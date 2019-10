IRCTC cancels more than 300 trains across country today. Here's the full list

Image Source : PTI IRCTC cancels more than 300 trains

The IRCTC (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) on Monday cancelled as many as 356 trains. Out of the total number, some trains have been fully cancelled, while some are on the partial cancellation list.

List of trains cancelled as on October 7

Train Number Train Name Station 05105 GKP-BST SPL Gorakhpur -> Basti 05106 BST-GKP SPL Basti -> Gorakhpur 06571 BAND-HSRA DEMU SPL Banaswadi -> Hosur 06572 HSRA-BAND-DEMU SPL Hosur -> Banaswadi 06573 BAND-HSRA DEMU SPL Banaswadi -> Hosur 06574 HSRA-BAND DEMU SPL Hosur -> Banaswadi 06577 WFD-BAND DEMU SPECIAL Whitefield -> Banaswadi 06578 BAND-WFD DEMU SPECIAL Banaswadi -> Whitefield 08014 MDN-KGP LOCAL Midnapore -> Kharagpur 11013 COIMBATORE EXP Lokmanya Tilak Terminus -> Coimbatore 11423 SUR HUBLI EXP Solapur -> Hubli 12125 PRAGATI EXPRESS C Shivaji Maharaj T -> Pune 12126 PRAGATI EXPRESS Pune -> C Shivaji Maharaj T 12179 LJN AF INTERCITY Lucknow -> Agra Fort 12180 LJN INTERCITY Agra Fort -> Lucknow 12419 GOMTI EXP Lucknow -> New Delhi 12420 GOMTI EXPRESS New Delhi -> Lucknow 12595 GKP-ANVT HAMSAFAR EXP Gorakhpur -> ANAND VIHAR TRM 14005 LICHCHIVI EXPRESS Sitamarhi -> ANAND VIHAR TRM 14006 LICHCHIVI EXPRESS ANAND VIHAR TRM -> Sitamarhi 14218 UNCHAHAR EXP Chandigarh -> Prayag Ghat 15026 ANVR-MAU-EXP ANAND VIHAR TRM -> Mau 15111 CPR-BCY-EXP Chhapra -> Varanasi City 15112 BCY-CPR-EXP Varanasi City -> Chhapra 23346 SKTN-BSB LINK INTERCITY Shaktinagar -> Chopan 30211 BBDB - DDJ LOCAL Benoy Badal Dinesh Bag -> Dumdum 33212 DDJ - SDAH LOCAL Dumdum -> Sealdah 38101 SRC-ULB LOCAL Santragachi -> Ulubaria 38102 ULB - SRC LOCAL Ulubaria -> Santragachi 38103 HWH ULB LOCAL Howrah -> Ulubaria 38104 ULB HWH LOCAL Ulubaria -> Howrah 38303 HWH MCA LOCAL Howrah -> Mecheda 38312 MCA HWH LOCAL Mecheda -> Howrah 38401 HWH PKU LOCAL Howrah -> Panskura 38407 SRC PKU LOCAL Santragachi -> Panskura 38410 PKU HWH LOCAL Panskura -> Howrah 38416 PKU HWH LOCAL Panskura -> Howrah 38417 HWH-PKU LOCAL Howrah -> Panskura 38424 PKU SRC LOCAL Panskura -> Santragachi 38434 PKU - SRC LOCAL Panskura -> Santragachi 38435 HWH PKU LOCAL Howrah -> Panskura 38709 SRC-KGP LOCAL Santragachi -> Kharagpur 38718 KGP-SRC LOCAL Kharagpur -> Santragachi 38901 SRC AMZ LOCAL Santragachi -> Amta 38902 AMZ SRC LOCAL Amta -> Santragachi 43551 AJJ-TRT EMU LOCAL Arakkonam -> Tiruttani 51029 BB BJP FAST PASS C Shivaji Maharaj T -> Bijapur 51030 BJP BB FAST PAS Bijapur -> C Shivaji Maharaj T 51033 SAINAGAR SHIRDI PAS Daund -> Sainagar Shirdi 51034 SAINAGAR SHIRDI PASS Sainagar Shirdi -> Daund 51317 KJT-PUNE PASSENGER Panvel -> Pune 51318 PUNE-PNVL PASSENGER Pune -> Panvel 51421 PUNE-NZB PASSENGER Pune -> Nizamabad 51915 DLI-FN PASSENGER Delhi -> FARUKHNAGAR 51916 FN-DLI PASSENGER FARUKHNAGAR -> Delhi 52461 PTK-JMKR PASS Pathankot -> Jawalamukhi Road 52470 BJPL-PTK PASSENGER Baijnath Paprola -> Pathankot 52476 BJPL-PTK EXP Baijnath Paprola -> Pathankot 52953 KODR - VRLF MG PASS Kodinar -> Veraval 52954 VRLF - KODR MG PASS Veraval -> Kodinar 53375 BRKA-SDWR PASSENGER Barka Kana -> Sidhwar 53376 SDWR-BRKA PASSENGER Sidhwar -> Barka Kana 53627 GAYA - KIUL PASSENGER Kiul -> Gaya 54110 DDU - FD PASS Faizabad -> Pt Deen Dayal Upadhyaya 54211 RBL-CNB PASS Rae Bareli -> Kanpur Central 54212 KANPUR RAI BARELI PASSENG Kanpur Central -> Rae Bareli 54227 UCR-RBL PASS Unchahar -> Rae Bareli 54228 RBL-UCR PASS Rae Bareli -> Unchahar 54232 LKO-FD PASSENGER Lucknow -> Faizabad 54233 FD - LKO PASS Faizabad -> Lucknow 54251 LKO-SRE PASS Lucknow -> Saharanpur 54252 SRE - LKO PASS Saharanpur -> Lucknow 54255 BSB-LKO PASS Varanasi -> Lucknow 54256 LKO-BSB PASS Lucknow -> Varanasi 54262 JNU - BSB PASSENGER Jaunpur -> Varanasi 54281 SLN-LKO PAS Sultanpur -> Lucknow 54282 LKO-SLN PASS Lucknow -> Sultanpur 54283 SLN-LKO PASS Sultanpur -> Lucknow 54284 LKO-SLN PASS Lucknow -> Sultanpur 54293 PBH-LKO PASSENGER Partapgarh -> Lucknow 54294 LKO-PBH PASS Lucknow -> Partapgarh 54313 CHANDAUSI MORADABAD PASSE Chandausi -> Moradabad 54314 MORADABAD CHANDAUSI PASSE Moradabad -> Chandausi 54377 PRAYAG- BAREILLY PASS Prayag Ghat -> Bareilly 54378 BE-PYG PASSENGER Bareilly -> Prayag Ghat 54387 NBD KTW PASSENGER Najibabad -> Kotdwara 54388 KOTDEWAR NBD PASS Kotdwara -> Najibabad 54397 SHTS-MB PASSENGER Sambahal Hatim Sarai -> Moradabad 54398 MB-SHTS PASSENGER Moradabad -> Sambahal Hatim Sarai 54465 FBD-TDL PASS Farrukhabad -> Tundla 54466 TDL-FKD PASS Tundla -> Farrukhabad 54467 TDL-ETH PASS Tundla -> Etah 54468 ETH-TDL Etah -> Tundla 54469 TDL-ETH PASS Tundla -> Etah 54470 ETH-TDL PASS Etah -> Tundla 54481 HW-RKSH PAS Haridwar -> Rishikesh 55017 CPR-MAU PASSANGER Chhapra -> Mau 55018 MAU-CPR PASSANGER Mau -> Chhapra 55051 GKP- NTV PASSENGER Gorakhpur -> Nautanwa 55052 NTV-GKP PASSENGER Nautanwa -> Gorakhpur 55081 NKE-GKP PASSENGER Narkatiaganj -> Gorakhpur 55082 GKP-NKE PASSENGER Gorakhpur -> Narkatiaganj 55119 GKP-BCY PASSENGER Gorakhpur -> Varanasi City 55131 CPR-BCY PASSENGER Chhapra -> Varanasi City 55132 BCY-CPR PASSENGER Varanasi City -> Chhapra 55141 GKP-NTV PASSENGER Gorakhpur -> Nautanwa 55142 NTV-GKP PASSENGER Nautanwa -> Gorakhpur 55163 SHG-MAU-ARJ PASSENGER Shahganj -> Aunrihar 55325 LJN-KSJ PASSENGER Lucknow -> Kasganj 55326 KSJ-LJN PASSENGER Kasganj -> Lucknow 55549 BJU-HJP PASSENGER Barauni -> Hajipur 55550 HJP-BJU PASSENGER Hajipur -> Barauni 55665 SCL - VNGP PASSENGER Vangaichungpao -> Silchar 55687 DLCR - SCL PASSENGER Dullabcherra -> Silchar 55689 DLCR - BPB PASSENGER Dullabcherra -> Badarpur 55690 BPB - DLCR PASSENGER Badarpur -> Dullabcherra 56377 ALLP-KYJ PASSR Alleppey -> Kayankulam 56378 KYJ-ALLP PASSR Kayankulam -> Alleppey 57501 PASS Nizamabad -> Bodhan 57502 BDHN-MZL PASS Bodhan -> Mirzapalli 57503 MZL-BDHN PASS Mirzapalli -> Bodhan 57504 PASS Bodhan -> Nizamabad 58711 KENDRI-DHAMTARI-PASS Kendri -> Dhamtari 58712 DHAMTARI-KENDRI PASS Dhamtari -> Kendri 58713 KENDRI- DHAMTARI PASS Kendri -> Dhamtari 58714 DHAMTARI-KENDRI PASS Dhamtari -> Kendri -------------------------------- 58715 KENDRI-DHAMTARI PASS Kendri -> Dhamtari 58716 DHAMTARI-KENDRI PASS Dhamtari -> Kendri 58717 KENDRI-RAJIM Kendri -> Rajim 58718 RAJIM-KENDRI PASS Rajim -> Kendri 58719 ABHANPUR-RAJIM PASS Abhanpur -> Rajim 58720 RAJIM-ABHANPUR PASS Rajim -> Abhanpur 58721 ABHANPUR-RAJIM PASS Abhanpur -> Rajim 58722 RAJIM-ABHANPUR PASS Rajim -> Abhanpur 63241 PNBE- GAYA MEMU PASS Patna -> Gaya 64034 SSB-GZB Shakur Basti -> Ghaziabad 64036 SSB-GZB 12CAR EMU Shakur Basti -> Ghaziabad 64087 NZM-NDLS 10 CAR EMU Hazrat Nizamuddin -> New Delhi 64090 NZM-NZM EMU Hazrat Nizamuddin -> Hazrat Nizamudin 64091 HNZM-HNZM EMU Hazrat Nizamuddin -> Hazrat Nizamudin 64092 NZM-NZM EMU Hazrat Nizamuddin -> Hazrat Nizamudin 64093 NZM-NDLS 10 CAR EMU Hazrat Nizamuddin -> Shakur Basti 64096 SSB-NZM Shakur Basti -> Hazrat Nizamuddin 64097 NDLS-SSB 10 CAR EMU New Delhi -> Shakur Basti 64098 SSB-NZM EMU Shakur Basti -> Hazrat Nizamuddin 64157 ETW-AGC MEMU Etawah -> Agra Cantt 64160 AGC-ETW MEMU Agra Cantt -> Etawah 64207 LKO-CNB MEMU Lucknow -> Kanpur Central 64208 CNB-LKO MEMU Kanpur Central -> Lucknow 64209 LKO-CNB MEMU Lucknow -> Kanpur Central 64212 CNB-LKO MEMU Kanpur Central -> Lucknow 64213 LKO-CNB MEMU Lucknow -> Kanpur Central 64221 LKO-SPN-LKO MEMU Lucknow -> Shahjahanpur 64222 SPN-LKO-SPN MEMU Shahjahanpur -> Lucknow 64235 BBK-CNB MEMU Bara Banki -> Kanpur Central 64236 CNB-BBK MEMU Kanpur Central -> Bara Banki 64254 CNB-LJN MEMU Kanpur Central -> Lucknow 64483 KKDE-UMB MEMU Kurukshetra -> Ambala Cantt 64555 ANVT-MTC MEMU ANAND VIHAR TRM -> Meerut City 64556 MTC-ANVT MEMU Meerut City -> ANAND VIHAR TRM 64913 DLI-ROK MEMU Delhi -> Rohtak 64916 ROK-DLI MEMU Rohtak -> Delhi 67229 GNT-BZA MEMU Guntur -> Vijayawada 67239 TPTY-GDR PASSENGER Renigunta -> Gudur 67240 TPTY PASS Gudur -> Renigunta 67276 BHONGIR-FM MEMU Bhongir -> Falaknuma 68028 SBP-ROU PASSENGER Sambalpur -> Rourkela 68029 ROU-JSG PASSENGER Rourkela -> Jharsuguda 68031 JSG-SBP PASSENGER Jharsuguda -> Sambalpur 68644 HIJ-KGP LOCAL Hijli -> Kharagpur 68645 KGP-HIJ LOCAL Kharagpur -> Hijli 68646 HIJ-KGP LOCAL Kharagpur -> Hijli 69133 ANND DK MEMU Anand -> Dakor 69134 DK - ANND Dakor -> Anand 69137 BRC ANND MEMU Vadodara -> Anand 69138 ANND BRC MEMU Anand -> Vadodara 69195 BH-DGFJ-BH MEMU Bharuch -> Dahej 74201 PBH-LKO DMU Partapgarh -> Lucknow 74202 LKO/PBH DMU Lucknow -> Partapgarh 74301 SHTS-MB DMU Sambahal Hatim Sarai -> Moradabad 74302 MB-SHTS DMU Moradabad -> Sambahal Hatim Sarai 74605 BEAS-TTO DMU Beas -> Tarn Taran 74606 TTO-BEAS DMU Tarn Taran -> Beas 74611 BAHL-BDGM DMU Banihal -> Budgam 74612 BDGM - BAHL DMU Budgam -> Banihal 74613 BDGM-BRML DMU Budgam -> Baramula 74614 BRML-BAHL DEMU Baramula -> Banihal 74615 BAHL-BRML DEMU Banihal -> Baramula 74616 BRML-BDGM DEMU Baramula -> Budgam 74617 BDGM-BRML DMU Budgam -> Baramula 74618 BRML-BDGM DMU Baramula -> Budgam 74619 BAHL-BRML DMU Banihal -> Baramula 74620 BRML-BAHL DMU Baramula -> Banihal 74621 BDGM-BRML Budgam -> Baramula 74622 BRML-BDGM-DMU Baramula -> Budgam 74623 BDGM-BRML DMU Budgam -> Baramula 74624 BRML-BDGM DMU Baramula -> Budgam 74625 BAHL-BRML DMU Banihal -> Baramula 74626 BRML-BAHL DMU Baramula -> Banihal