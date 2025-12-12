Kerala local body polls: What happened in the 6 Municipal Corporations in the last elections in 2020?

The Kerala State Election Commission (SEC) will on Friday, December 13, announce the results of the high-stakes local body elections, which were held in two phases across 11 districts on December 9 and 11. The local bodies in Kerala comprise gram panchayats, municipalities, and municipal corporations across these 14 districts. Polling in Thiruvananthapuram, Kollam, Pathanamthitta, Kottayam, Alappuzha, Idukki, and Ernakulam districts was held on December 9, while Thrissur, Palakkad, Malappuram, Wayanad, Kozhikode, Kannur, and Kasaragod districts went to polls on December 11.
The two alliances in direct contest for this election are the ruling Left Democratic Front (LDF) and the Opposition's United Democratic Front (UDF), and the National Democratic Alliance (NDA).
Kerala local body polls demographic
Kerala has 2,86,62,712 voters according to the latest figures released by the State Election Commission. The total number of voters consists of 1,35,16,923 men, 1,51,45,500 women and 289 transgender. There are a total of 3,745 voters in the non-resident electoral roll. The votes will be counted on December 13. Overall, 17,337 wards of 941 grama panchayats, 3,240 wards of 87 municipalities, and 421 wards of 6 Municipal Corporations, including Thiruvananthapuram, Kollam, Kochi, Thrissur, Kozhikode, and Kannur, will witness the polls. Each district hosts a mix of long-established gram panchayats, municipalities, and municipal corporations.
What happened in Kerala local body elections in 2020?
In the 2020 Kerala municipal corporation elections, the Left Democratic Front led in most municipal corporations. In Thiruvananthapuram, the LDF won 52 of 100 seats while the National Democratic Alliance won 33 and the United Democratic Front won 10. In Kozhikode, the LEF secured 49 of 75 seats compared with the UDF, which only won 14, and the National Democratic Alliance won 7. Kollam also went to the LDF with 39 of 55 seats, while the UDF won 9 and the NDA won 6. In Thrissur, the LDF and the UDF finished level with 24 seats each, while the NDA won 6 seats.
The United Democratic Front performed better in Kochi and Kannur. In Kochi, it won 30 of 74 seats while the LDF won 29, and the NDA won 5 with 10 independents. In Kannur, the UDF secured a strong victory with 34 of 55 seats, while the LDF won 19 and the NDA won 1. Taken together, the seat distribution across the six major corporations showed that the LDF held the overall advantage in the 2020 local body polls.
