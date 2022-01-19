Wednesday, January 19, 2022
     
 Live tv
ye-public-hai-sab-jaanti-hai
Breaking
  • BJP, Apna Dal and Nishad Party will jointly contest UP polls on 403 seats: BJP chief JP Nadda
  • UP Assembly Deputy Speaker Nitin Agarwal quits post, also resigns from Samajwadi Party
X
  1. You Are At:
  2. English News
  3. Sports
  4. Cricket
  5. LIVE Score Australia U19 vs Scotland U19 ICC U19 World Cup 2022 AUS U19 vs SCO U19 Latest Match Updates

LIVE Score Australia U19 vs Scotland U19 ICC U19 World Cup 2022 AUS U19 vs SCO U19 Latest Match Updates

Australia U19 vs Scotland U19 LIVE Score, ICC U19 World Cup 2022: Get the Live Cricket Scores, Latest Scorecard, Commentary, Highlights and Latest News from AUS U19 vs SCO U19 in the ICC Under-19 World Cup at the Conaree Sports Club, Basseterre.

India TV Sports Desk Written by: India TV Sports Desk
Basseterre (St Kitts and Nevis) Published on: January 19, 2022 16:11 IST
File photo of Australia's U19 team
Image Source : FILE PHOTO OF AUSTRALIA'S U19 TEAM

File photo of Australia's U19 team

LIVE Score Australia U19 vs Scotland U19 ICC U19 World Cup 2022 AUS U19 vs SCO U19 Latest Updates

Squads

Scotland U19 Squad: Charlie Tear(w), Oliver Davidson, Samuel Elstone, Tomas Mackintosh, Jack Jarvis, Muhaymen Majeed, Rafay Khan, Lyle Robertson, Charlie Peet(c), Sean Fischer Keogh, Ruaridh McIntyre, Jamie Cairns, Christopher Cole, Gallmann Findlay, Aayush Mahapatra

Australia U19 Squad: Campbell Kellaway, Teague Wyllie, Isaac Higgins, Cooper Connolly(c), Nivethan Radhakrishnan, Tobias Snell(w), Aidan Cahill, William Salzmann, Joshua Garner, Tom Whitney, Harkirat Bajwa, Jack Sinfield, Corey Miller, Jack Nisbet, Lachlan Shaw

Write a comment

Elections 2022
Bigg Boss 15

Top News

Latest News