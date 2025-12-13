Advertisement
  Kozhikode Municipal Corporation Election Results: UDF takes lead in 3 wards; LDF, UDF at 2 each

  Live Kozhikode Municipal Corporation Election Results: UDF takes lead in 3 wards; LDF, UDF at 2 each

The voting for local body election across 11 states was held in two phases on December 9 and 11. Kozhikode is one of the six municipal corporations in Kerala, along with Thiruvananthapuram, Kollam, Kochi, Thrissur and Kannur.

Kozhikode Municipal Corporation has 76 wards.
Kozhikode Municipal Corporation has 76 wards.
Edited By: Abhishek Sheoran
Published: , Updated:
Thiruvananthapuram:

The counting of votes for high-stakes Kerala local body elections has begun across all wards. The voting across 11 states was held in two phases on December 9 and 11. Polling in Thiruvananthapuram, Kollam, Pathanamthitta, Kottayam, Alappuzha, Idukki, and Ernakulam districts was held on December 9, while Thrissur, Palakkad, Malappuram, Wayanad, Kozhikode, Kannur, and Kasaragod districts went to polls on December 11.

Kozhikode is one of the six municipal corporations in Kerala, along with Thiruvananthapuram, Kollam, Kochi, Thrissur and Kannur.

Kozhikode has 76 wards: Elathur, Chettikulam, Eranhikkal, Puthur, Mokavur, Kundooparamb, Karuvissery, Malapparamb, Thadambattu Thazham, Vengeri, Poolakkadavu, Paroppadi, Civil Station, Chevarambalam, Vellimadukunnu, Moozhikkal, Chelavoor, Mayanad, Medical College South, Medical College, Chevayur, Kovoor, Nellikode, Kudilthod, Kottooli, Parayancheri, Puthiyara, Kuthiravattam, Pottammal, Kommeri, Kuttiyil Thazham, Pokkunnu, Kinassery, Mankavu, Aychavattam, Kallai, Panniyankara, Meenchantha, Thiruvannur, Areekkad North, Areekkad, Nallalam, Kolathara, Kundayithode, Cheruvannur East, Cheruvannur West, Beypur Port, Beypur, Maradu, Naduvattam, Punchappadam, Arakkinar, Mathottam, Kappakkal, Payyanakkal, Chakkumkadavu, Mukhadar, Kuttichira, Chalappuram, Palayam, Valiyangadi, Moonnalingal, Thiruthiyad, Eranhippalam, Nadakkavu, Vellayil, Thoppayil, Chakkarothukulam, Karapparamb, East Hill, Athanikkal, Westhill, Edakkad, Puthiyangadi, Puthiyappa.

The contest is between the Left Democratic Front (LDF), United Democratic Front (UDF) and National Democratic Alliance (NDA). 

Click here for all Kerala local body election related stories

Live updates :Kozhikode Municipal Corporation Election Results

  • 8:57 AM (IST)Dec 13, 2025
    Posted by Abhishek Sheoran

    Kozhikode Municipal Corporation trends (18/76 wards) at 8:55 am: LDF: 7, UDF: 5, NDA: 5 and Others: 1

    Neck and neck fight is underway in Kozhikode Municipal Corporation between LDF, UDF and NDA.

    LDF- 7

    UDF- 5

    NDA- 5

    Others- 1

     

  • 8:45 AM (IST)Dec 13, 2025
    Posted by Abhishek Sheoran

    Kozhikode Municipal Corporation: NDA leading in 2 wards; LDF ahead in 1

    NDA is leading in two wards in Kozhikode Municipal Corporation. LDF is ahead in one ward in early trends.   

     

  • 8:26 AM (IST)Dec 13, 2025
    Posted by Abhishek Sheoran

    Postal votes counting underway

    The counting of postal votes is currently underway in Kozhikode Municipal Corporation. The trend will be clear shortly. The trends are available on Kerala Election Commission website.

