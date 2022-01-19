LIVE Score Australia U19 vs Scotland U19 ICC U19 World Cup 2022 AUS U19 vs SCO U19 Latest Match Updates

LIVE Score Australia U19 vs Scotland U19 ICC U19 World Cup 2022 AUS U19 vs SCO U19 Latest Updates
Squads
Scotland U19 Squad: Charlie Tear(w), Oliver Davidson, Samuel Elstone, Tomas Mackintosh, Jack Jarvis, Muhaymen Majeed, Rafay Khan, Lyle Robertson, Charlie Peet(c), Sean Fischer Keogh, Ruaridh McIntyre, Jamie Cairns, Christopher Cole, Gallmann Findlay, Aayush Mahapatra
Australia U19 Squad: Campbell Kellaway, Teague Wyllie, Isaac Higgins, Cooper Connolly(c), Nivethan Radhakrishnan, Tobias Snell(w), Aidan Cahill, William Salzmann, Joshua Garner, Tom Whitney, Harkirat Bajwa, Jack Sinfield, Corey Miller, Jack Nisbet, Lachlan Shaw