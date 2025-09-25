Pakistan vs Bangladesh Live cricket score: Place in Asia Cup 2025 final up for grabs for both teams Pakistan vs Bangladesh live cricket score: Both teams are locking horns in a virtual semifinal of the Asia Cup 2025 today, and the winner will face India in the final on Sunday (September 28). Pakistan defeated Sri Lanka in the previous game while Bangladesh lost to India yesterday.

Dubai: Pakistan vs Bangladesh Live cricket score: Pakistan and Bangladesh are facing each other today in a virtual semifinal clash, as the winner will face India on Sunday (September 28). Bangladesh have opted to bowl first after winning the toss and have also made three changes to their playing XI for this clash. Meanwhile, Pakistan have fielded an unchanged playing XI from their win over Sri Lanka. Toss Update: Bangladesh win the toss and opt to bowl Playing XIs: Bangladesh (Playing XI): Saif Hassan, Parvez Hossain Emon, Towhid Hridoy, Shamim Hossain, Jaker Ali(w/c), Nurul Hasan, Mahedi Hasan, Rishad Hossain, Taskin Ahmed, Tanzim Hasan Sakib, Mustafizur Rahman Pakistan (Playing XI): Sahibzada Farhan, Fakhar Zaman, Saim Ayub, Salman Agha(c), Hussain Talat, Mohammad Haris(w), Mohammad Nawaz, Faheem Ashraf, Shaheen Afridi, Haris Rauf, Abrar Ahmed