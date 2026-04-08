Assam Assembly Election 2026: Complete list of BJP, AGP and BPF candidates

Assam is set to hold its assembly elections on April 9, with voters across all 126 constituencies casting their ballots in a single phase. The Election Commission had earlier announced the poll schedule on March 15, and the results will be announced on May 4.
Political parties wrapped up their three-week-long campaigns on Tuesday evening. With campaigning officially ending, parties are now focusing on encouraging voter turnout ahead of Thursday’s voting.
A total of 722 candidates are contesting the elections, including 59 women. Assam has around 25.05 million registered voters eligible to participate in the polls.
The state has set up 31,490 polling stations to facilitate the voting process. Among these, 4,021 polling stations will be managed entirely by women personnel, while 15 stations will be operated by persons with disabilities, ensuring accessibility for all voters.
List of BJP, AGP and BPF candidates in fray:
The Bharatiya Janata Party (BJP) is contesting 89 of 126 seats under NDA banner. Here's the list of candidates and their constituencies:
|Serial No
|Candidate Name
|Constituency Name
|1
|Ashwini Ray Sarkar
|Golakganj
|2
|Uttam Prasad
|Dhubri
|3
|Madhavi Das
|Birsing-Jarua
|4
|Pabitra Rabha
|Goalpara West (ST)
|5
|Tankeshwar Rabha
|Dudhnai (ST)
|6
|Bhupen Roy
|Abhayapuri
|7
|Arup Kumar Dey
|Bijni
|8
|Ranjeet Kumar Dass
|Bhowanipur-Sorbhog
|9
|Badal Chandra Arjya
|Mandia
|10
|Raju Mech
|Boko-Chaygaon (ST)
|11
|Himanshu Shekhar Baishya
|Palasbari
|12
|Bhabesh Kalita
|Rangia
|13
|Diganta Kalita
|Kamalpur
|14
|Pradyut Bordoloi
|Dispur
|15
|Diplu Ranjan Sarmah
|New Guwahati
|16
|Vijay Kumar Gupta
|Guwahati Central
|17
|Himanta Biswa Sarma
|Jalukbari
|18
|Narayan Deka
|Barkhetri
|19
|Jayanta Malla Baruah
|Nalbari
|20
|Chandramohan Patowary
|Tihu
|21
|Biswajit Daimary
|Tamulpur (ST)
|22
|Victor Kumar Das
|Goreswar
|23
|Bikan Chandra Deka
|Tangla
|24
|Paramananda Rajbongshi
|Sipajhar
|25
|Nilima Devi
|Mangaldai
|26
|Pijush Hazarika
|Jagiroad (SC)
|27
|Rama Kanta Dewri
|Morigaon
|28
|Mukut Kumar Debnath
|Dhing
|29
|Anil Saikia
|Samaguri
|30
|Jitu Goswami
|Barhampur
|31
|Rupak Sarmah
|Nagaon-Batadraba
|32
|Sashi Kanta Das
|Raha (SC)
|33
|Shiladitya Dev
|Hojai
|34
|Sibu Mishra
|Lumding
|35
|Ashok Singhal
|Dhekiajuli
|36
|Ritu Baran Sarmah
|Barchalla
|37
|Krishna Kamal Tanti
|Rangapara
|38
|Padma Hazarika
|Naduar
|39
|Pallab Lochan Das
|Biswanath
|40
|Munindra Das
|Behali (SC)
|41
|Utpal Borah
|Gohpur
|42
|Bhupen Kumar Borah
|Bihpuria
|43
|Rishiraj Hazarika
|Rongonadi
|44
|Manab Deka
|Lakhimpur
|45
|Naba Kumar Doley
|Dhakuakhana (ST)
|46
|Ranoj Pegu
|Dhemaji (ST)
|47
|Bhuban Pegu
|Jonai (ST)
|48
|Bolin Chetia
|Sadiya
