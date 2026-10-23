India finishes Asian Para Games 2026 with record medal tally; check full list of winners

India have recorded their strongest-ever medal haul at the Asian Para Games. The contingent finished with 114 medals, comprising 30 gold, 35 silver and 49 bronze, in Aichi-Nagoya. The country sits fourth in the standings with one day remaining, but no Indian athletes are scheduled to compete on the final day.
Notably, the latest tally surpasses India's previous best of 108 medals at the preceding edition in Hangzhou. The earlier campaign had initially yielded 111 medals, including 27 gold, 32 silver and 49 bronze, before three medals were taken away following doping cases involving Neeraj Yadav and Parveen.
Meanwhile, India's achievement in Japan comes with a substantially smaller team than the one that competed in China. The contingent comprised 168 para-athletes this time, compared with 309 in Hangzhou, making the medal count a significant improvement despite the reduction in participation.
Para-athletics shine once again
Para-athletics once again provided the largest share of India's success, accounting for 65 medals. The discipline produced 22 gold, 19 silver and 24 bronze medals, improving on the 53-medal return recorded at the previous Games. The latest total represents an increase of 12 medals.
Para-badminton was the next biggest contributor, with Indian athletes collecting 16 medals, which include three gold, five silver and eight bronze. However, the discipline's return fell short of their previous edition's tally of 21 medals.
The strongest gains beyond athletics came in swimming and table tennis. India's para-swimming contingent, which had secured just one medal in Hangzhou, returned with 11 this time. The tally also consisted of three silver and eight bronze medals.
Para-table tennis also made substantial progress. After winning two bronze medals at the previous Games, Indian competitors secured seven bronze medals in Aichi-Nagoya, adding to the country's overall total.
India's performances in para-archery and para-shooting remained relatively close to their previous results, although both disciplines recorded slightly lower medal counts. Para-archery contributed six medals, compared with seven in 2023, while para-shooting delivered five against six at the last edition.
Para Asian Games - India winner’s list
|
No.
|
Athlete
|
Event
|
Sport
|
Medal
|
1
|
Mona Agarwal
|
Women’s 10m air rifle standing SH1
|
Para shooting
|
Gold
|
2
|
Avani Lekhara
|
Women’s 10m air rifle standing SH1
|
Para shooting
|
Silver
|
3
|
Kapil Parmar
|
Men’s J1 -70kg
|
Para judo
|
Bronze
|
4
|
Kokila
|
Women’s J2 -52kg
|
Para judo
|
Silver
|
5
|
Nishad Kumar
|
Men’s long jump T47
|
Para athletics
|
Gold
|
6
|
Ravi Karthik Budigina
|
Men’s 100m freestyle S13
|
Para swimming
|
Silver
|
7
|
Soumya
|
Women’s 1500m T12/T13
|
Para athletics
|
Gold
|
8
|
Radha Venkatesh
|
Women’s 1500m T12/T13
|
Para athletics
|
Silver
|
9
|
Ravanni Valasanaini
|
Women’s 1500m T11
|
Para athletics
|
Bronze
|
10
|
Rinku
|
Men’s javelin throw F46
|
Para athletics
|
Gold
|
11
|
Ajeet Singh
|
Men’s javelin throw F46
|
Para athletics
|
Silver
|
12
|
Pradeep Kumar
|
Men’s javelin throw F53/F54
|
Para athletics
|
Silver
|
13
|
Ayush Verma
|
Men’s javelin throw F53/F54
|
Para athletics
|
Bronze
|
14
|
Praveen Sharma
|
Men’s shot put F11
|
Para athletics
|
Bronze
|
15
|
Ashok
|
Men’s -65kg
|
Para powerlifting
|
Silver
|
16
|
Jehan Madan
|
Men’s singles Class 1
|
Para table tennis
|
Bronze
|
17
|
Sonalben Patel
|
Women’s singles Class 3
