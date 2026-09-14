Alwar Municipal Corporation Election Results 2026: Complete list of ward and party-wise winners

The Bharatiya Janata Party (BJP) has won Alwar Municipal Corporation Election by bagging 28 wards, Congress managed to get 23 wards and Independent candidates won 13 wards, BSP secured one seat. Voter turnout was 76.41 per cent across 162 bodies in the first phase and 71.69 per cent across 147 bodies in the second phase. The combined turnout for both phases stood at 74.05 per cent.
More than 20,000 candidates are in the fray for 5,393 councillor posts in the first phase, covering 162 urban local bodies -- four municipal corporations, 27 municipal councils and 131 municipalities. A total of 57,52,278 voters exercised their franchise across 7,683 polling stations in the 162 civic bodies.
Here is the complete list of winners of the Alwar Municipal Corporation Election 2026:
|Ward number
|Winning candidate
|Political party
|1
|Rashid Khan
|Independent
|2
|Vishnu Kumar
|BJP
|3
|Madan Singh Rathaur
|Independent
|4
|Kamala Devi
|BJP
|5
|Keshav
|INC
|6
|Mukesh Kumar
|INC
|7
|Suman Lata Agarwal
|BJP
|8
|Ganesh Kumar
|Independent
|9
|Lav Kumar Chanvriya
|Independent
|10
|Poem
|BJP
|11
|Devendra Kumar
|BJP
|12
|Narayan Singh
|INC
|13
|Sharda Sharma
|INC
|14
|Ramanuj Sharma
|BJP
|15
|Pushpa
|INC
|16
|Govind Kukreja
|BJP
|17
|Surbhi Saini
|INC
|18
|Anil Chaudhary
|BJP
|19
|Manish Kumar
|BJP
|20
|Beena Gurjar
|BJP
|21
|Kiran Nagar
|BJP
|22
|Kuldip
|Independent
|23
|Ravi Kapoor
|INC
|24
|Pushpa
|BJP
|25
|Kamlesh Yadav
|BJP
|26
|Kiran Kumar
|BJP
|27
|Mamta
|BJP
|28
|Ritesh Saini
|INC
|29
|Suman Meena
|BJP
|30
|Sunil Yadav
|Independent
|31
|Pavan Kumar
|INC
|32
|Chandrakanta Sharma
|Independent
|33
|Dinadyal
|INC
|34
|Mamta Devi Saini
|INC
|35
|Dipchanda
|BJP
|36
|Apoorva Sharma
|BJP
|37
|Sunita Mina
|INC
|38
|Shyam Sundar Yadav
|BJP
|39
|Kamlesh Sharma
|INC
|40
|Anita
|Independent
|41
|Lakshman Singh
|BJP
|42
|Sumit Varma
|BSP
|43
|Jagdish Prasad
|BJP
|44
|Murti
|INC
|45
|Saroj Saini
|INC
|46
|Shokat Ali
|Independent
|47
|Shila Devi
|Independent
|48
|Neha
|BJP
|49
|Ajay Kumar
|BJP
|50
|Rajni Saini
|INC
|51
|Prakash Saini
|INC
|52
|Sudarshan Lal
|INC
|53
|Tikam Chand Jain
|INC
|54
|Bhavna Somwanshi
|INC
|55
|Puja
|Independent
|56
|Hetram Yadav
|BJP
|57
|Pratibha
|INC
|58
|Minu Baghla
|BJP
|59
|Shraddha Khandelwal
|INC
|60
|Puranmal Saini
|BJP
|61
|Sunita
|BJP
|62
|Minakshi Soni
|Independent
|63
|Dhara Singh
|Independent
|64
|Sonu Chaudhri
|BJP
|65
|Aman Gupta
|BJP
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