Check the complete list of corporation-wise winners
Thiruvanathapuram Municipal Corporation
|Ward Name
|Winner in 2020
|Party
|KAZHAKKUTTOM
|Kavitha LS
|CPI-M
|CHANTHAVILA
|M Binu
|CPI
|KATTAYIKONAM
|D Rameshan
|CPI-M
|SREEKARIYAM
|Stanley D'Cruz
|CPI-M
|CHERUVAKKAL
|SR Bindu
|BJP
|ULLOOR
|LS Athira
|CPI-M
|EDAVACODE
|LS Saju
|CPI-M
|CHELLAMANGALAM
|Gayathri Devi
|BJP
|CHEMPAZHANTHY
|Chempazhanthi Udayan
|BJP
|POWDIKONAM
|Archana Manikantan
|BJP
|NJANDDORKONAM
|Asha Babu
|CPI
|KINAVOOR
|R Surakumari
|JSS
|MANNANTHALA
|Vanaja Rajendrababu
|Congress
|NALANCHIRA
|Johnson Joseph
|Congress
|KESAVADASAPURAM
|Amshu Vamadevan
|CPI-M
|MEDICAL COLLEGE
|DR Anil
|CPI-M
|PATTOM
|PK Raju
|CPI
|MUTTADA
|TP Rinoy
|CPI-M
|KUDAPPANAKUNNU
|S Jayachandran Nair
|CPI-M
|PATHIRAPALLI
|MS Kasthuri
|CPI-M
|CHETTIVILAKAM
|V Meena Dinesh
|BJP
|SASTHAMANGALAM
|Madhusoodanan Nair
|BJP
|KOWDIAR
|S Sathikumari
|Congress
|KURAVANKONAM
|P Shyamkumar
|RSP
|NANTHANCODE
|KS Reena
|CPI-M
|KUNNUKUZHY
|Mary Pushpam
|Congress
|PALAYAM
|Palayam Rajan
|Congress(S)
|THYCAUD
|G Madhavadas
|CPI-M
|VAZHUTHACAUD
|Rakhi Ravikumar
|CPI
|KANJIRAMPARA
|SS Sumi
|BJP
|PEROORKADA
|Jameela Sreedhar
|CPI-M
|THURUTHUMMOOLA
|O Rajalekshmi
|BJP
|NETTAYAM
|Nanda Bhargav
|BJP
|KACHANI
|P Rema
|CPI-M
|VAZHOTTUKONAM
|Helan
|CPI-M
|VATTIYOORKAVU
|IM Parvathi
|CPI-M
|KODUNGANOOR
|M Padma
|BJP
|PTP NAGAR
|VG Girikumar
|BJP
|PANGODU
|O Padmalekha
|BJP
|THIRUMALA
|K Anilkumar
|BJP
|VALIYAVILA
|PS Devima
|BJP
|POOJAPURA
|VV Rajesh
|BJP
|VALIYASALA
|S Krishnakumar
|CPI-M
|JAGATHY
|Sheeja Madhusoodanan Nair
|BJP
|KARAMANA
|GS Manju
|BJP
|ARANNOOR
|LR Bindhu Menon
|CPI-M
|MUDAVANMUGHAL
|Arya Rajendran S
|CPI-M
|THRIKANNAPURAM
|PS Jayalekshmi
|BJP
|NEMOM
|Deepika U
|BJP
|PONNUMANGALAM
|MR Gopakumar
|BJP
|PUNNAKKA MUGHAL
|PV Manju
|BJP
|PAPPANAMCODE
|GS Ashanath
|BJP
|ESTATE
|L Soumya
|BJP
|NEDUNKADU
|Karamana Ajith Kumar
|BJP
|KALADI
|V Shivakumar
|BJP
|MELAMCODE
|SK Sreedevi
|BJP
|PUNCHAKARI
|D Sivankutty
|CPI-M
|PUNKULAM
|V Prameela
|CPI-M
|VENGANOOR
|Sindhu Vijayan
|JDS
|MULLOOR
|C Omana
|Congress
|KOTTAPURAM
|Paniyadima
|Independent
|VIZHINJAM
|Sameera S Mihadad
|CPI-M
|HARBOUR
|M Nisaamudeen
|Independent
|VELLAR
|Panathura P Baiju
|CPI
|THRUVALLAM
|V Sathyavathi
|BJP
|PUNTHURA
|Mary Gypsy
|Independent
|AMBALATHARA
|VS Sulochanan
|CPI
|KAMALESWARAM
|V Vijayakumari
|CPI-M
|KALIPPANKULAM
|D Sajulal
|CPI-M
|ATTUKAL
|R Unni Krishnan Nair
|CPI-M
|CHALAI
|Simi Rani Jyothish
|BJP
|MANACAUD
|KK Suresh
|BJP
|KURYATHI
|Mohanan Nair
|BJP
