BMC Election 2026: List of ward-wise candidates of BJP, Shiv Sena, Shiv Sena-UBT, MNS, Congress

Mumbai is preparing to choose a new civic leadership as elections to the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) are finally being held after almost three years. The State Election Commission (SEC) has announced the complete election schedule, including polling time and the date for counting of votes. The polls are crucial as Mumbai, India’s financial capital, has been functioning without an elected civic body since the previous term ended. A total of 227 corporator seats are up for grabs in the BMC elections. Political parties and independent candidates are engaged in a tough battle to gain control of the country’s richest municipal corporation. To form the civic administration, a party or alliance must secure at least 114 seats.
The election process officially began on December 15, 2025, with the SEC issuing the notification. Voting will take place on Thursday, January 15, across all wards in Greater Mumbai. Polling will be held from 7.30 am to 5.30 pm. To encourage voter participation, January 15 has been declared a public holiday in all municipal areas where elections are being held.
Votes cast during polling will be counted on Friday, January 16. Election officials said the results will decide the winning candidates in each ward and allow the formation of a new civic body to govern the city.
Out of the total 227 seats, around 92 fall under the General category, where no reservation applies. These wards are spread across South Mumbai, the Western suburbs and parts of Central Mumbai. Due to their location and voter profile, these areas are expected to witness close and high-profile contests.
Check full list of candidates for the BMC Elections 2026
|Ward No.
|BJP and Shiv Sena (Shinde)
|Shiv Sena (UBT), MNS and NCP (SP)
|Congress, VBA and RSPS
|NCP (Ajit Pawar)
|1
|Rekha Ram Yadav (Shiv Sena)
|Foram Jiten Parmar (Shiv Sena-UBT)
|Sheetal Ashok Mhatre (Congress)
|2
|Tejashwi Abhishek Ghosalkar (BJP)
|Dhanashree Vilas Kolge (Shiv Sena-UBT)
|Menka Girish Singh (Congress)
|3
|Prakash Yashwant Darekar (BJP)
|Roshni Gaikwad (Shiv Sena-UBT)
|Pradeep Ramakant Chaubey (Congress)
|Manish Chandrakishore Dubey (NCP)
|4
|Mangesh Dattaram Pangare (Shiv Sena)
|Raju Mulla (Shiv Sena-UBT)
|Rahul Ramshankar Vishwakarma (Congress)
|5
|Sanjay Shankar Ghadi (Shiv Sena)
|Sujata Patekar (Shiv Sena-UBT)
|Dr Narendra Kumar Sharma (Congress)
|6
|Diksha Harshad Karkar (Shiv Sena)
|Sanjana Vengurlekar (Shiv Sena-UBT)
|7
|Ganesh Dattaram Khankar (BJP)
|Saurabh Vinod Ghosalkar (Shiv Sena-UBT)
|Ashish Fernandes (Congress)
|8
|Yogita Nilesh Patil (BJP)
|Kasturi Chandrakant Rohekar (MNS)
|Ratna Prabhakar Junnarkar (Congress)
|9
|Shivanand Shetty (BJP)
|Sanjay Waman Bhosale (Shiv Sena-UBT)
|Sadanand Chavan (Congress)
|10
|Jitendra Ambalal Patel (BJP)
|Vijay Krishna Patil (MNS)
|Dr Avinash Mukund Sankhe (Congress)
|11
|Aditi Bhaskar Kharsung (Shiv Sena)
|Kavita Rajendra Mane (MNS)
|12
|Suvarna Padmakar Gavas (Shiv Sena)
|Sarika Shashikant Jhore (Shiv Sena-UBT)
|13
|Rani Trivedi (BJP)
|Ashawari Patil (Shiv Sena-UBT)
|14
|Seema Kiran Shinde (BJP)
|Puja Kunal Mainkar (MNS)
|15
|Jigna Nikunj Shah (BJP)
|Jasjayeshree Edwin Bangera (Shiv Sena-UBT)
|16
|Shweta Sharad Korgaonkar (BJP)
|Swati Borkar (Shiv Sena-UBT)
|17
