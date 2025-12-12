Advertisement
Kerala local body polls: What happened in the 6 Municipal Corporations in the last elections in 2020?

In the 2020 Kerala municipal corporation elections, the Left Democratic Front led in most municipal corporations. The total number of LDF seats won across all six municipal corporations in 2020 was 212 out of 414 seats.

What happened in Kerala Municipal Corporation elections in 2020
What happened in Kerala Municipal Corporation elections in 2020 Image Source : ANI
New Delhi:

The Kerala State Election Commission (SEC) will on Friday, December 13, announce the results of the high-stakes local body elections, which were held in two phases across 11 districts on December 9 and 11. The local bodies in Kerala comprise gram panchayats, municipalities, and municipal corporations across these 14 districts. Polling in Thiruvananthapuram, Kollam, Pathanamthitta, Kottayam, Alappuzha, Idukki, and Ernakulam districts was held on December 9, while Thrissur, Palakkad, Malappuram, Wayanad, Kozhikode, Kannur, and Kasaragod districts went to polls on December 11.

The two alliances in direct contest for this election are the ruling Left Democratic Front (LDF) and the Opposition's United Democratic Front (UDF), and the National Democratic Alliance (NDA).

Kerala local body polls demographic

Kerala has 2,86,62,712 voters according to the latest figures released by the State Election Commission. The total number of voters consists of 1,35,16,923 men, 1,51,45,500 women and 289 transgender. There are a total of 3,745 voters in the non-resident electoral roll. The votes will be counted on December 13. Overall, 17,337 wards of 941 grama panchayats, 3,240 wards of 87 municipalities, and 421 wards of 6 Municipal Corporations, including Thiruvananthapuram, Kollam, Kochi, Thrissur, Kozhikode, and Kannur, will witness the polls. Each district hosts a mix of long-established gram panchayats, municipalities, and municipal corporations.

What happened in Kerala local body elections in 2020?

In the 2020 Kerala municipal corporation elections, the Left Democratic Front led in most municipal corporations. In Thiruvananthapuram, the LDF won 52 of 100 seats while the National Democratic Alliance won 33 and the United Democratic Front won 10. In Kozhikode, the LEF secured 49 of 75 seats compared with the UDF, which only won 14, and the National Democratic Alliance won 7. Kollam also went to the LDF with 39 of 55 seats, while the UDF won 9 and the NDA won 6. In Thrissur, the LDF and the UDF finished level with 24 seats each, while the NDA won 6 seats.

The United Democratic Front performed better in Kochi and Kannur. In Kochi, it won 30 of 74 seats while the LDF won 29, and the NDA won 5 with 10 independents. In Kannur, the UDF secured a strong victory with 34 of 55 seats, while the LDF won 19 and the NDA won 1. Taken together, the seat distribution across the six major corporations showed that the LDF held the overall advantage in the 2020 local body polls.

Check the complete list of corporation-wise winners

Thiruvanathapuram Municipal Corporation

 