|PUTHENPALLI
|S Saleem
|CPI-M
|MANIKYA VILAKAM
|Mohammed Basheer
|INL
|BEEMA PALLI EAST
|J Sudheer
|CPI-M
|BEEMA PALLI
|Milani Periera
|IUML
|MUTTATHARA
|B Rajendran
|CPI-M
|SREEVARAHAM
|S Vijayakumar
|CPI
|FORT
|S Janaki Ammal
|Independent
|THAMPANOOR
|C Harikumar
|CPI
|VANCHIYOOR
|Gayathri S Nair Babu
|CPI-M
|SREEKANTESWARAM
|Rajendran Nair
|BJP
|PERUNTHANNI
|P Padmakumar
|Congress
|PALKULANGARA
|P Asok Kumar
|BJP
|CHAKKA
|M Santha
|CPI-M
|VALIYATHURA
|Ayarin
|CPI
|VALLAKKADAVU
|Shajida Nazar
|CPI-M
|SANGHUMUGHAM
|Serafin Freddy
|Congress
|VETTUKADU
|Sabu Jose
|CPI-M
|KARIKKAKAM
|DG Kumaran Nair
|BJP
|KADAKAMPALLY
|PK Gopakumar
|CPI-M
|PETTAH
|CS Sujadevi
|CPI-M
|KANNAMMOOLA
|SS Saranya
|CPI-M
|ANAMUGHAM
|N Ajithkumar
|CPI
|AAKKULAM
|S Suresh Kumar
|Congress
|KULATHOOR
|B Naja
|CPI-M
|AATTIPRA
|A Sreedevi
|CPI-M
|POUNDKADAVU
|Jisha John
|CPI-M
|PALLITHURA
|Medayil Vikraman
|CPI-M
Kozhikode Municipal Corporation
|Ward Code
|Ward Name
|Winner in 2020
|Party
|C11005001
|ELATHUR
|Manoharan Mangariyil
|Congress
|C11005002
|CHETTIKULAM
|OP Shijina
|CPI-M
|C11005003
|ERANHIKKAL
|Edavazhipeedikayil Safeena
|CPI-M
|C11005004
|PUTHUR
|VP Manoj
|CPI-M
|C11005005
|MOKAVUR
|SM Thushara
|NCP
|C11005006
|KUNDOOPARAMB
|K Reeja
|CPI-M
|C11005007
|KARUVISSERY
|Varun Bhaskar
|CPI-M
|C11005008
|MALAPPARAMB
|KP Rajesh Kumar
|Congress
|C11005009
|THADAMBATTU THAZHAM
|PP Nikhil
|CPI-M
|C11005010
|VENGERI
|Sadasivan Othayamangalath
|CPI-M
|C11005011
|POOLAKKADAVU
|Fenisha K Santhosh
|CPI-M
|C11005012
|PAROPPADI
|KC Shobitha
|Congress
|C11005013
|CIVIL STATION
|MN Praveen
|CPI-M
|C11005014
|CHEVARAMBALAM
|Saritha Parayeri
|BJP
|C11005015
|VELLIMADUKUNNU
|TK Chandran
|Independent
|C11005016
|MOOZHIKKAL
|MP Hameed
|CPI-M
|C11005017
|CHELAVOOR
|Advocate CM Jamshir
|CPI-M
|C11005018
|MAYANAD
|Smitha Vallisseri
|CPI-M
|C11005019
|MEDICAL COLLEGE SOUTH
|EM Soman
|CPI-M
|C11005020
|MEDICAL COLLEGE
|K Mohanan
|CPI-M
|C11005021
|CHEVAYUR
|Dr PN Ajitha
|Congress
|C11005022
|KOVOOR
|T Sureshkumar
|CPI-M
|C11005023
|NELLIKKODE
|Sujatha Koodathingal
|CPI-M
|C11005024
|KUDILTHOD
|V Prasanna
|CPI-M
|C11005025
|KOTTOOLI
|Dr S Jayasree
|CPI-M
|C11005026
|PARAYANCHERI
|KT Sushaj
|CPI-M
|C11005027
|PUTHIYARA
|T Raneesh
|BJP
|C11005028
|KUTHIRAVATTAM
|Anil Kumar MC
|CPI-M
|C11005029
|POTTAMMAL
|Beena Teacher
|CPI-M
|C11005030
|KOMMERI
|Kavitha Arun
|Independent
|C11005031
|KUTTIYIL THAZHAM
|MP Suresh
|CPI-M
|C11005032
|POKKUNNU
|K Essa Ahammed
|CPI-M
|C11005033
|KINASSERY
|Sahida Sulaiman
|IUML
|C11005034
|MANKAVU
|Omana Madhu
|Congress
|C11005035
|AYCHAVATTAM
|NC Moyinkutti
|LJD
|C11005036
|KALLAI
