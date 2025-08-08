Australia vs South Africa: Squad, Schedule, Where to Watch in India, Everything you need to know The three-match ODI and T20I series between Australia and South Africa will begin on August 10. The T20I matches will be played on 10,12 and 16th August, followed by the ODIs on 19, 22 and 24. Check out the squad, schedule and where to watch Australia vs South Africa series.

Darwin:

The marquee three-match ODI series between Australia and South Africa will kick off on August 10 in Darwin. The series marks the start of Australia’s preparation for the 2026 T20 World Cup and the 2027 ODI World Cup. The Proteas, on the other hand, have been active in the white-ball circuit as of late, having played a tri-series final against New Zealand recently.

However, all the South Africa senior cricketers, except David Miller, have joined the squad this time. The same cannot be said about the hosts, who have given rest to Mitchell Starc and Pat Cummins from both ODIs and T20Is. Regardless, an interesting series is up for grabs as Australia vs South Africa has always been about the bragging rights.

AUS vs SA Schedule

Date Match Venue August 10 1st T20I Darwin August 12 2nd T20I Darwin August 16 3rd T20I Cairns August 19 1st ODI Cairns August 22 2nd ODI Mackay August 24 3rd ODI Mackay

AUS vs SA Squads

Australia

ODI: Mitchell Marsh (c), Xavier Bartlett, Alex Carey, Ben Dwarshuis, Nathan Ellis, Cameron Green, Josh Hazlewood, Travis Head, Josh Inglis, Marnus Labuschagne, Lance Morris, Mitchell Owen, Matthew Short, Adam Zampa

T20I: Mitchell Marsh (c), Sean Abbott, Tim David, Ben Dwarshuis, Nathan Ellis, Cameron Green, Josh Hazlewood, Travis Head, Josh Inglis, Matt Kuhnemann, Glenn Maxwell, Mitchell Owen, Matthew Short, Adam Zampa

South Africa

ODI: Temba Bavuma (c), Corbin Bosch, Matthew Breetzke, Dewald Brevis, Nandre Burger, Tony de Zorzi, Aiden Markram, Senuran Muthusamy, Keshav Maharaj, Wiaan Mulder, Lungi Ngidi, Lhuan-dre Pretorius, Kagiso Rabada, Ryan Rickelton, Tristan Stubbs, Prenelan Subrayen

T20I: Aiden Markram (c), Corbin Bosch, Dewald Brevis, Nandre Burger, George Linde, Kwena Maphaka, Senuran Muthusamy, Lungi Ngidi, Nqaba Peter, Lhuan-dre Pretorius, Kagiso Rabada, Ryan Rickelton, Tristan Stubbs, Prenelan Subrayen, Rassie van der Dussen

AUS vs SA Where to watch in India?

Australia vs South Africa will be broadcast live on Star Sports Network. Viewers can also stream it live on JioHotstar.