|49
|Rupesh Gowala
|Doom Dooma
|50
|Bhaskar Sharma
|Margherita
|51
|Suren Phukan
|Digboi
|52
|Sanjoy Kishan
|Makum
|53
|Pulok Gohain
|Tinsukia
|54
|Binod Hazarika
|Chabua-Lahowal
|55
|Prasanta Phukan
|Dibrugarh
|56
|Chakradhar Gogoi
|Khowang
|57
|Rameswar Teli
|Duliajan
|58
|Bimal Borah
|Tingkhong
|59
|Taranga Gogoi
|Naharkatia
|60
|Dharmeswar Konwar
|Sonari
|61
|Suruj Dehingia
|Mahmora
|62
|Sushanta Borgohain
|Demow
|63
|Mayur Borgohain
|Nazira
|64
|Bhuban Gam
|Majuli (ST)
|65
|Hitendra Nath Goswami
|Jorhat
|66
|Rupjyoti Kurmi
|Mariani
|67
|Dhiraj Gowala
|Titabor
|68
|Ajanta Neog
|Golaghat
|69
|Mridul Kumar Dutta
|Dergaon
|70
|Mrinal Saikia
|Khumtai
|71
|Biswajit Phukan
|Sarupathar
|72
|Surjya Rongphar
|Bokajan (ST)
|73
|Lunsing Teron
|Howraghat (ST)
|74
|Niso Terangpi
|Diphu (ST)
|75
|Tuliram Ronghang
|Rongkhang (ST)
|76
|Habe Teron
|Amri (ST)
|77
|Rupali Langthasa
|Haflong (ST)
|78
|Kaushik Rai
|Lakhipur
|79
|Rajdeep Goala
|Udharbond
|80
|Kamalakhya Dey Purkayastha
|Katigorah
|81
|Kishore Nath
|Borkhola
|82
|Rajdeep Roy
|Silchar
|83
|Amiya Kanti Das
|Dholai (SC)
|84
|Milon Das
|Hailakandi
|85
|Subrata Bhattacharjee
|Karimganj North
|86
|Krishnendu Paul
|Patharkandi
|87
|Bijoy Malakar
|Ram Krishna Nagar (SC)
|88
|Krishna Saha
|Dalgaon
|89
|Jiban Gogoi
|Sissibargaon
The Asom Gana Parishad (BJP) is contesting 26 of 126 seats under NDA banner. Here's the list of candidates and their constituencies:
|Serial Number
|Candidate Name
|Constituency Name
|1
|Atul Bora
|Bokakhat
|2
|Keshab Mahanta
|Koliabor
|3
|Dipti Moyee Choudhury
|Bongaigaon
|4
|Dipak Kumar Das
|Barpeta
|5
|Bikash Saikia
|Teok
|6
|Dr Tapan Das
|Dimoria
|7
|Prithviraj Rabha
|Tezpur
|8
|Dharmeswar Ray
|Bajali
|9
|Prakash Chandra Das
|Hajo–Sualkuchi
|10
|Prodip Hazarika
|Sivasagar
|11
|Basanta Das
|Naoboicha
|12
|Jibesh Rai
|Bilasipara
|13
|Karim Uddin Borbhuyan
|Sonai
|14
|Ikbal Hussain
|Karimganj South
|15
|Zabed Islam
|Mankachar
|16
|Abdul Rahim Zibran
|Goalpara East
|17
|Jakir Hussain Laskar
|Algapur Katlichera
|18
|Sahabuddin Mazumdar
|Binnakandi
|19
|Jakir Hussain Farazi
|Rupahihat
|20
|Sahidul Islam
|Srijangram
|21
|Khalilur Rahman
|Lahorighat
|22
|Saddam Hussain
|Chenga
|23
|Dr Tara Prasad Das
|Paka Betbari
|24
|Nurul Islam
|Chamaria
|25
|Abu Sha Shadi Hossain
|Jaleswar
|26
|Mehtabul Haque
|
Gauripur
The Bodoland People’s Front (BPF) is contesting 11 of 126 seats under NDA banner. Here's the list of candidates and their constituencies:
|Serial No
|Candidate Name
|Constituency Name
|1
|Sabharam Basumatary
|Gossaigaon
|2
|Rabiram Narzary
|Dotma (ST)
|3
|Sewli Mohilary
|Kokrajhar (ST)
|4
|Rupam Roy
|Baokhungri
|5
|Dr. Rezul Karim
|Parbotjhora
|6
|Paniram Brahma
|Sidli-Chirang (ST)
|7
|Thaneswar Basumatary
|Manas
|8
|Maneswar Brahma
|Baksa (ST)
|9
|Maheswar Boro
|Bhergaon
|10
|Rihon Daimary
|Udalguri (ST)
|11
|Charan Boro
|Mazbat