|
Para table tennis
|
Bronze
|
18
|
Bhavina Patel
|
Women’s singles Class 4-5
|
Para table tennis
|
Bronze
|
19
|
Prachi Pandey
|
Women’s singles Class 6
|
Para table tennis
|
Bronze
|
20
|
Baby Sahana Ravi
|
Women’s singles Class 9
|
Para table tennis
|
Bronze
|
21
|
Manish Narwal
|
Men’s 10m air pistol SH1
|
Para shooting
|
Silver
|
22
|
Shrishti Arora
|
Women’s 10m air pistol SH1
|
Para shooting
|
Bronze
|
23
|
Deepthi Jeevanji
|
Women’s 400m T20
|
Para athletics
|
Gold
|
24
|
Himanshu Nandal
|
Men’s 400m freestyle S11
|
Para swimming
|
Bronze
|
25
|
Niranjan Mukundan
|
Men’s 200m individual medley SM7
|
Para swimming
|
Bronze
|
26
|
Pranav Soorma
|
Men’s discus throw F51/F52/F53
|
Para athletics
|
Gold
|
27
|
Ram Ratan Singh
|
Men’s discus throw F51/F52/F53
|
Para athletics
|
Silver
|
28
|
Devender Kumar
|
Men’s discus throw F43/F44/F62/F64
|
Para athletics
|
Gold
|
29
|
Rakesh
|
Men’s discus throw F43/F44/F62/F64
|
Para athletics
|
Silver
|
30
|
Pardeep Kumar
|
Men’s discus throw F43/F44/F62/F64
|
Para athletics
|
Bronze
|
31
|
Nishad Kumar
|
Men’s high jump T47
|
Para athletics
|
Gold
|
32
|
Preeti Pal
|
Women’s 200m T35
|
Para athletics
|
Silver
|
33
|
Simran
|
Women’s 200m T12
|
Para athletics
|
Gold
|
34
|
Tejalben Damor
|
Women’s 200m T12
|
Para athletics
|
Bronze
|
35
|
Hokato Hotozhe Sema
|
Men's shot put F56/F57
|
Para athletics
|
Bronze
|
36
|
Praveen Kumar
|
Men’s high jump T64
|
Para athletics
|
Gold
|
37
|
Banti
|
Men’s high jump T64
|
Para athletics
|
Silver
|
38
|
Manjeet
|
Men’s javelin throw F12/F13
|
Para athletics
|
Silver
|
39
|
Sachin Sarjerao Khilari
|
Men’s shot put F46
|
Para athletics
|
Gold
|
40
|
Mohd Yasser
|
Men’s shot put F46
|
Para athletics
|
Silver
|
41
|
Ayush Verma
|
Men’s shot put F53
|
Para athletics
|
Gold
|
42
|
Bhagyashri Jadhav
|
Women’s shot put F34
|
Para athletics
|
Silver
|
43
|
Anubhav Choudhary
|
Men’s 100m T35
|
Para athletics
|
Bronze
|
44
|
Rakeshbhai Bhatt
|
Men’s 100m T37
|
Para athletics
|
Bronze
|
45
|
Parveen
|
Men’s shot put F46
|
Para athletics
|
Bronze
|
46
|
Sheetal Devi / Payal Nag
|
Women’s compound doubles
|
Para archery
|
Silver
|
47
|
Kasthuri Rajamani
|
Women’s -67kg
|
Para powerlifting
|
Silver
|
48
|
Dilip Mahadu Gavit
|
Men’s 100m T47
|
Para athletics
|
Gold
|
49
|
Mohammed Morssinganakath
|
Men’s 100m T47
|
Para athletics
|
Silver
|
50
|
Akira Banothu
|
Men’s 400m T35/T38
|
Para athletics
|
Silver
|
51
|
Pranav Desai
|
Men’s 100m T64
|
Para athletics
|
Bronze
|
52
|
Preeti Pal
|
Women’s 100m T35
|
Para athletics
|
Silver
|
53
|
Simran
|
Women’s 100m T12
|
Para athletics
|
Gold
|
54
|
Sukhchain
|
Men’s javelin throw F55
|
Para athletics
|
Bronze
|
55
|
Ravi Rongali
|
Men’s shot put F40
|
Para athletics
|
Bronze
|
56
|
Karamjyoti
|
Women’s discus throw F55
|
Para athletics
|
Bronze
|
57
|
Ravi Karthik Budigina
|
Men’s 50m freestyle S13
|
Para swimming
|
Bronze
|
58
|
Himanshu Nandal
|
Men’s 100m breaststroke SB11
|
Para swimming
|
Bronze
|
59
|
Sharath Makanahalli
|
Men’s 1500m T12/T13
|
Para athletics
|
Bronze
|
60
|
Haney
|
Men’s discus throw F37
|
Para athletics
|
Bronze
|
61
|
Shailesh Kumar
|
Men’s long jump T42/T61/T63
|
Para athletics
|
Bronze
|
62
|
Rohit Kumar
|
Men’s 100m breaststroke SB4
|
Para swimming
|
Bronze
|
63
|
Swati Chaudhary
|
W1 women's
|
Para archery
|
Silver
|
64
|
Sheetal Devi / Toman Kumar
|
Compound mixed team
|
Para archery
|
Gold
|
65
|
Suhas Lalinakere Yathiraj
|
Men's singles SL4
|
Para badminton
|
Bronze
|
66
|
Sanjana Kumari
|
Women's singles SL3
|
Para badminton
|
Bronze
|
67
|
Abhijeet Sakhuja
|
Men's singles SL4
|
Para badminton
|
Bronze
|
68
|
