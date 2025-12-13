Advertisement
  Kochi Municipal Corporation Election Results: Full list of ward-wise winners, leading candidates, parties

The Kochi Municipal Corporation witnessed a powerful UDF surge on Saturday, as all LDF mayoral candidates fell behind during the counting of votes.

New Delhi:

Kerala went for local body elections in two phases across all 14 districts on December 9 and 11. Kochi voted on December 9 and recorded a 74.59 per cent voter turnout, with 19,89,881 of the 26,67,746 voters casting their ballots. Of the 13,88,544 women voters, 73.38 per cent turned out, while 75.9 per cent of the 12,79,170 male voters cast their votes. Among transgender voters, the turnout stood at 37.5 per cent. Voting was held across 3,021 polling booths in the district.

Here's the complete list of winners in Kochi Municipal Corporation elections 2025  

Sr.No Ward Name Winning/Leading Candidates 2025 with Party
1 FORT KOCHI Shini Mathew (Congress) 
2 KALVATHY 

Fausia Mohammed (IUML)
3 EARAVELY  Raheena Rafeeq (Congress)
4 KARIPPALAM  KA Manaf (Congress)
5 CHERALAYI  Praveetha Vijayakumar

 (BJP)
6 MATTANCHERY  Sheeja Nawaz (IUML)
7 CHAKKAMADAM  Suhana Subair (CPI-M)
8 KARUVELIPPADY  Kavitha Harikumar
 (Congress)
9 ISLAND NORTH  T Padmakumari (BJP)
10 RAVIPURAM Independent
11 ERNAKULAM SOUTH  KVP Krishnakumar (Congress)
12 GANDHINAGAR Nirmala Teacher (Congress)
13 KATHRIKADAVU  Rhea Lawrence (Congress)
14 ERNAKULAM CENTRAL  Sudha Dilipkumar (BJP)
15 ERNAKULAM NORTH  Augustine Sebastian PM (Congress)
16 KALOOR SOUTH Aristotle MG (Congress)
17 KALOOR NORTH PM Harris (CPI-M)
18 THRIKKANARVATTOM  CA Shakir (CPI)
19 AYYAPPANKAVU  Deepak Joy (Congress)
20 POTTAKUZHY Brigitte Ashwin (CPI)
21 ELAMAKKARA SOUTH  VR Sudheer (Congress)
22 PACHALAM  Albert Ambalathingal (Congress)
23 THATTAZHAM Sibi John (Congress)
24 VADUTHALA WEST  Jismy Gerald (Congress)
25 VADUTHALA EAST  Henry Austin (Congress)
26 ELAMAKKARA NORTH  Beena Mahesh (CPI-M)
27 PUTHUKKALAVATTAM Seena Teacher (Congress)
28 KUNNUMPURAM  Jagadambika Sudarshan (CPI-M)
29 PONEKKARA Nimmi Mariam (Congress)
30 EDAPPALLY Abdul Latif (Congress)
31 CHANGAMPUZHA Sini Anand (Congress)
32 DHEVANKULANGARA Vijayakumar (Congress)
33 PALARIVATTAM Minimol VK (Congress)
34 STADIUM Deepti Mary Varghese (Congress)
35 KARANAKKODAM Girly Robert (Congress)
36 PUTHIYAROAD Molly Charlie (Congress)
37 PADIVATTAM Shibi Soman (Congress)
38 VENNALA Sabu Koroth (Congress)
39 CHAKKARAPARAMBU  PM Naseema (Congress)
40 CHALIKKAVATTAM Bindu Viju (Congress)
41 THAMMANAM Divya Rajesh (Congress)
42 ELAMKULAM Nisha PD (Congress)
43 GIRINAGAR PD Martin (Congress)
44 PONNURUNNI EAST  Beena Divakaran (CPI-M)
45 VYTTILA VP Chandran (Independent)
46 POONITHURA  Harish Poonithura (Independent)
47 VYTTILA JANATHA  Anu K Thankachan (Congress)
48 KADAVANTHRA  Jisan George (KC)
49 PANAMPILLI NAGAR  Antony Painuthara (Congress)
50 PERUMANOOR  KX Francis (Congress)
51 KONTHURUTHY  Abhishek KS (Congress)
52 THEVARA Elizabeth Teacher (CPI-M)
53 ISLAND SOUTH  Shakrutha (Congress)
54 KADEBHAGAM  Aswathy Joshi (CPI-M)
55 PALLURUTHY EAST  NP Shanthini (CPI-M)
56 THAZHUPPU  Sujatha Sabu (CPI-M)
57 EADAKOCHI NORTH  KJ Baisel (Congress-S)
58 EDAKOCHI SOUTH  Lasitha Peter (Congress)
59 PERUMBADAPPU  Written NX (CPI)
60 KONAM CR Biju (CPI-M)
61 PALLURUTHY-KACHERIPADY  VA Sreejith (CPI-M)
62 NAMBYAPURAM Rashida Hussain (CPI-M)
63 PALLURUTHY Geetha Prabhakaran (Congress)
64 PULLARDESAM Hema Teacher (CPI-M)
65 THAREBHAGAM  Lavita Nelson (CPI-M)
66 THOPPUMPADY  Joseph Sumeet (Congress)
67 MUNDAMVELY EAST  KJ Prakashan (Independent)
68 MUNDAMVELY Lizzie Sumi (Congress)
69 MANASSERY Nisha Joseph (CPI-M)
70 MOOLAMKUZHY Joseph Fernandes (CPI-M)
71 CHULLICKAL Independent 
72 NASRATHU Yesudas PJ Dasan (CPI-M)
73 PANAYAPPILLY  Aswathy Girish (BJP)
74 AMARAVATHY  Priya Prashant (BJP)
75 FORTKOCHI VELI  Manjjula Anil Kumar (CPI-M)

 