     

     

     

  • 8:07 AM (IST)Dec 13, 2025
    Posted by Abhishek Sheoran

    Kozhikode Municipal Corporation Election Results: Counting of votes begins

    The counting of votes across all 76 wards in Kozhikode Municipal Corporation has begun. The trends will be out shortly

     

     

     

  • 7:56 AM (IST)Dec 13, 2025
    Posted by Abhishek Sheoran

    Kozhikode Municipal Corporation sees district’s lowest voter participation

    Despite an intensely contested election, Kozhikode Corporation registered the lowest voter turnout in the district. While polling in most other local bodies crossed the 75% mark, the Corporation recorded a significantly lower turnout of 69.55%.

     

  • 7:52 AM (IST)Dec 13, 2025
    Posted by Abhishek Sheoran

    Tight security arrangements in Kozhikode ahead of vote count

    Authorities have stepped up security across sensitive pockets of Kozhikode district to ensure a calm atmosphere during and after the counting of local body election votes. Special precautions are being taken in areas that reported tension or minor clashes during campaigning and polling. 

  • 7:27 AM (IST)Dec 13, 2025
    Posted by Abhishek Sheoran

    Kerala civic elections see unprecedented voter participation in 2025

    Kerala recorded its highest-ever voter turnout in local self-government elections since the introduction of the system in 1995, State Election Commissioner A Shahjahan announced on Tuesday.

    Officials attributed the surge in participation to increased public interest and keen electoral contests across the state. Polling staff reported a strong response from voters throughout the day, with both urban centres and rural regions witnessing enthusiastic turnout, reflecting a renewed engagement with grassroots democracy.           

     

  • 7:13 AM (IST)Dec 13, 2025
    Posted by Abhishek Sheoran

    Kerala local body polls: Counting to begin at 8 am across 244 centres

    Vote counting for the local body elections in Kerala will begin at 8:00 am. The first results will be announced at 8:30 am, and the complete results are expected by noon. A total of 244 counting centers have been set up across the state.

     

  • 6:54 AM (IST)Dec 13, 2025
    Posted by Abhishek Sheoran

    Kerala local body polls: How to check results

    The results can be accessed on https://sec.kerala.gov.in, which is the website of Kerala State Election Commission. The outcome will shape the future course of campaigning by political parties and fronts in the state ahead of the Kerala Assembly elections in 2026.

     

  • 6:43 AM (IST)Dec 13, 2025
    Posted by Abhishek Sheoran

    Kerala local body polls: List of candidates across wards in Kozhikode Municipal Corporation

    Ward Name

    Left Democratic Front (LDF)

    United Democratic Front (UDF)

    National Democratic Alliance (NDA)
    EAST HILL Sheeba PD Puthiyedath (Independent) Sreeja Suresh (Congress) Sreevidya Jineesh Parakkandi (BJP)
    ATHANIKKAL Ashika Teacher (CPI) T Prashanth (Congress) Shubhalatha Ramesh (BJP)
    WESTHILL PR Shiju (CPI-M) K Saritha (Congress) Shobhita Dileep (BJP)
    EDAKKAD T Shyni (CPI-M) NV Anjana (Congress) Shruthi Sajith (BJP)
    PUTHIYANGADI P Prasina (CPI-M) SV Muhammed Shaulik (IUML) Jisha Shiju (BJP)
    PUTHIYAPPA Nishita Sivan (Congress) Mini KV (Congress) Jayashree Ratnakaran (BJP)
  • 6:42 AM (IST)Dec 13, 2025
    Posted by Abhishek Sheoran

    Kerala local body polls: List of candidates across wards in Kozhikode Municipal Corporation

    Ward Name

    Left Democratic Front (LDF)

    United Democratic Front (UDF)