|MC Sudhamani
|Congress
|C11005037
|PANNIYANKARA
|K Nirmmala
|Independent
|C11005038
|MEENCHANTHA
|Ramya Sandosh
|BJP
|C11005039
|THIRUVANNUR
|Ayisabi Pandikasala
|IUML
|C11005040
|AREEKKAD NORTH
|Rafeena Anwar
|CPI-M
|C11005041
|AREEKKAD
|Ajeebabeevi aka Ajeeba Shameel
|Independent
|C11005042
|NALLALAM
|T Maimoonath Teacher
|Independent
|C11005043
|KOLATHARA
|Premalatha Thekkuveettil
|CPI-M
|C11005044
|KUNDAYITHODE
|MP Shaharban
|CPI-M
|C11005045
|CHERUVANNUR EAST
|P Sheeba
|CPI-M
|C11005046
|CHERUVANNUR WEST
|PC Rajan
|CPI-M
|C11005047
|BEYPUR PORT
|M Girija Teacher
|CPI-M
|C11005048
|BEYPUR
|Thottungal Rajani
|CPI-M
|C11005049
|MARADU
|Kollarath Suresan
|CPI-M
|C11005050
|NADUVATTAM
|Krishnakumari
|CPI-M
|C11005051
|PUNCHAPPADAM
|Rajiv
|CPI-M
|C11005052
|ARAKKINAR
|Shameena
|CPI-M
|C11005053
|MATHOTTAM
|Muhammadnavas
|CPI-M
|C11005054
|KAPPAKKAL
|CP Musafar Ahammad
|CPI-M
|C11005055
|PAYYANAKKAL
|N Jayasheela
|CPI-M
|C11005056
|CHAKKUMKADAVU
|Bijulal M
|CPI-M
|C11005057
|MUKHADAR
|Muhsina
|Congress(S)
|C11005058
|KUTTICHIRA
|Moytheen Koya
|IUML
|C11005059
|CHALAPPURAM
|Ushadevi
|Congress
|C11005060
|PALAYAM
|Nasar
|CPI
|C11005061
|VALIYANGADI
|Aboobakkarkoya
|Congress
|C11005062
|MOONNALINGAL
|Ramlath
|IUML
|C11005063
|THIRUTHIYAD
|Divakaran
|CPI-M
|C11005064
|ERANHIPPALAM
|C Rekha
|CPI-M
|C11005065
|NADAKKAVU
|Alfonsa Mathyu
|Congress
|C11005066
|VELLAYIL
|Soufiya
|IUML
|C11005067
|THOPPAYIL
|Sulaiman
|CPI-M
|C11005068
|CHAKKAROTHUKULAM
|Anuradha
|BJP
|C11005069
|KARAPPARAMB
|Navya Haridas
|BJP
|C11005070
|EAST HILL
|N Sivaprasad
|BJP
|C11005071
|ATHANIKKAL
|Sathyabhama
|BJP
|C11005072
|WESTHILL
|Mahesh
|CPI-M
|C11005073
|EDAKKAD
|Muraleedharan
|CPI-M
|C11005074
|PUTHIYANGADI
|Praseena
|CPI-M
|C11005075
|PUTHIYAPPA
|Mohandas
|CPI-M
Kochi Municipal Corporation
|Ward Code
|Ward Name
|Winner in 2020
|Party
|C07003001
|FORT KOCHI
|Antony Kureethara
|Congress
|C07003002
|KALVATHY
|TK Asharaf
|Independent
|C07003003
|EARAVELY
|PM Ismudheen
|CPI-M
|C07003004
|KARIPPALAM
|KA Manaf
|Congress
|C07003005
|MATTANCHERY
|KA Ansiya
|CPI
|C07003006
|KOCHANGADI
|MHM Asharaf
|CPI-M
|C07003007
|CHERALAYI
|J Raghurama Pai
|BJP
|C07003008
|PANAYAPPILLY
|Sanilmon J
|Independent
|C07003009
|CHAKKAMADOM
|M Habeebulla
|CPI-M
|C07003010
|KARUVELIPPADY
|Bastine Babu
|Congress
|C07003011
|THOPPUMPADY
|Sheeba Durom
|Congress
|C07003012
|THAREBHAGAM
|Sony K Francis
|CPI-M
|C07003013
|KADEBHAGAM
|VA Sreejith
|CPI-M
|C07003014
|THAZHUPPU
|Laila Das
|IUML
|C07003015
|EADAKOCHI NORTH
|Jeeja Tenson
|Congress
|C07003016
|EDAKOCHI SOUTH
|Abhilash Thoppil
|Congress
|C07003017
|PERUMBADAPPU
