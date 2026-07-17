Vijay Shankar, Shaheen to Kandy; Shakib, Taskin to Jaffna - Full squads of all five teams of LPL 2026

The sixth edition of the Lanka Premier League will begin with a repeat of last season's final as defending champions Jaffna Kings face Galle Gallants at the Sinhalese Sports Club in Colombo. The tournament will feature 20 league-stage matches before the playoffs begin on August 5, with the final scheduled for August 8.
Jaffna, captained by Bhanuka Rajapaksa, have retained a strong squad featuring Shakib Al Hasan, Ibrahim Zadran, David Wiese, Taskin Ahmed and Sandeep Lamichhane. Galle Gallants, led by Dasun Shanaka, boast a batting unit comprising Sam Harper, Litton Das and Charith Asalanka, alongside all-rounders Chamika Karunaratne, Mehidy Hasan Miraz and Mohammad Nawaz.
Kandy Royals, captained by Angelo Mathews, will see Vijay Shankar make his LPL debut after retiring from Indian domestic cricket and the IPL. Shaheen Shah Afridi has also joined the side after receiving his NOC. Colombo Kaps and Dambulla Sixers have also assembled experienced squads for the tournament.
LPL 2026: Full squads
Colombo Kaps: Kusal Mendis (c), Kushal Bhurtel, Thanuka Dabare, Ben McDermott, Mohammad Haris, Sadeera Samarawickrama, Sharujan Shanmuganathan, Janith Liyanage, Kamindu Mendis, James Neesham, Wanuja Sahan, Movin Subasingha, Malsha Tharupathi, Shahnawaz Dahanai, Binura Fernando, Hasan Mahmud, Mujeeb Ur Rahman, Arul Pragasam, Milan Rathnayeke, Jeffrey Vandersay
Dambulla Sixers: Dinesh Chandimal (c), Niroshan Dickwella, Reeza Hendricks, Pavan Rathnayake, Sahibzada Farhan, Akila Dananjaya, Dian Forrester, Gulbadin Naib, Sachitha Jayatilake, Dhananjaya Lakshan, Ramesh Mendis, Shadley van Schalkwyk, Gayana Weerasinghe, Dushmantha Chameera, Fazalhaq Farooqi, Mohammad Wasim, Maheesh Theekshana, Vishwa Lahiru
Galle Gallants: Dasun Shanaka (c), Lasith Croospulle, Haider Ali, Sam Harper, Litton Das, Rassie van der Dussen, Sahan Arachchige, Charith Asalanka, Dinura Kalupahana, Chamika Karunaratne, Mehidy Hasan Miraz, Mohammad Nawaz, Tharindu Ratnayake, Akif Javed, Sachindu Colombage, Yuri Koththigoda, Eshan Malinga, Pramod Madushan, Kasun Rajitha, Vijayakanth Viyaskanth
Jaffna Kings: Bhanuka Rajapaksa (c), Avishka Fernando, Nishan Fernando, Nuwanidu Fernando, Ibrahim Zadran, Kamil Mishara, Dipendra Singh Airee, Shakib Al Hasan, Chamindu Wickramasinghe, David Wiese, Sandeep Lamichhane, Dilshan Madushanka, Traveen Mathew, Taskin Ahmed, Kugathas Mathulan, Mohamed Shiraz, Dunith Wellalage, Lizaad Williams, Praveen Maneesha
Kandy Royals: Angelo Mathews (c), Pawan Sandesh, Lahiru Udara, Muditha Lakshan, Kusal Perera, Dale Phillips, Rahmanullah Gurbaz, Moeen Ali, Vishen Halambage, Wanindu Hasaranga, Dushan Hemantha, Brandon McMullen, Daniel Sams, Vijay Shankar, Isitha Wijesundara, Shaheen Afridi, Asitha Fernando, Garuka Sanketh, Nuwan Thushara, Zahir Khan, Sahan Mahira
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