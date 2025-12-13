Live Kozhikode Municipal Corporation Election Results: UDF takes lead in 3 wards; LDF, UDF at 2 each The voting for local body election across 11 states was held in two phases on December 9 and 11. Kozhikode is one of the six municipal corporations in Kerala, along with Thiruvananthapuram, Kollam, Kochi, Thrissur and Kannur.

Thiruvananthapuram:

The counting of votes for high-stakes Kerala local body elections has begun across all wards. The voting across 11 states was held in two phases on December 9 and 11. Polling in Thiruvananthapuram, Kollam, Pathanamthitta, Kottayam, Alappuzha, Idukki, and Ernakulam districts was held on December 9, while Thrissur, Palakkad, Malappuram, Wayanad, Kozhikode, Kannur, and Kasaragod districts went to polls on December 11.

Kozhikode is one of the six municipal corporations in Kerala, along with Thiruvananthapuram, Kollam, Kochi, Thrissur and Kannur.

Kozhikode has 76 wards: Elathur, Chettikulam, Eranhikkal, Puthur, Mokavur, Kundooparamb, Karuvissery, Malapparamb, Thadambattu Thazham, Vengeri, Poolakkadavu, Paroppadi, Civil Station, Chevarambalam, Vellimadukunnu, Moozhikkal, Chelavoor, Mayanad, Medical College South, Medical College, Chevayur, Kovoor, Nellikode, Kudilthod, Kottooli, Parayancheri, Puthiyara, Kuthiravattam, Pottammal, Kommeri, Kuttiyil Thazham, Pokkunnu, Kinassery, Mankavu, Aychavattam, Kallai, Panniyankara, Meenchantha, Thiruvannur, Areekkad North, Areekkad, Nallalam, Kolathara, Kundayithode, Cheruvannur East, Cheruvannur West, Beypur Port, Beypur, Maradu, Naduvattam, Punchappadam, Arakkinar, Mathottam, Kappakkal, Payyanakkal, Chakkumkadavu, Mukhadar, Kuttichira, Chalappuram, Palayam, Valiyangadi, Moonnalingal, Thiruthiyad, Eranhippalam, Nadakkavu, Vellayil, Thoppayil, Chakkarothukulam, Karapparamb, East Hill, Athanikkal, Westhill, Edakkad, Puthiyangadi, Puthiyappa.

The contest is between the Left Democratic Front (LDF), United Democratic Front (UDF) and National Democratic Alliance (NDA).

