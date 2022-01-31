LIVE Score UAE U19 vs Ireland U19 Plate Final Live Updates U19 World Cup 2022 Latest Match Updates
Match Details
Bangladesh U19 vs Pakistan U19, Super League Playoff Semi-Final 2
Coolidge Cricket Ground, Antigua
Timings 6:30 PM IST/ 5:00 PM GST/ 1:00 PM GMT
UAE U19 Squad Aryansh Sharma(w), Kai Smith, Dhruv Parashar, Alishan Sharafu(c), Punya Mehra, Aayan Afzal Khan, Ali Naseer, Shival Bawa, Ronak Panoly, Jash Giyanani, Sailles Jaishankar, Vinayak Raghavan, Nilansh Keswani, Soorya Sathish, Adhitya Shetty
Ireland U19 Squad Nathan McGuire, Jack Dickson, Joshua Cox(w), Tim Tector(c), Philippus le Roux, Scott MacBeth, Liam Doherty, Matthew Humphreys, Jamie Forbes, Reuben Wilson, Muzamil Sherzad, David Vincent, Luke Whelan, Daniel Forkin, Diarmuid Burke