    National Democratic Alliance (NDA)
    PALAYAM Advocate Sara Jaffer (CPI) Anwar Thekoth (Congress) Dhanya Ratheesh (BJP)
    MAVOOR ROAD Naseema Shanavas (RJD) Asha Jayaprakash (Congress) Sreeja C Nair (BJP)
    MOONNALINGAL K Ramlath (RJD) Safaree Vellayil (IUML) Sreejith Karuppalli (BJP)
    THIRUTHIYAD DL Mili (CPI-M) P Sharmila Muraleedharan (Congress) Jisha Shabareesh (BJP)
    ERANHIPPALAM MN Praveen (CPI-M) CP Saleem (Congress) Annie Steffi (BJP)
    NADAKKAVU Wilfred Raj (RJD) Agnivesh S Cheroth (Congress) Praveen Thaliyil (BJP)
    VELLAYIL Bushra Jaffar (Congress-S) Soufia (IUML) Renee Premnath (BJP)
    THOPPAYIL Laila Baiju (CPI-M) Suveni PK (Congress) Divya Suraj (BJP)
    CHAKKAROTHUKULAM T Sujan (CPI-M) M Shibu (Congress) N Sivaprasad (BJP)
    KARAPPARAMB Hashitha (RJD) Sheeja Kanakan (Congress) Navya Haridas (BJP)
  • 6:41 AM (IST)Dec 13, 2025
    Posted by Abhishek Sheoran

    Kerala local body polls: List of candidates across wards in Kozhikode Municipal Corporation

    Ward Name

    Left Democratic Front (LDF)

    United Democratic Front (UDF)

    National Democratic Alliance (NDA)
    NADUVATTAM Kollarath Sureshan (CPI-M) Prajeesh (CMP) Ramya Murali Kakkadamth (BJP)
    NADUVATTAM EAST Tasleena KP (CPI-M) Rashmi Das (Congress) Reshma Ilaveetil (BJP)
    ARAKKINAR Bearankoya PP (CPI-M) C Noufal (IUML) Anandan Cherodathil (BJP)
    MATHOTTAM E Anitha Kumari (CPI-M) CP Srikala (IUML) A Shobhita (BJP)
    PAYYANAKKAL N Jayaseela (CPI-M) Mannadath Paramba Saibunnisa (IUML) Jayashree Mannadath (BJP)
    NADI NAGAR Advocate CK Seenath (CPI-M) Fasna Shamsudeen (IUML) Shyni Sunil Kumar (BJP)
    CHAKKUMKADAVU Sugina (CPI-M) Smitha Shelji (Congress) Vidya Babeesh (BJP)
    MUKHADAR NP Naushad (CPI-M) TPM Zeeshan (IUML) Abdul Razak T (BJP)
    KUTTICHIRA VP Rahiyanath Teacher (INL) Advocate Fathima Tahilia (IUML) Jeeja K (BJP)
    CHALAPPURAM Abhilash Shankar (NCP-SP) V Sajeev (CMP) Anilkumar KP (BJP)
  • 6:40 AM (IST)Dec 13, 2025
    Posted by Abhishek Sheoran

    Kerala local body polls: List of candidates across wards in Kozhikode Municipal Corporation

    Ward Name

    Left Democratic Front (LDF)

    United Democratic Front (UDF)

    National Democratic Alliance (NDA)
    AREEKKAD NORTH Abdul Salim (CPI-M) Mullaveettil Jahish (Congress) KM Krishnadas (BJP)
    AREEKKAD Santosh Kumar (CPI-M) SV Syed Muhammad Shamil (Independent) PK Jitesh (BJP)
    NALLALAM Muhammad Mustafa (Independent) VP Ibrahim (IUML) KC Premnath (BJP)
    KOLATHARA Adam Malik (CPI-M) Koyakutty (IUML) Anantharam PC (BJP)
    KUNDAYITHODE CM Shafi (CPI-M) MP Muneer (IUML) U Sanjayan (BJP)
    CHERUVANNUR EAST C Sandesh (CPI-M) K Udayakumar (Congress) KP Velayudhan (BJP)
    CHERUVANNUR WEST MP Shaharban (CPI-M) Sauda Kollerithazham (Independent) Sreeshna K (BJP)
    BEYPUR PORT K Rajeev (CPI-M) Murali Beypur (Congress) Vindhya Sunil (BJP)
    BEYPUR Thottungal Rajini (CPI-M) KK Suresh (Congress) Shinu Pinnanath (BJP)
    MARADU Nimmi Prashant (CPI-M) Shimi (Congress) Jijisha Amarnath (BJP)
  • 6:38 AM (IST)Dec 13, 2025
    Posted by Abhishek Sheoran

