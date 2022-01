LIVE Score UAE U19 vs Ireland U19 Plate Final Live Updates U19 World Cup 2022 Latest Match Updates UAE U19 vs Ireland U19 LIVE Score, ICC U19 World Cup 2022: Get the Live Cricket Scores, Latest Scorecard, Commentary, Highlights and Latest News from UAE U19 vs IRL U19 in the ICC Under-19 World Cup at the Coolidge Cricket Ground, Antigua.

Follow us on Image Source : ICC CRICKET WORLD CUP (TWITTER) File photo of UAE U19 players. LIVE Score UAE U19 vs Ireland U19 Plate Final Live Updates U19 World Cup 2022 Latest Match Updates Match Details Bangladesh U19 vs Pakistan U19, Super League Playoff Semi-Final 2 Coolidge Cricket Ground, Antigua Timings 6:30 PM IST/ 5:00 PM GST/ 1:00 PM GMT UAE U19 Squad Aryansh Sharma(w), Kai Smith, Dhruv Parashar, Alishan Sharafu(c), Punya Mehra, Aayan Afzal Khan, Ali Naseer, Shival Bawa, Ronak Panoly, Jash Giyanani, Sailles Jaishankar, Vinayak Raghavan, Nilansh Keswani, Soorya Sathish, Adhitya Shetty Ireland U19 Squad Nathan McGuire, Jack Dickson, Joshua Cox(w), Tim Tector(c), Philippus le Roux, Scott MacBeth, Liam Doherty, Matthew Humphreys, Jamie Forbes, Reuben Wilson, Muzamil Sherzad, David Vincent, Luke Whelan, Daniel Forkin, Diarmuid Burke ICC Under 19 World Cup 2022 Watch Live News : URL copied