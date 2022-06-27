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  5. IND vs IRE 2nd match T20I Dream11: Fantasy Cricket Tips, Dream 11, Probable Playing XI for India vs Ireland

IND vs IRE 2nd match T20I Dream11: Fantasy Cricket Tips, Dream 11, Probable Playing XI for India vs Ireland

IND vs IRE, 2nd T20I dream11 prediction fantasy cricket tips dream11 team playing xi pitch report injury, India vs Ireland

Aachal Maniyar Written by: Aachal Maniyar New Delhi Published on: June 28, 2022 9:15 IST
IND vs IRE Fantasy XI
Image Source : INDIA TV

IND vs IRE Fantasy XI

IND vs IRE 2nd match T20I Dream11: Fantasy Cricket Tips, Dream 11, Probable Playing XI for India vs Ireland

Match Details

India vs Ireland

2nd match, IND vs IRE T20I

Tuesday, 9:00 PM

The Village, Dublin

Dream 11 for IND vs IRE, 2nd T20I

Keeper: Dinesh Karthik

Batsmen: Harry Tector, Deepak Hooda, Paul Stirling, Ishan Kishan(VC)

All-rounders: Hardik Pandya(C), Gareth Delany

Bowlers: Bhuvneshwar Kumar, Yuzvendra Chahal, Craig Young, Avesh Khan

Probable Playing XI for IND vs IRE, 2nd T20I

Probable XI of Team India: Ishan Kishan, Suryakumar Yadav, Ruturaj Gaikwad, Sanju Samson, Axar Patel, Hardik Pandya, Dinesh Karthik, Yuzvendra Chahal, Umran Malik, Bhuvneshwar Kumar, Avesh Khan

Probable XI of Team Ireland: Paul Stirling, Andrew Balbirnie, Andy McBrine, Curtis Campher, Lorcan Tucker, Joshua Little, Harry Tector, George Dockrell, Craig Young, Mark Adair, Barry McCarthy

Full squads

Team India: Hardik Pandya, Dinesh Karthik, Bhuvneshwar Kumar, Ishan Kishan, Harshal Patel, Suryakumar Yadav, Sanju Samson, Rahul Tripathi, Deepak Hooda, Venkatesh Iyer, Axar Patel,  Avesh Khan,  Umran Malik, Arshdeep Singh,  Ruturaj Gaikwad, Yuzvendra Chahal, Ravi Bishnoi.

Team Ireland: Andrew Balbirnie, Harry Tector, George Dockrell, Gareth Delany, Paul Stirling, Curtis Campher, Stephen Doheny, Lorcan Tucker, Mark Adair, Conor Olphert,  Joshua Little, Andy McBrine, Barry McCarthy, Craig Young.

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