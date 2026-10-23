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India finishes Asian Para Games 2026 with record medal tally; check full list of winners

Written By: Koustav Sengupta
Published: ,Updated:

India scripted history at the Asian Para Games 2026, finishing with a record 114 medals, including 30 gold, 35 silver and 49 bronze. Para-athletics led the tally with 65 medals, while swimming and table tennis recorded significant gains.

Sheetal Devi
Sheetal Devi Image Source : Getty
New Delhi:

India have recorded their strongest-ever medal haul at the Asian Para Games. The contingent finished with 114 medals, comprising 30 gold, 35 silver and 49 bronze, in Aichi-Nagoya. The country sits fourth in the standings with one day remaining, but no Indian athletes are scheduled to compete on the final day.

Notably, the latest tally surpasses India's previous best of 108 medals at the preceding edition in Hangzhou. The earlier campaign had initially yielded 111 medals, including 27 gold, 32 silver and 49 bronze, before three medals were taken away following doping cases involving Neeraj Yadav and Parveen.

Meanwhile, India's achievement in Japan comes with a substantially smaller team than the one that competed in China. The contingent comprised 168 para-athletes this time, compared with 309 in Hangzhou, making the medal count a significant improvement despite the reduction in participation.

Para-athletics shine once again

Para-athletics once again provided the largest share of India's success, accounting for 65 medals. The discipline produced 22 gold, 19 silver and 24 bronze medals, improving on the 53-medal return recorded at the previous Games. The latest total represents an increase of 12 medals.

Para-badminton was the next biggest contributor, with Indian athletes collecting 16 medals, which include three gold, five silver and eight bronze. However, the discipline's return fell short of their previous edition's tally of 21 medals.

The strongest gains beyond athletics came in swimming and table tennis. India's para-swimming contingent, which had secured just one medal in Hangzhou, returned with 11 this time. The tally also consisted of three silver and eight bronze medals.

Para-table tennis also made substantial progress. After winning two bronze medals at the previous Games, Indian competitors secured seven bronze medals in Aichi-Nagoya, adding to the country's overall total.

India's performances in para-archery and para-shooting remained relatively close to their previous results, although both disciplines recorded slightly lower medal counts. Para-archery contributed six medals, compared with seven in 2023, while para-shooting delivered five against six at the last edition.

Para Asian Games - India winner’s list

No.

