From Brendon McCullum's ton in 2008 to Shubman Gill's century in 2024: Complete list of IPL hundreds

Follow us on Image Source : GETTY IMAGES Shubman Gill and Brendon McCullum.

Since its inception in 2008, the Indian Premier League (IPL) has witnessed 100 centuries. Kolkata Knight Riders' (KKR) overseas signing Brendon McCullum was the first player to register a century in the cash-rich league and the captain of Gujarat Titans, Shubman Gill is the latest player to score a century in the lucrative tournament.

Full list of all the centuries scored in the history of the Indian Premier League:



S. No. Player Team Opposition Score Date 1. Brendon McCullum KKR RCB 158* 18 April, 2008 2 Mike Hussey CSK KXIP 116 April 19, 2008 3. Andrew Symonds Deccan Chargers Rajasthan Royals 117* April 24, 2008 4. Adam Gilchrist Deccan Chargers MI 109* April 27, 2008 5. Sanath Jayasuriya MI CSK 114* May 14, 2008 6. Shaun Marsh KXIP RR 115 May 28, 2008 7. AB de Villiers DD CSK 105* April 23, 2009 8. Manish Pandey RCB Deccan Chargers 114* May 21, 2009 9. Yusuf Pathan RR MI 100 March 13, 2010 10. David Warner DD KKR 107* March 29, 2010 11. Murali Vijay CSK RR 127 April 3, 2010 12. Mahela Jayawardena KXIP KKR 110* April 4, 2010 13. Paul Valthaty KXIP CSK 120* April 13, 2011 14. Sachin Tendulkar MI KTK 100* April 15, 2011 15. Chris Gayle RCB KKR 102* April 22, 2011 16. Virender Sehwag DD Deccan Chargers 119 May 5, 2011 17. Chris Gayle RCB KXIP 107 May 6, 2011 18. Adam Gilchrist KXIP RCB 106 May 17, 2011 19. Ajinkya Rahane RR RCB 103* April 15, 2012 20. Kevin Pietersen DD Chargers 103* April 19, 2012 21. David Warner DD Chargers 109* May 10, 2012 22. Rohit Sharma MI KKR 109* May 12, 2012 23. Chris Gayle RCB DD 128* May 17, 2012 24. Murali Vijay CSK DD 113 May 25, 2012 25. Shane Watson RR CSK 101 April 22, 2013 26. Chris Gayle RCB PWI 175* April 23, 2013 27. Suresh Raina CSK KXIP 100* May 2, 2013 28. David Miller KXIP RCB 101* May 6, 2013 29. Lendl Simmons MI KXIP 100* May 21, 2014 30. Virender Sehwag KXIP CSK 122 May 30, 2014 31. Wriddhiman Saha KXIP KKR 115* June 01, 2014 32. Brendon McCullum CSK SRH 100* April 11, 2015 33. Chris Gayle RCB KXIP 117 May 6, 2015 34. AB de Villiers RCB MI 133* May 10, 2015 35. Shane Watson RR KKR 104* May 16, 2015 36. Quinton de Kock DD RCB 108 April 17, 2016 37. Virat Kohli RCB GL 100* April 24, 2016 38. Steven Smith RPS GL 101 April 29, 2016 39. Virat Kohli RCB RPS 108* May 07, 2016 40. Virat Kohli RCB GL 109 May 14, 2016 41. AB de Villiers RCB GL 129* May 14, 2016 42. Virat Kohli RCB KXIP 113 May 18, 2016 43. Sanju Samson DD RPS 102 April 11, 2017 44. Hashim Amla KXIP MI 104* April 20, 2017 45. David Warner SRH KKR 126 April 30, 2017 46. Ben Stokes RPS GL 103* May 01, 2017 47. Hashim Amla KXIP GL 104 May 07, 2017 48. Chris Gayle KXIP SRH 104* April 19, 2018 49. Shane Watson CSK RR 106 April 20, 2018 50. Rishabh Pant DD SRH 128* May 10, 2018 51. Ambati Rayudu CSK SRH 100* May 13, 2018 52. Shane Watson CSK SRH 117* May 27, 2018 53. Sanju Samson RR SRH 102* March 29, 2019 54. Jonny Bairstow SRH RCB 114 March 31, 2019 55. David Warner SRH RCB 100* March 31, 2019 56. KL Rahul KXIP MI 100* April 10, 2019 57. Virat Kohli RCB KKR 100 April 19, 2019 58. Ajinkya Rahane RR DC 105 April 22, 2019 59. KL Rahul KXIP RCB 132* Sep 24, 2020 60. Mayank Agarwal KXIP RR 106 Sep 27, 2020 61. Shikhar Dhawan DC CSK 101* Oct 17, 2020 62. Shikhar Dhawan DC KXIP 106* Oct 20, 2020 63. Ben Stokes RR MI 107* Oct 25, 2020 64. Sanju Samson RR PBKS 119 April 12, 2021 65. Devdutt Padikkal RCB RR 101* April 22, 2021 66. Jos Buttler RR SRH 124 May 02, 2021 67. Ruturaj Gaikwad CSK RR 101* Oct 02, 2021 68. Jos Buttler RR MI 100 April 02, 2022 69. KL Rahul LSG MI 103* April 16, 2022 70. Jos Buttler RR KKR 103 April 18, 2022 71. Jos Buttler RR DC 116 April 22, 2022 72. KL Rahul LSG MI 103* April 24, 2022 73. Quinton de Kock LSG KKR 140* May 18, 2022 74. Rajat Patidar RCB LSG 112* May 25, 2022 75. Jos Buttler RR RCB 106* May 27, 2022 76. Harry Brook SRH KKR 100* April 14, 2023 77. Venkatesh Iyer KKR MI 104 April 16, 2023 78. Yashasvi Jaiswal RR MI 124 April 30, 2023 79. Suryakumar Yadav MI GT 103* May 12, 2023 80. Prabhsimran Singh PBKS DC 103 May 13, 2023 81. Shubman Gill GT SRH 101 May 15, 2023 82. Heinrich Klassen SRH RCB 104 May 18, 2023 83. Virat Kohli RCB SRH 100 May 18, 2023 84. Cameron Green MI SRH 100* May 21, 2023 85. Virat Kohli RCB GT 101* May 21, 2023 86. Shubman Gill GT RCB 104* May 21, 2023 87. Shubman Gill GT MI 129 May 26, 2023 88. Virat Kohli RCB RR 113* April 06, 2024 89. Jos Buttler RR RCB 100* April 06, 2024 90. Rohit Sharma MI CSK 105* April 14, 2024 91. Travis Head SRH RCB 102 April 15, 2024 92. Sunil Narine KKR RR 109 April 16, 2024 93. Jos Buttler RR KKR 107* April 16, 2024 94. Yashasvi Jaiswal RR MI 104* April 22, 2024 95. Ruturaj Gaikwad CSK LSG 108* April 23, 2024 96. Marcus Stoinis LSG CSK 124* April 23, 2024 97. Jonny Bairstow PBKS KKR 108* April 26, 2024 98. Will Jacks RCB GT 100* April 28, 2024 99. Suryakumar Yadav MI SRH 102* May 6, 2024 100. Sai Sudharsan GT CSK 103 May 10, 2024 101. Shubman Gill GT CSK 104 May 10, 2024