Thrissur Municipal Corporation Election Results: Full list of ward-wise winners, leading candidates, parties

As per the latest trends from Kerala’s Municipal Corporations, the United Democratic Front (UDF) has made strong gains in Thrissur Municipal Corporation, and the Bharatiya Janata Party-led National Democratic Alliance (NDA) is showing visible strength in key pockets. The Left Democratic Front (LDF) is having a tough time in areas it dominated in the previous election.
Thrissur is one of Kerala’s six municipal corporations, along with Thiruvananthapuram, Kollam, Kochi, Kozhikode and Kannur. It is the third largest municipal corporation in Kerala by area and the fourth largest by population.
It has 56 wards - Poonkunnam, Kuttankulangara, Patturaikal, Viyyur, Peringavu, Ramavarmapuram, Kuttumukku, Villadam, Cheroor, Gandhi Nagar, Mukkattukara, Nettissery, Mullakkara, Mannuthy, Ollukkara, Krishnapuram, Kuttanellur, Chelakkottukara, Kalathode, Paravattany, Kizhakkumpattukara, Chembukavu, Mission Quarters, Kuriachira, Valarkavu, Anchery, Padavaradu, Ollur Centre, Edakkunny, Thaikattussery, Ollur, Chiyaram, Chiyaram South, Kuriyachira West, Kannamkulangara, Thekkinkadu, Thiruvambadi, Kottappuram, Poothole, Kokkalai, Vadookara, Koorkanchery, Kanimangalam, Panamukku, Nedupuza, Kariattukara, Laloor, Aranattukara, Kanattukara, Ayyanthole, Civil Station, Olari, Elthuruth, Chettupuza, Pullazhi, and Puthoorkara.
Thrissur Municipal Corporation Full list of ward-wise winners
|Ward
|Name
|Status
|Candidate
|Party
|1
|POONKUNNAM
|Won
|Raghunath C Menon
|NDA
|2
|KUTTANKULANGARA
|Won
|Anjali Rakesh
|UDF
|3
|PATTURAIKAL
|Won
|A. V. Krishnamohan
|NDA
|4
|VIYYUR
|Won
|In the Arun basin
|UDF
|5
|PERINGAVU
|Won
|Shari Kishore Kumar
|UDF
|6
|RAMAVARMAPURAM
|Won
|T. R. Hiran
|LDF
|7
|KUTTUMUKKU
|Won
|Shibu Poruthur
|UDF
|8
|VILLADAM
|Won
|Sindhu Thaikkadan
|LDF
|9
|CHEROOR
|Won
|Adv. Willy Jijo
|UDF
|10
|GANDHI NAGAR
|Won
|Adv. Subi Babu
|UDF
|11
|MUKKATTUKARA
|Won
|Shyamala Muraleedharan
|UDF
|12
|NETTISSERY
|Won
|Syntromol Sogen
|UDF
|13
|MULLAKKARA
|Won
|Neetu Sumesh
|UDF
|14
|MANNUTHY
|Won
|Adv. Anees Ahmed T.A.
|LDF
|15
|OLLUKKARA
|Won
|K Gopalakrishnan
|UDF
|16
|KRISHNAPURAM
|Won
|Soumya Pratheesh
|LDF
|17
|KUTTANELLUR
|Won
|Harish Mohan
|UDF
|18
|CHELAKKOTTUKARA
|Won
|T. R. Santhosh
|UDF
|19
|KALATHODE
|Won
|M.L. Rossi
|OTH
|20
|PARAVATTANY
|Won
|Jesus George
|LDF
|21
|KIZHAKKUMPATTUKARA
|Won
|Dr. Niji Justin
|UDF
|22
|CHEMBUKAVU
|Won
|Adv. Joy Bastian Chackola
|UDF
|23
|MISSION QUARTERS
|Won
|Baiju Varghese
|UDF
|24
|KURIACHIRA
|Won
|Shomi Francis
|OTH
|25
|VALARKAVU
|Won
|Mercy Aji
|UDF
|26
|ANCHERY
|Won
|Smitha Anish
|LDF
|27
|PADAVARADU
|Won
|Praveenlal
|UDF
|28
|OLLUR CENTRE
|Won
|Polly Jose
|UDF
|29
|EDAKKUNNY
|Won
|Rashmi Unnikrishnan
|UDF
|30
|THAIKATTUSSERY
|Won
|Dr. Keerthana Karthikeyan
|LDF
|31
|OLLUR
|Won
|Karoli Joshua
|UDF
|32
|CHIYYARAM
|Won
|Limna Manoj
|OTH
|33
|CHIYYARAM SOUTH
|Won
|Rafi Jose (Kutty Rafi)
|OTH
|34
|KURIYACHIRA WEST
|Won
|Jacob Pulikottil
|UDF
|35
|KANNAMKULANGARA
|Won
|Mundas (Chinchu)
|NDA
|36
|THEKKINKADU
|Won
|Poornima Suresh
|NDA
|37
|THIRUVAMBADI
|Won
|Adv. M Reshma Menon
|NDA
|38
|KOTTAPPURAM
|Won
|Vinod Krishna
|NDA
|39
|POOTHOLE
|Won
|P. Sukumaran
|LDF
|40
|KOKKALAI
|Won
|Vinshi Arunkumar
|NDA
|41
|VADOOKARA
|Won
|Sigith M. S.
|LDF
|42
|KOORKANCHERY
|Won
|Ambili C. M.
|UDF
|43
|KANIMANGALAM
|Won
|Padmini Shaji
|NDA
|44
|PANAMUKKU
|Won
|Sheena Chandran
|UDF
|45
|NEDUPUZHA
|Won
|Prince Rojan
|UDF
|46
|KARIATTUKARA
|Won
|K. Sumesh
|UDF
|47
|LALOOR
|Won
|Lally James
|UDF
|48
|ARANATTUKARA
|Won
|Different Vasu
|UDF
|49
|KANATTUKARA
|Won
|Sunita Vinod
|LDF
|50
|AYYANTHOLE
|Won
|Vatsala Baburaj
|UDF
|51
|CIVIL STATION
|Won
|A. Prasad
|UDF
|52
|OLARI
|Won
|Sajan C. George
|UDF
|53
|ELTHURUTH
|Won
|Shaju Kundoli
|LDF
|54
|CHETTUPUZHA
|Won
|Baburaj E. S.
|UDF
|55
|PULLAZHI
|Won
|Sunita Vinu
|UDF
|56
|PUTHOORKARA
|Won
|Mayfi Delson
|UDF