Ward Name Winner in 2020 Party
KAZHAKKUTTOM Kavitha LS CPI-M
CHANTHAVILA M Binu CPI
KATTAYIKONAM D Rameshan CPI-M
SREEKARIYAM Stanley D'Cruz CPI-M
CHERUVAKKAL SR Bindu BJP
ULLOOR LS Athira CPI-M
EDAVACODE LS Saju CPI-M
CHELLAMANGALAM Gayathri Devi BJP
CHEMPAZHANTHY Chempazhanthi Udayan BJP
POWDIKONAM Archana Manikantan BJP
NJANDDORKONAM Asha Babu CPI
KINAVOOR R Surakumari JSS
MANNANTHALA Vanaja Rajendrababu Congress
NALANCHIRA Johnson Joseph Congress
KESAVADASAPURAM Amshu Vamadevan CPI-M
MEDICAL COLLEGE DR Anil CPI-M
PATTOM PK Raju CPI
MUTTADA TP Rinoy CPI-M
KUDAPPANAKUNNU S Jayachandran Nair CPI-M
PATHIRAPALLI MS Kasthuri CPI-M
CHETTIVILAKAM V Meena Dinesh BJP
SASTHAMANGALAM Madhusoodanan Nair BJP
KOWDIAR S Sathikumari Congress
KURAVANKONAM P Shyamkumar RSP
NANTHANCODE KS Reena CPI-M
KUNNUKUZHY Mary Pushpam Congress
PALAYAM Palayam Rajan Congress(S)
THYCAUD G Madhavadas CPI-M
VAZHUTHACAUD Rakhi Ravikumar CPI
KANJIRAMPARA SS Sumi BJP
PEROORKADA Jameela Sreedhar CPI-M
THURUTHUMMOOLA O Rajalekshmi BJP
NETTAYAM Nanda Bhargav BJP
KACHANI P Rema CPI-M
VAZHOTTUKONAM Helan CPI-M
VATTIYOORKAVU IM Parvathi CPI-M
KODUNGANOOR M Padma BJP
PTP NAGAR VG Girikumar BJP
PANGODU O Padmalekha BJP
THIRUMALA K Anilkumar BJP
VALIYAVILA PS Devima BJP
POOJAPURA VV Rajesh BJP
VALIYASALA S Krishnakumar CPI-M
JAGATHY Sheeja Madhusoodanan Nair BJP
KARAMANA GS Manju BJP
ARANNOOR LR Bindhu Menon CPI-M
MUDAVANMUGHAL Arya Rajendran S CPI-M
THRIKANNAPURAM PS Jayalekshmi BJP
NEMOM Deepika U BJP
PONNUMANGALAM MR Gopakumar BJP
PUNNAKKA MUGHAL PV Manju BJP
PAPPANAMCODE GS Ashanath BJP
ESTATE L Soumya BJP
NEDUNKADU Karamana Ajith Kumar BJP
KALADI V Shivakumar BJP
MELAMCODE SK Sreedevi BJP
PUNCHAKARI D Sivankutty CPI-M
PUNKULAM V Prameela CPI-M
VENGANOOR Sindhu Vijayan JDS
MULLOOR C Omana Congress
KOTTAPURAM Paniyadima Independent
VIZHINJAM Sameera S Mihadad CPI-M
HARBOUR M Nisaamudeen Independent
VELLAR Panathura P Baiju CPI
THRUVALLAM V Sathyavathi BJP
PUNTHURA Mary Gypsy Independent
AMBALATHARA VS Sulochanan CPI
KAMALESWARAM V Vijayakumari CPI-M
KALIPPANKULAM D Sajulal CPI-M
ATTUKAL R Unni Krishnan Nair CPI-M
CHALAI Simi Rani Jyothish BJP
MANACAUD KK Suresh BJP
KURYATHI Mohanan Nair BJP
PUTHENPALLI S Saleem CPI-M
MANIKYA VILAKAM Mohammed Basheer INL
BEEMA PALLI EAST J Sudheer CPI-M
BEEMA PALLI Milani Periera IUML
MUTTATHARA B Rajendran CPI-M
SREEVARAHAM S Vijayakumar CPI
FORT S Janaki Ammal Independent
THAMPANOOR C Harikumar CPI
VANCHIYOOR Gayathri S Nair Babu CPI-M
SREEKANTESWARAM Rajendran Nair BJP
PERUNTHANNI P Padmakumar Congress
PALKULANGARA P Asok Kumar BJP
CHAKKA M Santha CPI-M
VALIYATHURA Ayarin CPI
VALLAKKADAVU Shajida Nazar CPI-M
SANGHUMUGHAM Serafin Freddy Congress
VETTUKADU Sabu Jose CPI-M
KARIKKAKAM DG Kumaran Nair BJP
KADAKAMPALLY PK Gopakumar CPI-M
PETTAH CS Sujadevi CPI-M
KANNAMMOOLA SS Saranya CPI-M
ANAMUGHAM N Ajithkumar CPI
AAKKULAM S Suresh Kumar Congress
KULATHOOR B Naja CPI-M
AATTIPRA A Sreedevi CPI-M
POUNDKADAVU Jisha John CPI-M
PALLITHURA Medayil Vikraman CPI-M