|Dr Shilpa Sangore (BJP)
|Ashwani Sagar Sarfare (Shiv Sena-UBT)
|Sangeeta Madan Kadam (Congress)
|18
|Sandhya Vipul Doshi (Shiv Sena)
|Sadichha Kabirdas More (MNS)
|Neelam Mhatre (Congress)
|19
|Dakshata Kaothankar (BJP)
|Leena Gudhekar (Shiv Sena-UBT)
|20
|Deepak Bala Tawde (BJP)
|Dinesh Salvi (MNS)
|Mastan Ishtiaq Khan (Congress)
|21
|Leena Patel Dehrekar (BJP)
|Sonali Dev Mishra (MNS)
|22
|Himanshu Sunil Parekh (BJP)
|Ashish Arun Patel (Shiv Sena-UBT)
|Pradeep Kothari (Congress)
|23
|Shiv Kumar Jha (BJP)
|Kiran Ashok Jadhav (MNS)
|Rajendra Pratap Pandey (Congress)
|Murari Jha (NCP)
|24
|Swati Sanjay Jaiswal (BJP)
|Mukta Mahesh Bhrasdia-Patel (Shiv Sena-UBT)
|Saroj Dilip Magar (VBA)
|25
|Nisha Parulekar (BJP)
|Yogesh Janardan Bhoir (Shiv Sena-UBT)
|Prashant Narsinh Kharatmal (VBA)
|26
|Pritam Pandagale (BJP)
|Dharmendra Rajaram Kale (Shiv Sena-UBT)
|Suresh Chandra Rajhans (Congress)
|Surendra Arjun Ladange (NCP)
|27
|Neelam Sunil Gurav (BJP)
|Asha Vishnu Chander (MNS)
|Sangita Dattatreya Shingade (VBA)
|28
|Vrushali Suresh Hundare (Shiv Sena)
|Prajakta Prashant Kokane (Shiv Sena-UBT)
|Ajanta Yadav (Congress)
|29
|Nitin Chauhan (BJP)
|Sachin Patil (Shiv Sena-UBT)
|Dev Kumar Kanojia (Congress)
|30
|Dhaval Vora (BJP)
|Dr Diwakar Patil (Shiv Sena-UBT)
|31
|Manisha Kamlesh Yadav (BJP)
|Jyoti Bhaskar More (Shiv Sena-UBT)
|Bhagyalaxmi Rajpurohit (Congress)
|32
|Manali Ajit Bhandari (Shiv Sena)
|Gita Kiran Bhandari (Shiv Sena-UBT)
|Sireena Zicco Kinny (Congress)
|33
|Ujjwala Pramod Vaiti (BJP)
|Sarika Sandeep Parte (Shiv Sena-UBT)
|Qamarjahan Moeen Siddique (Congress)
|34
|John Dennis (BJP) and Vijay Sudhakar Mahadik (Shiv Sena)
|Vikas Dashpute (Shiv Sena-UBT)
|Hyder Ali Aslam Shaikh (Congress)
|35
|Yogesh Rajbahadur Verma (BJP)
|Dipak Dawal More (Shiv Sena-UBT)
|Parag Sureshchandra Shah (Congress)
|36
|Siddharth Shrikant Sharma (BJP)
|Prashant Shantaram Mahadik (MNS)
|Sanjay Bharat Nagrecha (Congress)
|37
|Pratibha Hemant Shinde (BJP)
|Yogita Prashant Kadam (Shiv Sena-UBT)
|Meena Chandrashekhar Dubey (Congress)
|38
|Rishita Mangesh Chache (Shiv Sena)
|Surekha Parab (MNS)
|Tejaswini Gaikwad (VBA)
|Mayuri Mahesh Swami (NCP)
|39
|Vinaya Vishnu Sawant (Shiv Sena)
|Pushpa Ramesh Kalambe (Shiv Sena-UBT)
|Madhu Brijesh Singh (Congress)
|Suman Indrajit Singh (NCP)
|40
|Sanjay Baburao Awhad (BJP)
|Tulisram Shinde (Shiv Sena-UBT)
|Aditya Rakesh Yadav (RSPS)
|Vikas Dagdu Ghule (NCP)
|41
|Mansi Prathmesh Patil (Shiv Sena)
|Suhas Chandrakant Wadkar (Shiv Sena-UBT)
|Rahul Ugale (Congress)
|42
|Dhanshree Bharadkar (Shiv Sena)
|Pranita Pradip Nikam (Shiv Sena-UBT)
|Manisha Arun Surve (VBA)
|43
|Vinod Udaynarayan Mishra (BJP)
|Ajit Balkrishna Raorane (NCP-SP)
|Sudarshan Fulchand Soni (Congress)
|44
|Sangeeta Sharma (BJP)
|Saili Rajesh Sakpal (Shiv Sena-UBT)
|Savitri Mahendra Yadav (Congress)
|45
|Sanjay Namdeo Kamble (BJP)
|Nirav Ramnarayan Barot (Shiv Sena-UBT)
|Ramesh Bharat Yadav (Congress)
|46
|Yogita Sunil Koli (BJP)
|Snehita Sandesh Dehalikar (MNS)
|47
|Tajinder Satnam Singh Tiwana (BJP)
|Ganesh Shankar Gurav (Shiv Sena-UBT)
|Parminder Singh Bhamra (Congress)
|Chetti Bhaktinathan (NCP)
|48
|Salma Saleem Almekar (Shiv Sena)
|Ganesh Shinde (NCP-SP)
|Rafiq Eliyas Shaikh (Congress)
|Cyril Peter Dsouza (NCP)
|49
|Sumitra Darshan Mhatre (BJP)
|Sangeeta Sanjay Sutar (Shiv Sena-UBT)
|Sangeeta Chandrakant Koli (Congress)
