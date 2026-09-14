Alwar Municipal Corporation Election Results 2026: Complete list of ward and party-wise winners

Alwar:

The Bharatiya Janata Party (BJP) has won Alwar Municipal Corporation Election by bagging 28 wards, Congress managed to get 23 wards and Independent candidates won 13 wards, BSP secured one seat. Voter turnout was 76.41 per cent across 162 bodies in the first phase and 71.69 per cent across 147 bodies in the second phase. The combined turnout for both phases stood at 74.05 per cent.

More than 20,000 candidates are in the fray for 5,393 councillor posts in the first phase, covering 162 urban local bodies -- four municipal corporations, 27 municipal councils and 131 municipalities. A total of 57,52,278 voters exercised their franchise across 7,683 polling stations in the 162 civic bodies.

Here is the complete list of winners of the Alwar Municipal Corporation Election 2026:

Ward number Winning candidate Political party 1 Rashid Khan Independent 2 Vishnu Kumar BJP 3 Madan Singh Rathaur Independent 4 Kamala Devi BJP 5 Keshav INC 6 Mukesh Kumar INC 7 Suman Lata Agarwal BJP 8 Ganesh Kumar Independent 9 Lav Kumar Chanvriya Independent 10 Poem BJP 11 Devendra Kumar BJP 12 Narayan Singh INC 13 Sharda Sharma INC 14 Ramanuj Sharma BJP 15 Pushpa INC 16 Govind Kukreja BJP 17 Surbhi Saini INC 18 Anil Chaudhary BJP 19 Manish Kumar BJP 20 Beena Gurjar BJP 21 Kiran Nagar BJP 22 Kuldip Independent 23 Ravi Kapoor INC 24 Pushpa BJP 25 Kamlesh Yadav BJP 26 Kiran Kumar BJP 27 Mamta BJP 28 Ritesh Saini INC 29 Suman Meena BJP 30 Sunil Yadav Independent 31 Pavan Kumar INC 32 Chandrakanta Sharma Independent 33 Dinadyal INC 34 Mamta Devi Saini INC 35 Dipchanda BJP 36 Apoorva Sharma BJP 37 Sunita Mina INC 38 Shyam Sundar Yadav BJP 39 Kamlesh Sharma INC 40 Anita Independent 41 Lakshman Singh BJP 42 Sumit Varma BSP 43 Jagdish Prasad BJP 44 Murti INC 45 Saroj Saini INC 46 Shokat Ali Independent 47 Shila Devi Independent 48 Neha BJP 49 Ajay Kumar BJP 50 Rajni Saini INC 51 Prakash Saini INC 52 Sudarshan Lal INC 53 Tikam Chand Jain INC 54 Bhavna Somwanshi INC 55 Puja Independent 56 Hetram Yadav BJP 57 Pratibha INC 58 Minu Baghla BJP 59 Shraddha Khandelwal INC 60 Puranmal Saini BJP 61 Sunita BJP 62 Minakshi Soni Independent 63 Dhara Singh Independent 64 Sonu Chaudhri BJP 65 Aman Gupta BJP

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