|CN Ranjith Master
|CPI
|C07003018
|KONAM
|Aswathi Valsan
|CPI-M
|C07003019
|PALLURUTHY-KACHERIPADY
|PR Rachana
|CPI-M
|C07003020
|NAMBYAPURAM
|PS Viju
|CPI-M
|C07003021
|PULLARDESAM
|CR Sudheer
|CPI-M
|C07003022
|MUNDAMVELLY
|Mary Kalista Prakashan
|CMP
|C07003023
|MANASSERY
|KP Antony
|Independent
|C07003024
|MOOLAMKUZHY
|Shyla Thadevus
|Congress
|C07003025
|CHULLICKAL
|Redina Antony
|Independent
|C07003026
|NASRATHU
|Sheeba Lal
|JDS
|C07003027
|FORTKOCHI VELI
|Benadict Fernandez
|CPI-M
|C07003028
|AMARAVATHY
|Priya PA
|BJP
|C07003029
|ISLAND NORTH
|Padmakumari T
|BJP
|C07003030
|ISLAND SOUTH
|Ttibin Devassy
|Congress
|C07003031
|VADUTHALA WEST
|Henry Austin
|Congress
|C07003032
|VADUTHALA EAST
|Bindu Mani
|CPI-M
|C07003033
|ELAMAKKARA NORTH
|Anilkumar M
|CPI-M
|C07003034
|PUTHUKKALAVATTAM
|Seena
|Congress
|C07003035
|PONEKKARA
|Payas Joseph
|Congress
|C07003036
|KUNNUMPURAM
|Jagadambika
|CPI-M
|C07003037
|EDAPPALLY
|Deepa Varma
|CPI-M
|C07003038
|DHEVANKULANGARA
|Santha Vijayan
|Congress
|C07003039
|KARUKAPPILLI
|Deepthi Mary Varghese
|Congress
|C07003040
|MAMANGALAM
|Minimol VK
|Congress
|C07003041
|PADIVATTAM
|R Ratheesh
|CPI-M
|C07003042
|VENNALA
|CD Valsalakumari
|CPI-M
|C07003043
|PALARIVATTAM
|Joji Kurikode
|Independent
|C07003044
|KARANAKKODAM
|George Nanattu
|Independent
|C07003045
|THAMMANAM
|Sakeer Thammanam
|Congress
|C07003046
|CHAKKARAPARAMBU
|KB Harshal
|CPI-M
|C07003047
|CHALIKKAVATTAM
|AR Padmadas
|Congress
|C07003048
|PONNURUNNI EAST
|Dipin Dileep
|CPI-M
|C07003049
|VYTTILA
|Sunitha Dixon
|RSP
|C07003050
|CHAMBAKKARA
|TK Shailaja
|CPI-M
|C07003051
|POONITHURA
|Mercy Teacher
|Congress
|C07003052
|VYTTILA JANATHA
|Sony Joseph
|Congress
|C07003053
|PONNURUNNI
|CD Bindu
|CPI-M
|C07003054
|ELAMKULAM
|Antony Painuthara
|Congress
|C07003055
|GIRINAGAR
|Malini Kurup
|Congress
|C07003056
|PANAMPILLI NAGAR
|Anjana Teacher PS
|Congress
|C07003057
|KADAVANTHRA
|Suja Lonappan
|KCM
|C07003058
|KONTHURUTHY
|Bency Benny
|Congress
|C07003059
|THEVARA
|PR Ranish
|CPI-M
|C07003060
|PERUMANUR
|KP Lathika
|Independent
|C07003061
|RAVIPURAM
|S Sasikala
|Independent
|C07003062
|ERNAKULAM SOUTH
|Mini R Menon
|BJP
|C07003063
|GANDHI NAGAR
|Bindu Sivan
|CPI-M
|C07003064
|KATHRIKADAVU
|MG Aristtottil
|Congress
|C07003065
|KALOOR SOUTH
|Rajani Mani
|Congress
|C07003066
|ERNAKULAM CENTRAL
|Sudha Dileepkumar
|BJP
|C07003067
|ERNAKULAM NORTH
|Manu Jacob
|Congress
|C07003068
|AYYAPPANKAVU
|Mini Dilip
|Congress
|C07003069
|THRIKKANARVATTOM
|Kajal Salim
|Independent
|C07003070
|KALOOR-NORTH
|Ashitha Yahiya
|CPI-M
|C07003071
|ELAMAKKARA SOUTH
|Sajini Jayachandran
