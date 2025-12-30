BMC elections: Raj Thackeray releases list of 53 MNS candidates, fields one North Indian, two Muslims BMC elections: Out of the total 53 candidates, 29 women have been fielded in the election, while 24 are male candidates. Raj Thackeray has given a big political message by giving women opportunities in more than half the seats.

Raj Thackeray’s Maharashtra Navnirman Sena (MNS) on Tuesday released its list of 53 candidates for the 2026 Mumbai Municipal Corporation elections. In this election, MNS and Shiv Sena Thackeray faction are in alliance. The list includes one North Indian and two Muslim candidates. All the remaining are Marathi-speaking candidates.

The list of 53 candidates announced by the Maharashtra Navnirman Sena stressed on inclusiveness. The dominance of women candidates is clearly visible in this list. Out of the total 53 candidates, 29 women have been fielded in the election, while 24 are male candidates. Raj Thackeray has given a big political message by giving women opportunities in more than half the seats.

Category-wise speaking, 36 candidates has been announced from General Category and this includes 20 women and 16 men. MNS has also given an important place to the Other Backward Classes (OBC) category in the list. A total of 13 OBC candidates have got tickets, including 7 women and 6 men.

BMC election crucial for MNS

This election is considered to be crucial for MNS after its failure in the assembly elections. This time the political equations have completely changed in the BMC elections and Raj Thackeray's alliance with Uddhav Thackeray will create a big fight in the polls.

Both of them have come together in alliance after 20 years after Raj Thackeray left the Shiv Sena. This historic reunion will turn the entire country's attention to the Mumbai Municipal Corporation elections.

Complete list of 53 MNS candidates:

1. Dahisar (Ward 8): Kasturi Chandrakant Rohekar (Open Female)

2. Dahisar (Ward 10): Vijay Patil (OBC)

3. Magathane (Ward 11): Kavita Rajendra Mane (OBC Female)

4. Borivali (Ward 14): Pooja Kunal Mainkar (Open Female)

5. Borivali (Ward 18): Sadichha Kabirdas More (OBC Female)

6. Charkop (Ward 20): Dinesh Salvi (Open)

7. Charkop (Ward 21): Sonali Dev Mishra (Open Female)

8. Kandivali East (Ward 23): Kiran Ashok Jadhav (Open)

9. Kandivali East (Ward 27): Asha Chander (OBC Female)

10. Kandivali East (Ward 36): Prashant Mahadik (Open)

11. Dindoshi (Ward 38): Surekha Loke (Open Female)

12. Malad West (Ward 46): Snehita Sandesh Dehlikar (OBC Female)

13. Goregaon (Ward 55): Shailendra More (Open)

14. Goregaon (Ward 58): Virendra Jadhav (Open)

15. Andheri West (Ward 67): Kushal Dhuri (Open)

16. Versova (Ward 68): Sandesh Desai (Open)

17. Jogeshwari East (Ward 74): Vidya Bharat Arya (Open Female)

18. Vileparle (Ward 84): Rupali Sandeep Dalvi (Open Female)

19. Vileparle (Ward 85): Chetan Sridhar Belkar (OBC)

20. Bandra West (Ward 98): Dipti Kate (Open)

21. Bandra West (Ward 102): Anand Hazare (Open)

22. Mulund (Ward 103): Dipti Rajesh Panchal (Open Female)

23. Mulund (Ward 104): Rajesh Chavan (Open)

24. Mulund (Ward 106): Satyawan Dalvi (Open)

25. Bhandup West (Ward 110): Harinakshi Mohan Chirath (Open Female)

26. Bhandup West (Ward 115): Jyoti Anil Rajbhoj (Open Female)

27. Vikhroli (Ward 119): Vishwajit Shankar Dholam (Open)

28. Ghatkopar West (Ward 128): Sai Sunny Shirke (OBC Female)

29. Ghatkopar West (Ward 129): Vijaya Bhiwa Gite (OBC Female)

30. Ghatkopar East (Ward 133): Bhagyashree Avinash Kadam (S. C. Female)

31. Mankhurd - Shivaji Nagar (Ward 139): Shiromani Yeshu Jagli (Open Female)

32. Anushakti Nagar (Ward 143): Pranjal Prashant Rane (Open Female)

33. Anushakti Nagar (Ward 146): Rajesh Purbhe (S. C.)

34. Kurla (Ward 149): Avinash Mayekar (Open)

35. Chembur (Ward 150): Savita Thorve (OBC Female)

36. Chembur (Ward 152): Sudanshu Karna Dunbale (S. C.)

37. Kalina (Ward 166): Rajan Madhukar Khairnar (Open)

38. Sion Koliwada (Ward 175): Archana Deepak Kasle (Open Female)

39. Wadala (Ward 177): Hemali Paresh Bhansali (Open Women)

40. Wadala (Ward 178): Bajrang Deshmukh (Open)

41. Dharavi (Ward 183): Parubai Katke (S. C. Women)

42. Dharavi (Ward 188): Arif Sheikh (Open)

43. Mahim (Ward 192): Yashwant Maruti Killedar (Open)

44. Worli (Ward 197): Rachna Salvi (Open Women)

45. Sewri (Ward 205): Supriya Dilip Dalvi (Open Women)

46. ​​Byculla (Ward 207): Shalaka Hariyan (Open)

47. Byculla (Ward 209): Hasina Mainkar (Open Female)

48. Byculla (Ward 212): Shravani Vinay Haldankar (Open Female)

49. Malabar Hill (Ward 214): Mukesh Bhalerao (Open)

50. Mumbadevi (Ward 216): Rajshree Dilip Nagre (OBC Female)

51. Malabar Hill (Ward 217): Nilesh Shirdhankar (Open)

52. Mumbadevi (Ward 223): Prashant Gandhi (OBC)

53. Colaba (Ward 226): Baban Mahadik (OBC)