Athlete

Event

Sport

Medal

1

Mona Agarwal

Women’s 10m air rifle standing SH1

Para shooting

Gold

2

Avani Lekhara

Women’s 10m air rifle standing SH1

Para shooting

Silver

3

Kapil Parmar

Men’s J1 -70kg

Para judo

Bronze

4

Kokila

Women’s J2 -52kg

Para judo

Silver

5

Nishad Kumar

Men’s long jump T47

Para athletics

Gold

6

Ravi Karthik Budigina

Men’s 100m freestyle S13

Para swimming

Silver

7

Soumya

Women’s 1500m T12/T13

Para athletics

Gold

8

Radha Venkatesh

Women’s 1500m T12/T13

Para athletics

Silver

9

Ravanni Valasanaini

Women’s 1500m T11

Para athletics

Bronze

10

Rinku

Men’s javelin throw F46

Para athletics

Gold

11

Ajeet Singh

Men’s javelin throw F46

Para athletics

Silver

12

Pradeep Kumar

Men’s javelin throw F53/F54

Para athletics

Silver

13

Ayush Verma

Men’s javelin throw F53/F54

Para athletics

Bronze

14

Praveen Sharma

Men’s shot put F11

Para athletics

Bronze

15

Ashok

Men’s -65kg

Para powerlifting

Silver

16

Jehan Madan

Men’s singles Class 1

Para table tennis

Bronze

17

Sonalben Patel

Women’s singles Class 3

Para table tennis

Bronze

18

Bhavina Patel

Women’s singles Class 4-5

Para table tennis

Bronze

19

Prachi Pandey

Women’s singles Class 6

Para table tennis

Bronze

20

Baby Sahana Ravi

Women’s singles Class 9

Para table tennis

Bronze

21

Manish Narwal

Men’s 10m air pistol SH1

Para shooting

Silver

22

Shrishti Arora

Women’s 10m air pistol SH1

Para shooting

Bronze

23

Deepthi Jeevanji

Women’s 400m T20

Para athletics

Gold

24

Himanshu Nandal

Men’s 400m freestyle S11

Para swimming

Bronze

25

Niranjan Mukundan

Men’s 200m individual medley SM7

Para swimming

Bronze

26

Pranav Soorma

Men’s discus throw F51/F52/F53

Para athletics

Gold

27

Ram Ratan Singh

Men’s discus throw F51/F52/F53

Para athletics

Silver

28

Devender Kumar

Men’s discus throw F43/F44/F62/F64

Para athletics

Gold

29

Rakesh

Men’s discus throw F43/F44/F62/F64

Para athletics

Silver

30

Pardeep Kumar

Men’s discus throw F43/F44/F62/F64

Para athletics

Bronze

31

Nishad Kumar

Men’s high jump T47

Para athletics

Gold

32

Preeti Pal

Women’s 200m T35

Para athletics

Silver

33

Simran

Women’s 200m T12

Para athletics

Gold

34

Tejalben Damor

Women’s 200m T12

Para athletics

Bronze

35

Hokato Hotozhe Sema

Men's shot put F56/F57

Para athletics

Bronze

36

Praveen Kumar

Men’s high jump T64

Para athletics

Gold

37

Banti

Men’s high jump T64

Para athletics

Silver

38

Manjeet

Men’s javelin throw F12/F13

Para athletics

Silver

39

Sachin Sarjerao Khilari

Men’s shot put F46

Para athletics

Gold

40

Mohd Yasser

Men’s shot put F46

Para athletics

Silver

41

Ayush Verma

Men’s shot put F53

Para athletics

Gold

42

Bhagyashri Jadhav

Women’s shot put F34

Para athletics

Silver

43

Anubhav Choudhary

Men’s 100m T35

Para athletics

Bronze

44

Rakeshbhai Bhatt

Men’s 100m T37

Para athletics

Bronze

45

Parveen

Men’s shot put F46

Para athletics

Bronze

46

Sheetal Devi / Payal Nag

Women’s compound doubles

Para archery

Silver

47

Kasthuri Rajamani

Women’s -67kg

Para powerlifting

Silver

48

Dilip Mahadu Gavit

Men’s 100m T47

Para athletics

Gold

49

Mohammed Morssinganakath

Men’s 100m T47

Para athletics

Silver

50

Akira Banothu

Men’s 400m T35/T38

Para athletics

Silver

51

Pranav Desai

Men’s 100m T64

Para athletics

Bronze

52

Preeti Pal

Women’s 100m T35

Para athletics

Silver

53

Simran

Women’s 100m T12

Para athletics

Gold

54

Sukhchain

Men’s javelin throw F55

Para athletics

Bronze

55

Ravi Rongali

Men’s shot put F40

Para athletics

Bronze

56

Karamjyoti

Women’s discus throw F55

Para athletics

Bronze

57

Ravi Karthik Budigina

Men’s 50m freestyle S13

Para swimming

Bronze

58

Himanshu Nandal

Men’s 100m breaststroke SB11

Para swimming

Bronze

59

Sharath Makanahalli

Men’s 1500m T12/T13

Para athletics

Bronze

60

Haney

Men’s discus throw F37

Para athletics

