qualification)
12:20 AM: Srihari Natraj in Men's 50m Backstroke Final (subject to qualification) — MEDAL EVENT
12:45 AM: Chaitanya Vishwas Kulkarni final (subject to qualification)
3x3 Basketball:
5:00 PM: Women's Wheelchair — India vs Wales
Lawn Bowls:
Putul Sonowal in Men's Singles Sectional Play
Pinki Singh and Rupa Rani Tirkey in Women's Pairs Sectional Play
July 26
Weightlifting:
2:30 PM: Rishikanta Singh in Men's 60kg Final — MEDAL EVENT
6:30 PM: Mirabai Chanu in Women's 49kg Final — MEDAL EVENT
11:00 PM: M Raja in Men's 65kg Final — MEDAL EVENT
Gymnastics:
2:30 PM: Men's Individual All-Around Final — MEDAL EVENT
10:00 PM: Women's Individual All-Around Final — MEDAL EVENT
Boxing:
3:30 PM (All day): Jaismine Lamboria, Jadumani Singh, Kapil Pokhariya, Narender Berwal in Round 2 action (subject to qualification); Aditya Pratap Singh in Round 3 action (subject to qualification)
3x3 Basketball:
10:15 PM: Women's Wheelchair — India vs Scotland
Lawn Bowls:
Putul Sonowal in Men's Singles Sectional Play
Pinki Singh and Rupa Rani Tirkey in Women's Pairs Sectional Play
July 27
Athletics & Para Athletics:
2:30 PM – 8:00 PM (Morning session)
Pooja in Women's High Jump Qualifiers
Yashas P and Santhosh Kumar Thamilarasan in Men's 400m Hurdles Round 1
Murali Sreeshankar & Lokesh Sathyanathan in Men's Long Jump Qualifiers
Gurindervir Singh in Men's 100m Round 1
Tejas Shirse in Men's 110m Hurdles Round 1
Rakeshbhai Bhatt & Shreyansh Trivedi in Men's T37/38 100m Round 1
11:00 PM – 2:15 AM: Sarvesh Kushare and Adarsh Ram in Men's High Jump Final — MEDAL EVENT
11:00 PM – 2:15 AM: Tejas Shirse in Men's 110m Hurdles Final (subject to qualification) — MEDAL EVENT
11:00 PM – 2:15 AM: Rakeshbhai Bhatt and Shreyansh Trivedi in Men's T37/38 100m Final (subject to qualification) — MEDAL EVENT
11:00 PM – 2:15 AM: Sharmila Dhankar and Shilpa K Shya in Women's Shot Put F55-57 Final — MEDAL EVENT
Weightlifting:
5:30 PM: Gyaneshwari Yadav in Women's 53kg Final — MEDAL EVENT
7:45 PM: Bindyarani Devi in Women's 58kg Final — MEDAL EVENT
12:30 AM: Ajaya Babu in Men's 79kg Final — MEDAL EVENT
Swimming:
3:00 PM: Sajan Prakash in Men's 200m Butterfly Heats
2:00 AM: Sajan Prakash in Men's 200m Butterfly Final (subject to qualification) — MEDAL EVENT
Boxing:
3:30 PM (All day): Sakshi Choudhary, Sachin Siwach, Sumit Kundu, Ankush in Round 2 action (subject to qualification)
3x3 Basketball:
5:15 PM: Women's Wheelchair — India vs Nigeria
Lawn Bowls:
Putul Sonowal in Men's Singles Sectional Play
Pinki Singh and Rupa Rani Tirkey in Women's Pairs Sectional Play
July 28
Athletics:
11:00 PM – 2:15 AM: Pooja in Women's High Jump Final (subject to qualification) — MEDAL EVENT
11:00 PM – 2:15 AM: Gurindervir Singh in Men's 100m Final (subject to qualification) — MEDAL EVENT
11:00 PM – 2:15 AM: Gulveer Singh in Men's 10,000m Final — MEDAL EVENT
Weightlifting:
11:00 PM: Harjinder Kaur in Women's 69kg Final — MEDAL EVENT
Gymnastics:
5:30 PM: Men's Floor Exercise Final, Women's Vault Final, Men's Pommel Horse Final, Women's Uneven Bars Final, Men's Rings Final (all subject to qualification) — MEDAL EVENT
Lawn Bowls:
Putul Sonowal in Men's Singles Medal Matches (subject to qualification) — MEDAL EVENT
Pinki Singh and Rupa Rani Tirkey in Women's Pairs Medal Matches (subject to qualification) — MEDAL EVENT
Boxing:
