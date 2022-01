LIVE Score England vs UAE Live Cricket Score ENG U19 vs UAE U19 Latest Match Updates Live Streaming England U19 vs UAE U19 LIVE Score, ICC U19 World Cup 2022: Get the Live Cricket Scores, Latest Scorecard, Commentary, Highlights and Latest News from England U19 vs UAE U19 in the ICC Under-19 World Cup at the Warner Park, Basseterre, St Kitts.

England U19 vs United Arab Emirates U19 16th Match, Group A, ICC U19 World Cup 2022

Warner Park, Basseterre, St Kitts Squads United Arab Emirates U19 Squad Aryansh Sharma(w), Kai Smith, Dhruv Parashar, Alishan Sharafu(c), Punya Mehra, Nilansh Keswani, Ali Naseer, Aayan Afzal Khan, Adhitya Shetty, Jash Giyanani, Vinayak Raghavan, Ronak Panoly, Soorya Sathish, Sailles Jaishankar, Shival Bawa England U19 Squad George Thomas, Jacob Bethell, Tom Prest(c), James Rew, William Luxton, George Bell, Alex Horton(w), James Coles, Thomas Aspinwall, Fateh Singh, Joshua Boyden, Rehan Ahmed, James Sales, Nathan Barnwell, Benjamin Cliff