|50
|Vikram Pratapsingh Rajput (BJP)
|Tanvi Dinesh Rao (Shiv Sena-UBT)
|Sameer Balaram Mungekar (Congress)
|51
|Varsha Swapnil Tembhavkar (Shiv Sena)
|Aarti Sachin Chavan (NCP-SP)
|Rekha DIlip Singh (Congress)
|52
|Preeti Manoj Satam (BJP)
|Supriya Sandeep Gadhave (Shiv Sena-UTB)
|Swati Eknath Sangle (Congress)
|53
|Ashok Khandve (Shiv Sena)
|Jitendra Hiralal Valvi (Shiv Sena-UBT)
|Nitin Vitthal Valvi (VBA)
|54
|Viplav Avsare (BJP)
|Ankit Sunil Prabhu (Shiv Sena-UBT)
|Rahul Subhash Thoke (VBA)
|55
|Harsh Bhargav Patel (BJP)
|Shailendra Anant More (MNS)
|Chetan Harishankar Bhatt (Congress)
|56
|Rajul Sameer Desai (BJP)
|Laxmi Nitin Bhatia (Shiv Sena-UBT)
|Usha Shyam Tirpude (VBA)
|57
|Srikala Ramchandra Pillai (BJP)
|Rohan Dashrath Shinde (Shiv Sena-UBT)
|Gaurav Madhavi Arun Rane (Congress)
|Ajay Dattaram Vichare (NCP)
|58
|Sandeep Dilip Patel (BJP)
|Virendra Vijay Jadhav (MNS)
|Suryakant Mishra (Congress)
|59
|Yogiraj Dabhadkar (BJP)
|Yashodhar Shailesh Phanse (Shiv Sena-UBT)
|Jayesh Ramdas Sandhe (Congress)
|Rakesh Kolhe (NCP)
|60
|Shaili Raghunath Kulkarni (BJP)
|Meghna Vishal Kakade Mane (Shiv Sena-UBT)
|Gladys Britto Shriyan (Congress)
|61
|Rajul Suresh Patel (Shiv Sena)
|Sejal Dayanand Sawant (Shiv Sena-UBT)
|Divya Avaneesh Singh (Congress)
|Afreen Mohammad Asif (NCP)
|62
|Raju Shripad Pednekar (Shiv Sena)
|Zeeshan Changez Multani (Shiv Sena-UBT)
|Saif Ahad Khan (Congress)
|Ahmed Khan (NCP)
|63
|Rupesh Gajanan Savarkar (BJP)
|Devendra (Bala) Amberkar (Shiv Sena-UBT)
|Priyanka Ganpat Sanap (Congress)
|MM Yadav (NCP)
|64
|Sarita Maruti Rajpure (BJP)
|Saba Haroon Rashid Khan (Shiv Sena-UBT)
|Huda Adam Shaikh Khan Qureshi (Congress)
|Haadiya Faisal Qureshi (NCP)
|65
|Vitthal Banderi (BJP)
|Prasad Prabhakar Aayre (Shiv Sena-UBT)
|Haider Sufiyan Mohsin (Congress)
|66
|Arati Umang Pandya (BJP)
|Sana Isha Khan (Shiv Sena-UBT)
|Meher Mohsin Haider (Congress)
|Khadija Ismail Makwana (NCP)
|67
|Deepak Jairam Kotekar (BJP)
|Kushal Suresh Dhuri (MNS)
|Pir Mohammad Mushtaq Shaikh (VBA)
|68
|Rohan Rathod (BJP)
|Sandesh Desai (MNS)
|Paramjit Singh Gumber (VBA)
|69
|Sudha Shambhunath Singh (BJP)
|Yogesh Anant Gore (Shiv Sena-UBT)
|Prakash Yedge (Congress)
|70
|Anish Makwani (BJP)
|Prasad Nagaokar (Shiv Sena-UBT)
|Bhupendra Ramesh Shingare (Congress)
|71
|Sunita Rajesh Mehta (BJP)
|Shraddha Sharad Prabhu (Shiv Sena-UBT)
|Shraddha Subhash Ghadge (Congress)
|72
|Mamata Pankaj Yadav (BJP)
|Manisha Manohar Panchal (Shiv Sena-UBT)
|Gayatri Gupta (Congress)
|73
|Deepti Vaikar Potnis (Shiv Sena)
|Lona Rajendrasingh Rawat (Shiv Sena-UBT)
|Sneha Manoj Jadhav (VBA)
|74
|Ujjwala Modak (BJP)
|Vidya Bharat Arya Kangane (MNS)
|Samita Nitin Sawant (Congress)
|75
|Umesh Suryakant Rane (BJP)
|Pramod Pandurang Sawant (Shiv Sena-UBT)
|Imran Khalil Shaikh (Congress)
|76
|Prakash Daulat Musale (BJP)
|Sneha Chandrashekhar Bhatkar (Shiv Sena-UBT)
|Dr Prakash Kelaskar (VBA)
|Babanrao Madane (NCP)
|77
|Priyanka Prashant Ambolkar (Shiv Sena)
|Shivani Shailesh Parab (Shiv Sena-UBT)
|Monika Pravin Wadekar (Congress)
|Mamata Thakur (NCP)
|78
|Nazia Safi Abdul Zabbar (Shiv Sena)
|Radba Javed Sheikh (NCP-SP)
|Shabana Bano Siddiqui (Congress)
|Farida Farhan Ansari (NCP)
|79
|Sayali Sadanand Parab (Shiv Sena)
|Mansi Madhukar (Shiv Sena-UBT)
|Priyanka Manish Mishra (Congress)
|Twinkle Ravi Parmar (NCP)
|80
|Disha Sunil Yadav (BJP)
