IND vs ENG 3rd T20I Dream11: Fantasy Cricket Tips, Dream 11, Probable Playing XI for India vs England
Match DetailsIndia vs England
3rd match, IND vs ENG T20I
Sunday, 7 PM
Trent Bridge, Nottingham
Dream 11 for IND vs ENG, 3rd T20I
Keeper: Jos Buttler, Rishabh Pant
Batsmen: Virat Kohli, Liam Livingstone(C), Rohit Sharma
All-rounders: Hardik Pandya(VC), Moeen Ali, Sam Curran
Bowlers: Jasprit Bumrah, Bhuvneshwar Kumar, Chris Jordan
Probable Playing XI for IND vs ENG, 3rd T20I
Probable XI of Team India: Rohit Sharma, Virat Kohli, Dinesh Karthik, Suryakumar Yadav, Bhuvneshwar Kumar, Umran Malik, Hardik Pandya, Rishabh Pant, Ravindra Jadeja, Jasprit Bumrah, Yuzvendra Chahal
Probable XI of Team England: Jos Buttler, Jason Roy, Moeen Ali, Sam Curran, Chris Jordan,Dawid Malan, Liam Livingstone, Harry Brook, Reece Topley, Tymal Mills, Matthew Parkinson
Full squads
Team India: Rohit Sharma, Rishabh Pant, Ishan Kishan, Virat Kohli, Suryakumar Yadav, Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, Bhuvneshwar Kumar, Harshal Patel, Jasprit Bumrah, Yuzvendra Chahal, Deepak Hooda, Axar Patel, Shreyas Iyer, Dinesh Karthik, Avesh Khan, Ravi Bishnoi, Umran Malik
Team England: Jos Buttler, Jason Roy, Dawid Malan, Liam Livingstone, Harry Brook, Moeen Ali, Sam Curran, Chris Jordan, Tymal Mills, Reece Topley, Matthew Parkinson, David Willey, Philip Salt, Richard Gleeson