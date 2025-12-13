Kozhikode Municipal Corporation Election Results: LDF takes significant lead over UDF

Advertisement
Kozhikode is one of Kerala’s six municipal corporations, along with Thiruvananthapuram, Kollam, Kochi, Thrissur and Kannur.

Counting is underway for Kerala local body polls
Thiruvananthapuram:

A neck and neck fight is underway in Kozhikode Municipal Corporation in the initial trends. Kozhikode has 76 wards.

Here are the trends

NDA- 9

LDF- 25

UDF- 17

Others- 3

About Kozhikode Municipal Corporation

Kozhikode is one of Kerala’s six municipal corporations, along with Thiruvananthapuram, Kollam, Kochi, Thrissur and Kannur.

It has 76 wards: Elathur, Chettikulam, Eranhikkal, Puthur, Mokavur, Kundooparamb, Karuvissery, Malapparamb, Thadambattu Thazham, Vengeri, Poolakkadavu, Paroppadi, Civil Station, Chevarambalam, Vellimadukunnu, Moozhikkal, Chelavoor, Mayanad, Medical College South, Medical College, Chevayur, Kovoor, Nellikode, Kudilthod, Kottooli, Parayancheri, Puthiyara, Kuthiravattam, Pottammal, Kommeri, Kuttiyil Thazham, Pokkunnu, Kinassery, Mankavu, Aychavattam, Kallai, Panniyankara, Meenchantha, Thiruvannur, Areekkad North, Areekkad, Nallalam, Kolathara, Kundayithode, Cheruvannur East, Cheruvannur West, Beypur Port, Beypur, Maradu, Naduvattam, Punchappadam, Arakkinar, Mathottam, Kappakkal, Payyanakkal, Chakkumkadavu, Mukhadar, Kuttichira, Chalappuram, Palayam, Valiyangadi, Moonnalingal, Thiruthiyad, Eranhippalam, Nadakkavu, Vellayil, Thoppayil, Chakkarothukulam, Karapparamb, East Hill, Athanikkal, Westhill, Edakkad, Puthiyangadi, Puthiyappa.

Kerala local body polls 2025

Kerala recently conducted elections to its local self-government bodies, covering grama panchayats, municipalities, and municipal corporations across all 14 districts. Polling was carried out in two phases: on December 9 in Thiruvananthapuram, Kollam, Pathanamthitta, Kottayam, Alappuzha, Idukki, and Ernakulam, followed by voting on December 11 in Thrissur, Palakkad, Malappuram, Wayanad, Kozhikode, Kannur, and Kasaragod.

Altogether, elections were held in 17,337 wards under 941 grama panchayats, 3,240 wards spread across 87 municipalities, and 421 wards belonging to six municipal corporations.

