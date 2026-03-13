Panaji Municipal Corporation Election Results 2026: List of complete winners of BJP, Ami Panjekar.

Vote counting for Panaji's Corporation of the City of Panaji (CCP) elections kicked off at 8:00 am on March 13 (Friday), at Shyama Prasad Mukherjee Stadium after polling ended smoothly on March 11. A robust 69.07% turnout- led by Ward 23's 81.94%- saw 69 candidates contest 30 wards via ballot papers at 48 booths, with reservations for women (10 wards), OBCs (8) and STs (1). Trends show BJP's 'Babush' Monserrate panel surging to at least 26 wins, crushing Utpal Parrikar's Ami Panjekar challenge.
Key ward victories fuel BJP's massive lead
BJP candidates dominated early results- Shayani Chopdekar took Ward 15 over Ami Panjekar's Suraj Rohidas Naik; Kishore Sastry clinched Ward 5 against Sudin Kamat; Krishna Ramdas Shirodkar won Ward 18 vs. Ashish Ranganath Nagvekar; Asmita Kerkar secured Ward 16 beating Pranjal Prajit Naik; Varsha Hari Shetye triumphed in Ward 12 over Brijesh Vasudev Kavlekar and Shabnam Khan; Prasad Amonkar nabbed Ward 10 from Vishnu Naik; Yutika Zambaulikar swept Ward 1 past Roshan Martins and Damini Raghuvir Kunkolinkar; Uday Vaman Madkaikar held Ward 13 against Nilkhant Chari; Nikita Naik won Ward 19 over Deodita Vianna Pereira; Kabir Filipe Pinto Makhija captured Ward 9 from Surendra Wladimir Antonio Angelo De Monte Furtado; and Prajot Santosh Vaigankar took Ward 14 vs. Madan Shambu Faterpekar.
Ami Panjekar's rare bright spots amid rout
Ami Panjekar notched slim gains: Leonid Furtado won Ward 7 over BJP's Sanjiv Desai and Jack Ajit Sukhija edged BJP's Dennis Edward Francis Jorge in a nail-biter Ward 17. Jack won by a margin of 2 votes. As counts continue, BJP's momentum hints at retaining control, shaping Panaji's urban agenda ahead of state polls, though opposition unity tested the fortress.
Here is full list of winners of 'Panaji Municipal Corporation Election Results':
|Ward/ Serial number
|Winner Name
|Party/Panel Name
|1.
|Yutika Zambaulikar
|BJP
|2.
|Carolina PO
|BJP
|3.
|Margerida Fernandes
|BJP
|4.
|Rohit Monserrate
|BJP
|5.
|Kishore Sastry
|BJP
|6.
|Lorena Silvester Bento
|BJP
|7.
|Leonid Furtado
|Ami Panjekar
|8.
|Kareena Shirodkar
|BJP
|9.
|Kabir Filipe Pinto Makhija
|BJP
|10.
|Prasad Amonkar
|BJP
|11.
|Tukaram Chinanawar
|BJP
|12.
|Varsha Hari Shetye
|BJP
|13.
|Uday Vaman Madkaikar
|BJP
|14.
|Prajot Santosh Vaigankar
|BJP
|15.
|Shayani Chopdekar
|BJP
|16.
|Asmita Kerkar
|BJP
|17.
|Jack Ajit Sukhija
|Ami Panjekar
|18.
|Krishna Ramdas Shirodkar
|BJP
|19.
|Nikita Naik
|BJP
|20.
|Shubham Chodankar
|BJP
|21.
|22.
|Diksha Mainkar
|BJP
|23.
|Vidhya Satish Gadkar
|BJP
|24.
|Karan Yatin Parekh
|BJP
|25.
|Kirti Sakhalkar
|BJP
|26.
|Vasant Agshikar
|BJP
|27.
|Vithal Chopdekar
|BJP
|28.
|Rupesh Ravindra Halarnkar
|BJP
|29.
|30.
|Silvestre Fernandes
|BJP
BJP's historical stronghold
In 2021's March 20 polls (70.19% turnout, Goa's lowest then), BJP-backed Monserrate forces grabbed 25 of 30 wards, leaving scraps for independents and opposition. This cemented their grip on Panaji's civic levers, from roads to rubbish, despite rivalries, setting a tough benchmark now reaffirmed amid higher participation.