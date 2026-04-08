Assam Assembly Election 2026: Complete list of BJP, AGP and BPF candidates

Edited By: Abhishek Sheoran
Published: ,Updated:

A total of 722 candidates are contesting the elections, including 59 women. Assam has around 25.05 million registered voters eligible to participate in the polls. The state has set up 31,490 polling stations to facilitate the voting process.

Guwahati:

Assam is set to hold its assembly elections on April 9, with voters across all 126 constituencies casting their ballots in a single phase. The Election Commission had earlier announced the poll schedule on March 15, and the results will be announced on May 4.

Political parties wrapped up their three-week-long campaigns on Tuesday evening. With campaigning officially ending, parties are now focusing on encouraging voter turnout ahead of Thursday’s voting.

The state has set up 31,490 polling stations to facilitate the voting process. Among these, 4,021 polling stations will be managed entirely by women personnel, while 15 stations will be operated by persons with disabilities, ensuring accessibility for all voters.

List of BJP, AGP and BPF candidates in fray:

The Bharatiya Janata Party (BJP) is contesting 89 of 126 seats under NDA banner. Here's the list of candidates and their constituencies: 

Serial No Candidate Name Constituency Name
1 Ashwini Ray Sarkar Golakganj
2 Uttam Prasad Dhubri
3 Madhavi Das Birsing-Jarua
4 Pabitra Rabha Goalpara West (ST)
5 Tankeshwar Rabha Dudhnai (ST)
6 Bhupen Roy Abhayapuri
7 Arup Kumar Dey Bijni
8 Ranjeet Kumar Dass Bhowanipur-Sorbhog
9 Badal Chandra Arjya Mandia
10 Raju Mech Boko-Chaygaon (ST)
11 Himanshu Shekhar Baishya Palasbari
12 Bhabesh Kalita Rangia
13 Diganta Kalita Kamalpur
14 Pradyut Bordoloi Dispur
15 Diplu Ranjan Sarmah New Guwahati
16 Vijay Kumar Gupta Guwahati Central
17 Himanta Biswa Sarma Jalukbari
18 Narayan Deka Barkhetri
19 Jayanta Malla Baruah Nalbari
20 Chandramohan Patowary Tihu
21 Biswajit Daimary Tamulpur (ST)
22 Victor Kumar Das Goreswar
23 Bikan Chandra Deka Tangla
24 Paramananda Rajbongshi Sipajhar
25 Nilima Devi Mangaldai
26 Pijush Hazarika Jagiroad (SC)
27 Rama Kanta Dewri Morigaon
28 Mukut Kumar Debnath Dhing
29 Anil Saikia Samaguri
30 Jitu Goswami Barhampur
31 Rupak Sarmah Nagaon-Batadraba
32 Sashi Kanta Das Raha (SC)
33 Shiladitya Dev Hojai
34 Sibu Mishra Lumding
35 Ashok Singhal Dhekiajuli
36 Ritu Baran Sarmah Barchalla
37 Krishna Kamal Tanti Rangapara
38 Padma Hazarika Naduar
39 Pallab Lochan Das Biswanath
40 Munindra Das Behali (SC)
41 Utpal Borah Gohpur
42 Bhupen Kumar Borah Bihpuria
43 Rishiraj Hazarika Rongonadi
44 Manab Deka Lakhimpur
45 Naba Kumar Doley Dhakuakhana (ST)
46 Ranoj Pegu Dhemaji (ST)
47 Bhuban Pegu Jonai (ST)
48 Bolin Chetia Sadiya
49 Rupesh Gowala Doom Dooma
50 Bhaskar Sharma Margherita
51 Suren Phukan Digboi
52 Sanjoy Kishan Makum
53 Pulok Gohain Tinsukia
54 Binod Hazarika Chabua-Lahowal
55 Prasanta Phukan Dibrugarh
56 Chakradhar Gogoi Khowang
57 Rameswar Teli Duliajan
58 Bimal Borah Tingkhong
59 Taranga Gogoi Naharkatia
60 Dharmeswar Konwar Sonari
61 Suruj Dehingia Mahmora
62 Sushanta Borgohain Demow
63 Mayur Borgohain Nazira
64 Bhuban Gam Majuli (ST)
65 Hitendra Nath Goswami Jorhat
66 Rupjyoti Kurmi Mariani
67 Dhiraj Gowala Titabor
68 Ajanta Neog Golaghat
69 Mridul Kumar Dutta Dergaon
70 Mrinal Saikia Khumtai
71 Biswajit Phukan Sarupathar
72 Surjya Rongphar Bokajan (ST)
73 Lunsing Teron Howraghat (ST)
74 Niso Terangpi Diphu (ST)
75 Tuliram Ronghang Rongkhang (ST)
76 Habe Teron Amri (ST)
77 Rupali Langthasa Haflong (ST)
78 Kaushik Rai Lakhipur
79 Rajdeep Goala Udharbond
80 Kamalakhya Dey Purkayastha Katigorah
81 Kishore Nath Borkhola
82 Rajdeep Roy Silchar
83 Amiya Kanti Das Dholai (SC)
84 Milon Das Hailakandi
85 Subrata Bhattacharjee Karimganj North
86 Krishnendu Paul Patharkandi
87 Bijoy Malakar Ram Krishna Nagar (SC)
88 Krishna Saha Dalgaon
89 Jiban Gogoi Sissibargaon

The Asom Gana Parishad (BJP) is contesting 26 of 126 seats under NDA banner. Here's the list of candidates and their constituencies: 

Serial Number Candidate Name Constituency Name
1 Atul Bora Bokakhat
2 Keshab Mahanta Koliabor
3 Dipti Moyee Choudhury Bongaigaon
4 Dipak Kumar Das Barpeta
5 Bikash Saikia Teok
6 Dr Tapan Das Dimoria
7 Prithviraj Rabha Tezpur
8 Dharmeswar Ray Bajali
9 Prakash Chandra Das Hajo–Sualkuchi
10 Prodip Hazarika Sivasagar
11 Basanta Das Naoboicha
12 Jibesh Rai Bilasipara
13 Karim Uddin Borbhuyan Sonai
14 Ikbal Hussain Karimganj South
15 Zabed Islam Mankachar
16 Abdul Rahim Zibran Goalpara East
17 Jakir Hussain Laskar Algapur Katlichera
18 Sahabuddin Mazumdar Binnakandi
19 Jakir Hussain Farazi Rupahihat
20 Sahidul Islam Srijangram
21 Khalilur Rahman Lahorighat
22 Saddam Hussain Chenga
23 Dr Tara Prasad Das Paka Betbari
24 Nurul Islam Chamaria
25 Abu Sha Shadi Hossain Jaleswar
26 Mehtabul Haque

Gauripur

The Bodoland People’s Front (BPF) is contesting 11 of 126 seats under NDA banner. Here's the list of candidates and their constituencies: 

Serial No Candidate Name Constituency Name
1 Sabharam Basumatary Gossaigaon
2 Rabiram Narzary Dotma (ST)
3 Sewli Mohilary Kokrajhar (ST)
4 Rupam Roy Baokhungri
5 Dr. Rezul Karim Parbotjhora
6 Paniram Brahma Sidli-Chirang (ST)
7 Thaneswar Basumatary Manas
8 Maneswar Brahma Baksa (ST)
9 Maheswar Boro Bhergaon
10 Rihon Daimary Udalguri (ST)
11 Charan Boro Mazbat
 