Bronze

61

Shailesh Kumar

Men’s long jump T42/T61/T63

Para athletics

Bronze

62

Rohit Kumar

Men’s 100m breaststroke SB4

Para swimming

Bronze

63

Swati Chaudhary

W1 women's

Para archery

Silver

64

Sheetal Devi / Toman Kumar

Compound mixed team

Para archery

Gold

65

Suhas Lalinakere Yathiraj

Men's singles SL4

Para badminton

Bronze

66

Sanjana Kumari

Women's singles SL3

Para badminton

Bronze

67

Abhijeet Sakhuja

Men's singles SL4

Para badminton

Bronze

68

Nithya Sre Sumathy Sivan / Krishna Nagar

Mixed doubles SH6

Para badminton

Bronze

69

Manisha Ramdass / Pramod Bhagat

Mixed doubles WH1-WH2

Para badminton

Bronze

70

Alphia James / Pallavi Kaluvehalli

Women's doubles SL3-SU5

Para badminton

Bronze

71

Suvarna Raj

Women's discus throw F54

Para athletics

Gold

72

Sheetal Devi

Women's compound

Para archery

Gold

73

Shubham Wadhwa / Bhavina Patel

Mixed double class XD7

Para table tennis

Bronze

74

Tejalben Damor

Women's 400m T12

Para athletics

Silver

75

Anjanaben Bumbadiya

Women's 400m T47

Para athletics

Gold

76

Jayanti Behera

Women's 400m T47

Para athletics

Silver

77

Manisha Ramdass

Women's singles SU5

Para badminton 

Bronze

78

Kapil Kumar

Men's 400m freestyle S10

Para swimming

Silver

79

Shailesh Kumar

Men’s high jump T63

Para athletics

Gold

80

Varun Singh Bhati

Men’s high jump T63

Para athletics

Silver

81

Rahul

Men’s high jump T63

Para athletics

Bronze

82

Dilip Mahadu Gavit

Men's 400m T47

Para athletics

Gold

83

Swatik Patil

Men's 100m breaststroke SB9

Para swimming

Bronze

84

Ravi Karthik Budigina

Men's 100m backstroke S13

Para swimming

Silver

85

Tejas Nandakumar

Men's 100m backstroke S7

Para swimming

Bronze

86

Solairaj Dharmaraj

Men's long jump T44/T62/T64

Para athletics

Gold

87

Ravanni Valasanaini

Women's 400m T11

Para athletics

Bronze

88

Surya Kant Yadav / Naveen Sivakumar

Men's doubles SL3-SU5

Para badminton

Bronze

89

Harvinder Singh / Vijay Sundi

Men's recurve doubles

Para archery

Gold

90

Bhawna Choudhary / Pooja Jatyan

Women's recurve doubles

Para archery

Silver

91

Nitesh Kumar

Men's singles SL3

Para badminton

Gold

92

Pramod Bhagat

Men's singles SL3

Para badminton

Silver

93

Naveen Sivakumar

Men's singles SL4

Para badminton

Gold

94

Thulasimathi Murugesan

Women's singles SU5

Para badminton

Silver

95

Nithya Sre Sumathy Sivan

Women's singles SH6

Para badminton

Silver

96

Sandeep Kumar

Men's 400m T64

Para athletics

Gold

97

Ajay Kumar

Men's 400m T64

Para athletics

Bronze

98

Nimisha Chakkungalparambil

Women's long jump T47

Para athletics

Silver

99

Jehan Madan / Shubham Wadhwa

Men's doubles MD4

Para table tennis

Bronze

100

Parmod

Men's 1500m T46

Para athletics

Silver

101

Krishna Nagar / Sivarajan Solaimalai

Men's doubles SH6

Para badminton

Silver

102

Haney

Men's javelin throw F37/38

Para athletics

Gold

103

Mona Agarwal

Women's 50m rifle 3 positions

Para shooting

Gold

104

Nitesh Kumar / Thulasimathi Murugesan

Mixed doubles SL3-SU5

Para badminton

Silver

105

Manasi Joshi / Thulasimathi Murugesan

Women's doubles SL3-SU5

Para badminton

Gold

106

Himanshu Nandal

Mens' 100m freestyle S11

Para swimming

Bronze

107

Navdeep

Men's javelin throw F40/F41

Para athletics

Bronze

108

Rakeshbhai Bhatt

Men's 100m T37

Para athletics

Bronze

109

Sandeep

Men's 100m T44

Para athletics

Bronze

110

Sumit Antil

Men's javelin throw F42-F44/F61-F64

Para athletics

Gold

111

Mahendra Gurjar

Men's javelin throw F42-F44/F61-F64

Para athletics

Silver

112

Sanjay Sargar

Men's javelin throw F42-F44/F61-F64

Para athletics

Bronze

113

Pranav Soorma

Men’s club throw F51

Para athletics

Gold

114

Dharambir Nain

Men’s club throw F51

Para athletics

Bronze

Also Read:

India sweeps men's Javelin podium at Para Asian Games 2026; Sumit Antil wins gold

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