Mumbai Red Zones: BMC seals 117 new containment zones | List of 930 sealed coronavirus hotspots

The number of COVID-19 confirmed cases have reached 4,205 in Mumbai, as per the state health ministry dashboard. Mumbai has seen a total of 167 deaths, with six new deaths recorded on Thursday. Following which, the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) and state government officials have sealed 930 areas in the city. BMC has released a fresh list of containment zones or red zones areas sealed by the civic body.

The number of containment zones in Mumbai climbed by 117 between Tuesday and Wednesday, taking the total to 930 as of Wednesday evening, according to data from the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC).

Dharavi recorded 25 new cases and one death on Thursday taking the total count to 214 cases, and total 13 deaths. The G-South ward in Worli which is the worst-hit area in the city has crossed the 500 Covid-19 positive cases mark.

According to BMC data, G-South (Haji Ali to Worli), E (JJ Hospital to Chinchpokali), L (Chunabhatti to Pawai), K West (Vile Parle West to Oshiwara), FN (Dadar East to Chunabhatti), G North (Worli to Dharavi), D (Charni Road to Haji Ali) and KE (Santacruz to Jogeshwari East) wards have 2,360 coronavirus cases or nearly 63 per cent of the total count in Mumbai city till April 22.

Also, the BMC removed 187 containment zones from its list, as these are areas have finished their 14-day quarantine period and showed no new cases.

Full list of containment zones or red zones in Mumbai:

Ward A

A 1 400001 Blossoms, Modi Street, Opp Fish Market, Fort

A 2 400001 Sahayog, 5, Mint Road, Opp Gpo, Fort

A 3 400005 Abbas Building, B K Boman Behram Marg, Back Side Of Taj Hotel, Colaba

A 4 400005 Munira Building, Shahid Bhagat Singh Road, Near Delhi Darbar Hotel, Colaba

A 5 400005 Ganeshmurthi Nagar Part No 2, Captain Prakash Pethe Marg, Colaba

A 6 400005 Ganeshmurthi Nagar Part No 1,3, Captain Prakash Pethe Marg, Colaba

A 7 400005 Narang House, Arthur Bunder Road, Near Gateway Of India, Colaba

A 8 400005 Shivshakti Nagar, Free Press Journal Road, Nariman Point, Colaba

A 9 400005 Sunder Nagar, Indumati Sakrikar Marg, Near Colaba Market, Colaba

A 10 400005 Mistry Chamber, Strand Road, Near Strand Road, Colaba

A 11 400005 Bandus Court, 1St Pasta Lane, Colaba

A 12 400020 Birla Matoshree Quarters, Bombay Hospital Premises, Vitthaldas Thakrsi Marg, Marine Lines

A 13 400021 Geeta Nagar, Dr Homi Bhabha Road, Near Navy Nagar, Colaba

A 14 400021 Garib Janata Nagar, Badhwar Park, Captain Prakash Pethe Marg, Cuffe Parade

Ward B

B 15 400003 Noor Hospital Building, Mohd Ali Road

B 16 400003 Madina Manzil, Old Bengalipura

B 17 400003 Haji Mansion, Tantanpura Road

B 18 400003 R K Manzil, Old Bengalipura

B 19 400003 Nobel Tower, Zakeria Masjid Street

B 20 400003 Hutment, Sant Tukaram Road

B 21 400009 Amir Ali Building, Shahida Marg

B 22 400009 Gustad Chamber, L N Jadhav Marg

B 23 400009 Ibrahim Manor, Svp Road

B 24 400009 Saboo Siddique Hospital Building, Imamwada Road

B 25 400009 G N Heights, Nishanpada Road

B 26 400009 Juma Masjid Building, Nishanpada Road

B 27 400009 Khatijabai Building, Nishanpada Road

B 28 400009 Jayraj Pirbhai Building, Samuel Street

B 29 400009 Gandhi Godown, Masjid Siding Road

B 30 400009 Kgn Chs, Imamwada Road

B 31 400009 Samson Apt, Ramchandra Bhatt Marg

Ward C

C 32 400003 Suryadarshan Building A Wing, Santsena Marg, Second Kumbharwada, Girgaon

C 33 400003 Firdos Manzil, Ghogari Muhalla, Noor Bakery, Ghogari Muhalla

C 34 400003 L D Mansion, Jss Road, Dhobi Talao

C 35 400003 Islampura Masjid, Islampura Street, Islampura Masjid, Charni Road East

C 36 400003 Vivek Building, Kalbadevi Road, Badamwadi

C 37 400003 Suryadarshan Building B Wing, Santsena Marg, Second Kumbharwada, Girgaon

C 38 400003 Fitwala Building, Chimna Bucher Street, Null Bazar

C 39 400003 Keshav Nursing Building, Mahadev Shankar Seth Lane, Chira Bazar

C 40 400003 Building No 123, Ali Umar Street, Marine Lines

C 41 400003 Hotel Delight, I R Road, Bhendi Bazar, Marine Lines

C 42 400003 Bori Chawl, Kapreshwar Marg, Fanaswadi, Kalbadevi

C 43 400003 Chongarmal Vokarmal Chawl, Dadi Santuk Lane, Bohri Chawl, Chira Bazar

C 44 400003 Khemka Bhavan, Fanaswadi, Fanaswadi, Kalbadevi

C 45 400004 Phadke Building, Gangaram Khatriwadi Thakurdwar, Thakurdwar

Ward D

D 46 400004 Khotachi Wadi, Jss Road, Dhobi Ghat, Girgaon

D 47 400004 Mali Bhavan, Girgaon, 8Th Khetwadi, Girgaon

D 48 400004 Rainbow Heights, Khotachiwadi, V P Road, Grant Road (W), Girgaon

D 49 400004 Gulshan Talkies Building, P B Marg, Chor Bazar, Grant Road

D 50 400004 Khemraj Bhavan Building, Khetwadi Back Road, Khambata Lane, Khetwadi

D 51 400004 Kishor Bhavan, Vp Road, Girgaon, Girgaon

D 52 400006 Jaslok Hospital, Peddar Road, Cumbala Hill, Grant Road

D 53 400007 Mithaiwala Mansion, Grant Road, Near Balwas Hotel, Khetwadi

D 54 400007 Spenta Tower, Forjett Street, Gowalia Tank, Grant Road

D 55 400007 Nemani Building, N S Patkar Marg, Girgaon Chowpatty

D 56 400007 Bhatia Hospital, Tardeo Road, Old Chikalwadi, Grant Road

D 57 400007 Karai Estate, K N Road, Gaodevi, Grant Road

D 58 400007 Kalyan Building, Sadashiv Cross Lane, Kandawadi, Grant Road

D 59 400007 Jai Hari Building, V N Marg, Gawalia Tank, Grant Road

D 60 400007 Auburn House Building, Forjett Street, Grant Road

D 61 400007 Avishkar Building, Grant Road, Grant Road

D 62 400007 Amorina Heigts Chs, Grant Road, Bhaji Galli, Grant Road (W)

D 63 400007 Firoza Mansion, Lamington Road, Shapur Baug, Grant Road

D 64 400007 Tardeo Court Building, J D Marg, Bhatia Hospital, Tardeo

D 65 400007 Navyug Mansion, Frere Bridge, Nanachowk, Grant Road

D 66 400007 Ratan Annex Building, J D Marg, Grant Road, Grant Road

D 67 400007 Tulsiwadi Building, 10Th Khetwadi Lane, Girgaon, Girgaon

D 68 400007 Kanta Building, M S Ali Road, Bharat Nagar, Grant Road

D 69 400008 South Face Chawl, Rs Nimkar Marg, Faras Road, Kamatipura

D 70 400008 Mangli Kanduri Chawl, R S Nimkar Marg, Grant Road

D 71 400008 Kamar Building, K K Marg, Opp Navjivan Society, Kamathipura

D 72 400008 Kailash Apartment, Jbb Road, Dalal Estate, Mumbai Central

D 73 400008 Batata Chawl, P B Marg, Grant Road, Grant Road

D 74 400008 Lokhanwala Chawl, Arab Lane, Grant Road

D 75 400008 Delhi Darbar Hotel, P B Marg, Grant Road, Grant Road

D 76 400008 Omkar Nivas, P B Marg, Grant Road

D 77 400008 Noor Manzil, 6Th Kumbharwada, Chor Bazar, Kamathipura

D 78 400008 Lokhandwala Chawl, Bapty Road, Arab Galli, Grant Road

D 79 400009 Batliwala Compound, Bapty Road, Faujiya Hospital, Grant Road

D 80 400026 Asha Nagar Zopadapatti, Nepean Sea Road, Priyadarshani Park, Nepean Sea Road

D 81 400026 Nalanda Building, Peddar Road, Jaslok Hospital, Peddar Road

D 82 400026 Shyam Niwas Building, Bhulabai Desai Road, Breach Candy Hospital, Cumballa Hil

D 83 400026 Vallabh Apartment, Bhulabai Desai Road, Breach Candy Hospital, Cumballa Hill

D 84 400026 Casa Khorakiwala Bunglow, Vakil Lane, Dr G D Marg, Rusian Cultural Central Lane, Pedder Road

D 85 400026 Stable Building, Bhulabhai Desai Road, Breach Candy Hospital, Malbar Hill

D 86 400034 Milan Building, Tardeo Road, Ac Market, Tardeo

D 87 400034 Dmd Jhopadpatti, Tardeo Road, Tulsiwadi, Tardeo

D 88 400034 Transit Camp Building, Bhanjibhai Rathod Marg, Tulsiwadi, Mumbai Central

D 89 400034 Janta Nagar, J D Marg, Tardeo

D 90 400034 Tulsiwadi Zopadpatti, Bhanjibhai Rathod Marg, Mata Mandir, Tardeo

Ward E

E 91 400008 Bmc Bldg., Chandramani Buddhvihar Marg, Two Tank, Kamathipura

E 92 400008 666 Tenament, B J Marg, Jocob Circle, Byculla

E 93 400008 Shirinbhai Chawl, Morland Road, Mumbai Central

E 94 400008 Shakkarwala Bldg, Baban Gully, Sankhali Street, Madanpura, Agripada

E 95 400008 Anwarshet Ki Chawl, Badlu Rangari Street, Salvation Army, Byculla

E 96 400008 Panch Khate Chawl, B. J. Marg, Byculla

E 97 400008 Patra Chawl, B. J. Marg, Byculla

E 98 400008 Bismilla Arcade, Sankhali Stree, Huda Masjid, Byculla

E 99 400008 Nayee Chawl, 3Rd Ghelabhai Lane, Mandapura

E 100 400008 7Th Lane, Kamathipura

E 101 400008 Kasam Hathi Chawl, Kamathipura 1St Lane, Kamathipura

E 102 400008 Bambkhana, M.A. Road, Kamathipura(Eye Hospital), Kamathipura

E 103 400008 Mustafa Manzil, Peerkhan Street, Opp Bmc School, Nagpada

E 104 400008 Kamathipura, Kamathipura

E 105 400008 Fire Brigade Office, Shaikh Hafizuddin Marg, Behind Bmc E Ward Office, Byculla

E 106 400008 Aksa Manzil, M A Road Madanpura, Ghosh Bazar, Byculla

E 107 400008 Merchant Building, Badlu Rangari Street, Asha Dhan, Byculla

E 108 400008 Kamthipura, 9Th Gulli, Kamthipura, Byculla

E 109 400008 7Th Gully, Kamthipura, Byculla

E 110 400008 Acharwala Building, Undriya Street Nagpada, Nagpada, Byculla

E 111 400008 Haji Building, Opposite Garden Hall, Ahbedhi Bakhri Retha Bakri, Nagpada, Byculla

E 112 400008 Bmc Chawl, Milind Nagar, Tank Pakadi Road, Opposite Shamim Palace, Byculla

E 113 400008 Bavala Building, Megraj Sethi Marg, Near Badlu Rangari Street, Huda Masjid, Byculla

E 114 400010 Husaini Mansion, Shirin Manzil, St Merry Road, Tadwadi, Mazgaon

E 115 400010 Munna Seth Compound, Hussain Patel Marg, Belveder Road, Bhandar Tekdi, Mazgaon

E 116 400010 Tulsiwadi Chawl, Gunpowder Road, Mazgaon

E 117 400010 Sanjay Gandhi Nagar, J J Marg, Railway Compound, Mazgaon

E 118 400010 Sana Height, Barkat Ali Virani Marg, Nagpada

E 119 400010 Takdeer Niwas, Brahmadev Khot Marg, Mazgaon

E 120 400010 Nesbit Hall, Nesbit Road, Opp Sbi, Mazgaon

E 121 400010 Belvedar Hill, Shivdas Chapsi Marg, Next To St. Peter School, Mazgaon

E 122 400010 Lakdi Bander Motor Line Daru Khana, Motor Line Daru Khana, Udipi Hotel, Mazgaon

E 123 400010 Byculla Police Line Quarters, Hansraj Lane, Byculla Police Station, Byculla East

E 124 400010 Near Mariamma Mandar, New Tank Bundar Road, Reay Road, Reay Road

E 125 400011 Khusnuma Apartment / Bit Chawl, M A Road / M. S. Ansari Marg, Kalapani, Agripada

E 126 400011 Prabhat Building, R B Chandorkar Marg, Agripada Police Staion, Agripada

E 127 400011 Hawabai Chawl, N. M. Joshi Marg, Arthur Road Naka, Chinchpokli

E 128 400011 B. J. Marg, Kanjarwada, Byculla

E 129 400011 Bit Chawl, Madhavrao Gangan Marg, Near Fancy Market, Agripada

E 130 400011 Transit Camp, Tank Pakhadi Street, Kalapani, Mominpura

E 131 400011 Karim Building, 3Rd Ghelabhai Lane, Madanpura, Madanpura

E 132 400011 Kermani Building (Anand Estate), N. M. Joshi Marg, Arthur Road Naka, Chinchpokli

E 133 400011 Transist Camp, Tank Pakadi Street, Mominpura

E 134 400011 Dagdi Chawal, B.J. Marg, Dagadi Chawl, Dagadi Chawl

E 135 400011 Maruti Gully, N.M Joshi Marg, Byculla Stn., Buyculla

E 136 400011 Bit Chawl Agripada, Mejhraj Sethi Marg, Jhula Maidan, Byculla

E 137 400011 Chavhan Mension, Tank Pakadi Road, Opposite Khatao Mill, Byculla

E 138 400011 Bage Usman Heights, Sheikh Hafizuddin Marg, Behind E Ward, Byculla

E 139 400011 Bage Rabbani Appartment, Megraj Sethi Marg, Badliwala Charitable Dispensary, Byculla

E 140 400011 Islamia Housing Society,Navroj Minar, Clare Road, Saint Agnes High School, Byculla

E 141 400011 Rasul Jiva Compound, Kk Road 7Th Rasta, Jacob Circle, Byculla

E 142 400011 Peer Bhai Mension, Morland Road, Sahara Medical Store Halim Manjil, Byculla

E 143 400011 Doodh Wala Complex, Belasis Road, Near Bombay Central Bus Depot, Byculla

E 144 400011 Naya Nagar, M .A Road, Best Quarters, Byculla

E 145 400011 Dubhash Buiding, Bapurao Jagtap Marg, Lakhpati Hotel, Byculla

E 146 400011 N.M. Marg Joshi, N.M. Marg Joshi, M.C.G.M. Dispancery, Byculla

E 147 400011 Ar-Rayyan Tower, M.A.Road,Agripada, Near Zulha Madian, Byculla

E 148 400011 Buddha Vihar, Kamathi Pura, Nar Bharat Gas Agency, Byculla

E 149 400012 Arham Tower, Dattaram Lad Marg, Chintamani Ganpati Utsav, Chinchpokli

E 150 400027 Nirmal Park, Dr B A Road, Vikky Hotel, Byculla East

E 151 400033 Heramb Darashan Building, Dp Wadi Road, Kapreshwar Mandir, Byculla

E 152 400033 Mhada Colony, Ram Bhau Bhogle Marg, Batliboy Compound Ground, Ghodapdeo

Ward F North

FN 153 400014 Hindu Colony, 0, Ies Raje Shivaji Vidyalay Canteen, Dadar

FN 154 400019 Shyamal Building, 0, Lotlikar Lane, Matunga

FN 155 400019 Old Police Line,, Matunga Central

FN 156 400022 Jain Society, Rood No.18, Manhar Niwas, Sion West

FN 157 400022 Shivaji Nagar Chs, Bhau Daji Road, 0, Sion West

FN 158 400022 Punjabi Camp, 0, Near Hari Mandir, Sion Koliwada

FN 159 400022 Bhangiri, Manakikar Marg, Nr Chunabhatti Phatak, Chunabhatti West

FN 160 400022 Krushna Kunj, B A Road, Opp. Manavseva Sangh, Sion East

FN 161 400022 New Mhada Colony, Near Shukla Hotel, Sion Koliwada

FN 162 400031 Sainath Hotel, 0, Nr Fish Market, Wadala (W)

FN 163 400031 Sector 6, Cgs Colony, Kane Nagar Police Station, Wadala

FN 164 400037 Dosti Blossom, 0, Antop Hill, Wadala E

FN 165 400037 Mbpt New Colony, 0, 0, Wadala (E)

FN 166 400037 Vaibhav Bldg, 0, Nr Wadala Bridge, Wadala (E)

FN 167 400037 Mbpt Hospital, 0, 0, Wadala (E)

FN 168 400037 Sangam Nagar, S P Road, Antop Hill, Wadala East

FN 169 400037 Bharatiya Kamala Nagar, S P Road, Near Karbala Msjid, Antop Hill, Wadala East

FN 170 400037 Sai Baba Mandir, Vijay Nagar, Antop Hill, Wadala East

FN 171 400037 Himmat Nagar, Sp Road, Near Madina Masjid, Wadala East

FN 172 400037 Siddharth Nagar, Koraba Mithagar, Wadala

FN 173 400037 Lal Mati, Kismat Nagar,, Wadala

FN 174 400037 Bhaiyasaheb Nagar, 90Feet Road, Barkat Ali Naka, Wadala East

FN 175 400037 Bpt New Colony, Mbpt Hospital, Wadala East

FN 176 400037 Mhada Colony, Near Gtb Monorail Station, Wadala East

FN 177 400037 Omkar Chawl, Ganesh Nagar, Wadala East

FN 178 400037 Chindhi Gully, Near Nurani Masjid, Wadala

Ward F-South

FS 179 400012 Best Quaters, V Shantaram Road, Gurudam Kripa Housing Society, Parel

FS 180 400012 Bit Chawl, Vitthal Chavan Marg, Next To Damodar Hall, Parel

FS 181 400012 Wellington House, Parel, Near Supari Baug, Parel

FS 182 400012 Tata Mills Chs, Parel, Parel, Parel

FS 183 400012 Ahura Chs, Dr.S.S. Roa Road, Parel

FS 184 400012 Suntower, G D Ambekar Road, Bhoiwada, Parel

FS 185 400012 Mamta Bldg, Jer Bai Wadia Road, Near Bhoiwada, Parel

FS 186 400012 Shramik Niwas, Vikrant Sadan, Sane Guruji Marg, Gas Company Lane, Chinchpokli

FS 187 400012 Railway Colony, Railway Colony Road, Near Central Railway Locomotive Workshop, Parel

FS 188 400012 Vitthal Chavan Marg, Parel

FS 189 400012 Ug Pg Hostel Rooms/Nurses Quarters, Kem Hospital Campus, E Borges Road, Parel

FS 190 400012 Sudam Bhavan, Dr Baba Saheb Ambedkar Road, Lalbaug

FS 191 400014 Naigaon Police Bldg Headquarters, Naigaon, Dadar

FS 192 400014 Janabai Building, Sadhna Hotel, Dadar (East)

FS 193 400014 Kohinoor Mills Compound, M.J. Phule Road, Naigaon, Dadar (E)

FS 194 400015 Pathan Masjid Chawl, Sewree Cross Road, Pathan Masjid, Sewree

FS 195 400015 Irani Chawl No 8, Sewree Cross Road, Opp Dr.Khatri Clinic, Sewree

FS 196 400015 Sarifa Manzil, Sewree Cross Road, Behind Dyaneshwar Vidyalay, Sewree

FS 197 400015 Dyaneshwar Nagar, R A Kidwai Road, Opp Dyaneshwar School, Sewree

FS 198 400015 Monarch Garden, R A Kidwai Road, Sewree, Sewree

FS 199 400015 Bahare Madina, Wadala, Near R A Kidwai Road Police Station, Sewree

FS 200 400015 Maharashtra Housing Board, Dyaneshwar Nagar, R A Kidwai Road, Sewree

FS 201 400015 Officers Quarters, R A Kidwai Road, Char Rast, Sewree

FS 202 400015 Ashwamedh Chs, D G Mahajani Road, Sewree, Sewree

FS 203 400015 Dyaneshwar Nagar, D G Mahajani Road, Sewree

FS 204 400031 Rahat Nagar, Sewree Cross Road, Behind Dr.Gada'S Clinic, Wadala

FS 205 400031 Bhola Master Chawl, Sewree Cross Road, Near Railway Line Gate No 6, Wadala

FS 206 400031 Municipal Chawl, Sewree Cross Road, Near Railwy Gate No 6, Wadala

FS 207 400031 Bmc Chawl,, Wadala

FS 208 400031 Kidwai Nagar Colony Bld, Ra Kidwai Marg, Near Hari Masjid, Wadala

FS 209 400033 Ratnasindhu Chs Transit Camp, G D Ambekar Road, Near Monorail Poll No 11, Kalewadi

FS 210 400033 Bdlb Colony, Shrikant Hadkar Marg, Kalachowky, Kalachowky

Ward G-North

GN 211 400016 Dinkar Apartment, Behind Suryavanshi Hall, Dadar West

GN 212 400016 Unique Hights, Opp Canosa High School, Mahim

GN 213 400016 Emerald,, Mahim

GN 214 400017 Dr Baliga Nagar Jasimin Mill Road Dharavi, Jasmin Mill Road, Dharavi

GN 215 400017 Vaibhav Apartment, Dharavi Main Road, Opposite Abhudaya Bank, Dharavi

GN 216 400017 Shakti Chawl Mukund Nagar,, Dharavi

GN 217 400017 Madina Nagar, 60Ft Road, Dharavi

GN 218 400017 Social Nagar, Marrianma Mandir, Marrianma Mandir, Gausiya Masjid, Dharavi

GN 219 400017 Muslim Nagar,, Dharavi

GN 220 400017 Janta Society, Dharavi Main Road, Abhudaya Bank, Dharavi

GN 221 400017 Gasita Ram Factory, Jasmin Mill Road, Dharavi

GN 222 400017 Diamond Building, Jasmin Mill Road, Gasita Ram Factory, Dharavi

GN 223 400028 Tavade Building, K V Chitale Path, Dadar

GN 224 400028 Soubhagya Apartment, S.K.Bole Road, Laxmi Narayan Mandir, Dadar West

Ward G-South

GS 225 400011 Laxmipooja Society, J R Boricha Marg, Near Arthur Road Jail

GS 226 400011 Siddhivinayak Society, Jr Boricha Marg, Behind Arthur Road Jail

GS 227 400011 D Committee, Ganesh Nagar, Jr Boricha Marg, Dhobighat Bmc School, Ganesh Nagar, Behind Arthur Road Jail

GS 228 400011 Shramik Ekta Building, J R Boricha Marg, Behind Arthur Road Jail, J R Boricha Marg

GS 229 400011 Bada Dhobighat, Saatrasta, Near Mahalaxmi Station, Saatrasta

GS 230 400013 Lokhandwala Residency, Ln Pappan Marg, Near Four Seasons Hotel, Worli

GS 231 400013 Bdd, Nm Joshi Marg, N M Joshi Marg, Near Nm Joshi Marg, Lower Parel

GS 232 400013 Bdd, N M Joshi Marg, Lower Parel, Near Nm Joshi Marg Police Station

GS 233 400013 Century Quartets, P B Marg, Mahindra Towers, Worli

GS 234 400013 Times Network Building, Pb Marg, Kamala Mill Campus, Lower Parel

GS 235 400013 Pamanand Carsandas Chawl, Veer Santaji Lane

GS 236 400013 Pwd Chawl, N M Joshi Marg, Delile Road, Near N M Joshi Marg Police Station, Lower Parel

GS 237 400013 Shivkrupa Building, S,Balaji Pawar Marg, Currey Road, Currey Road

GS 238 400013 Veera House, Elphinstone Road, Elphinstone, Elphinstone

GS 239 400013 Panchaganga Building, Nm Joshi Marg, Opposite Baula Wadi Masjid, Lower Parel

GS 240 400013 Bdd 12, N M Joshi Marg, Lower Parel

GS 241 400013 Khimji Nagji, Senapati Bapat Marg, Opposite Phoenix Tower, Lower Parel

GS 242 400013 Bdd, Nm Joshi Marg, Near Nm Joshi Marg Police Station, Lower Parel

GS 243 400013 Century Quarters, P B Marg, Mahindra Towers, Worli

GS 244 400013 C Committee, Ganesh Nagar, J R Boricha Marg, Near Arthur Road Jail, Saatrasta

GS 245 400013 Devgiri, Nm Joshi Marg, Near Currey Road Station, Currey Road

GS 246 400013 Shanti Niwas, Fitwala Road, Elphinston Station, Elphinstone

GS 247 400013 Anand Niketan, Fitwala Road, Elphinston Station, Elphinstone

GS 248 400013 Ganraj Apartment, J R Boricha Marg, Near Arthur Road Jail, Saatrasta

GS 249 400014 Vishwajyoti Sadan, Senapati Bapat Marg, Elphinstone

GS 250 400018 Wpc, Sir Pochkhanwala Road, 0, Worli

GS 251 400018 Bdd, Gm Bhosle Marg, 0, Worli

GS 252 400018 Kombdi Galli, Siddharth Nagar, Dr. A B Road, Poddar Hospital, Worli

GS 253 400018 Bdd, Gm Bhosle Marg, 0, Worli

GS 254 400018 Bdd 111 Worli, Ss Amrutwar Marg, Worli

GS 255 400018 Jari Mari Sadan, Worli Hill Road, Worli

GS 256 400018 Jijamata Nagar C Ward, E Moses Road, Jijamata Nagar, Worli

GS 257 400018 Jijamata Nagar D Ward, E Moses Road, Jijamata Nagar, Worli

GS 258 400018 Anand Nagar, E Moses Road, Jijamata Nagar, Worli

GS 259 400018 Mata Ramabai Ambedkar Nagar, E Moses Road, Jijamata Nagar, Worli

GS 260 400018 V P Nagar, E Moses Road, Jijamata Nagar, Worli

GS 261 400018 Lokhandwala Residency, L.R.Papan Marg, Four Season Hotel, Worli

GS 262 400018 V P Nagar, Lotus, A B Road, Nsci Club, Worli

GS 263 400018 Bhaiyasaheb Ambedkar Nagar, E Moses Road, Nehru Planetorium, Worli

GS 264 400018 Bdd Chawl, Bansode Marg, Near Ambedkar School, Worli

GS 265 400018 Suryadarshan Building, E Moses Road, Jijamata Nagr, Worli, Worli

GS 266 400018 Bhaiyasaheb Ambedkar Nagar, A B Road, Nehru Planitorium, Worli

GS 267 400025 Saathi Aasra Chs, New Prabhadevi Road, Saamna Press, Prabhadevi

GS 268 400025 Prabhadevi Sra, Rajabhau Desai Marg, Ahuja Towers, Prabhadevi

GS 269 400025 Siddhi Prabha Building, Sayani Road, Opposite Ravindra Natya Mandir, Prabhadevi

GS 270 400025 Anand Chaya Society, Tata Press Lane, Prabha Nagar Society, Prabhadevi

GS 271 400025 The Enclave, Appa Saheb Marathe Marg, Balasaheb Thackeray Ias Academy, Prabhadevi

GS 272 400025 Utkarsh Society, J A Marg, Off Sayani Road, Prabhadevi

GS 273 400025 Siddique Mohammad Chawl, Old Prabhadevi Road, Prabhadevi

GS 274 400025 Charak Building, Off Veer Savarkar Marg, Chavanni Maidan, Prabhadevi

GS 275 400025 Kamgar Nagar 2, New Prabhadevi Road, Kamgar Nagar 2, Prabhadevi

GS 276 400025 Texila Society, Twin Towers Lane, Prabhadevi

GS 277 400025 Purav House, Old Prabhadevi Road, Prabhadevi

GS 278 400030 Kalikhan House, Dhramraj Bhandu Cottage, Kesari Nath Buva Bhay Marg, Worli Village, Worli Village

GS 279 400030 Arun Prakash Sangh, Kesari Nath Buva Bhay Marg, Worli Village, Worli Village

GS 280 400030 Arun Prakash Sangh, Kranti Lane, Kesari Nath Buva Bhay Marg, Worli Village, Worli Village

GS 281 400030 Behind Bpt Quartar, Kesari Nath Buva Bhay Marg, Behind Bpt Quarters, Sai Baba Mandir, Janata Colony

GS 282 400030 Nr Bazar Gally, Kesari Nath Buva Bhay Marg, Worli Village, Worli Village

GS 283 400030 Nr Bazar Lane, Kesari Nath Buva Bhay Marg, Near Fish Market, Worli Village

GS 284 400030 Daware House, Kesari Nath Buva Bhay Marg, Sonapur Lane, Worli Village

GS 285 400030 Madkar House, Kesari Nath Buva Bhay Marg, Shreeram Lane, Worli Village

GS 286 400030 Jana Nakhwa House, Kesari Nath Buva Bhay Marg, Gonta Lane, Worli Village

GS 287 400030 Adarsh Nagar, Kesari Nath Buva Bhay Marg, Worli Village, Adarsh Nagar

GS 288 400030 Navneet Chowk, Janata Colony, Kesari Nath Buva Bhay Marg, Worli Village, Janata Colony

GS 289 400030 Navtarun Rahivashi Seva Sangh, Kesari Nath Buva Bhay Marg, Worli Village, Worli Village

GS 290 400030 Kesari Nath Buva Bhay Marg, Worli Village, Adarsh Nagar

GS 291 400030 Guru Datta Band Pathak, Kesari Nath Buva Bhay Marg, Behind 169 Busstop, Janata Colony

GS 292 400030 Guru Datta Band Pathak, Kesari Nath Buva Bhay Marg, Worli Village, Janata Colony

GS 293 400030 Gonta Lane,Sale House, Kesari Nath Buva Bhay Marg, Worli Village, Worli Village

GS 294 400030 Adarsh Nagar, Kesari Nath Buva Bhay Marg, Worli Village, Adarsh Nagar

GS 295 400030 Devicha Oota,Janata Colony,Nr Big Hanuman Mandir, Kesari Nath Buva Bhay Marg, Behind Big Hanuman Mandir, Worli Village

GS 296 400030 Katkar House, Kesari Nath Buva Bhay Marg, Worli Village, Worli Village

GS 297 400030 Bpt Quarter, Kesari Nath Buva Bhay Marg, Worli Koliwada, Worli Village

GS 298 400030 Ladkubai Chawal, Pakhari Lane, Kesari Nath Buva Bhay Marg, Worli Koliwada, Worli Village

GS 299 400030 Amar Sandesh, Janata Colony, Kesari Nath Buva Bhay Marg, Worli Village, Janata Colony

GS 300 400030 Hirasheth Chawal, Kesari Nath Buva Bhay Marg, Worli Koliwada, Worli Village

GS 301 400030 Vikas Lane, Kesari Nath Buva Bhay Marg, Worli Village, Worli Village

GS 302 400030 Achanak Krida Mandal, Kesari Nath Buva Bhay Marg, Worli Village, Worli Village

GS 303 400030 Varas Lane, Kesari Nath Buva Bhay Marg, Worli Village, Worli Village

GS 304 400030 Shivaji Nagar, Sasmira Marg, Sasmira College, Worli

GS 305 400030 Malkani Mahal, Adarsh Nagar, Century Bazar, Worli Village

GS 306 400034 Haji Ali

Ward H-East

HE 307 400055 Kalyani Niwas, Vakola Pipe Line, Barma Bakrey, Vakola Village

HE 308 400055 Ai Sana Bld, Beharam Road, Beharam

HE 309 400055 Kanishka Bld, Cisf Camp, Kalina

HE 310 400055 Mehboob Kasai Chawl,, Vn Desai

HE 311 400055 Shardha Sangeet,, Bandra East

HE 312 400055 Hinga Galli, Beharam Nagar, Bandra East

HE 313 400055 Amrut Nagar, Kherwadi, Bandra East

HE 314 400055 Madina Building, Behram Pada,, Bandra East

HE 315 400055 Ahmed Zakeria Nagar, Behram Pada, New Nirman Chawl Building, Bandra East

HE 316 400055 Poonam Hair Cutting Saloon, Golibar 7Th Road, Near Ruzunia Madarsa, Khar Subway, Santacruz East

HE 317 400055 Basera Soc, Bkc, Bandra East

HE 318 400055 Milan Chawl, Golibar 3Rd Rd, Opp. Indian Bank, Santacruz East

HE 319 400055 Abdul Rasul Tailor Chawl, Jawahar Nagar, Near Sansi Wadi, Khar East

HE 320 400055 Gomes Chawl, Golibar, Santacruz East

HE 321 400055 Pathar Nagar, Bharat Nagar, Bkc, Bandra East

HE 322 400055 Khalil Chawl, Dowry Nagar, Vakola Bridge, Santacruz East

HE 323 400055 Haji Hussain Chawl, Masjit Road, Golibar Road, Golibar, Santacruz East

HE 324 400055 Rajak Chawl, Opp. Golden Bakery, Bandra East

HE 325 400055 Harish Chandra Viajy Khot Chawl, New Agripada, Agripada Golibar, Santacruz East

HE 326 400055 Sra Patthar Nagar, Bharat Nagr, Bkc, Bandra (E)

HE 327 400055 Navjeevan Chwal, Indira Nagar, Gavdevi Pipe Line, Vakola, Santacruz East

HE 328 400055 Moreshwar Chawl, Waghriwada, Vakola, Santacruz East

HE 329 400055 Lalabhai Chawl, Behram Nagar,, Bandra East

HE 330 400055 Ravi Tambolli Chawl, New Agripada,, Santacruz East

HE 331 400055 Razak Chawl No-03,, Bandra East

HE 332 400055 Sankalp Siddhi, Kher Nagar,, Bandra East

HE 333 400055 Chawl No.60, Bharat Nagar,, Bandra East

HE 334 400055 Dayaram Chawl, New Deepakwadi, Nirmal Nagar, Nirmal Nagar, Behram Chawl, Khar East

HE 335 400055 Ahmed Zakeria Chawl, Opp. Mav Nirman Chawl, Bandra East

HE 336 400055 Makran Galli, Behram Nagar,, Bandra East

HE 337 400055 Kunchikorve Nagar, Kalina,, Santacruz East

HE 338 400055 Ramjeevan Chawl, Near Ramakant Dairy, 5Th Golibar Road, Santacruz East

HE 339 400055 Deepnarayan Shukla Chawl, Near Tabela, Santacruz East

HE 340 400055 Dyaneshwar Nagar,, Bandra East

HE 341 400055 Govt Colony,, Bandra East

HE 342 400055 Parvez Chawl, Shastri Nagar, Near Mohammadi Masjid, Kalina, Santacruz East

HE 343 400055 Sambhaji Seva Mandal, Javhar Nagar,, Khar East

HE 344 400055 Gajanan Rahivasi Sangh, New Agripada,, Santacruz East

HE 345 400055 Gurubaksha Punjabi Chawl, Jawahar Nagar, Sai Baba Road, Khar East

HE 346 400055 Razak Chawl, Golden Bakery, Kherwadi Road, Bandra East

HE 347 400055 Pathar Nagar, Bharat Nagar, Bkc Road, Bandra East

HE 348 400055 Jai Ma Sharada Rahivasi Sevak, Dnyaneshwar Nagar, Nalaside, Bandra East

HE 349 400055 Yunus Miyan Chawl, Navpada,, Bandra East

HE 350 400055 Mahakali Shivshankar Nagar, New Agripada, Santacruz East

HE 351 400055 Bharat Nagar,, Bandra East

HE 352 400055 Akruti Building, Shashtri Nagar,, Bandra East

HE 353 400055 Madina Masjid, Golibar,, Santacruz East

HE 354 400055 Sanjivani Society, Jawar Nagar, Golibar Road, Khar East

HE 355 400055 Garib Nagar,, Bandra East

HE 356 400055 Bharat Nagar,, Bandra East

HE 357 400055 Sudhir Apartment, Yashwant Nagar, Vakola Pipeline, Santacruz East

HE 358 400055 Prabhat Colony, Navpada,, Santacruz East

HE 359 400055 Pathar Nagar,, Bandra East

HE 360 400055 Telugu Niwas Seva Committee, Golibar 6Th Road, Santacruz East

HE 361 400055 Kolekalyan Police Vasahat, Kadamwadi,, Santacruz East

HE 362 400055 Gokul Chs, Kalanagar, Road No 2., Near Mig Cricket Club, Bandra East

HE 363 400055 Golibar, Santacruz East, Santacruz East

HE 364 400055 Santacruz East, Santacruz East

Ward H-West

HW 365 400050 Chinar, Road 21, 0, Khar

HW 366 400050 Rose Mary Building, Ice Factory Lane, Off Hill Road, Trios Mall, Bandra West

HW 367 400050 Vastu Building, B J Road, 0, Bandra West

HW 368 400050 Zarina Chs, S V Road, Opp H P Petrol Pump & Jama Masjid, Bandra West

HW 369 400050 Orchid Building, Nargis Dutt Road, Opp Dilip Kumar Bunglow, Bandra West

HW 370 400050 Blooming Heights, Pali Hill Road, Near Punjab Sweet, Bandra West

HW 371 400050 Blue Flame Building, S V Road, Shanti Nursing Home Building - Next To Indian Oil, Bandra West

HW 372 400050 Quinnie Villa, Pali Naka, Bandra West

HW 373 400050 Pitalwala Building, Bazar Road, Above City Sweet Centre, Bandra West

HW 374 400052 Sandeep Building, 10Th Road, Khar West

HW 375 400052 Hari Niwas, S V Road, Next To Podar Ib Board School, Khar West

HW 376 400052 Shiv Chhaya Building, 14Th Road, Opp N M Medical, Khar West

HW 377 400052 Nav Bahar Building, 15Th Road, Khar West

HW 378 400054 Sea View Building, Ramadevi Mansion, West Avenue Road, 0, Santacruz West

HW 379 400054 Indrayani Bulding, Juhu Road, 0, Santacruz West

Ward K-East

KE 380 400050 Aliyavar, Jung Mar, Shastri Nagar,, Vile Parle East

KE 381 400057 Padmavati, Azad Road, Vile Parle E

KE 382 400057 Shivshakti, Shraddhanand Road, Vileparle East

KE 383 400057 Hill View Apartment, N. P. Thakkar Road, Vileparle East

KE 384 400057 Vishnu Villa, Nariman Road, Vileparle East

KE 385 400057 Harish Society Hostel, Dixit Road, Behind Sathey Collage, Vile Parle E

KE 386 400057 Durvankur Society, Shahaji Raje Road, 0, Vile Parle East

KE 387 400057 Swapnashilp Society, Mahant Road, 0, Vile Parle East

KE 388 400057 Fernandes Street, Tejpal Road, Vile Parle E

KE 389 400059 Sevenhills Hospital Residential Quarters, Marol Maroshi Road, Andheri East

KE 390 400059 Kurban Chawl, Parsiwada,Chakala, Infront Of Ratna Mahal Hotel, Andheri East

KE 391 400059 Marol Police Camp,, Andheri East

KE 392 400059 Kadamwadi, Marol Pipeline, Andheri Kurla

KE 393 400060 Koliwada, Jogeshwari East

KE 394 400060 Premnagar, Madarsa Masjid, Fish Maket, Jogeshwari East

KE 395 400060 Al Faqir Mohhamed Chawl, Francis Wad, Jogeshwari East

KE 396 400060 Radhabai Chawl, Jhula Maidan, Jhula Maidan, Meghwadi, Jogeshwari East

KE 397 400060 Masjid Je, Near Gushan Madina, Jogeshwari East

KE 398 400060 Masjid Thakur Maidan Communi9St Party Galli Je, Prem Nagar,

KE 399 400069 Suhana Building, Gundavali, In Front Of Kamgar Kalyan Kendra, Andheri East

KE 400 400069 Damodar Chawle, Mogra Pada, Andheri East

KE 401 400069 Kalekhan Chawl, Mograpada,, Andheri East

KE 402 400069 Tirupati Balaji, Sahar Road, Saiwadi, Andheri East Mumbai

KE 403 400069 Sitaram Mithai Wala Chawl, Mogara Pada, Andheri East

KE 404 400093 Guru Arjun Dev Chs, Mahakali Caves Road, Bindra Complex, Andheri East

KE 405 400093 Govind Wadi Sra, Chakala, Behind Darpan Talkies, Andheri East

KE 406 400099 Sakina Bhai Chawle, Chakala, Chakala, Near Bhaji Market Parshi Wada, Andheri East

KE 407 400099 Sai Baba Chawle, 0, Dr. Rajendra Prasad Nagar, Vile Parle East

KE 408 400099 Mahatma Phule Nagar, 0, Bamanwada, Vile Parle East

KE 409 400099 Bihari Chawl, Mahatma Kabir Nagar, Chakala,Sahar Road, Near Cigarette Factory, Andheri East

KE 410 400099 Balu Patil Chawl, Tank View, Sahar Village, Andheri (E)

Ward K-West

KW 411 400047 Juned Nagar, Barfiwala Road, Near Irla Majid, Andheri West

KW 412 400047 Abbubakar Chawl, Gaondevi Dongari, Andheri West

KW 413 400047 Samta Nagar, Barfiwala Road, Juhu Galli, Andheri West

KW 414 400049 Dev Park, Chandan Cinema, Juhu

KW 415 400049 Ruiya Park, Saibaba Mandir, Moragaon, Juhu

KW 416 400049 Juhu Road, Maker Kundan Garden, Santacruz West

KW 417 400049 Sanjay Plaza, A B Nair Road, Juhu, Andheri West

KW 418 400049 D.C House, 10Th Road, Jvpd, Juhu, Andheri West

KW 419 400053 Mhada Colony No 2, Tape Darga, Opp Wadia Highschool, Andheri West

KW 420 400053 38.Society, Mhada,4 Bunglow, Andheri West

KW 421 400053 Adarsh Society, Mhada Colony, Andheri West

KW 422 400053 Madhubhan Tower, Dn Nagar, Andheri West

KW 423 400053 Gulab Pani Wali Chawl, Gaondevi Dongari, Cama Road, Near Noor Masjid, Andheri West

KW 424 400053 Lalasaheb Wali Chawl, Farooqia Gilburt Hill Road, Near Tashkan Bekary, Andheri West

KW 425 400053 Rajkumar Chawl, Neharu Nagar, Vileparle West

KW 426 400053 Murgan Chawl, Neharu Nagar, Vileparle West

KW 427 400053 Shree Darshan Building, S.V.P Mhada, Versova Telephone Exchange, Andheri West

KW 428 400053 Seema Building, N.Datta Marg, Four Bunglow, Andheri West

KW 429 400056 Manisha Building, N S Road, Jvpd, Vile Parle West

KW 430 400056 Jay Maa Shardha Chawl, V.M Road No. 05, Nehru Nagr, Vile Parle, Vile Parle West

KW 431 400056 Nanawati Hostel,, Vileparle West

KW 432 400056 Perimal Chawl, Road No.5, V.M Road, Neharu Nagar, Vile Parle West

KW 433 400056 Juhu Police Station, V M Road, Near Kalaniketan, Vileparle West

KW 434 400056 Raman Chawl, B M Road, Nehru Nagar, Vileparle West

KW 435 400056 Manikam Chawl,, Vile Parle West

KW 436 400056 Ambe Mata Chawl No 8, Neharu Nagar, Vile Parle West

KW 437 400056 Golden View Appartment, S.V Road, Near Indira Nagar -1, Andheri West

KW 438 400056 Mumba Devi Chawl, V.M Road No.5, Neharu Nagar, Vile Parle West

KW 439 400058 Junaid Nagar, C D Burfiwala Road, Andheri West

KW 440 400058 Daulat House, V P Road, Gaondevi Temple, Andheri West

KW 441 400058 Gulshan Welfare Soceity, Gilbert Hill Road, Chhabil Janta Colony, Andheri West

KW 442 400058 Lokseva Itihat Soc.Chawl, Juhu Galli, Wireless Road, Opp.Kohinoor Hotel, Andheri West

KW 443 400058 Andheri Railway Station,, Andheri West

KW 444 400058 Dhangar Wadi, Juhu Galli, Wireless Road, Near Siddharudh Mathha, Andheri West

KW 445 400058 Laxmi Welfare Society, Dhangar Wadi, Juhu Galli, 0, Andheri West

KW 446 400058 Aman Society, Juhu Galli, Near Aqusa Masjid, Andheri West

KW 447 400058 Namaki Chawl, Juhu Galli, Police Chouki, Andheri West

KW 448 400058 Sagar Building Sra, V.P Road, 0, Andheri West

KW 449 400058 Juned Nagar, C.D Barfiwala Road, Juhu Galli, Andheri West

KW 450 400058 Karnataka Soceity, Behind Makka Masjid, Andheri West

KW 451 400058 Daulat Khan Chawl, Juhu Galli, Opp. Milap Society, Andheri West

KW 452 400058 Sani Kaliyar Bakry, Juhu Galli, Wireless Road, Andheri West

KW 453 400058 Mehta Baba Chawl, Dhangar Wadi, Juhu Galli, Andheri West

KW 454 400058 Kadar Rangwala Chawl, Gaondevi Dongari, Kacharabawdi, Andheri West

KW 455 400058 Khandeshi Mohalla, Juhu Galli, Gilbert Hill Road, Andheri West

KW 456 400058 Aman Hill, Cama Road, Near K/W Ward Bmc Office Relaence Bldg, Andheri West

KW 457 400058 Oberai Spring,, Andheri West

KW 458 400058 Noorani Chawl, Gillbert Hill, Behind Rehmat Store, Andheri West

KW 459 400061 Ramale House, Dongari Galli, Andheri West

KW 460 400061 Haji Dawood Chawl, S V Road, Amboli, Andheri West

KW 461 400061 Ayublala Chawl, Gaondevi Dongari, Andheri West

KW 462 400061 Thomas Appartment, Opp.Natraj Building, Versova, Andheri West

KW 463 400061 Jangle House, Varsova Road, Dongri Galli Varsova, Andheri West

KW 464 400061 Hibiscus, New Fisheries Road, 7 Bunglows, Andheri West

KW 465 400061 Sharda Nivas, Bandar Road, Goma Galli, Andheri West

KW 466 400102 Somnath Dube Chawl, Sahkar Road, Jogeshwari West

KW 467 400102 Elite Residentcy, Sulatana Bad, Jogeshwari West

KW 468 400102 B.Aqusa, Amarut Nagar, Jogeshwari West

KW 469 400102 Silver Chs, Vaishali Nagar, Jogeshwari West

KW 470 400102 Amil Brothers, Baherambaug Road, Jogeshwari West

KW 471 400102 Farjana Masjid, Raghwendra Mandir Road, Gulshan Nagar, Jogeshwari West

KW 472 400102 Eversine Cosmic Building, Oshiwara, Jogeshwari West

KW 473 400102 Kranti Nagar, Jogeshwari West

KW 474 400102 Darshan Building,, Jogeshwari West

KW 475 400102 Sra Building, Santosh Nagar, Baheram Baug, Jogeshwari West

KW 476 400102 Aadarsh Chawl, Anand Nagar, Opposite Mega Mall, Jogeshwari West

KW 477 400102 Al-Ohad Building, Millat Nagar, Jogeshwari West

KW 478 400102 Ayodhya Prasad Chawl, Salim Sayyed Chawl, Rock Parera Chawl, Kumar Chawl, Baheram Baug Road, Kranti Nagar, Jogeshwari West

KW 479 400102 Pauiliner Bal Chawl, Simon Chawl, Pascal Parera Chawl, Baheram Baug Road, Kranti Nagar, Jogeshwari West

KW 480 400102 Kartaba Masjid, Gulshan Nagar, 0, Opp. Al-Hitiyat School, Jogeshwari West

KW 481 400102 Mamta Chawl, Anand Nagar, Jogeshwari West

KW 482 400102 Lili Tower, S.V Road, Diwan Center, Jogeshwari West

Ward L

L 483 400024 Varsha Adarsh Nagar, Kurla Station, Sai Mandir, Kurla East

L 484 400024 Krupa Sidhu, Sahakari Griha Nirman, Kamgar Nagar, Sai Mandir, Kurla East

L 485 400024 Mahada Colony, Swadeshi Mill Road, Swadeshi Mill, Chunabhatti

L 486 400024 Pan Bazar Society,, Chunabhatti

L 487 400024 Pandharinath Seva Mandal, Hill Road, Near Kadipitta, Chunabhatti

L 488 400024 Sable Nagar, Mother Dairy Road, Near Church, Nehru Nagar,Kurla East, Mumbai

L 489 400070 Noor E Jahan Complex, Pipe Road, Near Kurla Nursing Home, Kurla West

L 490 400070 Mubarak Hotel, Gulab Shah Estate, Lbs Marg, Opp Delux Hotel, Kurla West

L 491 400070 Haji Sultan Chawl,Qureshi Nagar, Shiv Shrushti Road, Charbi Galli, Kurla East

L 492 400070 Kohetoor Chs, Kapadia Nagar, Dr Bhagwan Clinic, Kurla West

L 493 400070 Taybah Apt, Khan Abdul Masjid Road, Brahmanwadi, Kurla West

L 494 400070 Mubarak Complex, Vb Nagar, Kallu Mutton Shop, Kurla West

L 495 400070 Ambika Nagar, Sunder Baugh, Kamani, Kurla West

L 496 400070 Wadia Estate, Bail Bazaar, Wadia Estate, Kurla West

L 497 400070 Fakir Nasuruddin Chawl, Qureshi Nagar, Near Charbi Galli, Kurla East

L 498 400070 Sulweman Vbldg, Opposite Buddha Colony, Opp Taximan Colony, Near Gareeb Nawaz Bldg, Kurla West

L 499 400070 Marwadi Chawl, Pipe Road, Near Kurla Nursing Home, Kurla West

L 500 400070 Fitwala Bldg, Pipe Road, Behind King Bakery, Kurla West

L 501 400070 Hitech Seating System, Opp Peninsula Hotel, Sakinaka Metro, Kurla West

L 502 400070 Suleiman Bldg, New Mill Road, Mehboobi Sulemani Masjid, Near Gandhi Maidan, Kurla West

L 503 400070 Sheetal Building, Cst Road, Behind Sheetal Cinema, Kurla West

L 504 400070 Fitwala Bldg, Pipe Road, Fitwala Bldg, Kurla West

L 505 400070 Narayan Nagar, Nss Road, Shah Dargah, Kurla West

L 506 400070 Darusalam, C.H. Soc., Halav Pool, Kohinoor Road, Near Gaji Miya Dargah, Kurla West

L 507 400070 Kajupada, Veer Amit Nagar, Kamani, Kurla West

L 508 400070 Amarjyot Building, Halav Pool, Near Mig, Dhobi Ghat, Kurla West

L 509 400070 Sarang Chawl, Hari Masjid, Cst Road, Kurla Court, Kurla West

L 510 400070 Kadar Shah Chawl, Qureshi Nagar, Masjid Road, Badi Masjisd, Kurla East

L 511 400070 Sandesh Nagar, Bail Bazar Police Chowki, Lal Kila Mitra Mandal, Kurla West

L 512 400070 Jay Ambika Mata Nagar, Sunder Baug, Kamani, Kurla West

L 513 400070 Sra Building, Premier Road, Opp. Kohinoor Hospital, Kurla West

L 514 400070 Dwarkapuri, Lbs Marg, Near City Hospital, Kurla West

L 515 400070 Navjivan Mandal, Sunder Baug, Lbs Marg, Navjivan Mandal, Kurla W Kamani

L 516 400070 Noor Mahal Building, Pipeline Road, Near City Hospital, Kurla West

L 517 400070 Police Colony, Nehru Nagar, Mother Dairy Road, Police Colony, Nehru Nagar, Kurla East

L 518 400070 Alidada Estate, S G Barve Marg, Nehru Nagar, Kurla (E)

L 519 400070 Sunder Baug, Sundar Baug Lane, Near Sai Baba Mandir, Kurla West, Mumbai

L 520 400070 Nikita Building, Marol Military Road, Bamandaya Pada, Andheri East Mumbai

L 521 400070 Ramzan Gani Bldg, S G Barve Road, Qureshi Nagar, Kurla East

L 522 400070 Bachhan Chawl, V. B. Nagar, Pipe Road, V. B. Nagar, Kurla, Kurla

L 523 400070 Mohimpura Chawl, Sunder Baug Lane, Mohimpura Chawl, Kurla

L 524 400070 Jay Bharat Soc, Sunder Baug Lane, Near Santoshi Mata Mandir, Sunderbaug, Kamani, Kurla West

L 525 400072 Sai Mohammad Compound,Hamid Chawl, Saki Nagar, Lakadwala Road, Jari Mari, Kurla West

L 526 400072 Sunder Nagar, Tunga Gaon, Near Shivan School, Powai

L 527 400072 Unwala Compound, Kurla Andheri Road, Behind Anand Bhawan Hotel, Andheri

L 528 400072 Jaffar Compund, Sakinaka Link Road, Andheri

L 529 400072 Hari Masjid, Andheri Road, Juna Kabrasthan, Andheri (E)

L 530 400072 Dosti Enclave, 90 Feet Road, D'Souza Nagar, Kurla West

L 531 400072 Jarimari Temple, Kurla Andheri Road, Sakinaka

L 532 400072 Jaibunnisa Chawl, Rajiv Nagar, Kurla Andheri Road, Near Shivprabha Building, Sakinaka, Mumbai

L 533 400072 Juri Pathak Chawl, Vijay Nagar, Kurla Andheri Road, Opp Naz Hotel, Kurla West, Mumbai

L 534 400072 Sulochana Chawl, Ashok Nagar, Military Road, Marol, Andheri E

L 535 400072 Heritage, D'Souza Nagar, 90 Feet Road, Mohili Village, Sakinaka, Andheri (E)

L 536 400072 Gaurav Niwas, Parera Wadi, Pipeline Road, Asalfa, Sakinaka

L 537 400072 Kajupada, Gandhi Nagar, Pipeline Road, Kajupada, Pipeline, Kurla W

L 538 400072 Khan Cpd, Muslim Society, Indira Nagar, Kurla Andheri Road, Jarimari, Kurla W

L 539 400072 Nabi Chawl, Hariyanwala Lane, Nabi Chawl, Kurla (W)

L 540 400072 Ganaya Chawl, Shanti Nagar, Kurla Andheri Road, Safed Phool, Near Zarimari Metro, Sakinaka

L 541 400072 Jay Ambe Mitra Mandal, Bail Bazar, Sandesh Nagar, Kurla Andheri Road, Near Municipal School, Kurla

L 542 400072 Konark Society, Jagannath Temple, Marol Military Road, Sakinaka, Kurla West, Sakinaka, Mumbai

L 543 400072 Ekta Chawl, Shastari Nagar, Kurla Andheri Rd, Jarimari, Kurla (West)

L 544 400072 Muslim Soc, Sevak Nagar, Kurla Andheri Rd, Jarimari, Kurla (West)

L 545 400072 Khan Chawl, Lbs Nagar, 90 Feet Road, Behind D'Souza Bldg, Sakinaka, Mumbai

L 546 400072 Muslim Society, Sevak Nagar, Kalim Galli, Jarimari, Kurla

L 547 400072 Sahar Plaza, Kurla Andheri Rd, Samshuddin, Jari Mari Kurla

L 548 400072 Hanuman Mandir Chowk, Pipeline Road, Behind Fish Market, Kurla West

L 549 400086 Samadhan Chawl, Ashok Nagar, Home Guard Road, Behind Home Guard, Ghatkopar W

L 550 400086 Ashok Nagar, Nss Road, Behind Rathod Medical, Ghatkopar West

L 551 400086 Narayan Nagar, Nss Road, Near Ahmadi Masjid, Ghatkopar East

Ward M-East

ME 552 400043 Premjyot, Indian Oil, Bank Of Baroda, Lotus Colony

ME 553 400043 Hiranandani, Lallubhai Road, Lallubhai Police Station, Govandi

ME 554 400043 Ahilyabai Holkar Marg, Jaffari School, Shivaji Nagar

ME 555 400043 Natwar Parekh Compound, Shivaji Nagar Police Station, Shivaji Nagar

ME 556 400043 Rd No 4,5,6, Shivaji Nagar

ME 557 400043 Kamala Raman, G.M Link, Baiganwadi Rickshaw Stand

ME 558 400043 Aman Society, Natwar Parekh Compound, Shivaji Nagar Police Station, Lotus Colony

ME 559 400043 Natwar Parekh Compound, Shivaji Nagar Police Station, Lotus Colony

ME 560 400043 Ekta Sahakari Mandal, Tata Nagar, Deonar Arbaitor Govandi Stn Road, Mochi Galli, Tata Nagar

ME 561 400043 Baji Prabhu Marg, Rd No 11,12, Vishwa Shanti Chawl, Baiganwadi

ME 562 400043 Rd No 12, 13, Line G,Room No 7, Baiganwadi

ME 563 400043 Near Nallah, Lotus Colony

ME 564 400043 Rd No 3 And 4, Line 8 Room No 8, Shivaji Nagar

ME 565 400043 Valmiki Rahiwasi Sangh, Sonapur Road, Saibaba Mandir, Mankhurd

ME 566 400043 Gautam Nagar, Pll Lokhande Marg, Gm Link Road, Karbala Masjid, Nimonibaug

ME 567 400043 Shiddivinayak Chs, Maharashtra Nagar, Om Chs, Mankhurd

ME 568 400043 Rd No 6, T Line Rd No 30, Shivaji Nagar

ME 569 400043 Chikalwadi Municipal School, Indira Nagar, Bharat Nagar Masjid, Baiganwadi

ME 570 400043 Sai Darshan Coop, Pll Marg, Gautamnagar

ME 571 400043 Kamala Raman Nagar, Dumping Road, Furkaniya Masjid, Baiganwadi

ME 572 400043 Raman Mama Nagar, Rickshaw Stnd Road, Namdev Morya Marg, Baiganwadi

ME 573 400043 Lallubhai Compound, Raj Mahal Bldg, Cement Godown, Deonar

ME 574 400043 Premji Galli, Pmgp Nallah, Ambedkar Nagar, Mohite Patil Nagar, Mankhurd

ME 575 400043 Near Shivaji Nagar Signal, Gm Link Road, Gautam Nagar

ME 576 400043 P Y Thorat Marg, Sunhashnagar Nallah, Nimonibaug

ME 577 400043 Natwar Parekh Compound, Mmrda, Near Saibaba Mandir, Lotus Colony

ME 578 400043 Pl No 1,3 And 42, Baiganwadi, New Baiganwadi

ME 579 400043 Mahada Colony, Vashi Naka, Ayodhyanagar Rch

ME 580 400043 Lallubhai Compound, Mankhurd, Deonar

ME 581 400043 Md Niyaaz Marg, Bansode Marg, Nimonibaug, Nimonibaug

ME 582 400043 Gm Link Road, Acc Nagar Road, Nimonibaug, Nimonibaug

ME 583 400043 Near Ganesh Mandir, 90 Feet Road Nirankari Nallah, New Baiganwadi

ME 584 400043 Samaj Kalyan Hall, Shivaji Nagar, Shivaji Nagar

ME 585 400043 Shivaji Nagar, Rd No 1, Pl No 15,17, Shivaji Nagar

ME 586 400043 Near Noorani Masjid, Zakhir Hussain Nagar, Mankhurd, Anna Bhau Sathe

ME 587 400082 New Bharat Nagar, Hashu Advani Nagar, Hp Ground Road, Ashu Kirana Store, Vashi Naka

ME 588 400088 Nagesh Kamble Chawl, Mhantre House, Agarwadi

ME 589 400088 Mgr Road, D Sector Market Road, Cheetacamp

ME 590 400088 Payli Pada, Swami Vivekanad School, Tata Compound, Kappor Chawl Room No 3, Cheetacamp

Ward M-West

MW 591 400037 Zeon Ajmera Land, Bhakti Park, Wadala (East)

MW 592 400071 Rc Barrack, Indira Nagar, Opp. Red Spice Hotel, Chembur

MW 593 400071 Near Bhau Pradhan Maidan, Subhash Nagar. Chembur, Mumbai-71, Near Bhau Pradhan Maidan, Chembur

MW 594 400071 Lal Dongar, Near Bmc School, Chembur

MW 595 400071 Thakkar Bappa Colony, Indira Nagar, Chembur

MW 596 400071 Ajinkyatara Chs, Swastik Park, Cst Road, Inside Sarvoday Nagar Soc., Chembur

MW 597 400071 Shramjivi Nagar, Postal Colony Bus Stop, Near Samaj Mandir Hall, Chembur

MW 598 400071 Guru Dev Pushpanjali Chs., Road No. 15,, Chembur

MW 599 400071 Anand Nagar, Govandi Road, Opp. Acharya College, Chembur

MW 600 400071 Ekvira Mitra Mandal , Behind Shivsena Shakha, Chembur Camp, Indira Nagar, Chembur

MW 601 400071 Basant Nagar Galli No.1, Thakkar Bappa Colony, Cst Road, Chembur

MW 602 400071 Chembur, , Chembur, , Chembur, , Chembur

MW 603 400071 St. Anthony Road, Ghatla Village, Hanuman Mandir, Chembur

MW 604 400074 Laxmi Nagar, Mahul Road, Near Railway Track, Chembur

MW 605 400074 Islampura, Ansari Road, Near Jama Masjid, Chembur

MW 606 400074 Collector Colony, Shivshakti Nagar, Near Bmc School, Chembur

MW 607 400074 Vatsalatai Nagar, Near Kurla Signal, Chembur

MW 608 400074 Siddharth Colony, Gangubai Patole Chawl, Chembur Naka, Chembur

MW 609 400074 Mahul Gaon, Mahul Sra, Mahul Colony, Chembur

MW 610 400074 Pragati Society , Opp.Eastern Express Highway, Chembur

MW 611 400074 R C Marg, Chembur, , Chembur, , Chembur,

MW 612 400075 R C Barrack, Near Lal Mithi Garden, Chembur Camp, Chembur

MW 613 400089 Mahatma Phule Chawl, P.L. Lokhande Marg, Mahatma Phule Chawl, Chembur

MW 614 400089 Tilak Nagar Colony, Tilak Nagar Colony, Tilak Nagar, Chembur

MW 615 400089 Amarkunj Society, Pestam Sagar Road No.2, Pestam Sagar, Chembur

MW 616 400089 Siddharth Residency, P.Y.Thorat Marg, Siddharth Residency, Chembur

MW 617 400089 Sukhshanti Chawl, P L Lokhande Marg, Mukund Nagar, Chembur

MW 618 400089 Opp. Ayushi Super Market, Chembur

MW 619 400089 Topaz Building, Chheda Nagar, Chembur

MW 620 400089 P L Lokhande Marg, Utkarsh Nagar, Chembur

MW 621 400089 Tilak Nagar,, Chembur

MW 622 400089 Kadaria Nagar, P. L. Lokhande Marg, Chembur

MW 623 400089 Tilak Nagar, Chembur, , Chembur, , Chembur

MW 624 400089 Near Navchintan Buddh Vihar, P Y Thorat Marg, Chembur, , Chembur

Ward N

N 625 400075 Parasnath, Sudha Park, Near Railway Police Ground, Garodia Nagar

N 626 400075 Yashodhara Chawl, Nalanda Nagar, Eastern Express Highway, Db Pawar Chowk, Ramabai Colony

N 627 400075 Near Subhash Chandra Bose Garden Near Police Station, Pant Nagar

N 628 400077 Tiranga Chawl, Galli No.105, Near Chitra Dairy, Kamraj Nagar

N 629 400077 Utkarsh Chawl, Char Chali Road, Db Pawar Chowk, Ramabai Ambedkar Nagar, Ghatkopar East

N 630 400077 Priya Darshani Chs, Nath Pai Road, Near Orbit Tower, Garodia Nagar

N 631 400077 Savitribai Phule Road, Near Pant Nagar Police Station, Pant Nagar

N 632 400079 Kille Shivneri Society, Ram Nagar B, Vikroli Park Site

N 633 400079 Noor Mohhamad Chawl, Road No.1, Opp. Fire Brigade, Vikroli Park Site

N 634 400084 Basling Chawl, R B Kadam Marg, Mata Mahakali Mandir, Bhatwadi

N 635 400084 Municipal Colony, R B Kadam Marg, Near Muktabai Hospital, Bhatwadi Barvenagar

N 636 400084 Saiganesh Bldg, Dns Villa, R.B.Kadam Marg, Rupal Industries, Bhatwadi

N 637 400086 9 Hayad Mohammad Chawl, Shakar Chawl, Parshewadi Road, Near Kadhi Area, Parshewadi

N 638 400086 Veer Sambhaji Chawl, Ganesh Nagar, Above Duckline, Near Saibaba Mandir, Khandoba Tekadi Vps

N 639 400086 Chirag Nagar Chawl No. 3, Porbandarwala Chawl, Lbs Road Opp Naval Park Gate, Near Bawdi Near Dr. Anaees Clinic Chirag Nagar, Ghatkopar W

N 640 400086 Sindhi Chawl, Lbs Road, Near Police Compound, Chirag Nagar Ghatkopar W

N 641 400086 Rambali Chawl, Waman Master Wadi, Kisan Kharat Road, Near Sai Baba Mandir, Nityananad Nagar

N 642 400086 Sunil Premisies Chsl, Maneklal Eastate Road, Maneklal Estate, Ghatkopar W

N 643 400086 Trimurti Chs, Link Road, Near Shreyes Signal, Nityananad Nagar

N 644 400086 Arvind Villa, Jp Road, Opp Ghatkopar Railway Station, Ghatkopar W

N 645 400086 Municipal Colony A, Road No. 6, Vikroli Park Site

N 646 400086 Ram Rahim Mitra Mandal Chawl, Station Road, Near Ghatkopar Station, Nityananad Nagar Ghatkopar W

Ward P-North

PN 647 400063 Sainath Societysantosh Nagar,, Goregaon East

PN 648 400063 Bmc Colony, Santosh Nagar, Goregaon East

PN 649 400063 Shivshahi Rahivasi Sangh, Near My Kitchen Hotel, Jai Bhim Nagar, Santosh Nagar, Goregaon East

PN 650 400063 Sunflower Building, Nagri Niwara, Film City Road, Near Mantri Park, Malad East

PN 651 400064 Solitaire Star, Near Datta Mandir, Somwari Bazar, Malad West

PN 652 400064 Gopal Chawl, Kanchpada No 1, Ramchandra Lane, Near Walmiki Mandir, Malad West

PN 653 400064 Janardan Apartment, Somwar Bazar, Malad West

PN 654 400095 New Collector Compound,, Malad West Malvani

PN 655 400095 Gate No 7, Malwani, Malad West

PN 656 400095 Gate No 7, Ncc, Malwani, Malad West

PN 657 400095 Vaishali Chsl, Mhada Malwani, Malad West

PN 658 400095 Himgiri Building, Oppo St Paul School, Malvani Gate No, Malvani, Malad West

PN 659 400095 Ncc, Malvani Gate No 06, Malvani, Malad West

PN 660 400095 Dhavalgiri Building, Near Sonali Plaza, Liberty Garden, Malad West

PN 661 400095 Gate No 8, Mhb Colony, Gate No 8, Malwani, Malad West

PN 662 400095 Manavshtal Building, Off Marve Road, Kaccha Road, Mahakali Nagar, Malad West

PN 663 400095 Old Collector Compound, Malvani, Occ, Malad West

PN 664 400095 Kranti Nagar Welfare Society, Omji Compound, Rathodi, Malad West

PN 665 400095 Sceond Chaple View, Kharodi Village, Near Fish Market, Opp Infant Jesus Church, Malad West

PN 666 400095 Old Collector Compound, Abdul Hamid Road, Malad West

PN 667 400097 Masjid Compound, Suchak Hospital, Malad East

PN 668 400097 Oscar Apartment, Pushpa Park, Malad East

PN 669 400097 Abhijit Indavan Complex, Datta Mandir Road, Malad East

PN 670 400097 Bambude Chawl, Indira Nagar, Near Western Express Highway, Pushpa Park, Malad East

PN 671 400097 Ganesh Prasad Building, Tanaji Nagar, Kurar Village, Malad East

PN 672 400097 Humaira Park, Ranisati Marg, Pathanwadi, Malad East

PN 673 400097 Sanjay Gandhi Nagar, Dindoshi Court, Malad East

PN 674 400097 Upadhyay Chawl, Near Adarsh Bhara Chawl, Pathanwadi, Sanjay Nagar, Malad East

PN 675 400097 Aman Ekta Chawl, Rani Sati Marg, Behind Pathanwadi Masjid, Pathanwadi, Malad East

PN 676 400097 Near Noorani Masjid, Rani Sati Marg, Pathanwadi, Malad East

PN 677 400097 Vinod Mane Chawl, Nivetia Road, Vadaripada, Mamald East

PN 678 400097 Omkar Sra Building,, Opp Shivsena Shakha, Santosh Nagar, Dindoshi, Malad East

PN 679 400097 Almadina Apartment, Pathanwadi, Malad East

PN 680 400097 Hindu Dabi Chawl, Haji Bapu Road, Malad East

PN 681 400097 Poonam Enclave, Opp Wageshwari Mandir, Malad East

PN 682 400097 Behind St Francis School, Laxman Nagar, Malad East

PN 683 400097 Maple Heights, Kurar Village, Shivaji Nagar, Malad East

PN 684 400097 Abhishek Apartment, Indravan Complex, Datta Mandir Road, Malad East

PN 685 400097 Nadiyadwala Chawl, Haji Bapu Road, Al Falah School, Behind Post Office, Malad East

PN 686 400097 Raheja Township, Rbi Colony,, Malad East

PN 687 400097 Manav Seva Sangh Society, Rani Sati Marg, Sanjay Nagar, Malad East

PN 688 400097 Rajaram Pandey Chawl, Kurar Village, Adarsh Nagar, Malad East

PN 689 400097 Vohra Chawl, Near State Bank Of India, Kurar Village

Ward P-South

PS 690 400060 Lakhau Letha Chawl, Ramnagar, Bandrekarwadi, Jogeshwari East

PS 691 400062 Kumud Nagar, Sv Road, Goregaon West

PS 692 400062 Jai Bhavani Chawl, Prem Nagar, Hanuman Nagar, Goregaon West

PS 693 400063 D B Woods, Film City Road, Krishna Vatika Marg, Gokuldham, Goregaon East

PS 694 400063 Devisati Vanicha Pada, Film City Road, Goregaon East

PS 695 400063 Samrat Ashok Building, Opposite Kusum Masala, Cama Estate, Goregaon East

PS 696 400064 Shankar Nagar, Vasri Hill, Vasri Hill, Near Rustomjee Tower / Yugadharma Tower, Goregaon West

PS 697 400065 Sai Nagar, Hanuman Tekdi, Goregaon East

PS 698 400065 Royal Palm,, Goregaon East

PS 699 400065 Aarey Milk Colony, Goregaon East, Near Picnic Garden, Goregaon East

PS 700 400087 Sahyadri Building, Aarey Road, Peru Baug, Near Pritam Fast Food, Goregaon East

PS 701 400104 Nr Ganesh Maidan, Motilal Nagar No 2

PS 702 400104 Laxmi Nagar, Link Road, Opp Sai Chsl, Laxmi Nagar

PS 703 400104 Masjid Galli, Bhagat Singh Nagar No 1, Nr Tayyaba Masjid, Bhagat Singh Nagar

PS 704 400104 A. K. Tower, Opposite Dhs, S V Road, Goregaon West

PS 705 400104 Jawahar Nagar, Road No. 8, Opposite Bank Of Baroda, Goregaon West

PS 706 400104 Vikas Building, Laxmi Nagar, Goregaon West

PS 707 400104 Millat Society,, Goregaon West

PS 708 400104 Bhagat Singh Nagar No. 1, Hanuman Mandir Galli, Near Annabhau Sathe, Samaj Mandir, Goregaon West

PS 709 400104 Ram Mandir,, Goregaon West

PS 710 400104 Zadu Galli, Unnat Nagar Road No. 2, Prem Nagar, Goregaon West

PS 711 400104 Suvidha Chawl, Bhagat Singh Nagar No. 1,, Goregaon West

PS 712 400104 New Hanuman Susanskruti Society, Mg Road, Goregaon West

PS 713 400104 Bhagat Singh Nagar No. 2, Tambe Gully, Link Road, Goregaon West

PS 714 400104 Gandhi Chawl, Behind Ganesh Mandir, Goregaon West

PS 715 400104 Indira Nagar, Opp Oshiwara Bus Depot, Goregaon West

PS 716 400104 Shanti Niketan, Near M G Road, Goregaon West

Ward R-Central

RC 717 400066 New Transit Camp, Tata Power Road, Phoolpakharu Garden, Borivali East

