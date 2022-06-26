IND vs IRE 1st match T20I Dream11: Fantasy Cricket Tips, Dream 11, Probable Playing XI for India vs Ireland
Matchh DetailsIndia vs Ireland
1st match, IND vs IRE T20I
Sunday, 9:00 PM
The Village, Dublin
Dream 11 for IND vs IRE, 1st T20I
Keeper: Dinesh Karthik(VC)
Batsmen: Ishan Kishan, Paul Stirling, Suryakumar Yadav, Andy Balbirnie
All-rounders: Hardik Pandya, Gareth Delany, Curtis Campher
Bowlers: Yuzvendra Chahal, Harshal Patel(C), Bhuvneshwar Kumar
Probable Playing XI for IND vs IRE, 1st T20I
Probable XI of Team India: Ishan Kishan, Suryakumar Yadav, Ruturaj Gaikwad, Sanju Samson, Axar Patel, Hardik Pandya, Dinesh Karthik, Harshal Patel, Yuzvendra Chahal, Bhuvneshwar Kumar, Avesh Khan
Probable XI of Team Ireland: Paul Stirling, Andrew Balbirnie, Andy McBrine, Curtis Campher, Lorcan Tucker, Joshua Little, Harry Tector, George Dockrell, Craig Young, Mark Adair, Barry McCarthy
Full squads
Team India: Hardik Pandya, Dinesh Karthik, Bhuvneshwar Kumar, Ishan Kishan, Harshal Patel, Suryakumar Yadav, Sanju Samson, Rahul Tripathi, Deepak Hooda, Venkatesh Iyer, Axar Patel, Avesh Khan, Umran Malik, Arshdeep Singh, Ruturaj Gaikwad, Yuzvendra Chahal, Ravi Bishnoi.
Team Ireland: Andrew Balbirnie, Harry Tector, George Dockrell, Gareth Delany, Paul Stirling, Curtis Campher, Stephen Doheny, Lorcan Tucker, Mark Adair, Conor Olphert, Joshua Little, Andy McBrine, Barry McCarthy, Craig Young.