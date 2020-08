Amar Singh dies at 64: Political leaders mourn demise of Rajya Sabha MP

Image Source : PTI Political leaders mourn as Amar Singh dies at 64

Rajya Sabha MP and former Samajwadi party leader Amar Singh passed away in Singapore on Saturday. He was undergoing treatment at a Singapore hospital for several months now. As the whole nation mourns over his demise, political leaders paid condolences through social media.

राज्यसभा सांसद अमर सिंह जी के दुखद निधन पर मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें एवं शोक संतप्त परिजनों को यह आघात सहने की शक्ति दें। RIP #AmarSingh ji. — Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) August 1, 2020

Amar Singh MP and a person I have known for long, died today. Although he was mostly with SP, but he made friends across the spectrum of political https://t.co/sq1ncErLyj condolences to his family — Subramanian Swamy (@Swamy39) August 1, 2020

वरिष्ठ नेता एवं सांसद श्री अमर सिंह के निधन के समाचार से दुःख की अनुभूति हुई है। सार्वजनिक जीवन के दौरान उनकी सभी दलों में मित्रता थी।



स्वभाव से विनोदी और हमेशा ऊर्जावान रहने वाले अमर सिंहजी को ईश्वर अपने श्रीचरणों में स्थान दें। उनके शोकाकुल परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएँ। — Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 1, 2020