|Ekta Vinod Chaudhary (Shiv Sena-UBT)
|81
|Kesharben Patel (BJP)
|Mohini Mukund Dhamne (Shiv Sena-UBT)
|Kavita Raysaheb Saroj (Congress)
|82
|Jagdeshwari Jagdish Amin (BJP)
|Payal Sandip Naik (Shiv Sena-UBT)
|Fatima Arif Khan (Congress)
|83
|Nidhi Naresh Sawant (Shiv Sena)
|Sonali Sameer Sabe (Shiv Sena-UBT)
|Winifred Baptist D'Souza (Congress)
|Surekha Vishnu Bala (NCP)
|84
|Anjali Abhijit Samant (BJP)
|Rupali Sandip Dalvi (MNS)
|Dr Manisha Mangilal Chaudhary (NCP)
|85
|Milind Ramnath Shinde (BJP)
|Chetan Shridhar Belkar (MNS)
|Ramswami Yadav (VBA)
|86
|Ritesh Kamlesh Rai (Shiv Sena)
|Clive Dais (Shiv Sena-UBT)
|Nitin Salagare (Congress)
|Subhash Janardan Patade (NCP)
|87
|Krishna Mahesh Parkar (BJP)
|Pooja Vishwanath Mahadeshwar (Shiv Sena-UBT)
|Pramod Namdeo Narvekar (Congress)
|Sandeep Chandrakant Udharkar (NCP)
|88
|Pragya Prasad Samant (BJP)
|Sharvari Sada Parab (Shiv Sena-UBT)
|Nidhi Sandip More (VBA)
|Pravina Shivaji Sawant (NCP)
|89
|Rajesh Prakash Naik (Shiv Sena)
|Gitesh Vinayak Raut (Shiv Sena-UBT)
|Kamlesh Chaurasiya (Congress)
|90
|Jyoti Anil Upadhayay (BJP)
|Masood Ansari (Shiv Sena-UBT)
|Tulip Miranda (Congress)
|91
|Sagun Vasant Naik (Shiv Sena)
|Krishna Vasudeo Mahadgut (Shiv Sena-UBT)
|Sheikh Mohammad Rafiq (Congress)
|92
|Haji Salim Qureshi (Shiv Sena)
|Arun Rajkumar Kamble (Shiv Sena-UBT)
|Ibrahim Iqbal Qureshi (Congress)
|Yousuf Madi (NCP)
|93
|Sumit Kundalik Vajale (Shiv Sena)
|Rohini Yogesh Kamble (Shiv Sena-UBT)
|Sharad Dinkar Shejawal (Congress)
|Sachin Gangadhar Tambe (NCP)
|94
|Pallavi Sarmalkar (Shiv Sena)
|Pragya Deepak Bhutkar (Shiv Sena-UBT)
|Supriya Santosh Pathak (Congress)
|Rashmi Rupesh Malsure (NCP)
|95
|Suhas Rajaram Adiverkar (BJP)
|Hari Jagannath Shastri (Shiv Sena-UBT)
|Vinodkumar Ram Chandra Gupta (VBA)
|Amit Ankush Patil (NCP)
|96
|Tibha Tanveer Sheikh (Shiv Sena)
|Sana Haleem Khan (Shiv Sena-UBT)
|Shabana Zakir Shaikh (Congress)
|Ayesha Shams Khan (NCP)
|97
|Hetal Gala (BJP)
|Mamata Bala Chavan (Shiv Sena-UBT)
|Gauri Chhabriya (Congress)
|98
|Alka Subhash Kerkar (BJP)
|Dipti Chandrakant Kate (MNS)
|Sudarshan Yelve (VBA)
|99
|Jitendra Raut (BJP)
|Chintamani Dattaram Nivate (Shiv Sena-UBT)
|Sunita Suresh Wavekar (Congress)
|100
|Swapna Virendra Mhatre (BJP)
|Sadhana Chetan Varaskar (Shiv Sena-UBT)
|Nida Tufail Shaikh (Congress)
|101
|Anushree Gajendra Ghodage (BJP)
|Akshata Menezes (Shiv Sena-UBT)
|Karen Demello (Congress)
|102
|Nilesh Handgar (BJP)
|Anant Chandrakant Hazare (MNS)
|Raja Siraj Khan (Congress)
|Zahid Yunus Khan (NCP)
|103
|Hetal Gala Morvekar (BJP)
|Deepti Rajesh Panchal (MNS)
|Manisha Santosh Sonavane (Congress)
|104
|Prakash Kashinath Gangadhar (BJP)
|Rajesh Vinayak Chavan (MNS)
|Hemant Arun Bapat (Congress)
|Shivaji Vinayak Khartale (NCP)
|105
|Anita Nandakumar Vaiti (BJP)
|Archana Nitin Chaure (Shiv Sena-UBT)
|Shubhangi Vaity (Congress)
|106
|Prabhakar Shinde (BJP)
|Satyawan Dalvi (MNS)
|Sanjay Balaram (RSPS)
|107
|Neel Kirit Somaiya (BJP)
|Vaishali Sanjay Sakpal (VBA)
|108
|Deepika Sandesh Ghag (BJP)
|Shubhangi Ganesh Keni (Shiv Sena-UBT)
|Ashwini Shrikant Poche (VBA)
|109
|Rajshree Rajendra Mandvilkar (Shiv Sena)
|Suresh Atmaram Shinde (Shiv Sena-UBT)
|Ajay Keshavprasad Patel (Congress) and Sarita Ulekar (RSPS)
|Shehzada Yakoob Malik (NCP)
|110
|Jenny Sandip Sharma (BJP)
|Harinakshi Mohan Chirath (MNS)
|Asha Suresh Koparkar (Congress)