    Kerala local body polls: List of candidates across wards in Kozhikode Municipal Corporation

    Ward Name

    Left Democratic Front (LDF)

    United Democratic Front (UDF)

    National Democratic Alliance (NDA)
    KUTTIYIL THAZHAM Sujatha Koodathingal (CPI-M) Sindhu Sunil Kumar (Congress) Mini Suresh (BJP)
    METHOTTU THAZHAM MP Vineetha (CPI-M) BP Hafzia (IUML) Subija Pramod (BJP)
    POKKUNNU NM Shimna (CPI-M) Shamima Muhsin (IUML) Vidya Shyju (BJP)
    KINASSERY PT Noorudeen Master (Independent) Zakir Kinassery (IUML) M Ribith (BJP)
    MANKAVU Vijayan Alaprath (CPI) Manakkal Sasi (Congress) Supriya Sreedharan (BJP)
    AYCHAVATTAM Priya Adhikarathil (RJD) Safreena Abid (Congress) K Jaina (BJP)
    KALLAI Vineesh Vidyadharan (Independent) Kalakandi Baiju (Congress) P Ratheesh (BJP)
    PANNIYANKARA CV Girish (CPI-M) SV Arshul Ahmed (IUML) Nambidi Narayanan (BJP)
    MEENCHANTHA CP Musafar Ahamed (CPI-M) SK Aboobakker (Congress) C Shiju (BJP)
    THIRUVANNUR MV Neethu (CPI-M) Ayisabi Pandikasala (IUML) Remya Santhosh (BJP)
  • 6:35 AM (IST)Dec 13, 2025
    Posted by Abhishek Sheoran

    Kerala local body polls: List of candidates across wards in Kozhikode Municipal Corporation

    Ward Name

    Left Democratic Front (LDF)

    United Democratic Front (UDF)

    National Democratic Alliance (NDA)
    CHEVAYUR Baby Vasan Master (NCP-SP) Viswanathan Puthussery (Congress) Biju Edakkaran (BJP)
    KOVOOR Gigi Ramesan (CPI-M) Unnimaya Sanuraj (Congress) Mini Teacher (NPP)
    NELLIKKODE PK Jijeesh (CPI-M) Aamattu Radhakrishnan (Congress) Smithesh (BJP)
    KUDILTHODU N Sanoop (CPI-M) Tharammal C Ratheesan (Congress) Surendran Puthiyedath (BJP)
    KOTTOOLI Dr S Jayashree (CPI-M) VT Shijulal (Congress) Bineesh Maladamth (BJP)
    PARAYANCHERI Prabhita Rajeev (CPI-M) PT Ajna Janardhanan (Congress) Vaishna Mithun (BJP)
    PUTHIYARA C Rekha (CPI-M) Shirley Pramod (Congress) Bindu Udayakumar (BJP)
    KUTHIRAVATTAM Athira Vaishakh (CPI-M) Vadakillath Ratnaprabha (Congress) Indira Krishnan (BJP)
    POTTAMMAL Angathil Ajay Kumar (CPI-M) Thuvvassery Dineshan Master (Congress) T Ranish (BJP)
    KOMMERI MC Anil Kumar (CPI-M) Kavitha Arun (Independent) Rajeev (BDJS)
  • 6:32 AM (IST)Dec 13, 2025
    Posted by Abhishek Sheoran

    Kerala local body polls: List of candidates across wards in Kozhikode Municipal Corporation

    Ward Name

    Left Democratic Front (LDF)

    United Democratic Front (UDF)

