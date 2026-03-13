Panaji Municipal Corporation Election Results: BJP's 'Babush' panel crushes Opposition, wins 27 of 30 wards

Panaji:

Counting wrapped up on March 13 (Friday) for Panaji's 30-ward Corporation of the City of Panaji (CCP) elections at Shyama Prasad Mukherjee Stadium, started at 8:00 am after smooth March 11 (Wednesday) polling. Bharatiya Janata Party's (BJP) 'Babush' Monserrate panel demolished Utpal Parrikar's 'Ami Panjekar', securing a whopping 27 wards in a massive victory.

Atanasio 'Babush' Monserrate crowed that BJP's dominance proved unbreakable, even united opposition couldn't dent it, building on 2021's control and eyeing state polls influence.

Babush hails BJP's 'strength'

BJP swept most: Diksha Mainkar (Ward 22) over Neha Kavlekar; Silvestre Fernandes (Ward 30) beat Vaibhav Salgaonkar by ~100 votes; Shubham Chodankar (20) vs. Mahesh Revankar; Rupesh Ravindra Halarnkar (28) past Ghanashyam Shrikant Nasnodkar; Vithal Chopdekar (27) over Vasudev Balkrishna Manerkar; Vidhya Satish Gadkar (23) topping Jyoti Masurkar; Kirti Sakhalkar (25) against Madhavi Subhash Amonkar; Karan Yatin Parekh (24) over Nitin Narvekar; Manisha Manerkar (21) vs. Balchandra Rajiv Pednekar; Shayani Chopdekar (15) beating Suraj Rohidas Naik; Kishore Sastry (5) over Sudin Kamat; Krishna Ramdas Shirodkar (18) past Ashish Ranganath Nagvekar; Asmita Kerkar (16) vs. Pranjal Prajit Naik; Varsha Hari Shetye (12) topping Brijesh Vasudev Kavlekar/Shabnam Khan; Prasad Amonkar (10) over Vishnu Naik; Yutika Zambaulikar (1) past Roshan Martins/Damini Raghuvir Kunkolinkar; Uday Vaman Madkaikar (13) vs. Nilkhant Chari; Nikita Naik (19) beating Deodita Vianna Pereira; Kabir Filipe Pinto Makhija (9) over Surendra Wladimir Antonio Angelo De Monte Furtado; Prajot Santosh Vaigankar (14) against Madan Shambu Faterpekar.

Ami Panjekar's meager gains

Ami Panjekar salvaged three: Leonid Furtado (Ward 7) over Sanjiv Desai; Jack Ajit Sukhija (17) edging Dennis Edward Francis Jorge; Liberata Mendes E Achari (29) topping Sandra Maria Da Cunha. BJP's triumph locks in Panaji's civic reins.

Record turnout signals fierce contest

Voter turnout hit 69.07%, topping Ward 23's 81.94%, with 69 candidates on ballots at 48 booths. Reservations included 10 women wards, 8 OBC, and 1 ST. This echoed 2021's BJP sweep (25/30 wards at 70.19% turnout), reinforcing Monserrate's hold on infrastructure and waste management amid rival heat.

