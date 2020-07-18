Newsreader's tooth falls out live on air. Here's what happened next

A Ukrainian TV newsreader's front tooth fell out during a live broadcast on coronavirus pandemic. The newsreader Marichka Padalko was providing an update on the coronavirus crisis on Ukrainian TV when she felt the tooth come loose as she was speaking.
Surprisingly, she kept her cool and carry on with the report as if nothing had happened. Rather than panic as many of us would, Marichka simply put her hand in front of her mouth to catch the tooth and carried on without a pause like a true professional, as reported by Mirror.
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Нова "слава" прийшла звідки не чекали .... і підтримка теж😍. Так, в мене справді сьогодні під час прямого ефіру ТСН о 9:00 випала частина переднього зуба). Це, напевно, найкурйозніший мій досвід за двадцять років роботи ведучою. Прямий ефір тим і прекрасний, що завжди непередбачуваний. Так, в 2013 я вперше прямо в своєму ефірі побачила кадри затримання свого чоловіка😪 на протесті під Київрадою, а кілька років тому мою ногу під час випуску несподівано почала облизувати собака, що забігла зі студії @snidanok Цього разу моя колега @nata_goncharova мені написала, мовляв, "ти так зреагувала, ніби ти щодня губиш зуби😀". Ні, не щодня😁. Просто саме зараз я вирішила виправити ту прикрість, яка сталася понад десять тому. В мене в спальні стояв важкий металевий будильник і одного разу дуже зацікавив мою маленьку доньку. Вона схопила його з підвіконня і почала розмахувати "іграшкою" навколо сплячої мами. І щойно я позіхнула, як маленька весела ручка відбила мені половину зуба. Зараз зважилася нарешті на більш радикальний ремонт. Тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкусувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне, тому сталося те, що сталося... Чесно кажучи, думала, що інцидент пройде непоміченим. Саме цей епізод свідомо не виклали на YouTube канал ТСН. Але ми недооцінили уважність наших глядачів. Блогерка @ekulka виклала це в своєму профілі, і .... понеслося по всіх виданнях, і не лише українських. В усій цій історії мене особисто вразила та кількість підтримки, яку я отримала) - і в коментарях, і в особистих повідомленнях. Друзі, велике Вам спасибі❤️))). В будь-якій ситуації зберігаємо спокій💪 Завтра вранці побачимось📺 в @tsnua
Everyone was completely unaware that her front tooth was missing, the subtle moment was spotted by some viewers who posted about it on social media.
When Marichka saw the messages, she replied to one to confirm: "Yes, I really lost part of my front tooth today during the live TSN broadcast at 9 am.
"This is probably my most curious experience in 20 years as a presenter."
A colleague replied to praise her composure in the difficult situation, writing: "You reacted as if you lose your teeth every day."
The Ukranian Journalist shared the video of her personal Instagram account, saying it was one of many "unpredictable" situations she has had to deal with during her time as a reporter.
She explained that it had likely happened as a result of an accident that happened more than 10 years ago involving her young daughter.