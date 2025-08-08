Delhi-Sitamarhi Amrit Bharat Express to be flagged off by Amit Shah today | Check timings, routes here The Delhi-Sitamarhi Amrit Bharat Express train will cover a distance of around 1,100 km in 20 hours and 45 minutes. It can also operate at a maximum speed of 130 km per hour.

New Delhi: Union Home Minister Amit Shah will flag off the Amrit Bharat Express train on Friday, which will connect Bihar's Sitamarhi to Delhi. The Amrit Bharat Express train will enhance the rail connectivity in Bihar and will provide a modern railway experience to low-income and middle-class families. "Sitamarhi-Delhi Amrit Bharat Express train will be flagged off by Union Home Minister Amit Shah on 08.08.25 from Punaura Dham, Sitamarhi through video conferencing," said the East Central Railway (ECR) zone in a statement. Here's everything you need to know about the Amrit Bharat Express train: Delhi-Sitamarhi Amrit Bharat Express timetable and speed: The Delhi-Sitamarhi Amrit Bharat Express train will cover a distance of around 1,100 km in 20 hours and 45 minutes. It can also operate at a maximum speed of 130 km per hour. Delhi-Sitamarhi Amrit Bharat Express frequency: The Delhi-Sitamarhi Amrit Bharat Express will operate once a week. It will depart from Delhi at 2 pm on Saturday and reach Sitamarhi at 10.45 am on Sunday. And it will depart from Sitamarhi at 10.15 pm on Sunday and will return to Delhi at 10.40 pm on Monday. Delhi-Sitamarhi Amrit Bharat Express stoppages: The Delhi-Sitamarhi Amrit Bharat Express will have 13 stoppages - Ghaziabad, Tundla, Kanpur, Lucknow, Gonda, Basti, Gorakhpur, Kaptanganj, Siswa Bazar, Bagaha, Sikta, Narkatiaganj, Raxaul and Bairgania. Other Amrit Bharat Express routes: Currently, Amrit Bharat Express trains are available on 14 routes. There are: 1. Darbhanga to Anand Vihar Terminal 2. Anand Vihar Terminal to Darbhanga

3. Malda Town to SMVT Bengaluru

4. SMVT Bengaluru to Malda Town

5. Mumbai LTT-Saharsa

6. Saharsa to Mumbai LTT

7. Rajendra Nagar Terminal to New Delhi

8. New Delhi to Rajendra Nagar Terminal

9. Darbhanga to Gomti Nagar

10. Gomti Nagar to Darbhanga

11. Malda Town to Gomti Nagar

12. Gomti Nagar to Malda Town

13. Bapudham Motihari to Anand Vihar Terminal

14. Anand Vihar Terminal to Bapudham Motihari