Kozhikode Municipal Corporation

Ward Code Ward Name Winner in 2020 Party
C11005001 ELATHUR Manoharan Mangariyil Congress
C11005002 CHETTIKULAM OP Shijina CPI-M
C11005003 ERANHIKKAL Edavazhipeedikayil Safeena CPI-M
C11005004 PUTHUR VP Manoj CPI-M
C11005005 MOKAVUR SM Thushara NCP
C11005006 KUNDOOPARAMB K Reeja CPI-M
C11005007 KARUVISSERY Varun Bhaskar CPI-M
C11005008 MALAPPARAMB KP Rajesh Kumar Congress
C11005009 THADAMBATTU THAZHAM PP Nikhil CPI-M
C11005010 VENGERI Sadasivan Othayamangalath CPI-M
C11005011 POOLAKKADAVU Fenisha K Santhosh CPI-M
C11005012 PAROPPADI KC Shobitha Congress
C11005013 CIVIL STATION MN Praveen CPI-M
C11005014 CHEVARAMBALAM Saritha Parayeri BJP
C11005015 VELLIMADUKUNNU TK Chandran Independent
C11005016 MOOZHIKKAL MP Hameed CPI-M
C11005017 CHELAVOOR Advocate CM Jamshir CPI-M
C11005018 MAYANAD Smitha Vallisseri CPI-M
C11005019 MEDICAL COLLEGE SOUTH EM Soman CPI-M
C11005020 MEDICAL COLLEGE K Mohanan CPI-M
C11005021 CHEVAYUR Dr PN Ajitha Congress
C11005022 KOVOOR T Sureshkumar CPI-M
C11005023 NELLIKKODE Sujatha Koodathingal CPI-M
C11005024 KUDILTHOD V Prasanna CPI-M
C11005025 KOTTOOLI Dr S Jayasree CPI-M
C11005026 PARAYANCHERI KT Sushaj CPI-M
C11005027 PUTHIYARA T Raneesh BJP
C11005028 KUTHIRAVATTAM Anil Kumar MC CPI-M
C11005029 POTTAMMAL Beena Teacher CPI-M
C11005030 KOMMERI Kavitha Arun Independent
C11005031 KUTTIYIL THAZHAM MP Suresh CPI-M
C11005032 POKKUNNU K Essa Ahammed CPI-M
C11005033 KINASSERY Sahida Sulaiman IUML
C11005034 MANKAVU Omana Madhu Congress
C11005035 AYCHAVATTAM NC Moyinkutti LJD
C11005036 KALLAI MC Sudhamani Congress
C11005037 PANNIYANKARA K Nirmmala Independent
C11005038 MEENCHANTHA Ramya Sandosh BJP
C11005039 THIRUVANNUR Ayisabi Pandikasala IUML
C11005040 AREEKKAD NORTH Rafeena Anwar CPI-M
C11005041 AREEKKAD Ajeebabeevi aka Ajeeba Shameel Independent
C11005042 NALLALAM T Maimoonath Teacher Independent
C11005043 KOLATHARA Premalatha Thekkuveettil CPI-M
C11005044 KUNDAYITHODE MP Shaharban CPI-M
C11005045 CHERUVANNUR EAST P Sheeba CPI-M
C11005046 CHERUVANNUR WEST PC Rajan CPI-M
C11005047 BEYPUR PORT M Girija Teacher CPI-M
C11005048 BEYPUR Thottungal Rajani CPI-M
C11005049 MARADU Kollarath Suresan CPI-M
C11005050 NADUVATTAM Krishnakumari CPI-M
C11005051 PUNCHAPPADAM Rajiv CPI-M
C11005052 ARAKKINAR Shameena CPI-M
C11005053 MATHOTTAM Muhammadnavas CPI-M
C11005054 KAPPAKKAL CP Musafar Ahammad CPI-M
C11005055 PAYYANAKKAL N Jayasheela CPI-M
C11005056 CHAKKUMKADAVU Bijulal M CPI-M
C11005057 MUKHADAR Muhsina Congress(S)
C11005058 KUTTICHIRA Moytheen Koya IUML
C11005059 CHALAPPURAM Ushadevi Congress
C11005060 PALAYAM Nasar CPI
C11005061 VALIYANGADI Aboobakkarkoya Congress
C11005062 MOONNALINGAL Ramlath IUML
C11005063 THIRUTHIYAD Divakaran CPI-M
C11005064 ERANHIPPALAM C Rekha CPI-M
C11005065 NADAKKAVU Alfonsa Mathyu Congress
C11005066 VELLAYIL Soufiya IUML
C11005067 THOPPAYIL Sulaiman CPI-M
C11005068 CHAKKAROTHUKULAM Anuradha BJP
C11005069 KARAPPARAMB Navya Haridas BJP
C11005070 EAST HILL N Sivaprasad BJP
C11005071 ATHANIKKAL Sathyabhama BJP
C11005072 WESTHILL Mahesh CPI-M
C11005073 EDAKKAD Muraleedharan CPI-M
C11005074 PUTHIYANGADI Praseena CPI-M
C11005075 PUTHIYAPPA Mohandas CPI-M

