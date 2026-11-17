New Delhi:

The IPL 2027 retention day saw multiple high-profile cricketers being released by their respective franchises. All 10 teams addressed their concerns for next season as they identified the players that can play a part in helping them fight for the championship next year. The remaining pieces of the puzzle can be bought on December 16 in the IPL auction in Goa.

Meanwhile, the most significant development came from Chennai Super Kings, where MS Dhoni brought his playing career in the competition to an end. The former India captain will take up a mentoring position with the franchise from 2027. CSK have also released nine other players, including Prashant Veer, despite investing Rs 14.2 crore in his services at the previous auction.

Overseas availability has emerged as a major factor behind some high-profile departures. Australia’s Travis Head and Mitchell Starc are expected to prioritise their international commitments, resulting in their releases by Sunrisers Hyderabad and Delhi Capitals respectively.

Delhi have parted ways with nine players, including Nitish Rana, Abishek Porel, Ben Duckett, Dushmantha Chameera and Karun Nair among others. Hyderabad have made an equally extensive overhaul, releasing 10 cricketers. Gerald Coetzee and Jaydev Unadkat are among their other notable exits, along with Head.

Mumbai Indians have created Rs 32.60 crore in available purse space after releasing 13 players. Trent Boult, Deepak Chahar and Afghanistan spinner AM Ghazanfar feature on their departure list, with Chahar leaving following the franchise's acquisition of Arshdeep Singh through a trade.

Kolkata Knight Riders have also undertaken considerable restructuring, releasing 12 players. Their decision to retain Cameron Green at Rs 25.20 crore stands out, while Matheesha Pathirana and Mustafizur Rahman headline the overseas exits. Former captain Ajinkya Rahane, Rachin Ravindra and Akash Deep are also among those released.

Defending champions Royal Challengers Bengaluru have kept changes relatively limited, releasing six players, including England’s Jacob Bethell, who is recovering from knee surgery. Punjab Kings have released an identical number, with Lockie Ferguson, Mitch Owen and Nehal Wadhera among the departures. Marcus Stoinis, however, remains part of their retained group despite the franchise having several all-rounders.

Lucknow Super Giants have released seven players, including Anrich Nortje, Avesh Khan and Matthew Breetzke. Rajasthan Royals have parted ways with Shimron Hetmyer and Tushar Deshpande, while Gujarat Titans have released six players, including Ishant Sharma and Shahrukh Khan.

DELHI CAPITALS (DC)

Retained: Ashutosh Sharma, Auqib Nabi, Axar Patel, David Miller, KL Rahul, Kyle Jamieson, Lungi Ngidi, Madhav Tiwari, Mukesh Kumar, Prithvi Shaw, Rishabh Pant, Sameer Rizvi, Tripurana Vijay, Tristan Stubbs, Vipraj Nigam, Zeeshan Ansari.

Released: Abishek Porel, Ajay Mandal, Dushmantha Chameera, Karun Nair, Mitchell Starc, Nitish Rana, Pathum Nissanka, Rehan Ahmed, Sahil Parakh.

Remaining purse: Rs 39.50 crore

ROYAL CHALLENGERS BENGALURU (RCB)

Retained: Abhinandan Singh, Bhuvneshwar Kumar, Devdutt Padikkal, Jacob Duffy, Jitesh Sharma, Jordan Cox, Josh Hazlewood, Kanishk Chouhan, Krunal Pandya, Nuwan Thushara, Phil Salt, Rajat Patidar, Rasikh Dar, Romario Shepherd, Suyash Sharma, Tim David, Venkatesh Iyer, Vicky Ostwal, Virat Kohli, Yash Dayal.

Released: Jacob Bethell, Mangesh Yadav, Richard Gleeson, Satvik Deswal, Swapnil Singh, Vihaan Malhotra.

Remaining purse: Rs 14.15 crore

CHENNAI SUPER KINGS (CSK)

Retained: Akeal Hosein, Anshul Kamboj, Ayush Mhatre, Dewald Brevis, Gurjapneet Singh, Jack Edwards, Jamie Overton, Kartik Sharma, Liam Livingstone, Mukesh Choudhary, Noor Ahmad, Rahul Chahar, Ramakrishna Ghosh, Ruturaj Gaikwad, Sanju Samson, Sarfaraz Khan, Shivam Dube, Shreyas Gopal, Urvil Patel.

Released: MS Dhoni, Aman Khan, Dian Forrester, Kuldip Yadav, Macneil Noronha, Matt Henry, Matthew Short, Akash Madhwal, Prashant Veer, Spencer Johnson, Zak Foulkes.

Remaining purse: Rs 28.05 crore

SUNRISERS HYDERABAD (SRH)

Retained: Abhishek Sharma, Aniket Verma, Brydon Carse, Eshan Malinga, Harsh Dubey, Heinrich Klaasen, Ishan Kishan, Khaleel Ahmed, Krains Fuletra, Nathan Ellis, Nitish Kumar Reddy, Pat Cummins, Praful Hinge, Salil Arora, Shivang Kumar, Smaran Ravichandran, T. Natarajan, Sakib Hussain.