|Rukhsar Anjum Khan (NCP)
|111
|Sarika Mangesh Pawar (BJP)
|Deepak Rajaram Sawant (Shiv Sena-UBT)
|Ritesh Keni (VBA)
|Dhananjay Sadashiv Pisal (NCP)
|112
|Sakshi Dipak Dalvi (BJP)
|Manju Ravindra Jaiswal (NCP-SP)
|Shreya Rakesh Shetty (Congress)
|Deepa Anant Shete (NCP)
|113
|Rupesh Ashok Patil (Shiv Sena)
|Deepmala Baban (Shiv Sena-UBT)
|Suryakant Shankar Amane (VBA)
|Shobha Ratnakar Jadhav (NCP)
|114
|Supriya Sujay Dhurat (Shiv Sena)
|Rajul Sanjay Patil (Shiv Sena-UBT)
|Seema Ninad Ingle (VBA)
|115
|Smita Sanjay Parab (BJP)
|Jyoti Anil Rajbhoj (MNS)
|116
|Jagruti Pratik Patil (BJP)
|Shraddha Sharad Uttekar (Shiv Sena-UBT)
|Sangeeta Tulaskar (Congress) and Sardar Rajkanya Vishwas (VBA)
|117
|Suvarna Karanje (Shiv Sena)
|Shweta Rajesh Pawaskar (Shiv Sena-UBT)
|Komal Santosh Patil (NCP)
|118
|Tejaswi Uttam Gade (Shiv Sena)
|Sunita Jadhav (Shiv Sena-UBT)
|Sunita Ankush Vir (VBA)
|119
|Rajesh Sonawale (Shiv Sena)
|Vishwajeet Shankar Dholam (MNS)
|Chetan Chandrakant Ahire (VBA)
|Manisha Rahate (NCP)
|120
|Rajrajeshwari Anil Redkar (Shiv Sena)
|Vishwas Tukaram Shinde (Shiv Sena-UBT)
|Khushbu Rajesh Gupta (Congress)
|121
|Pratima Khopde (Shiv Sena)
|Priyadarshini Thackeray (Shiv Sena-UBT)
|Deekshita Dinesh Vighne (VBA)
|122
|Chandan Sharma (BJP)
|Nilesh Salunkhe (Shiv Sena-UBT)
|Vishal Khandagale (VBA)
|Shabana Anwar Sheikh (NCP)
|123
|Anil Nirmale (BJP)
|Sunil Sayaji More (Shiv Sena-UBT)
|Ramgovind Baldhar Yadav (VBA)
|Bharti Subodh Bawdane (NCP)
|124
|Jyoti Haroon Khan (Shiv Sena)
|Sakina Sheikh (Shiv Sena-UBT)
|Reeta Suhas Bhonsale (VBA)
|Zahida Siraj Ahmed Sheikh (NCP)
|125
|Suresh Awale (Shiv Sena)
|Satish Sitaram Pawar (Shiv Sena-UBT)
|Sumedh Ramesh Kasare (VBA)
|Harishchandra Babling Jangam (NCP)
|126
|Archana Sanjay Bhalerao (BJP)
|Shilpa Ajay Bhosale (Shiv Sena-UBT)
|Shazida Nasir Khan (Congress)
|Pratiksha Raju Ghuge (NCP)
|127
|Alka Ganesh Bhagat (BJP)
|Swaroopa Tukaram Patil (Shiv Sena-UBT)
|Varsha Kailash Thorat (VBA)
|128
|Ashwini Hande (Shiv Sena)
|Sai Shirke (MNS)
|129
|Ashwini Bharat Mate (BJP)
|Vijaya Gite (MNS)
|Tripti Amol Matele (Congress)
|Kanchan Prashant Badhe (NCP)
|130
|Dharmesh Bhupat Giri (BJP)
|Anand Kothavade (Shiv Sena-UBT)
|Harish Vasu Karkera (Congress)
|131
|Rakhi Harishchandra Jadhav (BJP)
|Vrushali Chavak (Shiv Sena-UBT)
|Smita Parashuram Khatu (Congress)
|132
|Ritu Rajesh Tawde (BJP)
|Kranti Suresh Mohite (Shiv Sena-UBT)
|133
|Nirmiti Bibhishan Kanade (Shiv Sena)
|Bhagyashree Avinash Kadam (MNS)
|Supriya Manoj Jadhav (VBA) and Pratiksha Jadhav (RSPS)
|134
|Sameera Qureshi (Shiv Sena)
|Shamim Bano Khan (Shiv Sena-UBT)
|Benazir Irfan (Congress)
|Shabana Rashid Shiekh (NCP)
|135
|Navnath Uttam Ban (BJP)
|Samiksha Deepak Sakre (Shiv Sena-UBT)
|Vasant Kumbhar (Congress)
|Akshay Mohan Pawar (NCP)
|136
|Nizam Sheikh (Shiv Sena)
|Naresh Janardhan Patil (Shiv Sena-UBT)
|Alam Abdul Qayyum (Congress)
|137
|Ayesha Sheikh Rafique (Shiv Sena)
|Mahadev Ambekar (Shiv Sena-UBT)
|Nizamuddin Shafi Rayeen (Congress)
|138
|Dr Amol Ambekar (Shiv Sena)
|Arjun Anand Shinde (Shiv Sena-UBT)
|Sufiyan Niyaz Ahmed (Congress)
|139
|Zarina Akhtar Qureshi (Shiv Sena)
|Shiromani Yeshu Jagli (MNS)
|Snehal Arun Sohni (VBA)
|Nagratna Sandip (NCP)
|140
|Sonali Sanjay Jadhav (Shiv Sena)
|Siddharth Ustre (Shiv Sena-UBT) and Sanjay Kamble (NCP-SP)
|Prajyoti Handore (Congress) and Sohan Sadamast (VBA)