3:30 PM (All day): Preeti Pawar, Priya Ghanghas, Parveen Hooda, Lovlina Borgohain, Jadumani Singh, Aditya Pratap Singh, Kapil Pokhariya in Quarterfinals (subject to qualification)
Swimming:
2:45 PM: Srihari Natraj in Men's 100m Backstroke Heats (Semifinal at 11:00 PM, subject to qualification)
3x3 Basketball:
11:00 PM: Women's Wheelchair Semifinal Qualifier (subject to qualification)
July 29
Athletics & Para Athletics:
2:30 PM – 8:00 PM (Morning session):
Animesh Kujur in Men's 200m Round 1
Tajinderpal Singh Toor and Samardeep Singh Gill in Men's Shot Put Qualifiers
Mohammed Basil M & Dilip Mahadu Gavit in Men's 100m T45-47 Round 1
11:00 PM – 2:15 AM: Murali Sreeshankar and Lokesh Satyanathan in Men's Long Jump Final (subject to qualification) — MEDAL EVENT
11:00 PM – 2:15 AM: Manpreet Kaur in Women's Shot Put Final — MEDAL EVENT
11:00 PM – 2:15 AM: Parul Choudhary in Women's 3000m Steeplechase Final — MEDAL EVENT
11:00 PM – 2:15 AM: Devender Kumar and Sagar Thayat in Men's Discus Throw F42-44/61-64 Final — MEDAL EVENT
11:00 PM – 2:15 AM: Mohammed Basil M and Dilip Mahadu Gavit in Men's 100m T45-47 Final (subject to qualification) — MEDAL EVENT
Weightlifting:
2:00 PM: Sanjana in Women's 77kg Final — MEDAL EVENT
6:30 PM: Dilbag Singh in Men's 94kg Final — MEDAL EVENT
11:00 PM: Nirupama Devi in Women's 86kg Final — MEDAL EVENT
Swimming:
3:10 PM: Aneesh S Gowda in Men's 200m Freestyle Heats
3:30 PM: Ravi Veera Venkata Budigina, Suyash Narayan Jadhav, Swatik Patil in Men's S7 50m Freestyle Heats
4:00 PM: Aryan Nehra in Men's 1500m Freestyle Heats
11:30 PM: Srihari Natraj in Men's 100m Backstroke Final (subject to qualification) — MEDAL EVENT
12:00 AM: Aneesh S Gowda in Men's 200m Freestyle Final (subject to qualification) — MEDAL EVENT
12:45 AM: Ravi Veera, Suyash Jadhav, Swatik Patil in Men's S7 50m Freestyle Final (subject to qualification) — MEDAL EVENT
12:50 AM: Aryan Nehra in Men's 1500m Freestyle Final (subject to qualification) — MEDAL EVENT
Gymnastics:
5:30 PM (All day): Men's Vault Final, Women's Balance Beam Final, Men's Parallel Bars Final, Women's Floor Exercise Final, Men's Horizontal Bar Final (all subject to qualification) — MEDAL EVENT
3x3 Basketball:
7:30 PM: Women's Wheelchair Semifinal (subject to qualification)
11:00 PM: Women's Wheelchair Final (subject to qualification) — MEDAL EVENT
Boxing:
3:30 PM (All day): Sakshi Choudhary, Jaismine Lamboria, Arundhati Choudhary, Sachin Siwach, Sumit Kundu, Ankush, Narender Berwal in Quarterfinals (subject to qualification)
Lawn Bowls:
Nayanmoni Saikia in Women's Singles Sectional Play
Navneet Singh and Dinesh in Women's Pairs Sectional Play
July 30
Athletics & Para Athletics:
2:30 PM – 8:00 PM (Morning session)
Neeraj Chopra, Rohit Yadav, Yash Vir Singh in Men's Javelin Throw Qualifiers
Tejaswin Shankar in Men's Decathlon
Praveen Chithravel and Selva Prabhu in Men's Triple Jump Qualifiers
Dev Meena and Kuldeep Kumar in Men's Pole Vault Qualifiers
11:00 PM – 2:15 AM: Tajinderpal Singh Toor and Samardeep Singh Gill in Men's Shot Put Final (subject to qualification) — MEDAL EVENT
11:00 PM – 2:15 AM: Seema Kaliramna and Nidhi Rani in Women's Discus Throw Final — MEDAL EVENT
11:00 PM – 2:15 AM: Parul Choudhary in Women's 5000m Final — MEDAL EVENT
Weightlifting:
6:30 PM: Martina Devi in Women's 86+kg Final — MEDAL EVENT
11:00 PM: Lovepreet Singh in Men's 110+kg Final — MEDAL EVENT
Track Cycling:
Evening Session (Time TBC): Men's 4000m Team Pursuit Final — MEDAL EVENT