Released: Travis Head, David Payne, Dilshan Madushanka, Gerald Coetzee, Jaydev Unadkat, Kamindu Mendis, Onkar Tarmale, R.S. Ambrish, Shivam Mavi, Amit Kumar.

Remaining purse: Rs 35.15 crore

KOLKATA KNIGHT RIDERS (KKR)

Retained: Angkrish Raghuvanshi, Anukul Roy, Cameron Green, Finn Allen, Harshit Rana, Kartik Tyagi, Manish Pandey, Prashant Solanki, Ramandeep Singh, Rinku Singh, Rovman Powell, Sarthak Ranjan, Saurabh Dubey, Sunil Narine, Tim Seifert, Vaibhav Arora, Varun Chakravarthy.

Released: Ajinkya Rahane, Akash Deep, Blessing Muzarabani, Daksh Kamra, Luvnith Sisodia, Matheesha Pathirana, Mustafizur Rahman, Navdeep Saini, Rachin Ravindra, Rahul Tripathi, Tejasvi Singh, Umran Malik.

Remaining purse: Rs 41.65 crore

MUMBAI INDIANS (MI)

Retained: Arshdeep Singh, Ashwani Kumar, Corbin Bosch, Jasprit Bumrah, Mitchell Santner, Naman Dhir, Quinton de Kock, Raghu Sharma, Raj Angad Bawa, Rohit Sharma, Ryan Rickelton, Shardul Thakur, Sherfane Rutherford, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Will Jacks.

Released: AM Ghazanfar, Atharva Ankolekar, Danish Malewar, Deepak Chahar, Keshav Maharaj, Krish Bhagat, Mahipal Lomror, Mayank Markande, Mayank Rawat, Mohammad Izhar, Robin Minz, Ruchit Ahir, Trent Boult.

Remaining purse: Rs 32.60 crore

GUJARAT TITANS (GT)

Retained: Anuj Rawat, Ashok Sharma, Glenn Phillips, Gurnoor Brar, Harshal Patel, Jason Holder, Jayant Yadav, Jos Buttler, Kagiso Rabada, Kumar Kushagra, Manav Suthar, Mohd. Siraj, Mohd. Arshad Khan, Nishant Sindhu, Prasidh Krishna, R. Sai Kishore, Rahul Tewatia, Rashid Khan, Sai Sudharsan, Shubman Gill, Tom Banton, Washington Sundar.

Released: Connor Esterhuizen, Luke Wood, Ishant Sharma, Kulwant Khejroliya, Prithviraj Yarra, Shahrukh Khan.

Remaining purse: Rs 3.75 crore

PUNJAB KINGS (PBKS)

Retained: Azmatullah Omarzai, Ben Dwarshuis, Cooper Connolly, Hardik Pandya, Harnoor Pannu, Harpreet Brar, Marco Jansen, Marcus Stoinis, Musheer Khan, Prabhsimran Singh, Priyansh Arya, Shashank Singh, Shreyas Iyer, Suryansh Shedge, Vishnu Vinod, Vyshak Vijaykumar, Xavier Bartlett, Yash Thakur, Yuzvendra Chahal.

Released: Lockie Ferguson, Mitch Owen, Nehal Wadhera, Pravin Dubey, Pyla Avinash, Vishal Nishad.

Remaining purse: Rs 18.60 crore

RAJASTHAN ROYALS (RR)

Retained: Aman Rao Perala, Brijesh Sharma, Dasun Shanaka, Dhruv Jurel, Donovan Ferreira, Jofra Archer, Lhuan-dr Pretorius, Manimaran Siddharth, Mohd. Shami, Nandre Burger, Ravi Bishnoi, Ravindra Jadeja, Riyan Parag, Sandeep Sharma, Shubham Dubey, Sushant Mishra, Vaibhav Sooryavanshi, Yash Raj Punja, Yashasvi Jaiswal.

Released: Adam Milne, Emanjot Chahal, Kuldeep Sen, Kwena Maphaka, Ravi Singh, Shimron Hetmyer, Tushar Deshpande, Vignesh Puthur, Yudhvir Charak.

Remaining purse: Rs 22.05 crore

LUCKNOW SUPER GIANTS (LSG)

Retained: Abdul Samad, Aiden Markram, Akash Singh, Akshat Raghuwanshi, Arjun Tendulkar, Arshin Kulkarni, Ayush Badoni, Digvesh Rathi, Josh Inglis, Kuldeep Yadav, Mayank Yadav, Mitchell Marsh, Mohsin Khan, Mukul Choudhary, Nicholas Pooran, Prince Yadav, Sam Curran, Shahbaz Ahmed.

Released: Anrich Nortje, Avesh Khan, George Linde, Himmat Singh, Matthew Breetzke, Naman Tiwari, Wanindu Hasaranga.

Remaining purse: Rs 47.45 crore

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