RCB to play MI in season opener as WPL announces schedule for 2027 season; check full details

Women’s Premier League has announced its schedule for the 2027 season. Defending champions Royal Challengers Bengaluru will host Mumbai Indians in the opening game on January 14 in Vadodara. The final will be held on February 7 at Mumbai’s CCI ground.
Delhi Capitals, who have finished runners-up four times in a row now, will begin their campaign on January 16 against RCB. On January 15, UP Warriorz will take on Gujarat Giants. Meanwhile, all the first-half matches till January 24 will be hosted in Vadodara before the tournament shifts to Mumbai on January 26 for the second half.
The Eliminator clash will be hosted on February 5. The team finishing second and third on the points table will contest for a spot in the final. Meanwhile, the team finishing first will automatically make it to the summit clash.
WPL 2027 schedule:
|Date
|Match
|Venue
|January 14
|RCB vs MI
|Vadodara
|January 15
|GG vs UP-W
|Vadodara
|January 16
|DC vs RCB
|Vadodara
|January 17
|UP-W vs MI
|Vadodara
|January 18
|GG vs DC
|Vadodara
|January 19
|RCB vs UP-W
|Vadodara
|January 20
|GG vs MI
|Vadodara
|January 21
|UP-W vs DC
|Vadodara
|January 22
|GG vs RCB
|Vadodara
|January 23
|DC vs MI
|Vadodara
|January 24
|UP-W vs GG
|Vadodara
|January 26
|MI vs RCB
|Mumbai
|January 27
|DC vs GG
|Mumbai
|January 28
|MI vs UP-W
|Mumbai
|January 29
|RCB vs DC
|Mumbai
|January 30
|MI vs GG
|Mumbai
|January 31
|UP-W vs RCB
|Mumbai
|February 1
|MI vs DC
|Mumbai
|February 2
|RCB vs GG
|Mumbai
|February 3
|DC vs UP-W
|Mumbai
|February 5
|Eliminator
|Mumbai
|February 7
|Final
|Mumbai
WPL 2027 Full Squads
Mumbai Indians: Harmanpreet Kaur (c), Nat Sciver-Brunt, Hayley Matthews, Amanjot Kaur, Amelia Kerr, Shabnim Ismail, Sanskriti Gupta, Sajana Sajeevan, Rahila Firdous, Nicola Carey, Vaishnavi Sharma, Tara Norris, Disha Kasat, Bharti Rawal, Latika Inamdar, Akshita Bhagar, Shweta Sehrawat, Saanika Chalke.
Royal Challengers Bengaluru: Smriti Mandhana (c), Richa Ghosh (wk), Ellyse Perry, Lauren Bell, Pooja Vastrakar, Arundhati Reddy, Nadine de Klerk, Radha Yadav, Shreyanka Patil, Georgia Voll, Jess Jonassen, Tejal Hasabnis, Sayali Satghare, Chloe Tryon, Prema Rawat, Vrinda Dinesh, Kumar Prathyoosha.
Delhi Capitals: Jemimah Rodrigues (c), Shafali Verma, Marzianne Kapp, Niki Prasad, Laura Wolvaardt, Chinelle Henry, Sree Charani, Deeya Yadav, Mamatha Madiwala, Nandni Sharma, Lucy Hamilton, Minnu Mani, Annabel Sutherland, Kiran Navgire, Uma Kashvi, Kirstie Gordon, Nazma Khan.
UP Warriorz: Meg Lanning (c), Deepti Sharma, Sophie Ecclestone, Phoebe Litchfield, Harleen Deol, Kranti Gaud, Shikha Pandey, Shipra Giri, Simran Shaikh, Pratika Rawal, Sophie Molineux, Grace Harris, Sushma Verma (wk), Sneh Rana, Sahana Pawar, Manali Dakshini, Kathryn Bryce, Asha Sobhana.
Gujarat Giants: Ashleigh Gardner (c), Beth Mooney, Sophie Devine, Renuka Singh Thakur, Bharti Fulmali, Kashvee Gautam, Kanika Ahuja, Tanuja Kanwer, Georgia Wareham, Anushka Sharma, Happy Kumari, Kim Garth, Yastika Bhatia, Rajeshwari Gayakwad, Jintimani Kalita, G. Kamalini, Orla Prendergast, Samaira Raghav.
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