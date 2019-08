Delhi-Howrah in 12 hrs: SPECIAL rail tracks to be laid, Piyush Goyal makes BIG announcement

Special tracks will be laid for a journey from Delhi to Howrah in 12 hours, Railways minister Piyush Goyal said in a major announcement on Friday.

Trains would pace at speed of 160 kilometre/hour on this track. The 1,525-km long Delhi-Howrah Route passes through five states, namely Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, and West Bengal.

देश के व्यस्ततम मार्गों में से एक दिल्ली-हावड़ा के बीच में नया रेलमार्ग बनाया जायेगा। जिस पर ट्रेन 160 किमी/ घंटा की गति से चलेगी, तथा दिल्ली से कोलकाता तक का सफर मात्र 12 घंटे में तय होगा



यह रेललाइन दिल्ली, पश्चिम बेंगॉल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लिये वरदान साबित होगी। pic.twitter.com/9cljYuijvG — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) August 16, 2019

Indian Railways is working in a mission mode to improve the average speed of trains across the network.