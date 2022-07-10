Sunday, July 10, 2022
     
 Live tv
search
  1. You Are At:
  2. English News
  3. Sports
  4. Cricket
  5. IND vs ENG 3rd T20I Dream11: Fantasy Cricket Tips, Dream 11, Probable Playing XI for India vs England

IND vs ENG 3rd T20I Dream11: Fantasy Cricket Tips, Dream 11, Probable Playing XI for India vs England

IND vs ENG, 3rd T20I dream11 prediction fantasy cricket tips dream11 team playing xi pitch report injury, India vs England

Aachal Maniyar Written By: Aachal Maniyar New Delhi Published on: July 10, 2022 13:26 IST
Rishabh Pant
Image Source : EDGBASTON Rishabh Pant gets out in the IND vs ENG 2nd T20I series

IND vs ENG 3rd T20I Dream11: Fantasy Cricket Tips, Dream 11, Probable Playing XI for India vs England

Match Details

India vs England

3rd match, IND vs ENG T20I

Sunday, 7 PM

Trent Bridge, Nottingham

Dream 11 for IND vs ENG, 3rd T20I

Keeper: Jos Buttler, Rishabh Pant

Batsmen: Virat Kohli, Liam Livingstone(C), Rohit Sharma

All-rounders: Hardik Pandya(VC), Moeen Ali, Sam Curran

Bowlers: Jasprit Bumrah, Bhuvneshwar Kumar, Chris Jordan

Probable Playing XI for IND vs ENG, 3rd T20I

Probable XI of Team India: Rohit Sharma, Virat Kohli, Dinesh Karthik, Suryakumar Yadav, Bhuvneshwar Kumar, Umran Malik, Hardik Pandya, Rishabh Pant, Ravindra Jadeja, Jasprit Bumrah, Yuzvendra Chahal

Probable XI of Team England:  Jos Buttler, Jason Roy, Moeen Ali, Sam Curran, Chris Jordan,Dawid Malan, Liam Livingstone, Harry Brook, Reece Topley, Tymal Mills, Matthew Parkinson

Full squads

Team India: Rohit Sharma, Rishabh Pant, Ishan Kishan, Virat Kohli, Suryakumar Yadav, Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, Bhuvneshwar Kumar, Harshal Patel, Jasprit Bumrah, Yuzvendra Chahal, Deepak Hooda, Axar Patel, Shreyas Iyer, Dinesh Karthik, Avesh Khan, Ravi Bishnoi, Umran Malik

Team England: Jos Buttler, Jason Roy, Dawid Malan, Liam Livingstone, Harry Brook, Moeen Ali, Sam Curran, Chris Jordan, Tymal Mills, Reece Topley, Matthew Parkinson, David Willey, Philip Salt, Richard Gleeson

Top News

Latest News