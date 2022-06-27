IND vs IRE 2nd match T20I Dream11: Fantasy Cricket Tips, Dream 11, Probable Playing XI for India vs Ireland
Match DetailsIndia vs Ireland
2nd match, IND vs IRE T20I
Tuesday, 9:00 PM
The Village, Dublin
Dream 11 for IND vs IRE, 2nd T20I
Keeper: Dinesh Karthik
Batsmen: Harry Tector, Deepak Hooda, Paul Stirling, Ishan Kishan(VC)
All-rounders: Hardik Pandya(C), Gareth Delany
Bowlers: Bhuvneshwar Kumar, Yuzvendra Chahal, Craig Young, Avesh Khan
Probable Playing XI for IND vs IRE, 2nd T20I
Probable XI of Team India: Ishan Kishan, Suryakumar Yadav, Ruturaj Gaikwad, Sanju Samson, Axar Patel, Hardik Pandya, Dinesh Karthik, Yuzvendra Chahal, Umran Malik, Bhuvneshwar Kumar, Avesh Khan
Probable XI of Team Ireland: Paul Stirling, Andrew Balbirnie, Andy McBrine, Curtis Campher, Lorcan Tucker, Joshua Little, Harry Tector, George Dockrell, Craig Young, Mark Adair, Barry McCarthy
Full squads
Team India: Hardik Pandya, Dinesh Karthik, Bhuvneshwar Kumar, Ishan Kishan, Harshal Patel, Suryakumar Yadav, Sanju Samson, Rahul Tripathi, Deepak Hooda, Venkatesh Iyer, Axar Patel, Avesh Khan, Umran Malik, Arshdeep Singh, Ruturaj Gaikwad, Yuzvendra Chahal, Ravi Bishnoi.
Team Ireland: Andrew Balbirnie, Harry Tector, George Dockrell, Gareth Delany, Paul Stirling, Curtis Campher, Stephen Doheny, Lorcan Tucker, Mark Adair, Conor Olphert, Joshua Little, Andy McBrine, Barry McCarthy, Craig Young.