Nithya Sre Sumathy Sivan / Krishna Nagar
|
Mixed doubles SH6
|
Para badminton
|
Bronze
|
69
|
Manisha Ramdass / Pramod Bhagat
|
Mixed doubles WH1-WH2
|
Para badminton
|
Bronze
|
70
|
Alphia James / Pallavi Kaluvehalli
|
Women's doubles SL3-SU5
|
Para badminton
|
Bronze
|
71
|
Suvarna Raj
|
Women's discus throw F54
|
Para athletics
|
Gold
|
72
|
Sheetal Devi
|
Women's compound
|
Para archery
|
Gold
|
73
|
Shubham Wadhwa / Bhavina Patel
|
Mixed double class XD7
|
Para table tennis
|
Bronze
|
74
|
Tejalben Damor
|
Women's 400m T12
|
Para athletics
|
Silver
|
75
|
Anjanaben Bumbadiya
|
Women's 400m T47
|
Para athletics
|
Gold
|
76
|
Jayanti Behera
|
Women's 400m T47
|
Para athletics
|
Silver
|
77
|
Manisha Ramdass
|
Women's singles SU5
|
Para badminton
|
Bronze
|
78
|
Kapil Kumar
|
Men's 400m freestyle S10
|
Para swimming
|
Silver
|
79
|
Shailesh Kumar
|
Men’s high jump T63
|
Para athletics
|
Gold
|
80
|
Varun Singh Bhati
|
Men’s high jump T63
|
Para athletics
|
Silver
|
81
|
Rahul
|
Men’s high jump T63
|
Para athletics
|
Bronze
|
82
|
Dilip Mahadu Gavit
|
Men's 400m T47
|
Para athletics
|
Gold
|
83
|
Swatik Patil
|
Men's 100m breaststroke SB9
|
Para swimming
|
Bronze
|
84
|
Ravi Karthik Budigina
|
Men's 100m backstroke S13
|
Para swimming
|
Silver
|
85
|
Tejas Nandakumar
|
Men's 100m backstroke S7
|
Para swimming
|
Bronze
|
86
|
Solairaj Dharmaraj
|
Men's long jump T44/T62/T64
|
Para athletics
|
Gold
|
87
|
Ravanni Valasanaini
|
Women's 400m T11
|
Para athletics
|
Bronze
|
88
|
Surya Kant Yadav / Naveen Sivakumar
|
Men's doubles SL3-SU5
|
Para badminton
|
Bronze
|
89
|
Harvinder Singh / Vijay Sundi
|
Men's recurve doubles
|
Para archery
|
Gold
|
90
|
Bhawna Choudhary / Pooja Jatyan
|
Women's recurve doubles
|
Para archery
|
Silver
|
91
|
Nitesh Kumar
|
Men's singles SL3
|
Para badminton
|
Gold
|
92
|
Pramod Bhagat
|
Men's singles SL3
|
Para badminton
|
Silver
|
93
|
Naveen Sivakumar
|
Men's singles SL4
|
Para badminton
|
Gold
|
94
|
Thulasimathi Murugesan
|
Women's singles SU5
|
Para badminton
|
Silver
|
95
|
Nithya Sre Sumathy Sivan
|
Women's singles SH6
|
Para badminton
|
Silver
|
96
|
Sandeep Kumar
|
Men's 400m T64
|
Para athletics
|
Gold
|
97
|
Ajay Kumar
|
Men's 400m T64
|
Para athletics
|
Bronze
|
98
|
Nimisha Chakkungalparambil
|
Women's long jump T47
|
Para athletics
|
Silver
|
99
|
Jehan Madan / Shubham Wadhwa
|
Men's doubles MD4
|
Para table tennis
|
Bronze
|
100
|
Parmod
|
Men's 1500m T46
|
Para athletics
|
Silver
|
101
|
Krishna Nagar / Sivarajan Solaimalai
|
Men's doubles SH6
|
Para badminton
|
Silver
|
102
|
Haney
|
Men's javelin throw F37/38
|
Para athletics
|
Gold
|
103
|
Mona Agarwal
|
Women's 50m rifle 3 positions
|
Para shooting
|
Gold
|
104
|
Nitesh Kumar / Thulasimathi Murugesan
|
Mixed doubles SL3-SU5
|
Para badminton
|
Silver
|
105
|
Manasi Joshi / Thulasimathi Murugesan
|
Women's doubles SL3-SU5
|
Para badminton
|
Gold
|
106
|
Himanshu Nandal
|
Mens' 100m freestyle S11
|
Para swimming
|
Bronze
|
107
|
Navdeep
|
Men's javelin throw F40/F41
|
Para athletics
|
Bronze
|
108
|
Rakeshbhai Bhatt
|
Men's 100m T37
|
Para athletics
|
Bronze
|
109
|
Sandeep
|
Men's 100m T44
|
Para athletics
|
Bronze
|
110
|
Sumit Antil
|
Men's javelin throw F42-F44/F61-F64
|
Para athletics
|
Gold
|
111
|
Mahendra Gurjar
|
Men's javelin throw F42-F44/F61-F64
|
Para athletics
|
Silver
|
112
|
Sanjay Sargar
|
Men's javelin throw F42-F44/F61-F64
|
Para athletics
|
Bronze
|
113
|
Pranav Soorma
|
Men’s club throw F51
|
Para athletics
|
Gold
|
114
|
Dharambir Nain
|
Men’s club throw F51
|
Para athletics
|
Bronze
Also Read:
India sweeps men's Javelin podium at Para Asian Games 2026; Sumit Antil wins gold