Lawn Bowls:
Nayanmoni Saikia in Women's Singles Sectional Play
Navneet Singh and Dinesh in Women's Pairs Sectional Play
July 31
Athletics & Para Athletics:
2:30 PM – 8:30 PM (Morning session): Vishal TK, Rajesh Ramesh, Rashdeep Kaur, Neeru Pathak in Mixed 4x400m Relay Heats
11:00 PM – 2:15 AM: Neeraj Chopra, Yash Vir Singh, and Rohit Yadav in Men's Javelin Throw Final (subject to qualification) — MEDAL EVENT
11:00 PM – 2:15 AM: Yashas Palaksha and Santhosh Kumar Thamilarasan in Men's 400m Hurdles Final (subject to qualification) — MEDAL EVENT
11:00 PM – 2:15 AM: Animesh Kujur in Men's 200m Final (subject to qualification) — MEDAL EVENT
1:00 AM (approx.): Tejaswin Shankar in Men's Decathlon Final Event — MEDAL EVENT
Judo:
3:30 PM – 6:30 PM: Initial Rounds for Asmita Dey, Shraddha Kadabul Chopade, Yamini Mourya, Harsh Singh, Rohit Basir Majgul
8:30 PM – 11:15 PM: Asmita Dey, Shraddha Kadabul Chopade, Yamini Mourya, Harsh Singh, Rohit Basir Majgul in Medal Rounds (subject to qualification) — MEDAL EVENT
Track Cycling:
Evening Session (Time TBC): David Beckham Elkatohchoongo and Jemsh Singh Keithellakram in Men's Keirin Final (subject to qualification) — MEDAL EVENT
Boxing:
2:00 PM – 9:30 PM: Semifinals across all weight categories (subject to qualification)
Lawn Bowls:
Nayanmoni Saikia in Women's Singles Sectional Play
Navneet Singh and Dinesh in Women's Pairs Sectional Play
August 1
Athletics & Para Athletics:
2:30 PM – 8:00 PM: Praveen Chithravel and Selva Prabhu in Men's Triple Jump Final (subject to qualification) — MEDAL EVENT
2:30 PM – 8:00 PM: Vishal TK and Rajesh Ramesh in Men's 400m Final (subject to qualification) — MEDAL EVENT
2:30 PM – 8:00 PM: Ramesh Shanmugam in Men's 1500m T53/54 Final — MEDAL EVENT
2:30 PM – 8:00 PM: Priyanka Goswami and Ravina in Women's 10km Race Walk — MEDAL EVENT
2:30 PM – 8:00 PM: Shubham Juyal and Soman Rana in Men's Shot Put F55-57 Final — MEDAL EVENT
11:00 PM – 2:15 AM: Dev Meena and Kuldeep Kumar in Men's Pole Vault Final (subject to qualification) — MEDAL EVENT
11:00 PM – 2:15 AM: Gulveer Singh in Men's 5000m Final — MEDAL EVENT
11:00 PM – 2:15 AM: Mixed 4x400m Relay Final (subject to qualification) — MEDAL EVENT
Boxing:
2:00 PM – 9:30 PM: Finals across all weight categories (subject to qualification) — MEDAL EVENT
Judo:
3:30 PM – 6:30 PM: Initial Rounds for Unnati Sharma, Inunganbi Takhellambam, Arun Kumar, Harsh Tokas, Karanjit Singh Maan
8:30 PM – 11:15 PM: Unnati Sharma, Inunganbi Takhellambam, Arun Kumar, Harsh Tokas, Karanjit Singh Maan in Medal Rounds (subject to qualification) — MEDAL EVENT
Lawn Bowls:
Nayanmoni Saikia in Women's Singles Sectional Play
Navneet Singh and Dinesh in Women's Pairs Sectional Play
August 2
Lawn Bowls:
Nayanmoni Saikia in Women's Singles Medal Matches (subject to qualification) — MEDAL EVENT
Navneet Singh and Dinesh in Women's Pairs Medal Matches (subject to qualification) — MEDAL EVENT
Judo:
3:30 PM – 6:30 PM: Initial Rounds for Ishroop Narang, Tulika Maan, Avtar Singh, Yash Ghanghas
8:30 PM – 11:15 PM: Ishroop Narang, Tulika Maan, Avtar Singh, Yash Ghanghas in Medal Rounds (subject to qualification) — MEDAL EVENT
Track Cycling:
Evening Session (Time TBC): Ronaldo Singh Laitonjam in Men's 1000m Time Trial — MEDAL EVENT
Evening Session (Time TBC): Lisha Das in Women's C4-5 1000m Time Trial — MEDAL EVENT
Also Read: