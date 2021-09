Image Source : INDIA TV IPL 2021 CSK vs MI Live Streaming: How to Watch Chennai Super Kings vs Mumbai Indians Live Online

Missing live cricket action on TV? Here you can get all the information as to when and where you can watch the Indian Premier League ( IPL ) 2021 live broadcast on TV and live streaming online of the 30th match of the 14th edition of the Vivo IPL 2021 Chennai Super Kings vs Mumbai Indians. Chennai Super Kings vs Mumbai Indians (CSK vs MI) live streaming is available online on Hotstar and will be broadcast on Star Sports Network.

The IPL 2021 (Indian Premier League 2021) is set to return after a 3-month long hiatus on September 19 with MS Dhoni's Chennai Super Kings taking on Rohit Sharma's Mumbai Indians at the Dubai International Stadium in United Arab Emirates (UAE).

At what time does Chennai Super Kings (CSK) vs Mumbai Indians (MI) IPL 2021 Match 30 begin?

Chennai Super Kings (CSK) vs Mumbai Indians (MI) IPL 2021 30th match will start at 07.30 PM.

When is the Chennai Super Kings (CSK) vs Mumbai Indians (MI) IPL 2021 Match 30?

Chennai Super Kings (CSK) vs Mumbai Indians (MI) IPL 2021 Match 30 will take place on September 19 (Sunday)

How do I watch live streaming of the Chennai Super Kings (CSK) vs Mumbai Indians (MI) IPL 2021 Match 30?

You can watch Chennai Super Kings (CSK) vs Mumbai Indians (MI) IPL 2021 Match 30 live cricket streaming match on Disney+ Hotstar and JioTV in India.

Which TV channels will broadcast the Chennai Super Kings (CSK) vs Mumbai Indians (MI) IPL 2021 Match 30?

You can watch Chennai Super Kings (CSK) vs Mumbai Indians (MI) IPL 2021 Match 30 on the Star Sports network.

What are the squads for Chennai Super Kings (CSK) vs Mumbai Indians (MI) IPL 2021 Match 30?

Mumbai Indians Squad: Rohit Sharma(c), Quinton de Kock(w), Suryakumar Yadav, Krunal Pandya, Kieron Pollard, Hardik Pandya, Nathan Coulter-Nile, Jayant Yadav, Rahul Chahar, Jasprit Bumrah, Trent Boult, Piyush Chawla, Dhawal Kulkarni, Saurabh Tiwary, Aditya Tare, Adam Milne, Chris Lynn, James Neesham, Ishan Kishan, Anmolpreet Singh, Anukul Roy, Mohsin Khan, Arjun Tendulkar, Marco Jansen, Yudhvir Singh

Chennai Super Kings Squad: Ruturaj Gaikwad, Faf du Plessis, Moeen Ali, Ambati Rayudu, Suresh Raina, MS Dhoni(w/c), Ravindra Jadeja, Sam Curran, Shardul Thakur, Lungi Ngidi, Deepak Chahar, Dwayne Bravo, Robin Uthappa, Cheteshwar Pujara, Karn Sharma, Imran Tahir, Jason Behrendorff, Krishnappa Gowtham, Mitchell Santner, Ravisrinivasan Sai Kishore, Hari Nishanth, N Jagadeesan, KM Asif, Harishankar Reddy, Bhagath Varma