RC 718 400066 Panwala Chawl, Kulup Wadi, Shivsena Shakha, Borivali East

RC 719 400066 Siddharth Nahar Complex, Siddharth Nagar, Borivali East

RC 720 400066 Ananad Appt, Carter Road No 4, Jain Temple, Borivali East

RC 721 400092 Yogeshwar Chs, Gorai 2, Pepsi Ground, Borivali West

RC 722 400092 Pati House, Eksar Rd, Talepakhadi, Borivali West

RC 723 400092 Siddhivinayak Chs, Donbosco, Furniture Galli, Borivali West

RC 724 400092 Vrindavan Society, Charkop Sec 9, Borivali West

RC 725 400092 Balwant Society, Sodawala Lane, Govind Nagar, Borivali West

Ward R-North

RN 726 400066 Valmiki Chawl And Nearby Chawl, Dn Dubey Road, Ambawadi, Dahisar East

RN 727 400068 Padwal And Ramchandra Gurav Chawl, Babu Pednekar Road, Ketkipada, Dahisar East

RN 728 400068 Sainath Chawl, Shiv Tekdi, Dahisar East

RN 729 400068 Shree Said Nagar, Ovaripada, Dahisar East

RN 730 400103 Hill Crest, Holy Cross Road, I C Colony, Thomas Church, Dahisar West

RN 731 400103 Snehal Chawl, Opp Rock Spring Kandarpada, Dahisar West

RN 732 400103 Bells Heaven, Dr..Shrinigi Marg, Lic Colony, Dahisar West

Ward R-South

RS 733 400067 Raj Arcade, Mahavir Nagar, Above Axis Bank, Kandivali West, Mumbai

RS 734 400067 Silver Avenue,Julekabai Chandu Chawl, S.V. Road, Near Masjid, Poisar, Kandivali West

RS 735 400067 Ladiwala Bhavan, Next To Fire Brigde, Kandivali West

RS 736 400067 Dharamveer Chs Ltd, Iraniwadi Road No.3, Kandivali West

RS 737 400067 Mahavir Nagar,, Kandivali West

RS 738 400067 Sadabahar Chawl, Ram Galli, Opp Chandrika Hotel, Azad Compound, Kandivali West

RS 739 400067 Mhada, Ekta Nagar, Kandivali West

RS 740 400067 Bhoomi Residency, Mahavir Nagar, Kandivali West

RS 741 400067 Mhada, Ekta Nagar, Kandivali West

RS 742 400067 Janseva Samiti, Opp Chandrika Hotel, Azad Compound, Kandivali West

RS 743 400067 Jay Ambe Chawl, Mathuradas Road, Sharma Compound, Kandivali West

RS 744 400067 Old Link Road, Opp. Petrol Pump, Near Ashish Hotel, Ekta Nagar, Kandivali West

RS 745 400067 Sagar Soc., Charkop Sec 2, Rsc 7, Charkop Sec 2, Kandivali West

RS 746 400067 Deep Ganga Chsl, Neelkanth Nagar, Mhada Colony, Ganesh Nagar, Kandivali West

RS 747 400067 Patil House, M. G. Road, Bundar Pakhadi, Near Gaurav Garden, Kandivali West

RS 748 400067 Shivshakti Chawl, Shivshakti Compound, Gandhi Nagar, Kandivali West

RS 749 400067 Nandanvan Chs, Charkop, Kandivali West

RS 750 400067 Bhoomi Sanket, Mahavir Nagar, Kandivali West

RS 751 400067 Sangam Welfare Society, Lal Tiwari Road, Near Faizane Masjid, Ganesh Nagar, Kandiavli West

RS 752 400067 Sant Dyaneshwar Sra Chs, M.G. Road, Kandiavli West

RS 753 400067 Kunj Galli, Link Road, Lalji Pada, Near Noorani Masjid, Gandhi Nagar, Kandivali West

RS 754 400101 Emp Bldg No. 49, Thakur Village, Kandivali East

RS 755 400101 Sagar Society, Hanuman Nagar, Near Ayyappa Mandir, Kandivali East, Mumbai

RS 756 400101 Lokmanya Chawl, Wadar Pada, Road No. 2, Hanuman Nagar, Kandivali East, Mumabi

RS 757 400101 Rukiyabai Noor Mohommad Chawl, Bandongari, Kandivali East, Mumbai

RS 758 400101 Devji Vithate Chawl, Dattani Park, Thakur Village, Kandivali East

RS 759 400101 Sai Prasad Chawl, Near Sai Baba Mandir, Janupada, Thakur Village, Kandivali East

Ward S

S 760 400042 Vishwashanti Chs, Near Omega School, Khadan, Khindipada

S 761 400042 Ambika Niwas, Neharu Nagar, Kanjurmarg East

S 762 400042 Nanda Sawant Chawl No 14, Sai Nagar, Bhandup East

S 763 400042 Arogyasadan Society, Juvekar Road, Bhandup (E)

S 764 400042 Nav Yashodhara Chs, Udayshree Road, Bhandup (E)

S 765 400042 Asmita Society, Ram Nagar, Trolley Line, Bhandup (E)

S 766 400042 Friends Colony, Kent Marg, Bhandup East

S 767 400076 Divine Chs, Behind Tirandaz School, Behind Tirandaz School, Powai

S 768 400076 Panchshil Society, Opp Iit Main Gate, Chaitanya Nagar, Powai Mumbai

S 769 400076 Near L& T Compound Wall, Powai

S 770 400076 Jay Ambe Welfare Society, Saki Vihar Road, Gautamnagar, Powai

S 771 400076 Mahatma Jyotiba Fule Nagar, Iit Market, Powai

S 772 400076 Iit Staff Quater, Rane Society, Opp. S.M. Shetty, Hiranadani, Powai

S 773 400078 Samrudhhi Garden, Joy Homes Chs, Lbs Road, Near Ishwar Nagar, Bhandup West

S 774 400078 Anand Thakur Chawl, Near Shivsena Shakha, Khindipada

S 775 400078 Sitaram Jadhav Chawl, Behind Mangat Petrol Pump, Kaju Hill, Ganesh Nager, Bhandup(W)

S 776 400078 Nirmala Kumar Chawl, Khindipada Darga Road, Nirmala Kumar Chawl, Mulund (W)

S 777 400078 Narayan Chs, Sai Hill, Bhandup (W)

S 778 400078 Sonapur, Dargah Road, Rajiv Gandhi Nagar Chawl, Bhandup (W)

S 779 400078 Jitu Rai Yadav Chawl, Pratapnagar Road, Munshi Mahal, Bhandup (W)

S 780 400078 Priti Niwas Chawl, Maroda Hill, Tembhipada, Bhandup (W)

S 781 400078 Gurav Chawl, Tembhipada, Vaghobawadi, Bhandup West

S 782 400078 Pratap Nagar Road, Kokan Nagar, Bhandup (W)

S 783 400078 Near Panchsheel Buddhvihar, Pratap Nagar Road, Bhandup (W)

S 784 400078 Shakuntala Niwas, Bhandup Village, Bhandup Village, Bhandup (W)

S 785 400078 Village Road, Opp. Bhatia Hospital, Bhandup (W)

S 786 400078 Parvati Niwas,Kaka Kanjane Chawl, S.S. Road, Ganesh Nagar, Bhandup (W)

S 787 400078 Punjab Chawl, Buddhanagar, Bhandup(W)

S 788 400078 Pawar Chawl, Pipeline Road, Tembhipada, Bhandup(W)

S 789 400078 Shri Usha Complex, Khandewal Marg, Bhandup (W)

S 790 400078 Telvala Chawl, Kokan Nagar, Behind Kalimata Temple, Bhandup West

S 791 400078 Khatri Chawl, Pratap Nagar Road, Near Ganesh Temple, Bhandup West

S 792 400078 Tikitar Industrial Estate, Village Road, Bhandup West

S 793 400079 New Parivartan Society, Lbs Road, K-1, Mmrda Colony, Kanjurmarg Railway Station, Kanjurmarg (W)

S 794 400080 Prashant Sagar Chs, Jaydeep Nagar, Bhandup East

S 795 400083 Mhada Building Chawl, Kannamwar Nagar, Vikhroli (E)

S 796 400083 Tagor Nagar Group No8, Tagor Nagar, Vikroli East

S 797 400083 Kannamwar Nagar-1, Near Gajanan Maharaj Chowk, Vikhroli (E)

S 798 400083 Raj Mohhammad Chawl, Masjid Road No. 2, Tagorenagar, Vikhroli (E)

S 799 400083 Neelkamal Chs, Tagorenagar, Vikhroli (E)

S 800 400083 Indira Vikas Seva Sangh Chawl No.1, Kannamwar Nagar-Ii, Opp.Bldg. No. 178, Vikhroli (E)

S 801 400083 Swastik Apt., Shivai School, Bhandup East

S 802 400083 Bldg. No. 230, Kannamwar Nagar-I, Vikhroli (E)

S 803 400083 Near Kailas Mandir, Suryanagar, Vikhroli (W)

S 804 400083 Raj Spendour Chs, Lbs Road, Next To Raj Legacy Complex, Vikhroli (W)

S 805 400083 Sonawane Chawl, Ganesh Marg, Hariyali Village, Vikroli (East)

S 806 400083 Chawl No 117, Tagore Nagar, Vikroli (East)

Ward T

T 807 400080 Park Royal Chs, Madanmohan Malviya Road, Off Lbs Road, Mulund West

T 808 400080 Mcgm Quarters, Bhandup Complex, Khindipada, Mulund West

T 809 400080 Shakti Chawl, Indira Nagar -3, J.N.Road, Shivsena Shakha, Mulund West

T 810 400080 Vivekanad Society, J.N.Road, Sarvoday Nagr, Mulund West

T 811 400081 Mangal Srushti, Neelam Nagar, Hariom Sweets, Mulund East

T 812 400081 Dhansampada Chs, Neelam Nagar, Above Sahkar Bhavan, Mulund East

T 813 400081 Spandan Hospital, Neelam Nagar, Opp Matrutva Hospital, Mulund East

A containment zone is where COVID-19 patients and their high- and low-risk contacts live. Entry and exit from such areas are restricted. The BMC categorises containment zones into blue, orange and red, with buildings which are formal housing placed in the first category, congested pockets that are deemed manageable areas placed in the second, and congested pockets which need a tight lockdown placed in the third category.

