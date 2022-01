LIVE Score UAE U19 vs Uganda U19 Plate Quarterfinal 1 Latest Match Updates U19 World Cup 2022 UAE U19 vs Uganda U19 LIVE Score, ICC U19 World Cup 2022: Get the Live Cricket Scores, Latest Scorecard, Commentary, Highlights and Latest News from India U19 vs Uganda U19 in the ICC Under-19 World Cup at the Queen's Park Oval, Port of Spain, Trinidad.