Kochi Municipal Corporation

Ward Code Ward Name Winner in 2020 Party
C07003001 FORT KOCHI Antony Kureethara Congress
C07003002 KALVATHY TK Asharaf Independent
C07003003 EARAVELY PM Ismudheen CPI-M
C07003004 KARIPPALAM KA Manaf Congress
C07003005 MATTANCHERY KA Ansiya CPI
C07003006 KOCHANGADI MHM Asharaf CPI-M
C07003007 CHERALAYI J Raghurama Pai BJP
C07003008 PANAYAPPILLY Sanilmon J Independent
C07003009 CHAKKAMADOM M Habeebulla CPI-M
C07003010 KARUVELIPPADY Bastine Babu Congress
C07003011 THOPPUMPADY Sheeba Durom Congress
C07003012 THAREBHAGAM Sony K Francis CPI-M
C07003013 KADEBHAGAM VA Sreejith CPI-M
C07003014 THAZHUPPU Laila Das IUML
C07003015 EADAKOCHI NORTH Jeeja Tenson Congress
C07003016 EDAKOCHI SOUTH Abhilash Thoppil Congress
C07003017 PERUMBADAPPU CN Ranjith Master CPI
C07003018 KONAM Aswathi Valsan CPI-M
C07003019 PALLURUTHY-KACHERIPADY PR Rachana CPI-M
C07003020 NAMBYAPURAM PS Viju CPI-M
C07003021 PULLARDESAM CR Sudheer CPI-M
C07003022 MUNDAMVELLY Mary Kalista Prakashan CMP
C07003023 MANASSERY KP Antony Independent
C07003024 MOOLAMKUZHY Shyla Thadevus Congress
C07003025 CHULLICKAL Redina Antony Independent
C07003026 NASRATHU Sheeba Lal JDS
C07003027 FORTKOCHI VELI Benadict Fernandez CPI-M
C07003028 AMARAVATHY Priya PA BJP
C07003029 ISLAND NORTH Padmakumari T BJP
C07003030 ISLAND SOUTH Ttibin Devassy Congress
C07003031 VADUTHALA WEST Henry Austin Congress
C07003032 VADUTHALA EAST Bindu Mani CPI-M
C07003033 ELAMAKKARA NORTH Anilkumar M CPI-M
C07003034 PUTHUKKALAVATTAM Seena Congress
C07003035 PONEKKARA Payas Joseph Congress
C07003036 KUNNUMPURAM Jagadambika CPI-M
C07003037 EDAPPALLY Deepa Varma CPI-M
C07003038 DHEVANKULANGARA Santha Vijayan Congress
C07003039 KARUKAPPILLI Deepthi Mary Varghese Congress
C07003040 MAMANGALAM Minimol VK Congress
C07003041 PADIVATTAM R Ratheesh CPI-M
C07003042 VENNALA CD Valsalakumari CPI-M
C07003043 PALARIVATTAM Joji Kurikode Independent
C07003044 KARANAKKODAM George Nanattu Independent
C07003045 THAMMANAM Sakeer Thammanam Congress
C07003046 CHAKKARAPARAMBU KB Harshal CPI-M
C07003047 CHALIKKAVATTAM AR Padmadas Congress
C07003048 PONNURUNNI EAST Dipin Dileep CPI-M
C07003049 VYTTILA Sunitha Dixon RSP
C07003050 CHAMBAKKARA TK Shailaja CPI-M
C07003051 POONITHURA Mercy Teacher Congress
C07003052 VYTTILA JANATHA Sony Joseph Congress
C07003053 PONNURUNNI CD Bindu CPI-M
C07003054 ELAMKULAM Antony Painuthara Congress
C07003055 GIRINAGAR Malini Kurup Congress
C07003056 PANAMPILLI NAGAR Anjana Teacher PS Congress
C07003057 KADAVANTHRA Suja Lonappan KCM
C07003058 KONTHURUTHY Bency Benny Congress
C07003059 THEVARA PR Ranish CPI-M
C07003060 PERUMANUR KP Lathika Independent
C07003061 RAVIPURAM S Sasikala Independent
C07003062 ERNAKULAM SOUTH Mini R Menon BJP
C07003063 GANDHI NAGAR Bindu Sivan CPI-M
C07003064 KATHRIKADAVU MG Aristtottil Congress
C07003065 KALOOR SOUTH Rajani Mani Congress
C07003066 ERNAKULAM CENTRAL Sudha Dileepkumar BJP
C07003067 ERNAKULAM NORTH Manu Jacob Congress
C07003068 AYYAPPANKAVU Mini Dilip Congress
C07003069 THRIKKANARVATTOM Kajal Salim Independent
C07003070 KALOOR-NORTH Ashitha Yahiya CPI-M
C07003071 ELAMAKKARA SOUTH Sajini Jayachandran CPI-M
C07003072 POTTAKUZHY CA Shakeer CPI
C07003073 PACHALAM Mini Vivera (Minna) Congress
C07003074 THATTAZHAM VV Praveen CPI-M

