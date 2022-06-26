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  5. IND vs IRE 1st match T20I Dream11: Fantasy Cricket Tips, Dream 11, Probable Playing XI for India vs Ireland

IND vs IRE 1st match T20I Dream11: Fantasy Cricket Tips, Dream 11, Probable Playing XI for India vs Ireland

IND vs IRE, 1st T20I dream11 prediction fantasy cricket tips dream11 team playing xi pitch report injury, India vs Ireland

Aachal Maniyar Written by: Aachal Maniyar New Delhi Published on: June 26, 2022 17:02 IST
Chahal
Image Source : BCCI

Yuzvendra  Chahal during practice session

IND vs IRE 1st match T20I Dream11: Fantasy Cricket Tips, Dream 11, Probable Playing XI for India vs Ireland

Matchh Details

India vs Ireland

1st match, IND vs IRE T20I

Sunday, 9:00 PM

The Village, Dublin

Dream 11 for IND vs IRE, 1st T20I

 

Keeper: Dinesh Karthik(VC)

Batsmen: Ishan Kishan, Paul Stirling, Suryakumar Yadav, Andy Balbirnie

All-rounders: Hardik Pandya, Gareth Delany, Curtis Campher

Bowlers: Yuzvendra Chahal, Harshal Patel(C), Bhuvneshwar Kumar

Probable Playing XI for IND vs IRE, 1st T20I

Probable XI of Team India: Ishan Kishan, Suryakumar Yadav, Ruturaj Gaikwad, Sanju Samson, Axar Patel, Hardik Pandya, Dinesh Karthik, Harshal Patel, Yuzvendra Chahal, Bhuvneshwar Kumar, Avesh Khan

Probable XI of Team Ireland: Paul Stirling, Andrew Balbirnie, Andy McBrine, Curtis Campher, Lorcan Tucker, Joshua Little, Harry Tector, George Dockrell, Craig Young, Mark Adair, Barry McCarthy

Full squads

Team India: Hardik Pandya, Dinesh Karthik, Bhuvneshwar Kumar, Ishan Kishan, Harshal Patel, Suryakumar Yadav, Sanju Samson, Rahul Tripathi, Deepak Hooda, Venkatesh Iyer, Axar Patel,  Avesh Khan,  Umran Malik, Arshdeep Singh,  Ruturaj Gaikwad, Yuzvendra Chahal, Ravi Bishnoi.

Team Ireland: Andrew Balbirnie, Harry Tector, George Dockrell, Gareth Delany, Paul Stirling, Curtis Campher, Stephen Doheny, Lorcan Tucker, Mark Adair, Conor Olphert,  Joshua Little, Andy McBrine, Barry McCarthy, Craig Young.

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