Thursday, December 23, 2021
     
 Live tv
  1. You Are At:
  2. English News
  3. Sports
  4. Cricket
  5. Afghanistan U19 vs Pakistan U19 Live Score ACC U19 Asia Cup 2021, AFG U19 vs PAK U19 Live Updates

Afghanistan U19 vs Pakistan U19 Live Score ACC U19 Asia Cup 2021, AFG U19 vs PAK U19 Live Updates

ACC U19 Asia Cup 2021: Afghanistan U19 vs Pakistan U19 Live Score Updates Latest Scorecard; catch all the Live Score, Updates as PAK U19 take on AFG U19 in the ACC U19 Asia Cup being played ICC Academy Ground No 2, Dubai.

India TV Sports Desk Written by: India TV Sports Desk
New Delhi Updated on: December 23, 2021 11:25 IST
Pakistan U19
Image Source : AFP VIA GETTY IMAGES

File photo of Pakistan U19 players

Afghanistan U19 vs Pakistan U19 Live Score ACC U19 Asia Cup 2021, AFG U19 vs PAK U19 Live Updates

Afghanistan U19 squad Suliman Safi (captain), Suliman Arabzai, Bilal Sayeedi, Allah Noor, Muhammadullah, Khyber, Ijaz Ahmad, Izharulhaq Naweed, Noor Ahmad, Ijaz Ahmadzai, Faisal Khan, Naveed Zadran, Bilal Sami, Nangeyalia Khan, Khalel Ahmad, Mohammad Ishaq, Abdul Hadi, Bilal Tarin, Shahid Hassani, Younus

Pakistan U19 squad Qasim Akram (captain), Abdul Faseeh, Abdul Wahid Bangalzai, Ahmed Khan, Ali Asfand, Arham Nawab, Awais Ali, Faisal Akram, Haseebullah, Irfan Khan Niazi, Maaz Sadaqat, Mehran Mumtaz, Mohammad Shehzad, Rizwan Mehmood, Zeeshan Zameer

Write a comment

Elections 2022
Bigg Boss 15

Top News

Latest News