Chennai coronavirus containment zones rise to 201. Check full list

Chennai coronavirus containment zones rise to 201

As the number of cases is rising in Chennai every day, the state government nominated the five ministers to ensure effective containment zone management, focussed testing, contact tracing, isolation, and quarantine management to prevent further spread of COVID-19.

Fisheries Minister D. Jayakumar will be responsible for zones 3,4 and 5; Higher Education Minister K.P. Anbalagan will oversee activities in zones 13,14 and 15; Minister for Food and Civil Supplies R. Kamaraj will look after zones 8,9 and 10; Minister for Revenue and Disaster Management R.B. Udhayakumar will be in charge of zones 1,2 and 6 and Transport Minister M.R. Vijayabhaskar will oversee zones 7, 11 and 12.

Here is the full list of containment zones issued by Greater Chennai Corporation as of today:

1. 21,Nettukupppam,1st ChinnaAmman Koil St

2. 23,RS Road,MGR Nagar

3. B.no5,No40, Tsumani Qtrs

4. Thiru nagar, 2 nd street

5. 11/50 2nd Street Jeevanlal Nagar

6. 36/8 Thiru Nagar, 2nd st, Thiruvottiyur

7. 1C Jothi Nagar 10Th Cross StThiruvottriur

8. 60,Thiruvalluvar st, Rajaji nagar,Thiruvottiyur

9. 68,Annai therasa st, Rajaji nagar,Thiruvottiyur

10. 32A, Kargil Nagar, Jayavel St,Thiruvottiyur

11. 9/1,Amsa Gardsen 4th Street,Thiruvottiyur

12. Market Lane

13. 22 Market Lane Kaladipet

14. 32H/13 Mettu St,8Th StreetKaladipet

15. 53/31A, Manali New Town

16. 46/2, Manali New Twon

17. 52/68, Manali New Town

18. 48, Anbalagan Street, Manali

19. Lebbaimedu, 1st street , Manali

20. 55, MMDA, 57th Street, Mathur

21. 32, EVR Periyar Street, Manali

22. 64B, Sannathi Street, Manali

23. Gangadharan main st

24. Balajinagar

25. Bharathiyar St

26. Vegetarian Village

27. MM Palli st

28. Subham nagar

29. Gokul st

30. Balavinayar koil st

31. Gandhi St

32. VMK nagar

33. Vinayagar Koil Street

34. Veera ragavan nagar

35. Kamarajar st

36. Thirumalai nagar

37. 200 ft road

38. Natesan nagar

39. MCG 5th st

40. Perumal koil

41. Ponnusamy st

42. Udayar thottam 3rd st

43. Kannabiran koil

44. Harinarayanapuram

45. Kappalbolu Street

46. Pandalai Salai

47. Muthamizh Nagar

48. East Madha Church Street

49. Amman Koil 1st Lane

50. RSRM Hospital

51. Munusamy gardan street

52. New Mens PG Hostel

53. West Cemetry Road

54. Andiyappan st O.W

55. O.Block, Cemetry Road

56. Stanley qtrs

57. Stanley PG Ladies Hostel

58. Andi Appt Street 4th Lane

59. Parasuraman 2nd Lane

60. Chithambaran Nagar 6th st

61. Pensioners 4Th Lane,

62. 2nd St, Basin Bridge

63. Ramdoss Nagar

64. Dharmaraj Koil Street

65. Pensionoers Lane 1st Cross Road

66. Neelakandan street

67. Stanley Nagar

68. Saarja Munusamy Street

69. Vinayaga Masthri St Muthu NivasG aredn

70. PKG 2nd Street

71. Mullah Shahib Street

72. Girigori street

73. P.V.Iyar Street

74. Varathamuthaippan st,

75. Veeraswamy Street

76. Thiyagarajan street

77. Varathaaiya Street

78. Malaiyappan Street

79. Pidariyar koil street

80. Gils Street, Mannady

81. Chandrappam Street

82. Thathamuthiappa Street

83. Kanthappa © Street

84. Vichur Muthaih

85. Naval Hospital Road 4th street

86. Tiruvenkadam Street

87. Naval Hospital Road 1st street

88. RPK Wall Tax Road

89. Wallaja Road

90. Petta (N) Park Town

91. Thayar SahibStreet

92. Vengu © Street

93. Iyyappa Chetty Street

94. Lingh Chetty Street

95. Ayya (S) Street

96. V.S Hostel, Gengu Reddy Road,

97. 1st floor flat no3 labbai st,

98. Log Egmore

99. Iyya Swami Street

100. Basha sahib street

101. Rex st, chandarripet

102. Kalaivani Street

103. Richi Street

104. Lazar Street

105. Kovidesramman Koil Street

