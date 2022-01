LIVE Score West Indies U19 vs PNG U19 Super League Quarterfinal 4 Latest Match Updates U19 World Cup 2022 West Indies U19 vs PNG U19 LIVE Score, ICC U19 World Cup 2022: Get the Live Cricket Scores, Latest Scorecard, Commentary, Highlights and Latest News from West Indies U19 vs PNG U19 in the ICC Under-19 World Cup at the Diego Martin Sporting Complex, Diego Martin.

Match Details Plate Quarter-Final 4 (D3 v C4) ICC U19 World Cup 2022 Diego Martin Sporting Complex, Diego Martin Squads: West Indies U19 Squad: Shaqkere Parris, Matthew Nandu, Teddy Bishop, Kevin Wickham, Jordan Johnson, Rivaldo Clarke(w), Giovonte Depeiza(c), Nathan Edwards, McKenny Clarke, Isai Thorne, Shiva Sankar, Anderson Mahase, Johann Layne, Jaden Carmichael, Carlon Bowen Tuckett, Onaje Amory, Ackeem Auguste Papua New Guinea U19 Squad: Christopher Kilapat, Boio Ray, Barnabas Maha(c), Peter Karoho(w), Aue Oru, Patrick Nou, Junior Morea, Sigo Kelly, Katenalaki Singi, Rasan Kevau, Karoho Kevau, John Kariko, Toua Boe, Malcolm Aporo, Ryan Ani