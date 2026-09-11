Tanya Chaudhary, Nirbhay Choudhary break national records in Indian Athletics final

New Delhi:

Nirbhay Choudhary set a new national record in Indian men’s hammer throw with a 71.02m throw at the Indian Athletics Final Series 2026. Neeraj Kumar previously held the record with a throw of 70.23m in 2016. Dameet Singh and Ashish Jakhar are currently third and fourth with throws of 68.12m and 67.51m, respectively.

The women’s event also produced a national record. Tanya Chaudhary beat Anushka Yadav’s record with a throw of 68.35m. Anushka previously held the national record with a throw of 67.02m and in the final, she finished second with 66.34m, while Kulvinder Kaur finished third with 59.13m.

On the other hand, several established Indian athletes used the meeting to gauge their form ahead of the Asian Games in Aichi-Nagoya.

Indian Athletics Final Series 2026 winners and results

Men's 100m: 1. Animesh Kujur (10.21s); 2. Gurindervir Singh (10.32s); 3. Rushiprasad Desai (10.33s)

Men's 200m: 1. Animesh Kujur (20.59s); 2. Jishnu Prasad P K (20.63s); 3. Abhay Singh (21.04s)

Men's 400m: 1. Vishal T K (45.36s); 2. Jay Kumar (45.50s); 3. Manu T S (45.68s)

Men's 800m: 1. Mohammed Afsal P (1:46.40); 2. Prakash Gadade (1:46.56); 3. Krishan Kumar (1:46.73)

Men's 1500m: 1. Rahul Baloda (3:39.89); 2. Yoonus Shah (3:40.37); 3. Sunil Dawar (3:43.68)

Men's 3000m steeplechase: 1. Avinash Sable (8:32.39); 2. Shubham Bhandare (8:50.31); 3. Vikash Dalal (8:50.43)

Men's 110m hurdles: 1. Krishik Manjunath (13.65s); 2. Muhammed Lazan V K (13.84s); 3. Manav Rajanarayanan (13.85s)

Men's 400m hurdles: 1. Santhosh Kumar T (50.08s); 2. Ruchit Mori (50.61s); 3. Subhas Das (50.73s)

Men's high jump: 1. Aadarsh Ram (2.18m); 2. Aaditya Raghuvanshi (2.15m); 3. Basant (2.15m)

Men's long jump: 1. Mohd Atta Sazid (8.01m); 2. Arya S (7.90m); 3. Sarun Payasingh (7.61m)

Men's triple jump: 1. Karthik Unnikrishnan (16.43m); 2. Gailey Venister (16.12m); 3. Mohanraj J (15.87m)

Men's pole vault: 1. Dev Kumar Meena (5.40m); 2. Reegan G (5.30m); 3. Ramratan (5.10m)

Men's shot put: 1. Tajinderpal Singh Toor (20.64m); 2. Samardeep Singh Gill (19.59m); 3. Karanveer Singh (19.51m)

Men's hammer throw: 1. Nirbhay Choudhary (71.02m, NR); 2. Damneet Singh (68.12m); 3. Ashish Jakhar (67.51m)

Men's javelin throw: 1. Rohit Yadav (81.10m); 2. Manoj Kumar (80.73m); 3. Yashvir Singh (80.40m)

Women's 100m: 1. Harita Bhadra (11.22s); 2. Abinaya Rajarajan (11.31s); 3. Giridharani Ravikumar (11.35s)

Women's 400m: 1. Aishwarya Mishra (52.51s); 2. Prachi (52.75s); 3. Poovamma Raju (52.76s)

Women's 800m: 1. Lili Das (2:03.41); 2. Pooja (2:04.02); 3. Gowthami Jayaraman (2:05.63)

Women's 1500m: 1. Thota Sankeertana (4:37.95); 2. Nikita Sharma (4:38.62); 3. Pragati (4:39.88)

Women's 3000m steeplechase: 1. Parul Chaudhary (9:22.49); 2. Prachi Devkar (10:28.35); 3. Susmita Tigga (10:33.94)

Women's 100m hurdles: 1. Nandhini Kongan (13.30s); 2. Anjali C (13.33s); 3. Pragyan Prasanti Sahu (13.37s)

Women's 400m hurdles: 1. Anu Raghavan (57.23s); 2. Sinchal Kaveramma (59.91s); 3. Tanu Chaudhary (1:01.47)

Women's high jump: 1. Pooja Singh (1.81m); 2. Reet Rathor (1.81m); 3. Supriya S B (1.78m)

Women's long jump: 1. Ancy Sojan (6.76m); 2. Shaili Singh (6.65m); 3. Bhavani Yadav Bhagavathi (6.42m)

Women's triple jump: 1. I. Asha Ilango (13.76m); 2. Niharika Vashisht (13.24m); 3. Bhairabi Roy (13.06m)

Women's pole vault: 1. Nitika Anup Akare (4.10m); 2. Baranica Elangovan (4.10m); 3. Karthika V (4.10m)

Women's shot put: 1. Manpreet Kaur (17.19m); 2. Krishna Jayasankar (16.61m); 3. Srishti Vig (15.99m)

Women's hammer throw: 1. Tanya Chaudhary (68.35m, NR); 2. Anushka Yadav (66.34m); 3. Kulvinder Kaur (59.13m)

Women's discus throw: 1. Seema Kaliramana (56.52m); 2. Priya (54.82m); 3. Nidhi Rani (54.16m)

Women's javelin throw: 1. Annu Rani (57.50m); 2. Rashmi K (57.22m); 3. Uma Chaudhary (52.89m)

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