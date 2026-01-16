Advertisement
  1. News
  2. Maharashtra
  3. Chandrapur Municipal Corporation Election Results 2026: Complete list of ward and party-wise winners

Chandrapur Municipal Corporation Election Results 2026: Complete list of ward and party-wise winners

Polling for the Chandrapur Municipal Corporation was held on January 15 to elect corporators across 17 wards for 66 seats. Scroll down for the complete ward-wise and party-wise winners list.

Chandrapur Municipal Corporation Election Results 2026
Chandrapur Municipal Corporation Election Results 2026 Image Source : India TV
Written By: Anindita Mukhopadhyay
Published: , Updated:
New Delhi:

In Chandrapur, early morning trends indicated a close contest between the BJP and the Shiv Sena (UBT). As the day progressed, updates from the Chandrapur Municipal Corporation showed the BJP moving ahead, followed by Congress, while counting continued for the remaining seats.

The previous Chandrapur Municipal Corporation election was held in 2017, when voters elected representatives to all 66 seats in the civic body.

Here is the complete list of winners of the Chandrapur Municipal Corporation:

Ward no Winning candidate Political party
Division 1 (A)    
Division 1 (B)    
Division 1(C)    
Division 1 (D)    
Division 2 (A)    
Division 2 (B)    
Division 2(C)    
Division 2 (D)    
Division 3 (A) Nitesh Gawle BJP
Division 3 (B) Jitesh Kulmethe BJP
Division 3(C) Asha Deshmukh  BJP
Division 3 (D) Savita Sarkar BJP
Division 4 (A)    
Division 4 (B)    
Division 4(C)    
Division 4(D)    
Division 5 (A)    
Division 5 (B)    
Division 5(C)    
Division 5(D)    
Division 6 (A)    
Division 6 (B)    
Division 6(C)    
Division 6 (D)    
Division 7 (A)    
Division 7 (B)    
Division 7(C) Manasvi Girhe Shiv Sena Ubatha
Division 7 (D)    
Division 8 (A)    
Division 8 (B)    
Division 8(C) Pratiksha Yeragude Peasant Workers Party
Division 8 (D)    
Division 9 (A)    
Division 9 (B)    
Division 9(C)    
Division 9 (D)    
Division 10 (A)    
Division 10 (B)    
Division 10(C)    
Division 10 (D)    
Division 11 (A)    
Division 11 (B)    
Division 11(C)    
Division 11 (D)    
Division 12 (A)    
Division 12 (B)    
Division 12(C)    
Division 12 (D)    
Division 13 (A)    
Division 13 (B)    
Division 13(C)    
Division 13 (D)    
Division 14 (A)    
Division 14 (B)    
Division 14(C)    
Division 14 (D)    
Division 15 (A)    
Division 15 (B)    
Division 15(C)    
Division 15 (D)    
Division 16 (A)    
Division 16 (B)    
Division 16(C)    
Division 17 (A)    
Division 17 (B)    
Division 17(C)    

This is a developing story.

Also read: Chandrapur Municipal Corporation Election Results 2026 LIVE Updates: Congress leads early trends, BJP trails

Read all the Breaking News Live on indiatvnews.com and Get Latest English News & Updates from Maharashtra
Maharashtra Municipal Corporation Election Results Maharashtra Municipal Corporation Elections Maharashtra Municipal Corporation Polls Maharashtra Municipal Corporation Results Maharashtra Municipal Councils Poll
Advertisement
Advertisement

Top News

Advertisement
Advertisement
 
\