    National Democratic Alliance (NDA)
    POOLAKKADAVU P Bijulal (CPI-M) Abdul Jabbar (IUML) MC Sutheesh Kumar (BJP)
    PAROPPADI Cyriac Mathew (KCM) Advocate PM Niyas (Congress) Harish Pottangadi (BJP)
    CIVIL STATION PB Manju Anoop (CPI-M) PM Jeejabai (Congress) Vineetha Sajeev (BJP)
    CHEVARAMBALAM AK Siddharth (CPI) Krishnamani Master (Congress) Saritha Parayeri (BJP)
    VELLIMADUKUNNU Prameela Balagopal (CPI-M) Swapna Manoj (Congress) Rekha Shaji Maavili (BJP)
    MOOZHIKKAL PK Bindu (CPI-M) Sajita Gafoor (IUML) TK Krishnandu (BJP)
    CHELAVOOR P Ushadevi (CPI-M) EK Shiji (Congress) Ramya Teacher (BJP)
    MAYANAD KS Prabish (CPI-M) Siddique Mayanad (IUML) Subramanian K Kuniyil (BJP)
    MEDICAL COLLEGE SOUTH C Kavita (CPI-M) Ramya Kammanakandi (Congress) Radhika Teacher (BJP)
    MEDICAL COLLEGE Seetu Shivesh (CPI-M) Bindu Vinod (Congress) Rajitha Teacher (BJP)
  • 6:29 AM (IST)Dec 13, 2025
    Posted by Abhishek Sheoran

    Kerala local body polls: List of candidates across wards in Kozhikode Municipal Corporation

    Ward Name

    Left Democratic Front (LDF)

    United Democratic Front (UDF)

    National Democratic Alliance (NDA)
    ELATHUR PK Ramla (CPI-M) Latha Kalangoli (Congress) Rajitha Rajindran (BJP)
    CHETTIKULAM E Sunilkumar (CPI-M) Ashiq Chilakur (IUML) PK Ratnakumar (BJP)
    ERANHIKKAL VP Manoj (CPI-M) Vaishal Kallat (Congress) Keepoyil Pushparajan (BJP)
    PUTHUR Amira Siraj (CPI-M) Brasilia Shamsuddin (IUML) Kala Sajeesh (BJP)
    MOKAVUR SM Thushara (NCP-SP) Sayish Kariyat (Congress) Joshi Chandran (BJP)
    KUNDOOPARAMB TS Shimjith (CPI-M) Ashraf Chelat (Congress) MA Atharam (BJP)
    KARUVISSERY MM Latha (CPI-M) Pushpa K Metthalassery (Congress) Preejitha Teacher (BJP)
    MALAPPARAMB MP Sindhu (CPI-M) KC Shobhita (Congress) CK Swapna (BJP)
    THADAMBATTU THAZHAM Othayamangalathu Sadashivan (CPI-M) KP Babu (Congress) Anoop K Arjun (BJP)
    VENGERI U Rajini (CPI-M) Athena Pratheesh (Congress) Athira Kommat (BJP)
  • 6:17 AM (IST)Dec 13, 2025
    Posted by Abhishek Sheoran

    Kerala local body election: What happened in 2020 in Kozhikode Municipal Corporation?

    In 2020, Kozhikode Municipal Corporation had 75 wards. The division of seats was as follows:

    LDF: 49 (CPI-M: 45, CPI: 1, LJD: 1, NCP: 1 and Congress-S: 1)

    UDF: 14 (Congress: 9 and IUML: 5)

    NDA (BJP): 7

    Independents and others: 5

     

  • 6:13 AM (IST)Dec 13, 2025
    Posted by Abhishek Sheoran

    Kerala local body election: Vote counting to start at 8 am

    Vote counting for high-stakes Kerala local body polls will start at 8 am. The counting will take place for 17,337 wards across 941 grama panchayats, 3,240 wards across 87 municipalities, and 421 wards across six municipal corporations.

     

