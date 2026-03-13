Panaji Municipal Corporation Election Results 2026: List of complete winners of BJP, Ami Panjekar.

Panaji:

Vote counting for Panaji's Corporation of the City of Panaji (CCP) elections kicked off at 8:00 am on March 13 (Friday), at Shyama Prasad Mukherjee Stadium after polling ended smoothly on March 11. A robust 69.07% turnout- led by Ward 23's 81.94%- saw 69 candidates contest 30 wards via ballot papers at 48 booths, with reservations for women (10 wards), OBCs (8) and STs (1). Trends show BJP's 'Babush' Monserrate panel surging to at least 26 wins, crushing Utpal Parrikar's Ami Panjekar challenge.

Key ward victories fuel BJP's massive lead

BJP candidates dominated early results- Shayani Chopdekar took Ward 15 over Ami Panjekar's Suraj Rohidas Naik; Kishore Sastry clinched Ward 5 against Sudin Kamat; Krishna Ramdas Shirodkar won Ward 18 vs. Ashish Ranganath Nagvekar; Asmita Kerkar secured Ward 16 beating Pranjal Prajit Naik; Varsha Hari Shetye triumphed in Ward 12 over Brijesh Vasudev Kavlekar and Shabnam Khan; Prasad Amonkar nabbed Ward 10 from Vishnu Naik; Yutika Zambaulikar swept Ward 1 past Roshan Martins and Damini Raghuvir Kunkolinkar; Uday Vaman Madkaikar held Ward 13 against Nilkhant Chari; Nikita Naik won Ward 19 over Deodita Vianna Pereira; Kabir Filipe Pinto Makhija captured Ward 9 from Surendra Wladimir Antonio Angelo De Monte Furtado; and Prajot Santosh Vaigankar took Ward 14 vs. Madan Shambu Faterpekar.

Ami Panjekar's rare bright spots amid rout

Ami Panjekar notched slim gains: Leonid Furtado won Ward 7 over BJP's Sanjiv Desai and Jack Ajit Sukhija edged BJP's Dennis Edward Francis Jorge in a nail-biter Ward 17. Jack won by a margin of 2 votes. As counts continue, BJP's momentum hints at retaining control, shaping Panaji's urban agenda ahead of state polls, though opposition unity tested the fortress.

Here is full list of winners of 'Panaji Municipal Corporation Election Results':

Ward/ Serial number Winner Name Party/Panel Name 1. Yutika Zambaulikar BJP 2. Carolina PO BJP 3. Margerida Fernandes BJP 4. Rohit Monserrate BJP 5. Kishore Sastry BJP 6. Lorena Silvester Bento BJP 7. Leonid Furtado Ami Panjekar 8. Kareena Shirodkar BJP 9. Kabir Filipe Pinto Makhija BJP 10. Prasad Amonkar BJP 11. Tukaram Chinanawar BJP 12. Varsha Hari Shetye BJP 13. Uday Vaman Madkaikar BJP 14. Prajot Santosh Vaigankar BJP 15. Shayani Chopdekar BJP 16. Asmita Kerkar BJP 17. Jack Ajit Sukhija Ami Panjekar 18. Krishna Ramdas Shirodkar BJP 19. Nikita Naik BJP 20. Shubham Chodankar BJP 21. 22. Diksha Mainkar BJP 23. Vidhya Satish Gadkar BJP 24. Karan Yatin Parekh BJP 25. Kirti Sakhalkar BJP 26. Vasant Agshikar BJP 27. Vithal Chopdekar BJP 28. Rupesh Ravindra Halarnkar BJP 29. 30. Silvestre Fernandes BJP

BJP's historical stronghold

In 2021's March 20 polls (70.19% turnout, Goa's lowest then), BJP-backed Monserrate forces grabbed 25 of 30 wards, leaving scraps for independents and opposition. This cemented their grip on Panaji's civic levers, from roads to rubbish, despite rivalries, setting a tough benchmark now reaffirmed amid higher participation.