|CPI-M
|C07003072
|POTTAKUZHY
|CA Shakeer
|CPI
|C07003073
|PACHALAM
|Mini Vivera (Minna)
|Congress
|C07003074
|THATTAZHAM
|VV Praveen
|CPI-M
Kollam Municipal Corporation
|Ward Code
|Ward Name
|Winner in 2020
|Party
|C02002001
|MARUTHADI
|M Sumi
|Congress
|C02002002
|SAKTHIKULANGARA
|M Pushpamgadan
|RSP
|C02002003
|MEENATHUCHERY
|Raju Neelakandan
|CPI-M
|C02002004
|KAVANAD
|Kollam Madhu
|CPI
|C02002005
|VALLIKEEZHU
|S Jayan
|CPI-M
|C02002006
|KUREEPUZHA WEST
|Sreelatha
|CPI-M
|C02002007
|KUREEPUZHA
|Girija Thulasi
|CPI-M
|C02002008
|NEERAVIL
|Sindhurani
|CPI-M
|C02002009
|ANCHALUMMOODU
|S Swarnamma
|RSP
|C02002010
|KADAVOOR
|Girija Santhosh
|CPI
|C02002011
|MATHILIL
|Tylus Thomas (Suma)
|RSP
|C02002012
|THEVALLY
|B Shylaja
|BJP
|C02002013
|VADAKKUMBHAGAM
|Honey Benjamin
|CPI
|C02002014
|ASRAMAM
|Sajithanand Teacher
|BJP
|C02002015
|ULIYAKOVIL
|Abhilash TR
|BJP
|C02002016
|ULIYAKOVIL EAST
|Ambili
|CPI-M
|C02002017
|KADAPPAKADA
|Kripa Vinod
|BJP
|C02002018
|KOYIKKAL
|Santhosh
|CPI-M
|C02002019
|KALLUMTHAZHAM
|Sabu B
|CPI
|C02002020
|MANGADU
|TG Gireesh
|BJP
|C02002021
|ARUNNOOTTIMANGALAM
|Asha Biju
|CPI-M
|C02002022
|CHATHINAMKULAM
|Krishnendhu
|SDPI
|C02002023
|KARIKODE
|Sujakrishnan
|CPI-M
|C02002024
|COLLEGE
|S Geethakumari
|CPI-M
|C02002025
|PALKULANGARA
|Arathi S
|CPI-M
|C02002026
|AMMAN NADA
|Prem Ushar
|CPI-M
|C02002027
|VADAKKEVILA
|S Sreedevi Amma
|Congress
|C02002028
|PALLIMUKKU
|M Sajeev
|CPI-M
|C02002029
|AYATHIL
|Adv G Udayakumar
|CPI-M
|C02002030
|KILIKOLLOOR
|A Noushad
|CPI
|C02002031
|PUNTHALATHAZHAM
|V Praji
|CPI
|C02002032
|PALATHARA
|A Aneeshkumar
|BJP
|C02002033
|MANACADU
|Naseema Shihab
|CPI-M
|C02002034
|KOLLOORVILA
|Hamzathbeevi
|Congress
|C02002035
|KAYYALAKKAL
|Mehrunissa M
|CPI-M
|C02002036
|VALATHUNGAL
|Suja
|CPI
|C02002037
|AKKOLIL
|Maya S Balu
|CPI-M
|C02002038
|THEKKUMBHAGAM
|Sunil Jose
|Congress
|C02002039
|ERAVIPUARAM
|VS Priyadarshan
|CPI-M
|C02002040
|BHARANIKKAVU
|S Savitha Devi
|CPI
|C02002041
|THEKKEVILA
|TP Abhimanyu
|CPI-M
|C02002042
|MUNDAKKAL
|Kuruvila Joseph
|Congress
|C02002043
|PATTATHANAM
|MH Nizamudeen
|CPI-M
|C02002044
|CONTONMENT
|Advocate AK Savad
|CPI-M
|C02002045
|UDAYAMARTHANDAPUARAM
|Sajeev Soman
|CPI
|C02002046
|THAMARAKULAM
|Prassanna Earnest
|CPI-M
|C02002047
|PALLITHOTTAM
|N Tomy
|CPI
|C02002048
|PORT
|George D Kattil
|Congress
|C02002049
|CUTCHERY
|G Somarajan
|CPI-M
|C02002050
|KAIKULANGARA
|GR Minimol
|CPI-M
|C02002051
|THANGASSERY
|J Stanly
|CPI-M
|C02002052
|THIRUMULLAVARAM
|U Pavithra
|CPI-M
|C02002053
|MULANKADAKAM
|J Sethulakshmi
|CPI-M
|C02002054
|ALATTUKAVU
|S Asha
|CPI-M
|C02002055
|KANNIMEL
