  3. Thrissur Municipal Corporation Election Results: Full list of ward-wise winners, leading candidates, parties

Thrissur Municipal Corporation Election Results 2025: Thrissur is one of Kerala’s six municipal corporations, along with Thiruvananthapuram, Kollam, Kochi, Kozhikode and Kannur.

Thrissur Municipal Corporation's full list of winners 2025.
Thiruvananthapuram:

As per the latest trends from Kerala’s Municipal Corporations, the United Democratic Front (UDF) has made strong gains in Thrissur Municipal Corporation, and the Bharatiya Janata Party-led National Democratic Alliance (NDA) is showing visible strength in key pockets. The Left Democratic Front (LDF) is having a tough time in areas it dominated in the previous election.

Thrissur is one of Kerala’s six municipal corporations, along with Thiruvananthapuram, Kollam, Kochi, Kozhikode and Kannur. It is the third largest municipal corporation in Kerala by area and the fourth largest by population.  

It has 56 wards - Poonkunnam, Kuttankulangara, Patturaikal, Viyyur, Peringavu, Ramavarmapuram, Kuttumukku, Villadam, Cheroor, Gandhi Nagar, Mukkattukara, Nettissery, Mullakkara, Mannuthy, Ollukkara, Krishnapuram, Kuttanellur, Chelakkottukara, Kalathode, Paravattany, Kizhakkumpattukara, Chembukavu, Mission Quarters, Kuriachira, Valarkavu, Anchery, Padavaradu, Ollur Centre, Edakkunny, Thaikattussery, Ollur, Chiyaram, Chiyaram South, Kuriyachira West, Kannamkulangara, Thekkinkadu, Thiruvambadi, Kottappuram, Poothole, Kokkalai, Vadookara, Koorkanchery, Kanimangalam, Panamukku, Nedupuza, Kariattukara, Laloor, Aranattukara, Kanattukara, Ayyanthole, Civil Station, Olari, Elthuruth, Chettupuza, Pullazhi, and Puthoorkara.

Thrissur Municipal Corporation Full list of ward-wise winners

Ward Name Status Candidate Party
1 POONKUNNAM Won Raghunath C Menon NDA
2 KUTTANKULANGARA Won Anjali Rakesh UDF
3 PATTURAIKAL Won A. V. Krishnamohan NDA
4 VIYYUR Won In the Arun basin UDF
5 PERINGAVU Won Shari Kishore Kumar UDF
6 RAMAVARMAPURAM Won T. R. Hiran LDF
7 KUTTUMUKKU Won Shibu Poruthur UDF
8 VILLADAM Won Sindhu Thaikkadan LDF
9 CHEROOR Won Adv. Willy Jijo UDF
10 GANDHI NAGAR Won Adv. Subi Babu UDF
11 MUKKATTUKARA Won Shyamala Muraleedharan UDF
12 NETTISSERY Won Syntromol Sogen UDF
13 MULLAKKARA Won Neetu Sumesh UDF
14 MANNUTHY Won Adv. Anees Ahmed T.A. LDF
15 OLLUKKARA Won K Gopalakrishnan UDF
16 KRISHNAPURAM Won Soumya Pratheesh LDF
17 KUTTANELLUR Won Harish Mohan UDF
18 CHELAKKOTTUKARA Won T. R. Santhosh UDF
19 KALATHODE Won M.L. Rossi OTH
20 PARAVATTANY Won Jesus George LDF
21 KIZHAKKUMPATTUKARA Won Dr. Niji Justin UDF
22 CHEMBUKAVU Won Adv. Joy Bastian Chackola UDF
23 MISSION QUARTERS Won Baiju Varghese UDF
24 KURIACHIRA Won Shomi Francis OTH
25 VALARKAVU Won Mercy Aji UDF
26 ANCHERY Won Smitha Anish LDF
27 PADAVARADU Won Praveenlal UDF
28 OLLUR CENTRE Won Polly Jose UDF
29 EDAKKUNNY Won Rashmi Unnikrishnan UDF
30 THAIKATTUSSERY Won Dr. Keerthana Karthikeyan LDF
31 OLLUR Won Karoli Joshua UDF
32 CHIYYARAM Won Limna Manoj OTH
33 CHIYYARAM SOUTH Won Rafi Jose (Kutty Rafi) OTH
34 KURIYACHIRA WEST Won Jacob Pulikottil UDF
35 KANNAMKULANGARA Won Mundas (Chinchu) NDA
36 THEKKINKADU Won Poornima Suresh NDA
37 THIRUVAMBADI Won Adv. M Reshma Menon NDA
38 KOTTAPPURAM Won Vinod Krishna NDA
39 POOTHOLE Won P. Sukumaran LDF
40 KOKKALAI Won Vinshi Arunkumar NDA
41 VADOOKARA Won Sigith M. S. LDF
42 KOORKANCHERY Won Ambili C. M. UDF
43 KANIMANGALAM Won Padmini Shaji NDA
44 PANAMUKKU Won Sheena Chandran UDF
45 NEDUPUZHA Won Prince Rojan UDF
46 KARIATTUKARA Won K. Sumesh UDF
47 LALOOR Won Lally James UDF
48 ARANATTUKARA Won Different Vasu UDF
49 KANATTUKARA Won Sunita Vinod LDF
50 AYYANTHOLE Won Vatsala Baburaj UDF
51 CIVIL STATION Won A. Prasad UDF
52 OLARI Won Sajan C. George UDF
53 ELTHURUTH Won Shaju Kundoli LDF
54 CHETTUPUZHA Won Baburaj E. S. UDF
55 PULLAZHI Won Sunita Vinu UDF
56 PUTHOORKARA Won Mayfi Delson UDF