|Jyoti Najma Khan (NCP)
|141
|Shritika Kishore More (BJP)
|Vitthal Govind Lokre (Shiv Sena-UBT)
|Saurabh Gulab Sathe (NCP)
|142
|Apeksha Gopal Khandekar (Shiv Sena)
|Sunanda Vitthal Lokre (Shiv Sena-UBT)
|Balabai Ramchandra Kodag (Congress)
|Chandni Ajay Srivastava (NCP)
|143
|Shobha Dinkar Jaybhaye (Shiv Sena)
|Pranjal Prashant Rane (MNS) and Rehmat Fatima Firdaus Khan (NCP-SP)
|Nazneen Mohammad Hasan Shah (Congress)
|Rachna Ravindra Gavas (NCP)
|144
|Dinesh Bablu Panchal (BJP)
|Nimish Janardan Bhosale (Shiv Sena-UBT)
|Shashikant Vasant Patil (Congress)
|Dilip Harishchandra Patil (NCP)
|145
|Arun Govind Hule (Shiv Sena-UBT)
|Sufiyan Abdul Mubeen (Congress)
|Shabbir Sidique Khan (NCP)
|146
|Samruddhi Ganesh Kate (Shiv Sena)
|Rajesh Baburao Purabhe (MNS)
|Satish Waman Rajguru (VBA)
|Bhagyashree Rajesh Kedare (NCP)
|147
|Pragya Sunil Sadafule (Shiv Sena)
|Jayshree Amit Shinde (Shiv Sena-UBT)
|Anupama Anand Kedare (Congress)
|Ankita Sandeep Drave (NCP)
|148
|Anjali Sanjay Naik (Shiv Sena)
|Pramod Vasant Shinde (Shiv Sena-UBT)
|Rajendra Jagannath Mahulkar (Congress)
|Somu Chandu Pawar (NCP)
|149
|Susham Gopal Sawant (BJP)
|Avinash Satyavan Mayekar (MNS)
|Ganesh Ramrup Awasthi (Congress)
|Nikhil Vilas Bilaye (NCP)
|150
|Vanita Govind Kokare (BJP)
|Savita Thorve (MNS)
|Vaishali Ajit Shendkar (Congress)
|151
|Kashish Rajesh Fulwaria (BJP)
|Sonia Raju Thorat (Shiv Sena-UBT)
|Sangeeta Subhash Bhalerao (Congress)
|Vandana Gautam Sable (NCP)
|152
|Asha Subhash Marathe (BJP)
|Sudhanshu Karna Dunbale (MNS)
|Shashikant Bansode (Congress)
|Laxman Gaikwad (NCP)
|153
|Tanvi Tushar Kate (Shiv Sena)
|Meenakshi Anil Patankar (Shiv Sena-UBT)
|154
|Mahadev Shankar Shivgan (BJP)
|Shekhar Vishnu Chavan (Shiv Sena-UBT)
|Murali Kumar Pillai (Congress)
|Ashish Kishore Gadkari (NCP)
|155
|Varsha Shrikant Shette (BJP)
|Snehal Vishnu Shivkar (Shiv Sena-UBT)
|Jyoti Swapnil Waghmare (VBA)
|156
|Ashwini Ashok Matekar (Shiv Sena)
|Sanjana Santosh Kasle (Shiv Sena-UBT)
|Savita Pawar (Congress)
|Neha Rathod (NCP)
|157
|Asha Ishwar Taide (BJP)
|Sarita Ravindra Mhaske (Shiv Sena-UBT)
|Sonali Shankar Bansode (VBA)
|158
|Akanksha Sanjay Shette (BJP)
|Chitra Somnath Sangle (Shiv Sena-UBT)
|Radhika Santosh Pawar (Congress)
|Varsha Eknath Tulaskar (NCP)
|159
|Prakash Devji More (BJP)
|Shriprakash Shyamnarayan Shukla (Shiv Sena-UBT)
|Pralhad Shetty (Congress)
|Ashish Mahadev Mane (NCP)
|160
|Kiran Bhau Landge (Shiv Sena)
|Rajendra Pakhare (Shiv Sena-UBT)
|Gautam Bhimrao Haral (VBA)
|Pradeep Satyavan Pokharkar (NCP)
|161
|Vijayendra Onkar Shinde (Shiv Sena)
|Irshad Nabi Sayyed (Shiv Sena-UBT)
|Imran Hassan Khan (Congress)
|162
|Wajid Qureshi (Shiv Sena)
|S Annamalai (Shiv Sena-UBT)
|Mohammad Aamir Arif Naseem Khan (Congress) and Ravindra Lohar (RSPS)
|Santosh Jagannath Gavli (NCP)
|163
|Shaila Dilip Lande (Shiv Sena)
|Sangeeta Chandan Sawant (Shiv Sena-UBT)
|Sonu S Jain (Congress)
|Ritadevi Vashisth Singh (NCP)
|164
|Harish Bhandirge (BJP)
|Sainath Sahdev Katke (Shiv Sena-UBT)
|Ashish Prabhu Jadhav (VBA)
|Satishchandra Yadav (NCP)
|165
|Rupesh Narayan Pawar (BJP)
|Abhijeet Dilip Kamble (NCP-SP)
|Mohammad Ashraf Azmi (Congress)
|Kaptan Malik (NCP)
|166
|Meenal Sanjay Turde (Shiv Sena)
|Rajan Madhukar Khairnar (MNS)
|Ghanshyam Bhapkar (Congress)
|Prakash Chaudhary (NCP)
|167
|Suvarna Vilas More (Shiv Sena-UBT)
|Saman Arshad Azmi (Congress)
