RR vs CSK Dream11 IPL 2022: Fantasy Cricket Tips, Dream 11, Probable Playing XI for RR vs CSK

RR vs CSK Dream11 IPL 2022: Fantasy Cricket Tips, Dream 11, Probable Playing XI for Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings

Match Details

Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings

IPL 2022, Match No. 68

Friday, 7:30 PM

Brabourne Stadium, Mumbai

Dream 11 for Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings

Keepers: Sanju Samson (C), Jos Buttler

Batsmen: Ruturaj Gaikwad, Devon Conway (VC), Devdutt Padikkal

All-rounders: Moeen Ali, Shivam Dube, Ashwin

Bowlers: Trent Boult, Yuzvendra Chahal, Prasidh Krishna

Probable Playing XI for RR vs CSK

Rajasthan Royals: Yashasvi Jaiswal, Jos Buttler, Sanju Samson (c & wk), Devdutt Padikkal, Shimron Hetmyer, Riyan Parag, Ravichandran Ashwin, Trent Boult, Prasidh Krishna, Yuzvendra Chahal, Obed McCoy

Chennai Super Kings: Ruturaj Gaikwad, Devon Conway, Robin Uthappa, Moeen Ali, Shivam Dube, Ambati Rayudu, MS Dhoni (c & wk), Mitchell Santner, Prashant Solanki, Matheesha Pathirana, Mukesh Choudhary

Live Streaming details

Where can you watch RR vs CSK the 68th Match of IPL 2022 on TV?

Star Sports Network - Star Sports 1 and Star Sports 1HD, Star Sports Select 1 and Star Sports Select 1HD (Dugout).

Where can you watch RR vs CSK the 68th Match of IPL 2022 online?

The match will be streamed live on Hotstar.

When is the RR vs CSK the 68th Match of IPL 2022?

Friday, 20th May

At what time does RR vs CSK the 68th Match of IPL 2022 start?

7:30 PM IST

Where is the RR vs CSK the 68th Match of IPL 2022 being played?

Brabourne Stadium, Mumbai

Full Squads

Chennai Super Kings

Ruturaj Gaikwad, Devon Conway, Moeen Ali, Shivam Dube, N Jagadeesan, MS Dhoni(w/c), Mitchell Santner, Prashant Solanki, Simarjeet Singh, Matheesha Pathirana, Mukesh Choudhary, Dwayne Bravo, Robin Uthappa, Ambati Rayudu, Chris Jordan, Dwaine Pretorius, Tushar Deshpande, Hari Nishanth, Subhranshu Senapati, KM Asif, Rajvardhan Hangargekar, Maheesh Theekshana, Bhagath Varma

Rajasthan Royals

Yashasvi Jaiswal, Jos Buttler, Sanju Samson(w/c), Devdutt Padikkal, James Neesham, Riyan Parag, Ravichandran Ashwin, Trent Boult, Prasidh Krishna, Yuzvendra Chahal, Obed McCoy, Karun Nair, Rassie van der Dussen, Navdeep Saini, KC Cariappa, Shimron Hetmyer, Daryl Mitchell, Tejas Baroka, Kuldip Yadav, Anunay Singh, Kuldeep Sen, Dhruv Jurel, Shubham Garhwal, Corbin Bosch