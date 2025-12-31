Maharashtra Civic Polls: Alliances in disarray, battle lines blur across 29 Municipal Corporations

As Maharashtra prepares for elections to 29 municipal corporations, the situation this time seems unusually complex and confusing. In several municipal corporations, parties that are formally part of the same alliance have failed to arrive at seat-sharing consensus and have instead fielded candidates against each other.
This has resulted in a maze of alliances, sub-alliances, friendly contests, and three or four cornered fights, making these civic elections far more unpredictable than usual.
Below is a corporation-wise snapshot of the political configurations shaping the battles:
Mumbai Municipal Corporation
Congress + Vanchit Bahujan Aghadi
Uddhav Thackeray-led Shiv Sena + MNS + NCP (Sharad Pawar)
BJP–Shinde Sena (Mahayuti)
Navi Mumbai
BJP (Independent)
Shinde Sena (Independent)
Uddhav Sena–MNS–NCP (Sharad Pawar)–Congress alliance
NCP (Ajit Pawar) (Independent)
RPI (Independent)
Panvel
BJP–Shinde Sena–RPI (Athawale)–NCP (Ajit Pawar) alliance
Shetkari Kamgar Paksha–Congress–Uddhav Sena–NCP (Sharad Pawar)–MNS–SP alliance
AIMIM (Independent)
Pune
BJP–RPI alliance
NCP (Ajit Pawar) + NCP (Sharad Pawar)
Congress–Uddhav Sena–MNS alliance
Shinde Sena (Independent)
Pimpri-Chinchwad
BJP–RPI alliance
NCP (Ajit Pawar) + NCP (Sharad Pawar)
Uddhav Sena–MNS–RSP alliance
Shinde Sena (Independent)
Congress (Independent)
Vanchit (Independent)
Sangli–Miraj–Kupwad
BJP–Janasurajya–RPI (Athawale) alliance
Congress–NCP (Sharad Pawar) alliance
Uddhav Sena–MNS–Rashtra Vikas Aghadi
Shinde Sena (Independent)
NCP (Ajit Pawar) (Independent)
Ichalkaranji
Mahayuti (BJP–Shinde Sena–NCP Ajit Pawar)
Congress–MNS–NCP (Sharad Pawar)–Swabhimani–Communist (Shiv Shahu Aghadi)
Uddhav Sena (Independent)
Vanchit (Independent)
Kolhapur
Mahayuti (BJP–Shinde Sena–NCP Ajit Pawar)
Congress–Uddhav Sena alliance
NCP (Sharad Pawar)–Vanchit–AAP alliance
Janasurajya–RPI alliance
Solapur
BJP (Independent)
Shinde Sena–NCP (Ajit Pawar) alliance
Congress–NCP (Sharad Pawar)–Uddhav Sena–CPI(M) grand alliance
AIMIM (Independent)
RPI (Independent)
Nagpur
BJP–Shinde Sena alliance
Congress, BSP, Uddhav Sena, NCP (Sharad Pawar), NCP (Ajit Pawar), MNS — all contesting independently
Chandrapur
BJP–Shinde Sena alliance
Congress (Independent)
Uddhav Sena–Vanchit alliance
NCP (Sharad Pawar) (Independent)
NCP (Ajit Pawar) (Independent)
Akola
BJP–NCP (Ajit Pawar) alliance
Uddhav Sena–MNS–Prahar alliance
Shinde Sena (Independent)
Congress–NCP (Sharad Pawar) alliance (with Uddhav Sena support)
Amravati
BJP (Independent)
Shinde Sena (Independent)
Uddhav Sena–MNS–NCP (Sharad Pawar) alliance
NCP (Ajit Pawar) (Independent)
Congress (partly allied, partly Independent)
Vanchit Bahujan Aghadi–United Forum
Jalgaon
Mahayuti (BJP–Shinde Sena–NCP Ajit Pawar)
Uddhav Sena–NCP (Sharad Pawar) alliance
Congress–Vanchit alliance
Ahilyanagar
BJP–NCP (Ajit Pawar) alliance
Uddhav Sena–NCP (Sharad Pawar)–Congress alliance
MNS (Independent)
Shinde Sena (Independent)
Dhule
BJP (Independent)
Shinde Sena–NCP (Ajit Pawar) alliance (friendly contests in some wards)
Congress–Uddhav Sena–NCP (Sharad Pawar)–MNS alliance
Vanchit, AIMIM, BSP (Independent)
Nashik
BJP (Independent)
Shinde Sena–NCP (Ajit Pawar) alliance
Uddhav Sena–MNS–NCP (Sharad Pawar)–Congress alliance
CPI(M) (Independent)
Malegaon
BJP, Shinde Sena, NCP (Ajit Pawar), Congress (Independent)
Uddhav Sena–MNS alliance
AIMIM (Independent)
Samajwadi Party–Islamic local parties–Vanchit alliance
Jalna
NCP (Ajit Pawar)–MNS alliance
MVA partner parties (Congress, NCP Sharad Pawar, Uddhav Sena)
BJP, Shinde Sena, Vanchit (Independent)
Nanded–Waghala
BJP, Shinde Sena, NCP (Ajit Pawar) (Independent)
Uddhav Sena–MNS (friendly contest)
NCP (Sharad Pawar) (Independent)
Congress–Vanchit alliance
Chhatrapati Sambhajinagar
BJP, Shinde Sena, Uddhav Sena (Independent)
Congress–NCP (Sharad Pawar) alliance
Vanchit (Independent)
Latur
BJP, Shinde Sena, NCP (Ajit Pawar) (Independent)
Congress–Vanchit alliance
NCP (Sharad Pawar) (Independent)
Uddhav Sena (Independent)