|168
|Anuradha Mahesh Pednekar (BJP)
|Sudhir Pandurang Khatu (Shiv Sena-UBT)
|Wasim Ahmed Siddique (Congress)
|Dr Saeeda Khan (NCP)
|169
|Jay Mangesh Kudalakar (Shiv Sena)
|Pravina Manish Morajkar (Shiv Sena-UBT)
|Swapnil Rajendra Javalgekar (VBA)
|Chandan Patekar (NCP)
|170
|Ranjita Ketan Divekar (BJP)
|Ruhi Madan Khanolkar (NCP-SP)
|Reshma Tabrez Momin (Congress)
|Bushra Nadeem Malik (NCP)
|171
|Sanvi Vijay Tandel (Shiv Sena)
|Dr Rani Swapnil Yerunkar (Shiv Sena-UBT)
|Santosh Gangaram Jadhav (Congress)
|Disha Digambar Mhatre (NCP)
|172
|Rajshree Rajesh Shirodkar (BJP)
|Madhuri Prashant Bhise (Shiv Sena-UBT)
|173
|Pooja Ramdas Kamble (Shiv Sena) and Shilpa Keluskar (BJP)
|Pranitha Prakash Waghdhare (Shiv Sena-UBT)
|Sugandha Rajesh Sonde (VBA)
|174
|Sakshi Anil Kanojia (BJP)
|Padmavati Manohar Shinde (Shiv Sena-UBT)
|Ishwari Velu (Congress)
|Shabana Parveen Abbas Khan (NCP)
|175
|Mansi Mangesh Satamkar (Shiv Sena)
|Archana Kasale (MNS) and Arti Rajesh Devendra (NCP-SP)
|Lalita Yadav (Congress)
|Murugesh Devender Vasanti (NCP)
|176
|Rekha RK Yadav (BJP)
|Harshada Gajanan Patil (Shiv Sena-UBT)
|Anita Kiran Patole (Congress)
|177
|Kalpesha Kothari (BJP)
|Heamali Paresh Bhansali (MNS)
|Kumud Warekar (VBA)
|178
|Amey Arun Ghole (Shiv Sena)
|Bajrang Laxman Deshmukh (MNS)
|Raghunath Thawai (Congress)
|179
|Shama Yasin Sardar (Shiv Sena)
|Deepali Sachin Khedekar (Shiv Sena-UBT) and Bharati Pandey (NCP-SP)
|Ayesha Bano (Congress)
|Rehana Arif Saeed (NCP)
|180
|Trushna Vishwasrao (Shiv Sena)
|Asmita Sharad Gaonkar (Shiv Sena-UBT)
|Smita Shankar Mhatre (Congress)
|181
|Pushpa Krishna Koli (Shiv Sena)
|Anilbhau Tarabai Laxman Kadam (Shiv Sena-UBT)
|Kamlesh Pappu Yadav (Congress) and Ajinkya Pagare (VBA)
|182
|Rajan Suresh Parkar (BJP)
|Milind Dattaram Vaidya (Shiv Sena-UBT)
|183
|Vaishali Shewale (Shiv Sena)
|Parubhai Katke (MNS)
|Asha Deepak Kale (Congress)
|Rajshree Ganesh Khade (NCP)
|184
|Komal Pravin Jain (Shiv Sena)
|Varsha Vasant Nakashe (Shiv Sena-UBT)
|Sajida Babbu Khan (Congress)
|185
|Ravi Raja (BJP)
|TM Jagadish (Shiv Sena-UBT)
|Kamlesh Lalji Chitroda (Congress)
|186
|Neela Jitu Sonavane (BJP)
|Archana Shinde (Shiv Sena-UBT)
|Saddichha Manoj Shinde (Congress)
|Aruna Deepak Khandare (NCP)
|187
|Vakil Sheikh (Shiv Sena)
|Joseph Koli (Shiv Sena-UBT)
|Ayesha Aslam Khan (Congress)
|Muskan Samir Sheikh (NCP)
|188
|Bhaskar Shetty (Shiv Sena)
|Arif Shaikh (MNS)
|Mariammal Muturamlingam (Congress)
|Nandepalli Khushi Niranjan (NCP)
|189
|Mangala Vishnu Gaikwad (BJP)
|Harshala Ashish More (Shiv Sena-UBT)
|Vaishali Rajesh Waghmare (Congress)
|Asha Parashuram Bhalekar (NCP)
|190
|Sheetal Suresh Gambhir Desai (BJP)
|Vaishali Rajesh Patankar (Shiv Sena-UBT)
|Dayashankar Ramgopal Yadav (Congress)
|191
|Priya Sarvankar Gurav (Shiv Sena)
|Vishakha Sharad Raut (Shiv Sena-UBT)
|192
|Preeti Prakash Patankar (Shiv Sena)
|Yashwant Maruti Killedar (MNS)
|Deepak Bhikaji Waghmare (Congress)
|Sara Sandip Wadekar (NCP)
|193
|Pralhad Kamlakar Varlikar (Shiv Sena)
|Hemangi Varlikar (Shiv Sena-UBT)
|Bhushan Chandrashekhar Nagvekar (VBA)
|Abhijit Ulhas Nagvekar (NCP)
|194
|Samadhan Sada Sarvankar (Shiv Sena)
|Nishikant Govind Shinde (Shiv Sena-UBT)
|Ashok Gajetti (VBA)
|Puja Vijay Pawar (NCP)
|195
|Rajesh Ramchandra Kangane (BJP)
|Vijay Jagannath Bhange (Shiv Sena-UBT)
|Mohan Pawar Omkar (VBA)
|196
