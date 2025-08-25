Delhi traffic alert: Routes to avoid amid lawyers’ protest at Rohini Court Delhi traffic police issues traffic advisory for August 25 amid lawyers’ protest. Commuters have been advised to avoid key areas near Rohini and Tis Hazari Courts.

New Delhi:

In view of planned protests by advocates across all district courts in Delhi on Monday, August 25, the Delhi Traffic Police has issued a detailed advisory warning commuters of significant disruptions in several parts of the city. The protest, which follows a notification issued by Lieutenant-Governor VK Saxena, has prompted a large-scale lawyers' strike and expected gatherings at Rohini Court and Tis Hazari Court, affecting surrounding areas.

Areas to avoid from 10 AM onwards

Northwest Delhi (Rohini & Pitampura):

Madhuban Chowk

Rohini Court

Pitampura

Shiva Market

Lala Jagat Narayan Marg

Sai Baba Chowk

Kohat Enclave

Aashiana Chowk

Power House

Outer Ring Road near Shiva Market

Central Delhi (Tis Hazari & Surroundings):

Ring Road

Boulevard Road

Rani Jhansi Road & Flyover

Rajpur Road

Shamnath Marg

Lothian Road

Kacheri Road

Zorawar Singh Marg

Hamilton Road

Diversions announced

Rohini Zone:

Traffic from Rithala to Wazirpur: Via Sai Baba Chowk → M2K Cinema Rohini → Outer Ring Road → Britannia Chowk/Peeragarhi

From Wazirpur to Rithala: Via Britannia → Shakurpur Railway Station Road → Outer Ring Road → M2K Rohini Road → Sai Baba Chowk

Avoid Madhuban Chowk and Lala Jagat Narayan Marg; use NSP, Kohat Enclave, Maya Muni Ram Marg

Tis Hazari Zone:

No U-turn allowed under Yudhister Setu

Traffic from Shastri Park to Tis Hazari: Diverted via Outer Ring Road

Ring Road (ISBT Kashmiri Gate): Diverted to Chandgiram Akhara

Lothian Road/Khoya Mandi: Diverted to Boulevard Road

Kela Ghat Marg: Rerouted via ISBT

Nicholson Marg/Mori Gate: Diverted via Kacheri Road

Rajpur Road/Rajniwas Marg: Rerouted from MCD Chowk to Dr. Kanwal Marg

Lala Jagannath Marg & Roshnara Road: Rerouted from Baraf Khana Chowk to Dr. Kanwal Marg

In light of another high-profile event in Delhi on the same day, parking and halting restrictions will be enforced in key Lutyens' Delhi roads:

Restricted Roads: Mother Teresa Crescent, Teen Murti Marg, Shanti Path, Panchsheel Marg, Simon Bolivar Marg, Kautilya Marg

Diversion Points: Vande Mataram Marg, Simon Bolivar Marg T-point (near RML Hospital), under Moti Bagh Flyover, Yashwant Palace Roundabout

Delhi Traffic Police also urged commuters to plan ahead, avoid affected areas, and rely on Metro travel where possible