Delhi traffic alert: Routes to avoid amid lawyers’ protest at Rohini Court

In view of planned protests by advocates across all district courts in Delhi on Monday, August 25, the Delhi Traffic Police has issued a detailed advisory warning commuters of significant disruptions in several parts of the city. The protest, which follows a notification issued by Lieutenant-Governor VK Saxena, has prompted a large-scale lawyers' strike and expected gatherings at Rohini Court and Tis Hazari Court, affecting surrounding areas.
Areas to avoid from 10 AM onwards
Northwest Delhi (Rohini & Pitampura):
Madhuban Chowk
Rohini Court
Pitampura
Shiva Market
Lala Jagat Narayan Marg
Sai Baba Chowk
Kohat Enclave
Aashiana Chowk
Power House
Outer Ring Road near Shiva Market
Central Delhi (Tis Hazari & Surroundings):
Ring Road
Boulevard Road
Rani Jhansi Road & Flyover
Rajpur Road
Shamnath Marg
Lothian Road
Kacheri Road
Zorawar Singh Marg
Hamilton Road
Diversions announced
Rohini Zone:
Traffic from Rithala to Wazirpur: Via Sai Baba Chowk → M2K Cinema Rohini → Outer Ring Road → Britannia Chowk/Peeragarhi
From Wazirpur to Rithala: Via Britannia → Shakurpur Railway Station Road → Outer Ring Road → M2K Rohini Road → Sai Baba Chowk
Avoid Madhuban Chowk and Lala Jagat Narayan Marg; use NSP, Kohat Enclave, Maya Muni Ram Marg
Tis Hazari Zone:
No U-turn allowed under Yudhister Setu
Traffic from Shastri Park to Tis Hazari: Diverted via Outer Ring Road
Ring Road (ISBT Kashmiri Gate): Diverted to Chandgiram Akhara
Lothian Road/Khoya Mandi: Diverted to Boulevard Road
Kela Ghat Marg: Rerouted via ISBT
Nicholson Marg/Mori Gate: Diverted via Kacheri Road
Rajpur Road/Rajniwas Marg: Rerouted from MCD Chowk to Dr. Kanwal Marg
Lala Jagannath Marg & Roshnara Road: Rerouted from Baraf Khana Chowk to Dr. Kanwal Marg
In light of another high-profile event in Delhi on the same day, parking and halting restrictions will be enforced in key Lutyens' Delhi roads:
Restricted Roads: Mother Teresa Crescent, Teen Murti Marg, Shanti Path, Panchsheel Marg, Simon Bolivar Marg, Kautilya Marg
Diversion Points: Vande Mataram Marg, Simon Bolivar Marg T-point (near RML Hospital), under Moti Bagh Flyover, Yashwant Palace Roundabout
Delhi Traffic Police also urged commuters to plan ahead, avoid affected areas, and rely on Metro travel where possible