Kollam Municipal Corporation

Ward Code Ward Name Winner in 2020 Party
C02002001 MARUTHADI M Sumi Congress
C02002002 SAKTHIKULANGARA M Pushpamgadan RSP
C02002003 MEENATHUCHERY Raju Neelakandan CPI-M
C02002004 KAVANAD Kollam Madhu CPI
C02002005 VALLIKEEZHU S Jayan CPI-M
C02002006 KUREEPUZHA WEST Sreelatha CPI-M
C02002007 KUREEPUZHA Girija Thulasi CPI-M
C02002008 NEERAVIL Sindhurani CPI-M
C02002009 ANCHALUMMOODU S Swarnamma RSP
C02002010 KADAVOOR Girija Santhosh CPI
C02002011 MATHILIL Tylus Thomas (Suma) RSP
C02002012 THEVALLY B Shylaja BJP
C02002013 VADAKKUMBHAGAM Honey Benjamin CPI
C02002014 ASRAMAM Sajithanand Teacher BJP
C02002015 ULIYAKOVIL Abhilash TR BJP
C02002016 ULIYAKOVIL EAST Ambili CPI-M
C02002017 KADAPPAKADA Kripa Vinod BJP
C02002018 KOYIKKAL Santhosh CPI-M
C02002019 KALLUMTHAZHAM Sabu B CPI
C02002020 MANGADU TG Gireesh BJP
C02002021 ARUNNOOTTIMANGALAM Asha Biju CPI-M
C02002022 CHATHINAMKULAM Krishnendhu SDPI
C02002023 KARIKODE Sujakrishnan CPI-M
C02002024 COLLEGE S Geethakumari CPI-M
C02002025 PALKULANGARA Arathi S CPI-M
C02002026 AMMAN NADA Prem Ushar CPI-M
C02002027 VADAKKEVILA S Sreedevi Amma Congress
C02002028 PALLIMUKKU M Sajeev CPI-M
C02002029 AYATHIL Adv G Udayakumar CPI-M
C02002030 KILIKOLLOOR A Noushad CPI
C02002031 PUNTHALATHAZHAM V Praji CPI
C02002032 PALATHARA A Aneeshkumar BJP
C02002033 MANACADU Naseema Shihab CPI-M
C02002034 KOLLOORVILA Hamzathbeevi Congress
C02002035 KAYYALAKKAL Mehrunissa M CPI-M
C02002036 VALATHUNGAL Suja CPI
C02002037 AKKOLIL Maya S Balu CPI-M
C02002038 THEKKUMBHAGAM Sunil Jose Congress
C02002039 ERAVIPUARAM VS Priyadarshan CPI-M
C02002040 BHARANIKKAVU S Savitha Devi CPI
C02002041 THEKKEVILA TP Abhimanyu CPI-M
C02002042 MUNDAKKAL Kuruvila Joseph Congress
C02002043 PATTATHANAM MH Nizamudeen CPI-M
C02002044 CONTONMENT Advocate AK Savad CPI-M
C02002045 UDAYAMARTHANDAPUARAM Sajeev Soman CPI
C02002046 THAMARAKULAM Prassanna Earnest CPI-M
C02002047 PALLITHOTTAM N Tomy CPI
C02002048 PORT George D Kattil Congress
C02002049 CUTCHERY G Somarajan CPI-M
C02002050 KAIKULANGARA GR Minimol CPI-M
C02002051 THANGASSERY J Stanly CPI-M
C02002052 THIRUMULLAVARAM U Pavithra CPI-M
C02002053 MULANKADAKAM J Sethulakshmi CPI-M
C02002054 ALATTUKAVU S Asha CPI-M
C02002055 KANNIMEL A Aswathy CPI-M

