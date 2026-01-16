Chandrapur Municipal Corporation Election Results 2026: Complete list of ward and party-wise winners

In Chandrapur, early morning trends indicated a close contest between the BJP and the Shiv Sena (UBT). As the day progressed, updates from the Chandrapur Municipal Corporation showed the BJP moving ahead, followed by Congress, while counting continued for the remaining seats.
The previous Chandrapur Municipal Corporation election was held in 2017, when voters elected representatives to all 66 seats in the civic body.
Here is the complete list of winners of the Chandrapur Municipal Corporation:
|Ward no
|Winning candidate
|Political party
|Division 1 (A)
|Division 1 (B)
|Division 1(C)
|Division 1 (D)
|Division 2 (A)
|Division 2 (B)
|Division 2(C)
|Division 2 (D)
|Division 3 (A)
|Nitesh Gawle
|BJP
|Division 3 (B)
|Jitesh Kulmethe
|BJP
|Division 3(C)
|Asha Deshmukh
|BJP
|Division 3 (D)
|Savita Sarkar
|BJP
|Division 4 (A)
|Division 4 (B)
|Division 4(C)
|Division 4(D)
|Division 5 (A)
|Division 5 (B)
|Division 5(C)
|Division 5(D)
|Division 6 (A)
|Division 6 (B)
|Division 6(C)
|Division 6 (D)
|Division 7 (A)
|Division 7 (B)
|Division 7(C)
|Manasvi Girhe
|Shiv Sena Ubatha
|Division 7 (D)
|Division 8 (A)
|Division 8 (B)
|Division 8(C)
|Pratiksha Yeragude
|Peasant Workers Party
|Division 8 (D)
|Division 9 (A)
|Division 9 (B)
|Division 9(C)
|Division 9 (D)
|Division 10 (A)
|Division 10 (B)
|Division 10(C)
|Division 10 (D)
|Division 11 (A)
|Division 11 (B)
|Division 11(C)
|Division 11 (D)
|Division 12 (A)
|Division 12 (B)
|Division 12(C)
|Division 12 (D)
|Division 13 (A)
|Division 13 (B)
|Division 13(C)
|Division 13 (D)
|Division 14 (A)
|Division 14 (B)
|Division 14(C)
|Division 14 (D)
|Division 15 (A)
|Division 15 (B)
|Division 15(C)
|Division 15 (D)
|Division 16 (A)
|Division 16 (B)
|Division 16(C)
|Division 17 (A)
|Division 17 (B)
|Division 17(C)
This is a developing story.
Also read: Chandrapur Municipal Corporation Election Results 2026 LIVE Updates: Congress leads early trends, BJP trails