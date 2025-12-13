Advertisement
  3. Kozhikode Municipal Corporation Result 2025: Complete list of ward-wise winners, leading candidates

Kozhikode Municipal Corporation Result 2025: Complete list of ward-wise winners, leading candidates

The first phase voting took place on December 9 in Thiruvananthapuram, Kollam, Pathanamthitta, Kottayam, Alappuzha, Idukki, and Ernakulam, followed by voting on December 11 in Thrissur, Palakkad, Malappuram, Wayanad, Kozhikode, Kannur, and Kasaragod.

Election for Kerala local body polls was held in two phases.
Election for Kerala local body polls was held in two phases. Image Source : PTI file
Thiruvananthapuram:

Kerala witnessed local body polls across 17,337 wards under 941 grama panchayats, 3,240 wards spread across 87 municipalities, and 421 wards belonging to six municipal corporations in two phases across all 14 districts.

Kozhikode Municipal Corporation: Winner list/leading candidates

Ward

Candidate

Party
Elathur Latha Kalangoli  Congress
Chettikulam E. Sunil Kumar  CPI-M
Eranhikkal VP Manoj

 CPI-M
Puthur Amira Siraj

 CPI-M
Mokavur S.M.Thushara  NCPSCP
Kundooparamb TS Shimjith   CPI-M
Karuvissery MM Latha  CPI-M
Malapparamb  KC Shobbhita  Congress (leading)
Thadambattu Thazham Othayamangalathu Sadashivan  CPI-M (leading)
Vengeri U Rajini  CPI-M (leading)
Poolakkadavu P Bijulal

 CPI-M (leading)
Paroppadi Harish Pottangadi  BJP
Civil Station Vineetha Sajeev  BJP