Thrissur Municipal Corporation

Ward Code Ward Name Winner in 2020 Party
C08004001 POONKUNNAM Dr V Aathira BJP
C08004002 KUTTANKULANGARA AK Suresh Congress
C08004003 PATTURAIKAL NV Radhika BJP
C08004004 VIYYUR Renya Byju Congress
C08004005 PERINGAVU NA Gopakumar Congress
C08004006 RAMAVARMAPURAM Rajasree Gopan CPI-M
C08004007 KUTTUMUKKU MV Radhika CPI-M
C08004008 VILLADAM I Sateeshkumar CPI
C08004009 CHEROOR Advocate Villi Congress
C08004010 MUKKATTUKARA Subhi Sukumar CPI-M
C08004011 GANDHI NAGAR Rajan J Pallan Congress
C08004012 CHEMBUKKAVU Reji Joy Congress
C08004013 KIZHAKUMPATTUKARA John Daniel Congress
C08004014 PARAVATTANI Sheeba Joy CPI-M
C08004015 OLLUKARA Syamala Muraleedharan Congress
C08004016 NETTISSERI MK Varghese Independent
C08004017 MULLAKKARA Advocate TA Anees Ahammad CPI-M
C08004018 MANNUTHY Reshma Hemage CPI-M
C08004019 KRISHNAPURAM Beena Murali CPI
C08004020 KALATHODU ML Rosy Independent
C08004021 NADATHARA Sheeba Babu JDS
C08004022 CHELAKOTTUKARA Mercy Aji Congress
C08004023 MISSION QUARTERS Leela Varghese Congress
C08004024 VALARKAVU EV Sunilraj Congress
C08004025 KURIYACHIRA Nimmy Rappai Congress
C08004026 ANCHERI Varghese Kandamkulathy CPI-M
C08004027 KUTTANELLUR Syamla Venugopal CPI-M
C08004028 PADAVARADU Neethu Dileesh CPI-M
C08004029 EDAKUNNI Carolin Jerish Perinchery KCM
C08004030 THAIKATTUSSERY CP Pauly Independent
C08004031 OLLUR Sanoj K Paul Congress
C08004032 CHIYYARAM SOUTH Limna Manoj Independent
C08004033 CHIYYARAM NORTH Ancy Jacob Pulikottil Congress
C08004034 KANNAMKULANGARA KB Mukesh Congress
C08004035 PALLIKULAM Sindhu Anto Congress
C08004036 THEKKINKADU Poornima Suresh BJP
C08004037 KOTTAPPURAM KG Niji BJP
C08004038 POOTHOLE Saramma Robson CPI
C08004039 KOKKALA Vinod Pollanchery BJP
C08004040 VADUKKARA PV Anilkumar CPI-M
C08004041 KOORKANCHERY Vinesh Thayyil Congress
C08004042 KANIMANGALAM Jayaprakas Poovathingal Congress
C08004043 PANAMUKKU AR Rahul Nath CPI-M
C08004044 NEDUPUZHA Abby Varghese Congress
C08004045 KARIATTUKARA Lali James Congress
C08004046 CHETTUPUZHA Advocate Regeena Jipson Independent
C08004047 PULLAZHI K Ramanadhan Congress
C08004048 OLARI Sreelal Sreedhar Congress
C08004049 ELTHURUTH Sajitha Shibu CPI-M
C08004050 LALOOR PK Shajan CPI-M
C08004051 ARANATTUKARA Anoop Davis Cada CPI-M
C08004052 KANATTUKARA P Sukumaran CPI-M
C08004053 AYYANTHOLE N Prasad BJP
C08004054 CIVIL STATION Sunitha Vinu Congress
C08004055 PUTHURKARA Maphy Delson Congress