|Sonali Deepak Sawant (BJP)
|Padmaja Ashish Chemburkar (Shiv Sena-UBT)
|Rachana Avinash Khute (VBA)
|Neelam Prakash Kamble (NCP)
|197
|Vanita Dattaram Narvankar (Shiv Sena)
|Rachana Vikas Salvi (MNS)
|Asmita Shantaram Dolas (VBA)
|Farin Imtiyaz Khan (NCP)
|198
|Vandana Pradeep Gawli (Shiv Sena)
|Aboli Gopal Khadye (Shiv Sena-UBT)
|199
|Rupal Rajesh Kusale (Shiv Sena)
|Kishori Pednekar (Shiv Sena-UBT)
|Nandini Gautam Jadhav (VBA)
|200
|Sandeep Chandrakant Pansande (BJP)
|Urmila Panchal (Shiv Sena-UBT)
|Suresh Pandurang Kale (Congress)
|201
|Supriya Sunil More (Shiv Sena)
|Rekha Mayur Kamble (Shiv Sena-UBT)
|Pallavi Mahendra Mungekar (Congress)
|202
|Parth Harishchandra Bavkar (BJP)
|Shraddha Shridhar Jadhav (Shiv Sena-UBT)
|Pramod Nana Jadhav (VBA)
|203
|Samidha Bhalekar (Shiv Sena)
|Shraddha Pednekar (Shiv Sena-UBT)
|204
|Anil Sadashiv Kokil (Shiv Sena)
|Kiran Prabhakar Tawde (Shiv Sena-UBT)
|Narendra Awadooth (Congress)
|205
|Varsha Ganesh Shinde (BJP)
|Supriya Dilip Dalvi (MNS)
|Apurva Pravin Salistekar (Congress)
|206
|Sanjay Nana Ambole (Shiv Sena)
|Sachin Padwal (Shiv Sena-UBT)
|Sunil Badriprasad Yadav (Congress)
|Ramvachan Sitaram Murai (NCP)
|207
|Rohidas Madhukar Lokhande (BJP)
|Shalaka Dilip Hariyan (MNS)
|Chandrashekhar Ashok Kande (VBA)
|Saurabh Charudatt Pednekar (NCP)
|208
|Vijay Dau Lipare (Shiv Sena)
|Ramakant Sakharam Rahate (Shiv Sena-UBT)
|Satish Shivaji Khandge (Congress)
|Mangesh Gangadhar Bansod (NCP)
|209
|Yamini Jadhav (Shiv Sena)
|Hasina Mahimkar (MNS)
|Rafiya Abdul Rasheed Damudi (Congress)
|Harshada Harshal Surve (NCP)
|210
|Santosh Suresh Rane (BJP)
|Sonam Manoj Jamsutkar (Shiv Sena-UBT)
|Anil Tukaram Vaje (Congress)
|211
|Waqar Nisar Ahmed Khan (Congress)
|Mohammad Shakir Ansari (NCP)
|212
|Shravani Vinay Haldankar (MNS)
|Nazia Ashfaque Siddiqui (Congress)
|213
|Asha Parmesh Momandi (Shiv Sena)
|Shraddha Amol Surve (Shiv Sena-UBT)
|Nasima Javed Juneja (Congress)
|214
|Ajay Patil (BJP)
|Mukesh Sukhdev Bhalerao (MNS)
|Mahesh Sunita Shantaram Gawli (Congress)
|215
|Santosh Pandurang Dhole (BJP)
|Kiran Ganpat Balsaraf (Shiv Sena-UBT)
|Bhavna Koli (Congress)
|216
|Gauri Rajendra Narvankar (BJP)
|Rajshree Dilip Nagre (MNS)
|Rajeshree Mahesh Bhatankar (Congress)
|217
|Gaurang Jhaveri (BJP)
|Nilesh Shashikant Shirdhankar (MNS)
|Ravikant Baykar (Congress)
|218
|Snehal Gaurav Tendulkar (BJP)
|Geeta Nilesh Ahirekar (Shiv Sena-UBT)
|Rekha Ravindra Thakur (Congress)
|219
|Sunny Ravindra Sanap (BJP)
|Rajendra Baburao Gaikwad (Shiv Sena-UBT)
|Anuradha Kashelkar (Congress)
|220
|Dipali Mangesh Malsure (BJP)
|Sampada Vaibhav Mayekar (Shiv Sena-UBT)
|Sonal Mahesh Parmar (Congress)
|Rashida Khambati (NCP)
|221
|Akash Raj Purohit (BJP)
|Abhijeet Dattatreya Gurav (Shiv Sena-UBT)
|Prithviraj Jain (Congress)
|222
|Rita Bharat Makwana (BJP)
|Sampat Thakur (Shiv Sena-UBT)
|Vijay Yashwant Prabhulkar (Congress)
|Kiran Ravindra Shinde (NCP)
|223
|Priya Rupesh Patil (Shiv Sena)
|Prashant Vijay Gandhi (MNS)
|Dyanraj Yashwant Nikam (Congress)
|224
|Ruchi Ashish Wadkar (Shiv Sena)
|Sania Kashif Shah (NCP-SP)
|Rukhsana Noorul Amin (Congress)
|Sadiya Aslam Merchant (NCP)
|225
|Harshita Narvekar (BJP) and Sujata Sanap (Shiv Sena)
|Ajinkya Ashok Dhatrak (Shiv Sena-UBT)
|Vishal Rahul Jaunjal (VBA)
|226
|Makarand Suresh Narvekar (BJP)
|227
|Gauravi Shivalkar Narvekar (BJP)
|Rehana Ghafoor Sheikh (Shiv Sena-UBT)