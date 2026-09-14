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Alwar Municipal Corporation Election Results 2026: Complete list of ward and party-wise winners

Written By: India TV News Desk
Published: ,Updated:

BJP has won Alwar Municipal Corporation Election by bagging 28 wards, Congress managed to get 23 wards and Independent candidates won 13 wards, BSP secured one seat. Check ward-wise list of winning candidates.

Alwar Municipal Corporation Election Results 2026: Check list of winning candidates.
Alwar Municipal Corporation Election Results 2026: Check list of winning candidates. Image Source : India TV
Alwar:

The Bharatiya Janata Party (BJP) has won Alwar Municipal Corporation Election by bagging 28 wards, Congress managed to get 23 wards and Independent candidates won 13 wards, BSP secured one seat. Voter turnout was 76.41 per cent across 162 bodies in the first phase and 71.69 per cent across 147 bodies in the second phase. The combined turnout for both phases stood at 74.05 per cent. 

More than 20,000 candidates are in the fray for 5,393 councillor posts in the first phase, covering 162 urban local bodies -- four municipal corporations, 27 municipal councils and 131 municipalities. A total of 57,52,278 voters exercised their franchise across 7,683 polling stations in the 162 civic bodies. 

Here is the complete list of winners of the Alwar Municipal Corporation Election 2026:

Ward number Winning candidate Political party
1 Rashid Khan Independent 
2 Vishnu Kumar BJP
3 Madan Singh Rathaur Independent 
4 Kamala Devi BJP
5 Keshav INC
6 Mukesh Kumar  INC
7 Suman Lata Agarwal BJP
8 Ganesh Kumar Independent 
9 Lav Kumar Chanvriya Independent 
10 Poem BJP
11 Devendra Kumar BJP
12 Narayan Singh INC
13 Sharda Sharma  INC
14 Ramanuj Sharma BJP
15 Pushpa INC
16 Govind Kukreja BJP
17 Surbhi Saini INC
18 Anil Chaudhary  BJP
19 Manish Kumar BJP
20 Beena Gurjar BJP
21 Kiran Nagar BJP
22 Kuldip Independent
23 Ravi Kapoor  INC
24 Pushpa BJP
25 Kamlesh Yadav BJP
26 Kiran Kumar BJP
27 Mamta BJP
28 Ritesh Saini INC
29 Suman Meena  BJP 
30 Sunil Yadav Independent 
31 Pavan Kumar INC
32 Chandrakanta Sharma Independent 
33 Dinadyal INC
34 Mamta Devi Saini INC
35 Dipchanda BJP 
36 Apoorva Sharma BJP
37 Sunita Mina INC
38 Shyam Sundar Yadav BJP
39 Kamlesh Sharma INC
40 Anita Independent 
41 Lakshman Singh BJP 
42 Sumit Varma BSP 
43 Jagdish Prasad BJP
44 Murti INC
45 Saroj Saini INC
46 Shokat Ali Independent 
47 Shila Devi Independent 
48 Neha  BJP
49 Ajay Kumar BJP
50 Rajni Saini  INC
51 Prakash Saini INC
52 Sudarshan Lal INC
53 Tikam Chand Jain INC
54 Bhavna Somwanshi INC
55 Puja Independent 
56 Hetram Yadav BJP
57 Pratibha INC
58 Minu Baghla BJP
59 Shraddha Khandelwal INC
60 Puranmal Saini BJP
61 Sunita BJP
62 Minakshi Soni Independent 
63 Dhara Singh Independent 
64 Sonu Chaudhri BJP 
65 Aman Gupta BJP 

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