|A Aswathy
|CPI-M
Thrissur Municipal Corporation
|Ward Code
|Ward Name
|Winner in 2020
|Party
|C08004001
|POONKUNNAM
|Dr V Aathira
|BJP
|C08004002
|KUTTANKULANGARA
|AK Suresh
|Congress
|C08004003
|PATTURAIKAL
|NV Radhika
|BJP
|C08004004
|VIYYUR
|Renya Byju
|Congress
|C08004005
|PERINGAVU
|NA Gopakumar
|Congress
|C08004006
|RAMAVARMAPURAM
|Rajasree Gopan
|CPI-M
|C08004007
|KUTTUMUKKU
|MV Radhika
|CPI-M
|C08004008
|VILLADAM
|I Sateeshkumar
|CPI
|C08004009
|CHEROOR
|Advocate Villi
|Congress
|C08004010
|MUKKATTUKARA
|Subhi Sukumar
|CPI-M
|C08004011
|GANDHI NAGAR
|Rajan J Pallan
|Congress
|C08004012
|CHEMBUKKAVU
|Reji Joy
|Congress
|C08004013
|KIZHAKUMPATTUKARA
|John Daniel
|Congress
|C08004014
|PARAVATTANI
|Sheeba Joy
|CPI-M
|C08004015
|OLLUKARA
|Syamala Muraleedharan
|Congress
|C08004016
|NETTISSERI
|MK Varghese
|Independent
|C08004017
|MULLAKKARA
|Advocate TA Anees Ahammad
|CPI-M
|C08004018
|MANNUTHY
|Reshma Hemage
|CPI-M
|C08004019
|KRISHNAPURAM
|Beena Murali
|CPI
|C08004020
|KALATHODU
|ML Rosy
|Independent
|C08004021
|NADATHARA
|Sheeba Babu
|JDS
|C08004022
|CHELAKOTTUKARA
|Mercy Aji
|Congress
|C08004023
|MISSION QUARTERS
|Leela Varghese
|Congress
|C08004024
|VALARKAVU
|EV Sunilraj
|Congress
|C08004025
|KURIYACHIRA
|Nimmy Rappai
|Congress
|C08004026
|ANCHERI
|Varghese Kandamkulathy
|CPI-M
|C08004027
|KUTTANELLUR
|Syamla Venugopal
|CPI-M
|C08004028
|PADAVARADU
|Neethu Dileesh
|CPI-M
|C08004029
|EDAKUNNI
|Carolin Jerish Perinchery
|KCM
|C08004030
|THAIKATTUSSERY
|CP Pauly
|Independent
|C08004031
|OLLUR
|Sanoj K Paul
|Congress
|C08004032
|CHIYYARAM SOUTH
|Limna Manoj
|Independent
|C08004033
|CHIYYARAM NORTH
|Ancy Jacob Pulikottil
|Congress
|C08004034
|KANNAMKULANGARA
|KB Mukesh
|Congress
|C08004035
|PALLIKULAM
|Sindhu Anto
|Congress
|C08004036
|THEKKINKADU
|Poornima Suresh
|BJP
|C08004037
|KOTTAPPURAM
|KG Niji
|BJP
|C08004038
|POOTHOLE
|Saramma Robson
|CPI
|C08004039
|KOKKALA
|Vinod Pollanchery
|BJP
|C08004040
|VADUKKARA
|PV Anilkumar
|CPI-M
|C08004041
|KOORKANCHERY
|Vinesh Thayyil
|Congress
|C08004042
|KANIMANGALAM
|Jayaprakas Poovathingal
|Congress
|C08004043
|PANAMUKKU
|AR Rahul Nath
|CPI-M
|C08004044
|NEDUPUZHA
|Abby Varghese
|Congress
|C08004045
|KARIATTUKARA
|Lali James
|Congress
|C08004046
|CHETTUPUZHA
|Advocate Regeena Jipson
|Independent
|C08004047
|PULLAZHI
|K Ramanadhan
|Congress
|C08004048
|OLARI
|Sreelal Sreedhar
|Congress
|C08004049
|ELTHURUTH
|Sajitha Shibu
|CPI-M
|C08004050
|LALOOR
|PK Shajan
|CPI-M
|C08004051
|ARANATTUKARA
|Anoop Davis Cada
|CPI-M
|C08004052
|KANATTUKARA
|P Sukumaran
|CPI-M
|C08004053
|AYYANTHOLE
|N Prasad
|BJP
|C08004054