106. Kovoor Vaithiyanathan street

107. Padavattamman kovil St

108. Singanna (C) Street

109. Veerapathiran Street

110. Karim Moideen Street

111. Ameen Treshan Begum Street 2nd Floor

112. Kaveri Nagar Kolathur

113. West madha st, kolathur

114. Dayalu nagar Kolathur

115. Elumalai st, vetri nagar

116. Jaganathan st,agaram

117. GKM colony 17th street, kolathur

118. Gopalapuram TVK nagar

119. SRP Colony Peravallur

120. Madurai Street, Ayanavaram

121. E block,sembium police Qtrs

122. Raja street, perambur

123. Venkataraman St, Perambur

124. NSK street, Perambur

125. Ananthavelu street, perambur

126. Panathope Colony, Ayanavaram

127. V.O.C 1st st, Aaduthoti

128. Doss Nagar,3rd Street

129. Police Quarters, Pulianthope

130. Belvider Village, New Ferrance Road

131. Old valaman nagar ,Otteri

132. MedavakkamTank road kellys

133. 4th St,Pulianthope

134. Old Slaughter House St,Choolai

135. 70, Nirmal Street, Ram Nagar,Ambattur

136. Thatchinamoorthi st, Oragadam,Ambattur

137. Oragadam road, Ambattur,

138. 1,Varadhan Street ,Gnanamoorthi Nagar,Ambattur

139. 3rd Main Road,Ellaiammnan Nagar,Korattur

140. 1 Bajanai Kovil St Korattur

141. No.3/4,Round Building Padi, Ambattur

142. 2nd St,Syndicate Bank Colony,Anna Nagar West

143. Block 2 Jain Sukriti Apt Mogappair West

144. Meenamchi Avenue,Mogappair west

145. No.66,Vellalar Street,Mogappair West

146. Navarathan Apts,Seethkathi Salai

147. 10/112, Mogapair East, Ch

148. No.5/248 JJ Nagar,Mogappair East

149. No.6/57,TNHB JJ Nagar East,Chennai-37

150. No.1/686,Asian Park,Valayapathi Road,Mogappair 16.05.2020 151 7 93 11/60, East Mogapp

151. 11/60, East Mogappair, Chennai, Tn-600037

152. Venkateshwara Lane

153. Conron Sonith road

154. Dosspuram

155. Bells Road

156. Ice House Qutrs

157. Perumal mudali street, Royapetta

158. Sunambukalvai street

159. Nadukuppam 4th street

160. Sudhandhira nagar

161. Pm Durgah 3rd Street

162. Brindhavanam Housing Board

163. Anna Veethi, MGR Nagar

164. Nehru st, MGR Nagar

165. Khan Nagar, Choolai pallam, Nesapakkam

166. Kattabomman st, Jafferkhanpet

167. 19th St,Shakthi Nagar,Nerkundram

168. MKN Road Alandur

169. Balakrishnapuram Main Road Adambakkam

170. 9 Kesari nagar st Adambakkam

171. "11/1 First Cross St, B.V.Nagar, Nanganallur, Ch-61"

172. 4/13,Bv Nagar, 2nd Street, Nanganallur,Ch

173. 20, Bv Nagar, 8Th Street, Nanganallur, Ch-61

174. 101,Aaduthotti,Saidap Et

175. 53/86 Shanmugapuram Ra Puram Ch 28

176. 20/36, Guruappan St.,Kottur

177. 141/97, 4th St.,Rajagramini Garden, Mandaveli

178. KVP Garden

179. 16 20 Govindarajapuram 2nd street adyar

180. 37A Gandian St Nehru Nagar Velachery

181. 3rd cross street, sasthri Nagar, Adyar

182. 10/13,Throwpathy Amman Koil 2nd St.,Velachery

183. 52/17,Pasumpon St., KamarajaPuram, Velachery

184. 47,elankan Koil Street, Mesan Nagar,Besant Nagar

185. 4, Salaiyar Street, R.K.Mutt Road Mylapore

186. 4 15 Mgr Nagar Kottivakkam

187. "15,Kamarajar Street,Dr.Ambedkar Nagar,Perungudi"

188. 5/104,Thiruvalluvar Nagar,1st st,Perungudi

189. Alpha Apartment,S1,North park st,Perungudi

190. 8, Balaji Nagar, 1St Street,Palikkaranai,Ch-100

191. 4/339,Neelankarai Plr Nagar

192. 1/75,Post Office Street, Thoraipakkam,

193. Avenue Lakshmi Nagar3rd Cross St,Thuraipakkam

194. No:42,Block 22,Ezhilnagar.

195. No:39 Block,47 Ezhilnagar.

196. No:1407,Kannagi Nagar,3rd Cross Street

197. 4,GaneshNagar, Solinganalluir

198. 48,Anna St,Village high Rd,Solinganallur

199. 217,Akkarai 1st Cross St ECR Road Ch-119

200. 3352 Appt To Semmenchery Ch

201. 3322,TNHB Quarters Semmancherry,

(This list was last updated on the civic body's website on May 31)

