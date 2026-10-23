India finishes Asian Para Games 2026 with record medal tally; check full list of winners

New Delhi:

India have recorded their strongest-ever medal haul at the Asian Para Games. The contingent finished with 114 medals, comprising 30 gold, 35 silver and 49 bronze, in Aichi-Nagoya. The country sits fourth in the standings with one day remaining, but no Indian athletes are scheduled to compete on the final day.

Notably, the latest tally surpasses India's previous best of 108 medals at the preceding edition in Hangzhou. The earlier campaign had initially yielded 111 medals, including 27 gold, 32 silver and 49 bronze, before three medals were taken away following doping cases involving Neeraj Yadav and Parveen.

Meanwhile, India's achievement in Japan comes with a substantially smaller team than the one that competed in China. The contingent comprised 168 para-athletes this time, compared with 309 in Hangzhou, making the medal count a significant improvement despite the reduction in participation.

Para-athletics shine once again

Para-athletics once again provided the largest share of India's success, accounting for 65 medals. The discipline produced 22 gold, 19 silver and 24 bronze medals, improving on the 53-medal return recorded at the previous Games. The latest total represents an increase of 12 medals.

Para-badminton was the next biggest contributor, with Indian athletes collecting 16 medals, which include three gold, five silver and eight bronze. However, the discipline's return fell short of their previous edition's tally of 21 medals.

The strongest gains beyond athletics came in swimming and table tennis. India's para-swimming contingent, which had secured just one medal in Hangzhou, returned with 11 this time. The tally also consisted of three silver and eight bronze medals.

Para-table tennis also made substantial progress. After winning two bronze medals at the previous Games, Indian competitors secured seven bronze medals in Aichi-Nagoya, adding to the country's overall total.

India's performances in para-archery and para-shooting remained relatively close to their previous results, although both disciplines recorded slightly lower medal counts. Para-archery contributed six medals, compared with seven in 2023, while para-shooting delivered five against six at the last edition.

Para Asian Games - India winner’s list