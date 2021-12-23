Afghanistan U19 vs Pakistan U19 Live Score ACC U19 Asia Cup 2021, AFG U19 vs PAK U19 Live Updates
Afghanistan U19 squad Suliman Safi (captain), Suliman Arabzai, Bilal Sayeedi, Allah Noor, Muhammadullah, Khyber, Ijaz Ahmad, Izharulhaq Naweed, Noor Ahmad, Ijaz Ahmadzai, Faisal Khan, Naveed Zadran, Bilal Sami, Nangeyalia Khan, Khalel Ahmad, Mohammad Ishaq, Abdul Hadi, Bilal Tarin, Shahid Hassani, Younus
Pakistan U19 squad Qasim Akram (captain), Abdul Faseeh, Abdul Wahid Bangalzai, Ahmed Khan, Ali Asfand, Arham Nawab, Awais Ali, Faisal Akram, Haseebullah, Irfan Khan Niazi, Maaz Sadaqat, Mehran Mumtaz, Mohammad Shehzad, Rizwan Mehmood, Zeeshan Zameer