Kozhikode Municipal Corporation Result 2025: Complete list of ward-wise winners, leading candidates

Kerala witnessed local body polls across 17,337 wards under 941 grama panchayats, 3,240 wards spread across 87 municipalities, and 421 wards belonging to six municipal corporations in two phases across all 14 districts.
The first phase voting took place on December 9 in Thiruvananthapuram, Kollam, Pathanamthitta, Kottayam, Alappuzha, Idukki, and Ernakulam, followed by voting on December 11 in Thrissur, Palakkad, Malappuram, Wayanad, Kozhikode, Kannur, and Kasaragod.
Kozhikode Municipal Corporation: Winner list/leading candidates
|
Ward
|
Candidate
|
Party
|Elathur
|Latha Kalangoli
|Congress
|Chettikulam
|E. Sunil Kumar
|CPI-M
|Eranhikkal
|VP Manoj
|
CPI-M
|Puthur
|Amira Siraj
|
CPI-M
|Mokavur
|S.M.Thushara
|NCPSCP
|Kundooparamb
|TS Shimjith
|CPI-M
|Karuvissery
|MM Latha
|CPI-M
|Malapparamb
|KC Shobbhita
|Congress (leading)
|Thadambattu Thazham
|Othayamangalathu Sadashivan
|CPI-M (leading)
|Vengeri
|U Rajini
|CPI-M (leading)
|Poolakkadavu
|P Bijulal
|
CPI-M (leading)
|Paroppadi
|Harish Pottangadi
|BJP
|Civil Station
|Vineetha Sajeev
|BJP
|Chevarambalam
|Vellimadukunnu
|Moozhikkal
|
|Chelavoor
|Mayanad
|Medical College South
|Medical College
|
|Chevayur
|Kovoor
|Nellikode
|
|Kudilthod
|
|Kottooli
|Parayancheri
|Puthiyara
|Kuthiravattam
|Pottammal
|
|Kommeri
|Kuttiyil Thazham
|Pokkunnu
|
|Kinassery
|Mankavu
|Aychavattam
|Kallai
|Panniyankara
|Meenchantha
|Thiruvannur
|Areekkad North
|Areekkad
|Nallalam
|Kolathara
|
|Kundayithode
|Cheruvannur East
|
|Cheruvannur West
|Beypur Port
|Beypur
|
|Maradu
|Naduvattam
|Punchappadam
|Arakkinar
|Mathottam
|
|Kappakkal
|
|Payyanakkal
|Chakkumkadavu
|Mukhadar
|Kuttichira
|Chalappuram
|Palayam
|Valiyangadi
|Moonnalingal
|Thiruthiyad
|
|Eranhippalam
|Nadakkavu
|Vellayil
|Thoppayil
|
|Chakkarothukulam
|Karapparamb
|East Hill
|Athanikkal
|Westhill
|Edakkad
|Puthiyangadi
|
|Puthiyappa