|CIVIL STATION
|Sunitha Vinu
|Congress
|C08004055
|PUTHURKARA
|Maphy Delson
|Congress
Kannur Municipal Corporation
|Ward Code
|Ward Name
|Winner in 2020
|Party
|C13006001
|PALLIYAMMOOLA
|Advocate Martin George
|Congress
|C13006002
|KUNNAV
|K Seetha
|CPI-M
|C13006003
|KOKKENPARA
|A Kunhambu
|CPI-M
|C13006004
|PALLIKUNNU
|VK Shyju
|BJP
|C13006005
|TALAP
|PP Beebi
|IUML
|C13006006
|UDAYAMKUNNU
|Advocate P Indira
|Congress
|C13006007
|PODIKUNDU
|N Sukanya
|CPI-M
|C13006008
|KOTTALI
|T Raveendran
|CPI-M
|C13006009
|ATHAZHAKUNNU
|Kookkiri Rajesh
|Congress
|C13006010
|KAKKAD
|P Koulath
|IUML
|C13006011
|THULICHERI
|C Sunisha
|Congress
|C13006012
|KAKKAD NORTH
|Panayan Usha
|IUML
|C13006013
|SADULIPALLI
|M Sakundala
|IUML
|C13006014
|PALLIPRAM
|A Umaiba
|IUML
|C13006015
|VARAM
|Sreeja Aramban
|Congress
|C13006016
|VALIYANNUR
|KP Abdul Razak
|IUML
|C13006017
|CHELORA
|K Pradeepan
|CPI-M
|C13006018
|MACHERI
|VK Sreelatha
|Congress
|C13006019
|PALLIPPOIL
|Mini Anilkumar
|Congress
|C13006020
|KAAPAD
|K Nirmala
|CPI-M
|C13006021
|ELAYAVOOR NORTH
|PP Valsalan
|CPI-M
|C13006022
|ELAYAVOOR SOUTH
|Dhanesh Mohan
|CPI-M
|C13006023
|MUNDAYAD
|Shahina Moideen
|Congress
|C13006024
|EDACHOVVA
|N Usha
|CPI
|C13006025
|ATHIRAKAM
|ET Savithri
|CPI-M
|C13006026
|KAPPICHERI
|KM Sarasa
|CPI-M
|C13006027
|MELECHOVVA
|Prakashan Payyanadan
|Congress
|C13006028
|THAZHECHOVVA
|S Shaheeda
|CPI-M
|C13006029
|KEEZHUTHALLI
|PK Sajesh Kumar
|Congress
|C13006030
|THILANOOR
|KP Rajani
|CPI-M
|C13006031
|AATTADAPPA
|V Balakrishnan
|Congress
|C13006032
|CHALA
|Advocate TO Mohanan
|Congress
|C13006033
|EDAKKAD
|KV Savitha
|CPI-M
|C13006034
|EZHARA
|Firoza Hashim
|IUML
|C13006035
|ALINGEEL
|PK Ragesh
|Congress
|C13006036
|KEEZHUNNA
|PV Krishnakumar
|Congress
|C13006037
|THOTTADA
|Bijoy Thayyil
|Congress
|C13006038
|ADIKADALAYI
|KV Anitha
|CPI
|C13006039
|KURUVA
|KN Mini
|CPI-M
|C13006040
|PADANNA
|Sayed Ziyad Thangal
|IUML
|C13006041
|VETHILAPPALI
|CH Aseema
|Congress
|C13006042
|NEERCHAAL
|Muslih Madathil
|IUML
|C13006043
|ARAKKAL
|Ashraf Chittulli
|IUML
|C13006044
|CHOVVA
|CM Padmaja
|CPI-M
|C13006045
|THANA
|K Shabeena
|IUML
|C13006046
|SOUTH BAZAR
|Advocate PK Anver
|CPI-M
|C13006047
|TEMPLE
|MP Rajesh
|Congress
|C13006048
|THAYETHERU
|Suresh Babu Elayavoor
|Congress
|C13006049
|KASANAKOTTA
|Shameema Teacher
|IUML
|C13006050
|AYIKKARA
|KM Sabira Teacher
|IUML
|C13006051
|KANATHOOR
|K Suresh
|Independent
|C13006052
|THALIKKAVU
|Advocate Chithira Sasidharan
|CPI-M
|C13006053
|PAYYAMBALAM
|PV Jayasooryan
|Congress
|C13006054
|CHALAD
|KP Rashid
|IUML
|C13006055
|PANJIKKAYIL
|KP Anitha
|Congress