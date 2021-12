Pakistan U19 vs Sri Lanka U19 Live Score, ACC U19 Asia Cup semifinal 2021: PAK U19 vs SL U19 Live Updates PAK U19 vs SL U19 LIVE ACC U19 Asia Cup Semifinal 2021: Get Pakistan U19 vs Sri Lanka U19 Live Score Updates Latest Scorecard; follow all the Live Cricket Score, Updates as Pakistan U19 take on Sri Lanka U19 in the ACC U19 Asia Cup Semifinal 1 being played at ICC Academy Ground, Dubai.

Follow us on Image Source : TWITTER @RADIOPAKISTAN File image of Sri Lanka Under 19 team Pakistan U19 vs Sri Lanka U19 Live Score, ACC U19 Asia Cup semifinal 2021: PAK U19 vs SL U19 Live Updates from Dubai Playing XI Pakistan U19: Abdul Wahid, Maaz Sadaqat, Muhammad Shehzad, Qasim Akram (c), Haseebullah (wk), Irfan Khan, Rizwan Mehmood, Ahmad Khan, Zeeshan Zameer, Arham Nawab, Awais Ali Sri Lanka U19: Mahfijul Islam, Prantik Nawrose Nabil, Aich Mollah, Ariful Islam, Md Fahim (wk), Rakibul Hasan (c), SM Meherob, Ashiqur Zaman, Tanzim Hasan Sakib, Naimur Rohman, Tahjibul Islam u-19 asia cup Watch Live News : URL copied