Kannur Municipal Corporation

Ward Code Ward Name Winner in 2020 Party
C13006001 PALLIYAMMOOLA Advocate Martin George Congress
C13006002 KUNNAV K Seetha CPI-M
C13006003 KOKKENPARA A Kunhambu CPI-M
C13006004 PALLIKUNNU VK Shyju BJP
C13006005 TALAP PP Beebi IUML
C13006006 UDAYAMKUNNU Advocate P Indira Congress
C13006007 PODIKUNDU N Sukanya CPI-M
C13006008 KOTTALI T Raveendran CPI-M
C13006009 ATHAZHAKUNNU Kookkiri Rajesh Congress
C13006010 KAKKAD P Koulath IUML
C13006011 THULICHERI C Sunisha Congress
C13006012 KAKKAD NORTH Panayan Usha IUML
C13006013 SADULIPALLI M Sakundala IUML
C13006014 PALLIPRAM A Umaiba IUML
C13006015 VARAM Sreeja Aramban Congress
C13006016 VALIYANNUR KP Abdul Razak IUML
C13006017 CHELORA K Pradeepan CPI-M
C13006018 MACHERI VK Sreelatha Congress
C13006019 PALLIPPOIL Mini Anilkumar Congress
C13006020 KAAPAD K Nirmala CPI-M
C13006021 ELAYAVOOR NORTH PP Valsalan CPI-M
C13006022 ELAYAVOOR SOUTH Dhanesh Mohan CPI-M
C13006023 MUNDAYAD Shahina Moideen Congress
C13006024 EDACHOVVA N Usha CPI
C13006025 ATHIRAKAM ET Savithri CPI-M
C13006026 KAPPICHERI KM Sarasa CPI-M
C13006027 MELECHOVVA Prakashan Payyanadan Congress
C13006028 THAZHECHOVVA S Shaheeda CPI-M
C13006029 KEEZHUTHALLI PK Sajesh Kumar Congress
C13006030 THILANOOR KP Rajani CPI-M
C13006031 AATTADAPPA V Balakrishnan Congress
C13006032 CHALA Advocate TO Mohanan Congress
C13006033 EDAKKAD KV Savitha CPI-M
C13006034 EZHARA Firoza Hashim IUML
C13006035 ALINGEEL PK Ragesh Congress
C13006036 KEEZHUNNA PV Krishnakumar Congress
C13006037 THOTTADA Bijoy Thayyil Congress
C13006038 ADIKADALAYI KV Anitha CPI
C13006039 KURUVA KN Mini CPI-M
C13006040 PADANNA Sayed Ziyad Thangal IUML
C13006041 VETHILAPPALI CH Aseema Congress
C13006042 NEERCHAAL Muslih Madathil IUML
C13006043 ARAKKAL Ashraf Chittulli IUML
C13006044 CHOVVA CM Padmaja CPI-M
C13006045 THANA K Shabeena IUML
C13006046 SOUTH BAZAR Advocate PK Anver CPI-M
C13006047 TEMPLE MP Rajesh Congress
C13006048 THAYETHERU Suresh Babu Elayavoor Congress
C13006049 KASANAKOTTA Shameema Teacher IUML
C13006050 AYIKKARA KM Sabira Teacher IUML
C13006051 KANATHOOR K Suresh Independent
C13006052 THALIKKAVU Advocate Chithira Sasidharan CPI-M
C13006053 PAYYAMBALAM PV Jayasooryan Congress
C13006054 CHALAD KP Rashid IUML
C13006055 PANJIKKAYIL KP Anitha Congress

 

